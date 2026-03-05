У США розраховують, що операція проти Ірану триватиме до вересня, - Politico

Військові керівники США вважають, що операція проти Ірану триватиме ще кілька місяців. Адміністрація Дональда Трампа не була повністю готова до такого масштабного конфлікту.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Центральне командування США звернулося до Пентагону з проханням направити більше офіцерів військової розвідки до своєї штаб-квартири в Тампі, штат Флорида, для підтримки операцій проти Ірану як мінімум на 100 днів, але, ймовірно, до вересня", - пишуть журналісти.

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Politico зазначає, що це перший відомий заклик адміністрації до залучення додаткового розвідувального персоналу для війни в Ірані, а також ознака того, що Пентагон вже виділяє фінансування на операції, які можуть тривати набагато довше, ніж початково встановлені президентом Дональдом Трампом чотиритижневі терміни.

За даними видання, поспіх із залученням людей і ресурсів, які зазвичай організовуються задовго до військових дій США, підкреслює, що команда Трампа не в повній мірі передбачила масштабні наслідки війни, яку вона розпочала разом з Ізраїлем.

Американський чиновник розповів, що Пентагон також намагається направити в регіон більше засобів протиповітряної оборони, особливо більш компактних і недорогих систем протидії безпілотникам, які відомство розробляло протягом останніх кількох років.

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Politico зауважу, що удар, внаслідок якого загинули американські військові, викликає особливе занепокоєння у планувальників, оскільки його було завдано відносно недорогим безпілотником "Шахед", який часто може літати нижче існуючих радарів.

Зараз Штати використовують ракети, які зазвичай коштують кілька мільйонів доларів, щоб нейтралізувати безпілотники.

Водночас багато безпілотників, які США могли б використовувати у відповідь, ще не застосовувалися в бойових діях, оскільки американські війська досі не стикалися з такою масштабною загрозою, каже один із посадовців.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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