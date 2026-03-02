В Ірані заявили про відмову від переговорів із США
Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Лариджані заявив, що Тегеран не буде вести переговори з Вашингтоном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі на сторінці Х.
"Ми не будемо вести жодних переговорів з США", - заявив Лариджані.
Він додав, що американський лідер занурив Близький Схід у хаос своїми "порожніми надіями" і тепер боїться "подальших втрат серед американських військ".
"Трамп занурив регіон у хаос, вселивши "помилкові надії", і тепер побоюється подальших втрат серед американських військовослужбовців. Своїми безглуздими діями він перетворив своє самопроголошене гасло "Америка понад усе" на "Ізраїль понад усе" і пожертвував американськими солдатами заради прагнення Ізраїлю до влади", - написав Лариджані.
За його словами, "своїми брехливими заявами" Трамп шкодить американським військовим і їхнім сім'ям.
"Сьогодні іранський народ захищає себе. Іранські збройні сили не починали вторгнення", - підсумував Лариджані.
Що передувало?
Напередодні Трамп заявив, що Іран запропонував поновити перемовини.
За словами глави Білого дому, він погодився на діалог із Тегераном після відповідної ініціативи іранської сторони. Трамп наголосив, що Іран мав зробити цей крок раніше.
Згодом Трамп повідомив, що військова операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трамп пішов на величезний ризик, коли вирішив атакувати Іран та усунути всю верхівку режиму. Якщо Трампу вдасться те, що не вдавалося попереднім президентам - перевлаштувати Близький Схід катком американської військової машини, то він оголосить історичний тріумф.
Однак якщо удар обернеться провалом або переросте у велику війну, Трамп ризикує підірвати не лише шанси республіканців утримати контроль над Конгресом на виборах у листопаді, а й власну репутацію та історичну спадщину.
Трамп не приховує, що ставки високі, а головний гравець тут він сам. За початком операції він стежив особисто зі своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.
"Іранський режим 47 років скандував "Смерть Америці". Досить це терпіти", - пояснив Трамп американцям причину нападу на Іран.
Поки не зрозуміло, як довго триватиме військова кампанія і чи підтримає Трампа американський народ, особливо його затяті прихильники з руху MAGA, яким не ******* заокеанські військові авантюри.
Була така програма «Нафта в обмін на продовольство», коли сусідньому Іраку за Кувейт Штати разом з усіма яйця відкрутили і таким чином робили демілітарізацію режиму Хусейна. Але ж цьому передувала операція «Буря в пустелі».
Ціль Рудика - денуклеарізація Тегерану, згортання його ядерної програми. Тобто йому треба добитись щоб була підписана програма «Ядерка в обмін на продовольство».
Для цього потрібно влаштувати мінімум багато/місячну/річну блокаду, або проводити наземну операцію щоб встановити лояльний уряд всередині країни, або відтіснити аятол віід узбережжя Оманської затоки щоб ОАЕ і інші нормально торгували нафтою.
Зараз бачимо тільки наскок півника.
Запасаємось попкорном, мінімум на пів-року.
Так що.. тільки попкорн.
Це звичайний оперативно-тактичний рівень. Який навіть і не розглядається. Штати до нього не готувались...
А вільна арабська торгівля нафтою - широкий жест з боку США. На кшалт - «ми забезпечуємо ваше подальше процвітання». Така собі медалька щоб наскок півника перетворити на охренізну ригалію для самого себе найвеличнішого.
Головна ж ціль - знищити ядерну програму Ірану, за чотри тижні не робиться.
Крім наскоку півника потрібно буде влаштувати механізми і сили організації контролю, а це ой який тривалий процес. А приклад України вже усьому світу показав що як лохи віддавати збагачений уран без чітких гарантій безпеки держави - дебільна ідея.
Чалмоносці будуть тягнути час... А ми - їсти попкорн.
Не верзи єрєсі.
Бо яка по твоєму ціль розхерачування Ірану зараз? Нуц от скажи - ЯКА ЦІЛЬ?
Просто так, пови@обуватись?
Угу-угу. Ті самі як ти кажеш «денукри»
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ataka-ssha-ta-izrajilyu-na-iran-tramp-poyasniv-chomu-rozpochav-operaciyu-proti-tegeranu-50587905.html Президент США Дональд Трамп заявив, що військова операція Епічна лють проти Ірану почалась через провальні переговори щодо ядерної угоди.
«Мирон Опанасович. І знов двійка,
НосенкоРябуха.» (с)
З приводу урану його неможливо «знищити» вибухом, як звичайне паливо, при влучанні ракети в центрифуги він не зникає. Більша частина урану зараз похована під завалами або осіла на стінах зруйнованих підземних залів. Дістати його звідти для подальшого збагачення в умовах війни практично неможливо.
Ну і статтю ти не дочитав. «Також Трамп повідомив, що Іран почав відновлювати деякі ядерні об'єкти, які США та Ізраїль уразили під час 12-денної війни в червні 2025 року».
Але ти хоча б вже визнав що «знищити запаси урану» просто так неможливо. У центрифугах його хрін та ніхріна. А не як ти уявляєш що він там кавалками крутиться. )))
Запаси у центрифугах... ))) Регочу.
Чувак, я вже стільки фейспалмів набрався від тебе.
До речі, уран пірофор і таки горить навіть при звичайних умовах. На чому і засновані снаряди зі збідненим 238-м.
Ти уявляєш всесвітній гвалт якби згоріли іранські запаси 235-о?
*****, так і уявляю картину як двієчник Носенко, рятує світ, «знищуючи запаси урану» спалюючи їх на городі.
Заварушка, зменшення поставок нам, ціни на нафту, легалізація агресії
Схоже на краснова
Це якась маніакальна віра що сотня ракет може знищити величезну по території країну з 80 мільйонами населення... маячня.
Що буде далі? Все вернеться в статус кво... А недобитий Іран подвоїть сили в своїй боротьбі.
Так це і так ясно всім було давно.
...якщо армія вартових не з народом, то зміна режиму не відбудеться...
буде новий аятола і буде море крові і постраждають процвітаючи країни Перської затоки... якщо тр вважає, що авіаударами здатен щось кардинально змінити в векторі зовн і внутр політики, яка є агрессівною за своєю суттю замішаною на мракобесії і відкрито окреслюючу свої плани знищення не тільки Ізраїля, то він помиляється.
Єдине, що вдастся, це на відносно довгий час призупинити створення в ірані власної ЯЗ... але пу тут как тут і допоможе ...навіть своє тактичне ЯО в обмеженной кількості передасть...
= тобто результат сьогодні залежить лише від того, на чиєму боці будуть ці вартові, чи булуть вони воювати з власним народом
а аятолам вже за великим рахунком, нема що втрачати і вони тисячами своїх шахедів і ракет перетворять на труху багато місць в квітучих і мирних державах Затоки ну і Ізраїлю дуже перепаде від цих ракет...
а от тоді, коли у вартових ракети скінчаться і з продовольством облом... = об'єктивні обставини зупинять аятол:
тобто, не зійдеться тр з новим аятолой десь посередині... тому, що це фактично призведе до зміни режиму, а судячи з останніх заяв нових керманичей, то вони будуть йти до кінця і ніяких переговорів не допускають, поки армія не з народом.
Радикальные исламисты , которые хотят превратить ислам из религии в тотальную, агрессивную и насильственную модель управления государством …
"Мы будем вести переговоры только с Израилем о том, чтобы он перестал убивать наше высшее руководство в промышленных масштабах и перешёл хотя бы к точечному, строго индивидуальному уничтожению наших аятолл..."
Може хоч перси здивують бариґу, що політика - це не про угоди, і міжнародні стосунки - це не бізнес.
США далеко за океаном, а сусіди Ірану рядом.
Це мусульманський світ - окрема цивілізація.
Альтернативи нема: або капітуляуія, або запеклий спротив і вся країна твердо встане на військові рейки.
Трампу і Ізраілю байдуже буде там демократія чи ні, їм головне щоб в цих уйобків не було фізичної можливості гадити скрізь.
Іран зменше або припине поставки шахедів і ракет і це добре.
А щодо "Ізраїль понад усе" - це зовсім смішно. Ніби це десяток баз Ізраїлю в регіоні в купі країн, а не США. І ніби США захищають інтереси Ізраїлю, а не свої - по перешкоджанню спонсорування дешевою якісною іранською нафтою комуняк-людожерів в Китаї. Просто так співпало, інтерес Ізраїлю на даному етапі - в знищенні теократії в Ірані - співпав з інтересом США.