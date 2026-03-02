Ливан вступил в войну против Израиля: ракеты по северу страны

Ливан вступил в войну и выпустил ракеты по северу Израиля. Это подтвердили в Армии обороны Израиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишутReuters, ЦАХАЛ, The Times of Israel

По информации израильских военных, запуски ракет с ливанской территории привели к срабатыванию сирен воздушной тревоги в нескольких районах на севере Израиля.

В последующем заявлении командование ЦАХАЛ уточнило, что силы противовоздушной обороны перехватили одну вражескую ракету. Остальные снаряды упали на безлюдной открытой местности, не нанеся ущерба гражданской инфраструктуре.

"Хезболла" заявила о мести за Хаменеи

Ливанская группировка "Хезболла" сообщила, что именно она осуществила ракетную атаку по северу Израиля. Боевики заявили о "мести за кровь" Али Хаменеи.

"Хезболла" утверждает, что во время атаки они нацелились на объект противоракетной обороны к югу от Хайфы.

В субботу представители этой группировки публично выразили свою полную солидарность с Ираном.

Что предшествовало?

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи

Позже государственные СМИ Ирана подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи после ракетных ударов США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур.

Временным верховным лидером Ирана стал Алиреза Арафи.

