Ливан вступил в войну против Израиля: ракеты по северу страны
Ливан вступил в войну и выпустил ракеты по северу Израиля. Это подтвердили в Армии обороны Израиля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишутReuters, ЦАХАЛ, The Times of Israel
По информации израильских военных, запуски ракет с ливанской территории привели к срабатыванию сирен воздушной тревоги в нескольких районах на севере Израиля.
В последующем заявлении командование ЦАХАЛ уточнило, что силы противовоздушной обороны перехватили одну вражескую ракету. Остальные снаряды упали на безлюдной открытой местности, не нанеся ущерба гражданской инфраструктуре.
"Хезболла" заявила о мести за Хаменеи
Ливанская группировка "Хезболла" сообщила, что именно она осуществила ракетную атаку по северу Израиля. Боевики заявили о "мести за кровь" Али Хаменеи.
"Хезболла" утверждает, что во время атаки они нацелились на объект противоракетной обороны к югу от Хайфы.
В субботу представители этой группировки публично выразили свою полную солидарность с Ираном.
Что предшествовало?
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи
- Позже
государственные СМИ Ирана подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи после ракетных ударов США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур.
- Временным верховным лидером Ирана стал Алиреза Арафи.
Голова Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив у дописі в X, що його країна не має наміру вести переговори з Вашингтоном.
«Ми не будемо вести жодних переговорів із Сполученими Штатами», - написав Ларіджані в X.
Ларіджані відреагував на повідомлення у ЗМІ про те, що офіційні особи в Тегерані планують відновити переговори з Вашингтоном.
Ларіджані був радником покійного верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, а зараз очолює Вищу раду національної безпеки Ірану.
Цей придур роздуває третю свтову підтримуючи Путлера.
цікаві часи настали.
Близькі до Кремля економісти оголосили про початок банківської кризи в Росії
Як повідомили в Центрі, банківська криза, яка раніше передбачалася їхньою системою раннього оповіщення, тепер зафіксована відповідно до формальних критеріїв, тоді як раніше вже була зафіксована криза поганих боргів, https://ru.themoscowtimes.com/2026/02/02/prokremlevskie-ekonomisti-obyavili-o-nachale-bankovskogo-krizisa-v-rossii-a186071 передає The Moscow Times.