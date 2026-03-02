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Новини Конфлікт Ізраїлю та Лівану
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Ліван вступив у війну проти Ізраїлю: ракети по півночі країни

З Лівану випустили ракети по Ізраїлю — ЦАХАЛ

Ліван вступив у війну та випустив ракети по півночі Ізраїлю. Це підтвердили в Армії оборони Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Reuters, ЦАХАЛ, The Times of Israel

За інформацією ізраїльських військових, запуски ракет з ліванської території призвели до спрацювання сирен повітряної тривоги в кількох районах на півночі Ізраїлю.

У наступній заяві командування ЦАХАЛ уточнило, що сили протиповітряної оборони перехопили одну ворожу ракету. Решта снарядів впали на безлюдній відкритій місцевості, не завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.

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"Хезболла" заявила про помсту за Хаменеї

Ліванське угруповання "Хезболла" повідомило, що саме воно здійснило ракетну атаку по півночі Ізраїлю. Бойовики заявили про "помсту за кров" Алі Хаменеї.

"Хезболла" стверджує, що під час атаки вони націлилися на об'єкт протиракетної оборони на південь від Хайфи.

У суботу представники цього угруповання публічно висловили свою повну солідарність з Іраном.

Що передувало?

  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї
  • Пізніше 

    державні ЗМІ Ірану підтвердили смерть верховного лідера Алі Хаменеї після ракетних ударів США та Ізраїлю. В країні оголошено 40-денну жалобу.

  • Тимчасовим верховним лідером Ірану став Аліреза Арафі.

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Автор: 

війна (1640) Ізраїль (1988) Іран (3472) Ліван (142) Хаменеї (50) Хезболла (51)
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Топ коментарі
+17
О, Трумпу буде що зупиняти.
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02.03.2026 07:25 Відповісти
+13
Если бы Трамп был президентом эта война не началась бы
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02.03.2026 07:50 Відповісти
+12
Вже можна Трампу видавати премію миру чи ще почекати?
Цей придур роздуває третю свтову підтримуючи Путлера.
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02.03.2026 07:28 Відповісти
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О, Трумпу буде що зупиняти.
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02.03.2026 07:25 Відповісти
По ходу, Трамп замучается башкой крутить, кого миротворить!
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02.03.2026 07:54 Відповісти
Так в 2024 році Ізраїль та Ліван за посередництва США вже підписували угоду про припинення вогню .....ті папірці на ділі нічого не варті
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02.03.2026 09:39 Відповісти
BBC
Голова Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив у дописі в X, що його країна не має наміру вести переговори з Вашингтоном.

«Ми не будемо вести жодних переговорів із Сполученими Штатами», - написав Ларіджані в X.

Ларіджані відреагував на повідомлення у ЗМІ про те, що офіційні особи в Тегерані планують відновити переговори з Вашингтоном.

Ларіджані був радником покійного верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, а зараз очолює Вищу раду національної безпеки Ірану.
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02.03.2026 07:26 Відповісти
Хезболла - це не Ліван!
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02.03.2026 07:27 Відповісти
Вступило - значить вступило!
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02.03.2026 07:47 Відповісти
"Хезболла - це не Ліван"

ливан крышует хезболлу
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02.03.2026 11:14 Відповісти
Вже можна Трампу видавати премію миру чи ще почекати?
Цей придур роздуває третю свтову підтримуючи Путлера.
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02.03.2026 07:28 Відповісти
Поки що ******* союзників **********, не розумію чого ти верещиш.
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02.03.2026 08:03 Відповісти
Та тут 90% дописів такі. Антиамериканська пропаганда в дії. Точніше антитрампівська, але в результаті антиамериканська.
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02.03.2026 08:29 Відповісти
Буде така боротьба Трампа за премію мира, що камня на камні не залишиться.
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02.03.2026 09:35 Відповісти
Не Ліван, а хезболла.
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02.03.2026 07:34 Відповісти
Там керує хезболла
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02.03.2026 14:02 Відповісти
європа й сша не хочуть влазити в довгу війну, вони ж не рашка і прекрасно розуміють наслідки довготривалої війни. іран за три дні чи за 2-3 тижні американцям не вдасться перемогти, а якщо вони втягнуться в війну на рік і більше, то китай попре на тайвань.

цікаві часи настали.
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02.03.2026 07:38 Відповісти
Ви вже підзадовбали своїми тупими квазі аналітичними роздумами .
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02.03.2026 08:20 Відповісти
Ну а поки що.
Близькі до Кремля економісти оголосили про початок банківської кризи в Росії
Як повідомили в Центрі, банківська криза, яка раніше передбачалася їхньою системою раннього оповіщення, тепер зафіксована відповідно до формальних критеріїв, тоді як раніше вже була зафіксована криза поганих боргів, https://ru.themoscowtimes.com/2026/02/02/prokremlevskie-ekonomisti-obyavili-o-nachale-bankovskogo-krizisa-v-rossii-a186071 передає The Moscow Times.
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02.03.2026 08:32 Відповісти
Это конечно Гут! Но как то мне похрен, что кушают кацапы, когда у нас может быть запара. И уже писал несколько лет назад на ЦН, поинтересуйтесь, как удалось талибам Наджибулу на воротах повесить.
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02.03.2026 08:44 Відповісти
Якщо не писати про русню поганого, складається враження, що погано тільки у нас, і висновок логічний - треба здаватись, бо все одно русню не здолати, у них все стабільно невичерпно, а отже, курочка по зьорнишку до Чопа доклюйот.
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02.03.2026 08:46 Відповісти
Ми з Гаїті не воюємо.
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02.03.2026 08:50 Відповісти
чуїш ти ..... бізнесмен недороблений ..., краще мовчи
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02.03.2026 09:19 Відповісти
Ліван - шо - **** дався?
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02.03.2026 07:42 Відповісти
Читай далі заголовка.
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02.03.2026 08:03 Відповісти
А Ліван шо не відповідає за "Хезболлу" на своїй території?
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02.03.2026 08:15 Відповісти
Формально так, але уряд Лівану нічого не може зробити з нею, боїться нової громадянської війни.
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02.03.2026 08:54 Відповісти
Если бы Трамп был президентом эта война не началась бы
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02.03.2026 07:50 Відповісти
Гремм каже що наступна перемога тампона над Кубою
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02.03.2026 08:01 Відповісти
Це було б суперкруто.
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02.03.2026 08:58 Відповісти
Куба тримайся
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02.03.2026 08:02 Відповісти
Куба, смокчи.
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02.03.2026 08:04 Відповісти
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02.03.2026 08:29 Відповісти
Ливан давно уже никуда не вступал. Иранское прокси "Хезболла" вышло на священный бой.
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02.03.2026 08:11 Відповісти
У кого еще Израиль что то отжал?
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02.03.2026 08:17 Відповісти
В Библии Дамаск назван частью Израиля. Но Сирии сейчас не до войны с Израилем, они между собой воюют
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02.03.2026 08:19 Відповісти
Вы же знаете, ничто так не объединяет двух дерущихся внутри страны, как внешний враг.
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02.03.2026 08:23 Відповісти
А вот еще: Книга пророка Исаии 17:1
"Вот Дамаск: перестав быть городом,
Он будет грудой развалин."
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02.03.2026 09:46 Відповісти
Про Вавілон майже те саме, і практично вже здійснилось.
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02.03.2026 12:39 Відповісти
Ден, в тебе Ізраїль віджав залишки мозгів.
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02.03.2026 08:23 Відповісти
Что так? Не в струю сегодняшнему выпускающему редактору ЦН?
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02.03.2026 08:25 Відповісти
Які мізкі у кацапів ? Не смішить мої капці
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02.03.2026 12:42 Відповісти
А тепер хай Ватикан війну комусь оголосить.
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02.03.2026 08:17 Відповісти
О, пішла жара...
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02.03.2026 08:23 Відповісти
а ******* це де?
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02.03.2026 08:28 Відповісти
Та щось типу вже завошкались. Але без іранської зброї вони становлять загрозу хіба що сусідським віслюкам.
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02.03.2026 09:00 Відповісти
Отлично, и этих закопают за компанию. Параша третьей не хочет стать?
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02.03.2026 08:36 Відповісти
Не Ліван а Хезболони. Типу новина.
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02.03.2026 08:55 Відповісти
Нагадаю, це там де Тромб заявляв що зупинив війну і вимагав премію міру. Чого варті угоди з Тромбом і терористами
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02.03.2026 09:03 Відповісти
не нагнітайте, не Ливан, а хезболла
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02.03.2026 09:08 Відповісти
Кажуть, заступник Арафі вже теж той... Закінчився.
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02.03.2026 10:08 Відповісти
Блт...
Не Ліван, а Хезболла з території Лівану.
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02.03.2026 10:23 Відповісти
Це типу як ***** з території Бялорусії напав на Україну? Вони (місцевий уряд) там не винуваті, так?

Та ні, чергові кінчені людожери на подачках хазяїв - релігійних фанатиків з Ірану...

Тож саме Ліван. І відгребе отвєтку в основному "народ Лівану", який толерує і такий уряд, і Хезболу в своїй країні. Що є правильним.
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02.03.2026 16:39 Відповісти
 
 