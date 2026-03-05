Зеленский обсудил с наследным принцем Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом. Обсудили вызовы безопасности на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Об этом глава государства сообщил в телеграме.

Детали разговора

"Его Высочество подробно проинформировал о преступных ударах иранского режима по Кувейту: уже были сотни дронов и баллистика. Именно этот инструмент террора Иран передал России для убийств украинцев, и именно наш народ знает, как лучше всего этому противодействовать", - рассказал президент.

По словам Зеленского, также обсудили, как опыт Украины может помочь в защите жизней в Кувейте.

"Договорились, что проведем соответствующие консультации", - добавил глава государства.

Беседы с лидерами Ближнего Востока

Напомним, что накануне Зеленский провел беседы с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой и королем Иордании Абдаллой II.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

По данным СМИ, Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи.

