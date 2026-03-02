В Ірані заявили про відмову від переговорів із США

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Лариджані заявив, що Тегеран не буде вести переговори з Вашингтоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі на сторінці Х.

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"Ми не будемо вести жодних переговорів з США", - заявив Лариджані.

Він додав, що американський лідер занурив Близький Схід у хаос своїми "порожніми надіями" і тепер боїться "подальших втрат серед американських військ".

"Трамп занурив регіон у хаос, вселивши "помилкові надії", і тепер побоюється подальших втрат серед американських військовослужбовців. Своїми безглуздими діями він перетворив своє самопроголошене гасло "Америка понад усе" на "Ізраїль понад усе" і пожертвував американськими солдатами заради прагнення Ізраїлю до влади", - написав Лариджані.

За його словами, "своїми брехливими заявами" Трамп шкодить американським військовим і їхнім сім'ям.

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"Сьогодні іранський народ захищає себе. Іранські збройні сили не починали вторгнення", - підсумував Лариджані.

Що передувало?

Напередодні Трамп заявив, що Іран запропонував поновити перемовини.

За словами глави Білого дому, він погодився на діалог із Тегераном після відповідної ініціативи іранської сторони. Трамп наголосив, що Іран мав зробити цей крок раніше.

Згодом Трамп повідомив, що військова операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів.

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