Зеленский обсудил с наследным принцем Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом. Обсудили вызовы безопасности на Ближнем Востоке и в регионе Залива.
Об этом глава государства сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
Детали разговора
"Его Высочество подробно проинформировал о преступных ударах иранского режима по Кувейту: уже были сотни дронов и баллистика. Именно этот инструмент террора Иран передал России для убийств украинцев, и именно наш народ знает, как лучше всего этому противодействовать", - рассказал президент.
По словам Зеленского, также обсудили, как опыт Украины может помочь в защите жизней в Кувейте.
"Договорились, что проведем соответствующие консультации", - добавил глава государства.
Беседы с лидерами Ближнего Востока
Напомним, что накануне Зеленский провел беседы с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой и королем Иордании Абдаллой II.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- По данным СМИ, Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи.
