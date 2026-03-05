РУС
1 086 11

Рютте: давление на Иран может ослабить его способность помогать России в войне против Украины

Рютте: мощное давление со стороны Израиля и США способно ограничить возможности Тегерана экспортировать свой хаос в Россию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что Иран играл ключевую роль в поддержке российских военных действий против Украины, в частности через поставки дронов "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении для СМИ.

Давление на Иран может снизить угрозу для Украины

По словам Рютте, нынешнее мощное давление со стороны Израиля и США способно ограничить возможности Тегерана экспортировать свой хаос в Россию. Это, по мнению генсека, может уменьшить угрозу для Украины и ослабить поддержку агрессии со стороны Кремля.

Рютте подчеркнул важность международной координации в сдерживании Ирана и отметил необходимость контроля за поставками вооружений в регионе.

Читайте также: Зеленский обсудил с наследным принцем Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: Преемник Хаменеи станет бесспорной целью для ликвидации, - Минобороны Израиля

Автор: 

Иран (901) НАТО (2014) Рютте Марк (455) война в Украине (7439)
Топ комментарии
+7
А слабО просто поставити раком росію?
05.03.2026 01:53
+6
Там піди розберися хто кому постачає якщо іран шмаляє кацапськими херанями по дубайщині.
05.03.2026 01:50
+4
05.03.2026 03:53
Там піди розберися хто кому постачає якщо іран шмаляє кацапськими херанями по дубайщині.
05.03.2026 01:50
А слабО просто поставити раком росію?
05.03.2026 01:53
Мудрий нарід як ти бейбі, обере ЗеШмарклю на друґий термін, і я тобі скажу чому.Шоб поставити рачки, бажано дівчину, треба поперше виґлйондати модно,шампани ресторани, назвіздіти про якись плани, мати де і бути в змозі.ЮС оф а декадент Ей не в змозі без тебе ухилянта.Бейбі спасай цей світ, йди в ТЦК.
05.03.2026 06:38
ага. цапня буде продавати більше нафти за вищою ціною
05.03.2026 03:42
05.03.2026 03:53
Війна в Ірані призвела до дефіциту ракет до Патріотів в тому числі і для України.
05.03.2026 06:36
Kомпанія Lockheed Martin уклала семирічну рамкову угоду з Пентагоном про збільшення виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE до 2000 одиниць на рік.
Виробничі потужності мають зрости з поточних 600 до 2000 одиниць, що означає потроєння обсягів.
Цільовий показник у 2000 ракет планується досягти до кінця 2030 року.
05.03.2026 06:40
Шахеди вже випускають у РФ, балістику з Кореї, а от ціна нафти та газу зросте. РФ в шоколаді.
05.03.2026 07:07
05.03.2026 07:13
Усі моцно тиснуть
05.03.2026 07:14
Для кого цей меседж, для лохів?
Раша давно сама штампує шахеди і залюбки здала Трампу Іран в обмін на Україну. Навпаки, конфлікт в Ірані відвертає увагу від України.
05.03.2026 08:14
 
 