Ліван вступив у війну проти Ізраїлю: ракети по півночі країни
Ліван вступив у війну та випустив ракети по півночі Ізраїлю. Це підтвердили в Армії оборони Ізраїлю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Reuters, ЦАХАЛ, The Times of Israel
За інформацією ізраїльських військових, запуски ракет з ліванської території призвели до спрацювання сирен повітряної тривоги в кількох районах на півночі Ізраїлю.
У наступній заяві командування ЦАХАЛ уточнило, що сили протиповітряної оборони перехопили одну ворожу ракету. Решта снарядів впали на безлюдній відкритій місцевості, не завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.
"Хезболла" заявила про помсту за Хаменеї
Ліванське угруповання "Хезболла" повідомило, що саме воно здійснило ракетну атаку по півночі Ізраїлю. Бойовики заявили про "помсту за кров" Алі Хаменеї.
"Хезболла" стверджує, що під час атаки вони націлилися на об'єкт протиракетної оборони на південь від Хайфи.
У суботу представники цього угруповання публічно висловили свою повну солідарність з Іраном.
Що передувало?
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї
- Пізніше
державні ЗМІ Ірану підтвердили смерть верховного лідера Алі Хаменеї після ракетних ударів США та Ізраїлю. В країні оголошено 40-денну жалобу.
- Тимчасовим верховним лідером Ірану став Аліреза Арафі.
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Голова Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив у дописі в X, що його країна не має наміру вести переговори з Вашингтоном.
«Ми не будемо вести жодних переговорів із Сполученими Штатами», - написав Ларіджані в X.
Ларіджані відреагував на повідомлення у ЗМІ про те, що офіційні особи в Тегерані планують відновити переговори з Вашингтоном.
Ларіджані був радником покійного верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, а зараз очолює Вищу раду національної безпеки Ірану.
ливан крышует хезболлу
Цей придур роздуває третю свтову підтримуючи Путлера.
цікаві часи настали.
Близькі до Кремля економісти оголосили про початок банківської кризи в Росії
Як повідомили в Центрі, банківська криза, яка раніше передбачалася їхньою системою раннього оповіщення, тепер зафіксована відповідно до формальних критеріїв, тоді як раніше вже була зафіксована криза поганих боргів, https://ru.themoscowtimes.com/2026/02/02/prokremlevskie-ekonomisti-obyavili-o-nachale-bankovskogo-krizisa-v-rossii-a186071 передає The Moscow Times.
"Вот Дамаск: перестав быть городом,
Он будет грудой развалин."
Не Ліван, а Хезболла з території Лівану.
Та ні, чергові кінчені людожери на подачках хазяїв - релігійних фанатиків з Ірану...
Тож саме Ліван. І відгребе отвєтку в основному "народ Лівану", який толерує і такий уряд, і Хезболу в своїй країні. Що є правильним.