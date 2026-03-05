Рютте: давление на Иран может ослабить его способность помогать России в войне против Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что Иран играл ключевую роль в поддержке российских военных действий против Украины, в частности через поставки дронов "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении для СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Давление на Иран может снизить угрозу для Украины

По словам Рютте, нынешнее мощное давление со стороны Израиля и США способно ограничить возможности Тегерана экспортировать свой хаос в Россию. Это, по мнению генсека, может уменьшить угрозу для Украины и ослабить поддержку агрессии со стороны Кремля.

Рютте подчеркнул важность международной координации в сдерживании Ирана и отметил необходимость контроля за поставками вооружений в регионе.

Читайте также: Зеленский обсудил с наследным принцем Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: Преемник Хаменеи станет бесспорной целью для ликвидации, - Минобороны Израиля