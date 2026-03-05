УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Операція США проти Ірану
4 654 34

У США розраховують, що операція проти Ірану триватиме до вересня, - Politico

Скільки триватиме операція проти Ірану?

Військові керівники США вважають, що операція проти Ірану триватиме ще кілька місяців. Адміністрація Дональда Трампа не була повністю готова до такого масштабного конфлікту.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Центральне командування США звернулося до Пентагону з проханням направити більше офіцерів військової розвідки до своєї штаб-квартири в Тампі, штат Флорида, для підтримки операцій проти Ірану як мінімум на 100 днів, але, ймовірно, до вересня",  - пишуть журналісти.

Читайте: Україна відправить експертів з протидії БпЛА на Близький Схід. Допомога не має послабити нашу оборону, - Зеленський

Politico зазначає, що це перший відомий заклик адміністрації до залучення додаткового розвідувального персоналу для війни в Ірані, а також ознака того, що Пентагон вже виділяє фінансування на операції, які можуть тривати набагато довше, ніж початково встановлені президентом Дональдом Трампом чотиритижневі терміни.

За даними видання, поспіх із залученням людей і ресурсів, які зазвичай організовуються задовго до військових дій США, підкреслює, що команда Трампа не в повній мірі передбачила масштабні наслідки війни, яку вона розпочала разом з Ізраїлем.

Американський чиновник розповів, що Пентагон також намагається направити в регіон більше засобів протиповітряної оборони, особливо більш компактних і недорогих систем протидії безпілотникам, які відомство розробляло протягом останніх кількох років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тегеран допускає удар по ядерному центру в Ізраїлі, - ЗМІ

Politico зауважу, що удар, внаслідок якого загинули американські військові, викликає особливе занепокоєння у планувальників, оскільки його було завдано відносно недорогим безпілотником "Шахед", який часто може літати нижче існуючих радарів.

Зараз Штати використовують ракети, які зазвичай коштують кілька мільйонів доларів, щоб нейтралізувати безпілотники.

Водночас багато безпілотників, які США могли б використовувати у відповідь, ще не застосовувалися в бойових діях, оскільки американські війська досі не стикалися з такою масштабною загрозою, каже один із посадовців.

Читайте: Рютте: тиск на Іран може послабити його здатність допомагати Росії у війні проти України

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Також читайте: Радники Трампа пропонують оголосити перемогу і завершити кампанію проти Ірану якнайшвидше, - CNN

Автор: 

Іран (3483) США (26719)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Ще один стратєх - Тегеран за три дня.
показати весь коментар
05.03.2026 09:24 Відповісти
+17
До вересня котрого року?
показати весь коментар
05.03.2026 09:28 Відповісти
+13
То "ревучому леву" і "епічній люті" ще довго ревіти і лютувати? 🤔
показати весь коментар
05.03.2026 09:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перемога відкладається?
показати весь коментар
05.03.2026 09:24 Відповісти
Ще один стратєх - Тегеран за три дня.
показати весь коментар
05.03.2026 09:24 Відповісти
Пєтя Стакан помилився. З ним буває.
показати весь коментар
05.03.2026 10:49 Відповісти
А шо такоє?
показати весь коментар
05.03.2026 09:25 Відповісти
До вересня котрого року?
показати весь коментар
05.03.2026 09:28 Відповісти
за такий проміжок часу, ціни на нафту полетять в космос.
показати весь коментар
05.03.2026 09:29 Відповісти
Вони вже полетіли , а до кацапів повертаються їхні покупці , он Індія оголосила про закупки кацапської нафти у збільшених обсягах, навіть мита трумпові не лякають.
показати весь коментар
05.03.2026 11:36 Відповісти
І де той Рябуха що сперечався зі мною 02.03.2026 у https://censor.net/ua/news/3603053/larydjani-iran-ne-vestyme-jodnyh-peregovoriv-iz-ssha
що це мінімум на пів-року? І треба запасатись попкорном, а не бути адептом Люсі «за чотирим тижні»...
показати весь коментар
05.03.2026 09:30 Відповісти
То "ревучому леву" і "епічній люті" ще довго ревіти і лютувати? 🤔
показати весь коментар
05.03.2026 09:30 Відповісти
Звіздєц і Ірану, і рудому нарцису.
показати весь коментар
05.03.2026 09:36 Відповісти
нам також
показати весь коментар
06.03.2026 03:06 Відповісти
Знову профі з Пентагону підсирають Трампу блискучу перемогу. Рудому телепню обіцяли Медаль Конгресу, а тут такий облом.
показати весь коментар
05.03.2026 09:38 Відповісти
Рудий старий пердун завтра вилізе і почне розповідати, що злі українці заставили його напасти на беззахисний Іран та вбити там терористів в трусіках.
показати весь коментар
05.03.2026 09:41 Відповісти
Ну що, дебіл, вліз у каку? А нафта буде дорожчати. І *****, як завжди у шоколаді через таких тупих підарасів.
показати весь коментар
05.03.2026 09:43 Відповісти
На що американці сподівались віддаючи США в руки 6 разового банкрута по життю.
показати весь коментар
05.03.2026 09:46 Відповісти
А це означає, що Ірану жаба дасть цицьки. Ще неділька-дві і браві золдатен аятол побіжать, переодягнувшись в одежу жінок. Їх основна сила - пропаганда, залякування, а потім жбурляння ракет по мирних містах. Закінчились ракети - закінчилось геройство. Більшість будуть спасати свої дупи втечею.
Для України погано тим, що зростуть ціни на нафту та газ і кцапи отримають великі гроші, які направлять на війну проти України і не розпадуться через рік.
показати весь коментар
05.03.2026 09:59 Відповісти
плюс американська зброя, зокрема ракети, будуть у дефіциті
показати весь коментар
05.03.2026 10:04 Відповісти
Іранці звичайно труси, як і араби які тікають до дружин після першого пострілу. Але обстріли це не наземна війна.
показати весь коментар
05.03.2026 10:05 Відповісти
Недооцінюєте ви силу пропаганди.
ІДІЛ он скільки проти Коаліції тримався, та й досі не зник як явище.
показати весь коментар
05.03.2026 10:06 Відповісти
ІДІЛ тримався бо Захід боявся воювати. Стандарти НАТО. Це означає що дикуни повинні вбивати один одного, а не солдатів НАТО. Курди в тапках півтора року брали Мосул. І то змогли коли від 1,5 мільйонного міста залишилася тільки купа руїн.
показати весь коментар
05.03.2026 10:12 Відповісти
Рудий теж сцикло. Він ніколи не піде на сухопутну операцію. А без цього - то так, тільки полякати.
показати весь коментар
05.03.2026 10:16 Відповісти
І от Захід знову сцить. Замість себе знову курдів відправляє.
А тепер питання: іранці курдам раді будуть?
показати весь коментар
05.03.2026 10:20 Відповісти
"Ще неділька-дві і браві золдатен аятол побіжать" .... це так як у Афганістані таліби побігли , чи якось інакше ? (( У тебе , вочевидь , є багатий досвід боїв з іранцями .... у якій війні участь приймав - ірако-іранській , чи першій американській у 2025 ?
показати весь коментар
05.03.2026 11:40 Відповісти
З наскоку не получилося залякати аятолл, і тепер TACO-мен буде думати, як йому "дати задню"
Я впевнений, що винуватими будуть Байден і Україна. Можливо, частково Гренландія і Канада.
показати весь коментар
05.03.2026 10:16 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2026 10:18 Відповісти
У тампона вже під вухом якась пляма з'явилася. Напевно, тому й поспішають.

показати весь коментар
05.03.2026 10:20 Відповісти
Звичайний засос від Віткоффа!
показати весь коментар
05.03.2026 10:31 Відповісти
Меланья ляшками придушивала, пока Гандоня кунилингличал!
показати весь коментар
05.03.2026 11:52 Відповісти
Рудий пішов шляхом друга володьї.
показати весь коментар
05.03.2026 10:33 Відповісти
Саме так. Теж назвав війну сво та після невдачі бліцкригу- війна на виснаження. Все робить по методиці *****.
показати весь коментар
05.03.2026 11:36 Відповісти
Трапм так довго в житті не думав. Тиждень-два, і межа фантазії. Тому зараз військові чини дістануть втик, і будуть замінені на пропагандонів.
показати весь коментар
05.03.2026 10:36 Відповісти
Висновок один, коли до влади приходять популісти (незалежно якої політичної масті чи просто потужні злодії), все, чого вони торкаються, іде нанівець.... у будь-якій державі, навіть найвпливовішій.
показати весь коментар
05.03.2026 10:59 Відповісти
Так це вже третя світова, чи ще ні?
показати весь коментар
05.03.2026 10:59 Відповісти
 
 