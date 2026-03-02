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Новини Операція США проти Ірану
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В Ірані заявили про відмову від переговорів із США

Іран не буде вести переговорів із США

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Лариджані заявив, що Тегеран не буде вести переговори з Вашингтоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі на сторінці Х.

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"Ми не будемо вести жодних переговорів з США", - заявив Лариджані.

Він додав, що американський лідер занурив Близький Схід у хаос своїми "порожніми надіями" і тепер боїться "подальших втрат серед американських військ".

"Трамп занурив регіон у хаос, вселивши "помилкові надії", і тепер побоюється подальших втрат серед американських військовослужбовців. Своїми безглуздими діями він перетворив своє самопроголошене гасло "Америка понад усе" на "Ізраїль понад усе" і пожертвував американськими солдатами заради прагнення Ізраїлю до влади", - написав Лариджані.

За його словами, "своїми брехливими заявами" Трамп шкодить американським військовим і їхнім сім'ям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліван вступив у війну проти Ізраїлю: ракети по півночі країни

"Сьогодні іранський народ захищає себе. Іранські збройні сили не починали вторгнення", - підсумував Лариджані.

Що передувало?

Напередодні  Трамп заявив, що Іран запропонував поновити перемовини.  

За словами глави Білого дому, він погодився на діалог із Тегераном після відповідної ініціативи іранської сторони. Трамп наголосив, що Іран мав зробити цей крок раніше.

Згодом Трамп повідомив, що військова операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів.

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Іран (3472) США (26704) Трамп Дональд (8912)
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Натяки

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02.03.2026 08:11 Відповісти
+17
Хаменеи убили , пришел к власти другой фанатик и таких там ВСЯ страна !
Радикальные исламисты , которые хотят превратить ислам из религии в тотальную, агрессивную и насильственную модель управления государством …
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02.03.2026 07:58 Відповісти
+13
Не вийшло в Трампа розібратися з наскоку. Тепер це буде не просто і на довго
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02.03.2026 07:41 Відповісти
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BBC
Трамп пішов на величезний ризик, коли вирішив атакувати Іран та усунути всю верхівку режиму. Якщо Трампу вдасться те, що не вдавалося попереднім президентам - перевлаштувати Близький Схід катком американської військової машини, то він оголосить історичний тріумф.

Однак якщо удар обернеться провалом або переросте у велику війну, Трамп ризикує підірвати не лише шанси республіканців утримати контроль над Конгресом на виборах у листопаді, а й власну репутацію та історичну спадщину.

Трамп не приховує, що ставки високі, а головний гравець тут він сам. За початком операції він стежив особисто зі своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

"Іранський режим 47 років скандував "Смерть Америці". Досить це терпіти", - пояснив Трамп американцям причину нападу на Іран.

Поки не зрозуміло, як довго триватиме військова кампанія і чи підтримає Трампа американський народ, особливо його затяті прихильники з руху MAGA, яким не ******* заокеанські військові авантюри.
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02.03.2026 07:39 Відповісти
погоджуючись з Вами в основному, тим не менш зауважу, що про "історічний тріумф" трамп заявить у будь-якому випадку
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02.03.2026 08:22 Відповісти
Виходить що китай пообіцяв вписатись.....
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02.03.2026 08:38 Відповісти
Про чотири тижні (г-м, там мабуть Люся у радниках ) Тампон херню впоров.
Була така програма «Нафта в обмін на продовольство», коли сусідньому Іраку за Кувейт Штати разом з усіма яйця відкрутили і таким чином робили демілітарізацію режиму Хусейна. Але ж цьому передувала операція «Буря в пустелі».
Ціль Рудика - денуклеарізація Тегерану, згортання його ядерної програми. Тобто йому треба добитись щоб була підписана програма «Ядерка в обмін на продовольство».
Для цього потрібно влаштувати мінімум багато/місячну/річну блокаду, або проводити наземну операцію щоб встановити лояльний уряд всередині країни, або відтіснити аятол віід узбережжя Оманської затоки щоб ОАЕ і інші нормально торгували нафтою.
Зараз бачимо тільки наскок півника.
Запасаємось попкорном, мінімум на пів-року.
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02.03.2026 08:40 Відповісти
Толян, ну видно що геополітика не твоє, ну навіщо знущаєшься над собою) не мели дурниць, ніякої висадки не буде ніколи в житті. Трамп знав про блокування затоки і всі труднощі, що будуть але захотів вбити Хаменеї і своєї мети вже досяг. Тепер дочекаються 2 авіаносців і проутюжать іран ракетами і бомбами, а через місяць попливуть додому) Іран потрібен тільки Китаю.
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02.03.2026 11:23 Відповісти
Якщо не помітив... пост був про оперативний рівень, а не геополітику . Про висадку, як реально підготовлену операцію, ніхто і не говорив. А без неї, або довгої блокади ніяких результатів ду-у-же довго не буде. Нє, ну той рудий павлін може оголосити чергову перемогу. Ну то таке.
Так що.. тільки попкорн.
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02.03.2026 11:51 Відповісти
після Іраку і Афганістану вони на близькому сході сухопутні операції наврядчи будуть проводити..перемога для сша легкою не буде але вони втрачають тільки час, кошти і боезапас, а Іранські лідери значно більше. Навіщо Трампу віддісняти від узбережжя щоб забезпечувати можливість продажу нафти оає??? це його конкуренти прямі) в Америки нафти безмежна кількість і вони самі готові її продавати по всьому світу, а нафта Ірану йде майже вся до Китаю. Ось Китай в програші зараз. Але в перспективі коли всі розійдуться саме Китай прийде піднімати економіку Ірана)
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02.03.2026 12:46 Відповісти
Блокада може бути або морською, або сухопутною. Тому і варіант відтісняти від узбережжя без повалення центрального армісько-клерикального режиму у центрі один з шляхів досягти цілі-денуклеарізації.
Це звичайний оперативно-тактичний рівень. Який навіть і не розглядається. Штати до нього не готувались...
А вільна арабська торгівля нафтою - широкий жест з боку США. На кшалт - «ми забезпечуємо ваше подальше процвітання». Така собі медалька щоб наскок півника перетворити на охренізну ригалію для самого себе найвеличнішого.
Головна ж ціль - знищити ядерну програму Ірану, за чотри тижні не робиться.
Крім наскоку півника потрібно буде влаштувати механізми і сили організації контролю, а це ой який тривалий процес. А приклад України вже усьому світу показав що як лохи віддавати збагачений уран без чітких гарантій безпеки держави - дебільна ідея.
Чалмоносці будуть тягнути час... А ми - їсти попкорн.
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02.03.2026 13:13 Відповісти
денукри чого?) чувак ти серьйозно так спілкуєшься?) нічого проти тебе не маю, але навіщо так багато писато ні про що. 1) Ядерна програма знищена була першими нальотами, які 4 тижні? 2)Про яку блокади ти взагалі маєш мову? там авіаносець зараз який виносить своїми літаками все до чого може дотягентися, а скоро їх буде вже 3 штуки.. 3)"Широким жестом" пояснювати мотиви лідеру США це не дуже реалістично, як на мене. Вони *********** все що зможуть, а потім поїдуть додому. А рахунок виставлять сусідам Ірану за наведення порядку. Якщо план не такий я дуже здивуюсь)
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02.03.2026 13:25 Відповісти
««Ядерна програма знищена була першими нальотами»...
Не верзи єрєсі.
Бо яка по твоєму ціль розхерачування Ірану зараз? Нуц от скажи - ЯКА ЦІЛЬ?
Просто так, пови@обуватись?
Угу-угу. Ті самі як ти кажеш «денукри»
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02.03.2026 14:25 Відповісти
Щоб тобі було трохи зрозуміло.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ataka-ssha-ta-izrajilyu-na-iran-tramp-poyasniv-chomu-rozpochav-operaciyu-proti-tegeranu-50587905.html Президент США Дональд Трамп заявив, що військова операція Епічна лють проти Ірану почалась через провальні переговори щодо ядерної угоди.
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02.03.2026 14:29 Відповісти
Чувак не істери, я тобі все поясню! Розумію що тобі розібратися важкувато) Щодо знищеної першими ударами сша ядерної програми: Натанз, Ісфахан, Фордо ось головні об'єкти де були знищені центрифуги и запаси урану. Ти просив сказати яка зараз ціл, якщо вони вже знищили ядерку, я тобі і це розкажу) В Ірана залишилось 2,5 тисячі ракет, наразі вони лише півтисячи відстріляли. І головною ціллю залишаються пускові бази, сховані у горах та печерах. Ти що не бачиш вони запускають ракети по всіх навкруги?) І останнє, "денуклеарізація" ти реально це можеш вимовити?))) і так спілкуєшься?)
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02.03.2026 14:41 Відповісти
Навіщо ти мені прислав посилання на новостний ресурс з інтервью трампа?) весь світ вкурсі ситуації з перемовинами у женеві по ядерці ірана)
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02.03.2026 14:46 Відповісти
Як!!! Як можуть бути знищені запаси урану??? Це тобі не дрова...
«Мирон Опанасович. І знов двійка, Носенко Рябуха.» (с)
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02.03.2026 15:17 Відповісти
Тобто, все інше тобі зрозуміло? тільки до цього є питання? це вже непогано)
З приводу урану його неможливо «знищити» вибухом, як звичайне паливо, при влучанні ракети в центрифуги він не зникає. Більша частина урану зараз похована під завалами або осіла на стінах зруйнованих підземних залів. Дістати його звідти для подальшого збагачення в умовах війни практично неможливо.
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02.03.2026 16:38 Відповісти
слухай я тільки зараз подумав, що я з тобою як з дорослим спілкуюсь а ти ж можеш бути взагалі неповнолітнім школяром, то вибачай ніяких претензій не маю)
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02.03.2026 16:43 Відповісти
Хто тобі сказав що «похована»?
Ну і статтю ти не дочитав. «Також Трамп повідомив, що Іран почав відновлювати деякі ядерні об'єкти, які США та Ізраїль уразили під час 12-денної війни в червні 2025 року».
Але ти хоча б вже визнав що «знищити запаси урану» просто так неможливо. У центрифугах його хрін та ніхріна. А не як ти уявляєш що він там кавалками крутиться. )))
Запаси у центрифугах... ))) Регочу.
Чувак, я вже стільки фейспалмів набрався від тебе.
До речі, уран пірофор і таки горить навіть при звичайних умовах. На чому і засновані снаряди зі збідненим 238-м.
Ти уявляєш всесвітній гвалт якби згоріли іранські запаси 235-о?
*****, так і уявляю картину як двієчник Носенко, рятує світ, «знищуючи запаси урану» спалюючи їх на городі.
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02.03.2026 17:08 Відповісти
Мабуть це по плану кремля
Заварушка, зменшення поставок нам, ціни на нафту, легалізація агресії
Схоже на краснова
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02.03.2026 09:18 Відповісти
Венесуела минус. Иран минус
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02.03.2026 09:49 Відповісти
Скоріш навпаки. + + Венесуела щось там трохи поварнякала після мадуро, але зараз повна тиша. А Трамп при цьому запропонував Індії замінити обсяги кацапської найти, на якраз венесуельську. Тобто дорослі хлопці порішали. Всі в плюсах, Венесуела офіційно тепер може торгувати, а червона морда щось з цього матиме як відкат. Щось приблизно теж саме буде і з Іраном. Знайдуться люди, що прикинуть пісю к носу, що торгувати без санкцій (або з закритими на це очима), куди приємніше, ніж джихадіти і дохнути
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02.03.2026 12:11 Відповісти
З Іраном договоритися не вийде це інша ментальність, поки ти не приймеш цей факт всі твої логічні розрахунки будуть помилковими. Їх можна разбомбити але не захопити.
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02.03.2026 12:50 Відповісти
Захоплювати їх ніхто і не збирається. По суті в них є два виходи. Домовитись і піти цивілізаційним шляхом, або там все зрівняють з землею. А ринок завжди порєшає. Араби збільшать видобуток, штати ще більше танкерів відправлять, Канада піднатужиться. На покупця товар знайдеться
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04.03.2026 10:44 Відповісти
50/50 %...
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02.03.2026 10:38 Відповісти
Ціни потім можуть піти вниз як підсанкційна іранська і венесуельська нафта виде на світовий ринок, що тоді свідки віри в агента Краснова будуть говорити?
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02.03.2026 10:42 Відповісти
Про агента не тільки Омельченко розповідає, а й епштейн, а дії дуже схожі
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10.03.2026 05:40 Відповісти
Не вийшло в Трампа розібратися з наскоку. Тепер це буде не просто і на довго
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02.03.2026 07:41 Відповісти
А воно і не могло вийти в принципі, так же само як у ліліпутіна в 2022 році.
Це якась маніакальна віра що сотня ракет може знищити величезну по території країну з 80 мільйонами населення... маячня.
Що буде далі? Все вернеться в статус кво... А недобитий Іран подвоїть сили в своїй боротьбі.
Так це і так ясно всім було давно.
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02.03.2026 09:24 Відповісти
хана русни и Ирану Аятола вже на кобзони. ***** чекає також
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02.03.2026 09:50 Відповісти
тампон як завжди набрехав. Тупо та примітивно.
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02.03.2026 07:47 Відповісти
Через 24 години все закінчиться. Ну може через 2 тижні...чи 60 днів
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02.03.2026 07:51 Відповісти
Знайоме гасло - Тегеран за три дні.
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02.03.2026 07:56 Відповісти
Блицкриг
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02.03.2026 09:15 Відповісти
пися кацапью. иран богу душу віддає
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02.03.2026 09:51 Відповісти
Не факт. Поки що Ірану пу віддає ракети, що зберігаються в них
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10.03.2026 05:43 Відповісти
Кампучия, КНДР, СССР наконец. Почему "деньги" думают, что Иран не сможет превратить свою страну в жесткую диктатуру? Тем более враг( которого рисовали десятилетиями на заборе) "обнажил свою сущность".
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02.03.2026 07:51 Відповісти
Давай мочи *****, многоходовка должна быть закончена!
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02.03.2026 07:52 Відповісти
Трамп розраховував, що знищення владної верхівки країни призведе до виходу іранців на вулиці і захоплення влади колишніми протестувальниками, однак сталося не так, як гадалося. Тепер потрібно або наважуватись на проведення наземної операції, або якнайшвидше зливатися, поки ще є можливість зберегти обличчя.
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02.03.2026 07:55 Відповісти
злитися вже не вийде, бо тоді ізраїлю буде дуже непереливки...
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02.03.2026 08:05 Відповісти
Попередніх протестувальників Трамп підставив, пообіцявши їм допомогу.
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02.03.2026 09:08 Відповісти
протестувальники вже виходили з голими руками на вулиці проти озброєних до зубів вартових аятоли= і десятки тисяч загиблих, ранених і ув'язнених...

...якщо армія вартових не з народом, то зміна режиму не відбудеться...

буде новий аятола і буде море крові і постраждають процвітаючи країни Перської затоки... якщо тр вважає, що авіаударами здатен щось кардинально змінити в векторі зовн і внутр політики, яка є агрессівною за своєю суттю замішаною на мракобесії і відкрито окреслюючу свої плани знищення не тільки Ізраїля, то він помиляється.

Єдине, що вдастся, це на відносно довгий час призупинити створення в ірані власної ЯЗ... але пу тут как тут і допоможе ...навіть своє тактичне ЯО в обмеженной кількості передасть...

= тобто результат сьогодні залежить лише від того, на чиєму боці будуть ці вартові, чи булуть вони воювати з власним народом

а аятолам вже за великим рахунком, нема що втрачати і вони тисячами своїх шахедів і ракет перетворять на труху багато місць в квітучих і мирних державах Затоки ну і Ізраїлю дуже перепаде від цих ракет...

а от тоді, коли у вартових ракети скінчаться і з продовольством облом... = об'єктивні обставини зупинять аятол:

тобто, не зійдеться тр з новим аятолой десь посередині... тому, що це фактично призведе до зміни режиму, а судячи з останніх заяв нових керманичей, то вони будуть йти до кінця і ніяких переговорів не допускають, поки армія не з народом.
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02.03.2026 09:22 Відповісти
Нічого ***** не буде йому давати, особливо ядерне.
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02.03.2026 09:31 Відповісти
Ну так вони і вийшли ще місяць тому. Тоді їм обіцяли підтримку і намахали, чи наважаться на наступний вихід, невідомо.
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02.03.2026 09:32 Відповісти
Нічого особливого до тебе не маю, але дуже поверхневе мислення.. скажу більше, в твоїх розрахунках навідь відсутній той варіант за яким вони збираються діяти))) Вони сподівались що хтось вийде на вулиці але знають реальну ситуацію там багаторічний силовий блок при владі, тому розраховують тільки на свої літаки. Майже 300 літаків з 3 авіаносців з різних сторін протягом місяця будуть кошмарити військові об'єкти, а потім вони поїдуть додому. А рахунок він виставить не самому Ірану, а його сусідам за наведення порядку
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02.03.2026 12:57 Відповісти
Хаменеи убили , пришел к власти другой фанатик и таких там ВСЯ страна !
Радикальные исламисты , которые хотят превратить ислам из религии в тотальную, агрессивную и насильственную модель управления государством …
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02.03.2026 07:58 Відповісти
Не уся, у січні це весь світ побачив. Хоча, між собою чубаються, а перед зовнішнім ворогом можуть і об'єднатись.
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02.03.2026 08:23 Відповісти
поки що ніхто не прийшов, по суті там не має зараз влади
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02.03.2026 10:45 Відповісти
чівакуня теж вважав, що "стабільність" тепер в нас назавжди, маючи повністю керовану вертикаль та силовіків. І де він зараз?
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02.03.2026 12:14 Відповісти
С точки зрения здравого смысла, меня удивляло, какого хрена эльфы вписывались за людей в войне с орками? Эльфы (по книге) были бессмертны, пока их не убьют, а орков клепали из грязи
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02.03.2026 08:00 Відповісти
Тому що орками керували бувші ельфи. Це війна ельфів з ельфами.
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02.03.2026 09:27 Відповісти
Ну ось кандідат ще тепленький. Як тоді ізраїльтяни грохнули перших, потім других, які стали першими, потім третіх, так і тут варто зробити, щоби кожен наступний розцінював це "підвищення" адекватно обстановці.
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02.03.2026 08:04 Відповісти
Натяки

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02.03.2026 08:11 Відповісти
Трамб набрехав, як завжди.
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02.03.2026 08:12 Відповісти
ага зара режим Ирану закатують в асфальт? а як же що авианосец Джеральд Форд від сили Ирану налякався обісрався і амери втечкть?? нова методичка?
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02.03.2026 09:54 Відповісти
Лихонько то яке! А що, хтось залишився з тих, хто може о чомусь домовлятися? Зараз Ізраїль і США виправлять цю помилку.
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02.03.2026 08:33 Відповісти
Вот и хорошо. Пусть теперь Штаты с Израилем вынесут полотенец под ноль.
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02.03.2026 08:34 Відповісти
"Мы не будем вести никаких переговоров с США", - заявил Лариджани.

"Мы будем вести переговоры только с Израилем о том, чтобы он перестал убивать наше высшее руководство в промышленных масштабах и перешёл хотя бы к точечному, строго индивидуальному уничтожению наших аятолл..."
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02.03.2026 11:05 Відповісти
Нууу, не далі, як вчора Трамп заявив, що іранці попро или про перемовини, тіпо таки згідні на угоду: Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран запропонував поновити перемовини. Джерело: https://censor.net/ua/n3603014
Може хоч перси здивують бариґу, що політика - це не про угоди, і міжнародні стосунки - це не бізнес.
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02.03.2026 08:45 Відповісти
Ну ні так ні. Welcome to 7th century, нахріна вам ті заводи, ракети та дрони - на ослах будете їздити і ******* битися.
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02.03.2026 08:52 Відповісти
Косить під вовку пуціна, всі бачать, що дурковатість проходить і беруть приклад
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02.03.2026 08:55 Відповісти
Кремлівська калька, до останнього іранця...
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02.03.2026 09:12 Відповісти
Трамп знов збрехав, як не дивно.
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02.03.2026 09:15 Відповісти
Той "секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Лариджані" у обгрунтуванні відмови від переговорів із США точно подав характеристику миротворця- імпровізатора Трампа: позера, хвалька, фанфарона, хлестакова, баламута, непослідовний -"сім п'ятниця на одну добу", - "герой" проти слабших і боягуз проти стійких.

США далеко за океаном, а сусіди Ірану рядом.

Це мусульманський світ - окрема цивілізація.
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02.03.2026 09:18 Відповісти
А може хтось навести приклад в якій країні Близького сходу прижилася західна демократія принесена на багнетах? Афганістан? Ірак? Може ще десь. Навіть реформи Ататюрка в Туреччині поступово херилися (перекреслювалися літерою Х, яка в старослов'янській абетці має назву "хер"). Ісламізм завжди перемагає в силу своєї агресивності. Вчора були фотки "Народ Ірану святкує загибель хаменеі" і "Скорбота народу Ірану за хаменеї", вгадайте, де були сотні тисяч людей і де десятки? Ні, не десятки тисяч, просто кількадесят людей, які раділи загибелі хаменеі. Так що ніякої зміни курсу (персоналії можливо і поміняються) в Ірані не буде. Єдиний гешефт для нас: послаблення допомоги Ірану раші, і для Ізраілю: послаблення підтримки хамасу і хезболи. Але я не думаю, що саме це було метою рудого імбіцила.
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02.03.2026 09:21 Відповісти
московія роспадеться
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02.03.2026 09:55 Відповісти
Ні, раша розпадеться на московію і національні республіки.
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02.03.2026 10:12 Відповісти
Не може бути) Важко змінити ментальність у країнах близького сходу? І ти вважаєш це екслюзивною інформацією виключно з твоїх власних джерел?) Спробую здивувати тебе але про це багатьом давно відомо. І тим паче Трампу який прийшов вбити Хаменеї і зробив це. Доречі ось країни близького сходу з ознаками демократії: Марокко, Туніс, Ізраїль, Ліван та Ірак там парламентська система влади. Звичайно їм потрібно пройти ще великий шлях..
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02.03.2026 13:12 Відповісти
Ну якщо Марокко і Туніс - країни Близького Сходу - то тоді канєшно, "...це багатьом давно відомо". На жаль не тобі.
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03.03.2026 09:06 Відповісти
...але розколеться ерефія це точно не завтра і Україні ще довго треба тримати удар...
Альтернативи нема: або капітуляуія, або запеклий спротив і вся країна твердо встане на військові рейки.
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02.03.2026 15:21 Відповісти
рудий мудотворець обісрався.
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02.03.2026 09:24 Відповісти
Ок, отже Іран ********* в кам'яний вік.
Трампу і Ізраілю байдуже буде там демократія чи ні, їм головне щоб в цих уйобків не було фізичної можливості гадити скрізь.
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02.03.2026 09:35 Відповісти
Так, Трампушко попав! Став Путіним №2. Хоча іранські попи і заслуговують бути знищеними за свої страшні злочини. Побачимо...
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02.03.2026 09:38 Відповісти
Буде шо буде.
Іран зменше або припине поставки шахедів і ракет і це добре.
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02.03.2026 09:43 Відповісти
Перс логічно мислить. Але воювати зі штатами марна справа якщо не на землі
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02.03.2026 10:14 Відповісти
Крім ядерки другою ціллю є ракетна програма. Знищать її, тоді Бордельний лев буде просто тикати пальцем - а ви хто такі. Весь світ в мене в кишені.
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02.03.2026 10:53 Відповісти
Спроба звернутись до "американських вояків" з боку релігійних фанатиків, які жінок камінням забивають - виглядає як реальне божевілля. Я так розумію, наступна хвиля ракет і цей бункер, з черговою порцією божевільних фанатиків, перемеле в пилюку. Це було очікувано. Моя версія: десь приблизно 5й "тимчасовий уряд національного порятунку" буде готовий "у перемовини з США".

А щодо "Ізраїль понад усе" - це зовсім смішно. Ніби це десяток баз Ізраїлю в регіоні в купі країн, а не США. І ніби США захищають інтереси Ізраїлю, а не свої - по перешкоджанню спонсорування дешевою якісною іранською нафтою комуняк-людожерів в Китаї. Просто так співпало, інтерес Ізраїлю на даному етапі - в знищенні теократії в Ірані - співпав з інтересом США.
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02.03.2026 17:34 Відповісти
 
 