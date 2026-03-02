Ліван вступив у війну проти Ізраїлю: ракети по півночі країни

Ліван вступив у війну та випустив ракети по півночі Ізраїлю. Це підтвердили в Армії оборони Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Reuters, ЦАХАЛ, The Times of Israel

За інформацією ізраїльських військових, запуски ракет з ліванської території призвели до спрацювання сирен повітряної тривоги в кількох районах на півночі Ізраїлю.

У наступній заяві командування ЦАХАЛ уточнило, що сили протиповітряної оборони перехопили одну ворожу ракету. Решта снарядів впали на безлюдній відкритій місцевості, не завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.

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"Хезболла" заявила про помсту за Хаменеї

Ліванське угруповання "Хезболла" повідомило, що саме воно здійснило ракетну атаку по півночі Ізраїлю. Бойовики заявили про "помсту за кров" Алі Хаменеї.

"Хезболла" стверджує, що під час атаки вони націлилися на об'єкт протиракетної оборони на південь від Хайфи.

У суботу представники цього угруповання публічно висловили свою повну солідарність з Іраном.

Що передувало?

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї

Пізніше державні ЗМІ Ірану підтвердили смерть верховного лідера Алі Хаменеї після ракетних ударів США та Ізраїлю. В країні оголошено 40-денну жалобу.

Тимчасовим верховним лідером Ірану став Аліреза Арафі.

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