Новости Конфликт Израиля и Ливана
5 387 41

Ливан вступил в войну против Израиля: ракеты по северу страны

Из Ливана выпустили ракеты по Израилю — ЦАХАЛ

Ливан вступил в войну и выпустил ракеты по северу Израиля. Это подтвердили в Армии обороны Израиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишутReuters, ЦАХАЛ, The Times of Israel

По информации израильских военных, запуски ракет с ливанской территории привели к срабатыванию сирен воздушной тревоги в нескольких районах на севере Израиля.

В последующем заявлении командование ЦАХАЛ уточнило, что силы противовоздушной обороны перехватили одну вражескую ракету. Остальные снаряды упали на безлюдной открытой местности, не нанеся ущерба гражданской инфраструктуре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Кипре в районе британской авиабазы прогремел мощный взрыв

"Хезболла" заявила о мести за Хаменеи

Ливанская группировка "Хезболла" сообщила, что именно она осуществила ракетную атаку по северу Израиля. Боевики заявили о "мести за кровь" Али Хаменеи.

"Хезболла" утверждает, что во время атаки они нацелились на объект противоракетной обороны к югу от Хайфы.

В субботу представители этой группировки публично выразили свою полную солидарность с Ираном.

Что предшествовало?

  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи
  • Позже

    государственные СМИ Ирана подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи после ракетных ударов США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур.

  • Временным верховным лидером Ирана стал Алиреза Арафи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания хочет привлечь специалистов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе, - Стармер

Автор: 

война (1426) Израиль (509) Иран (820) Ливан (30) Хаменеи (25) Хезболла (11)
+8
Если бы Трамп был президентом эта война не началась бы
02.03.2026 07:50 Ответить
+7
О, Трумпу буде що зупиняти.
02.03.2026 07:25 Ответить
+6
Вже можна Трампу видавати премію миру чи ще почекати?
Цей придур роздуває третю свтову підтримуючи Путлера.
02.03.2026 07:28 Ответить
О, Трумпу буде що зупиняти.
02.03.2026 07:25 Ответить
По ходу, Трамп замучается башкой крутить, кого миротворить!
02.03.2026 07:54 Ответить
BBC
Голова Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив у дописі в X, що його країна не має наміру вести переговори з Вашингтоном.

«Ми не будемо вести жодних переговорів із Сполученими Штатами», - написав Ларіджані в X.

Ларіджані відреагував на повідомлення у ЗМІ про те, що офіційні особи в Тегерані планують відновити переговори з Вашингтоном.

Ларіджані був радником покійного верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, а зараз очолює Вищу раду національної безпеки Ірану.
02.03.2026 07:26 Ответить
Хезболла - це не Ліван!
02.03.2026 07:27 Ответить
Вступило - значить вступило!
02.03.2026 07:47 Ответить
Вже можна Трампу видавати премію миру чи ще почекати?
Цей придур роздуває третю свтову підтримуючи Путлера.
02.03.2026 07:28 Ответить
Поки що ******* союзників **********, не розумію чого ти верещиш.
02.03.2026 08:03 Ответить
Та тут 90% дописів такі. Антиамериканська пропаганда в дії. Точніше антитрампівська, але в результаті антиамериканська.
02.03.2026 08:29 Ответить
Не Ліван, а хезболла.
02.03.2026 07:34 Ответить
європа й сша не хочуть влазити в довгу війну, вони ж не рашка і прекрасно розуміють наслідки довготривалої війни. іран за три дні чи за 2-3 тижні американцям не вдасться перемогти, а якщо вони втягнуться в війну на рік і більше, то китай попре на тайвань.

цікаві часи настали.
02.03.2026 07:38 Ответить
Для нас не совсем! Скоро про Украину забудут. Скажут денег нет но вы держитесь. Уже последние выжившие бизнесы уходят, как кормить пенсов и бюджетников? А армию как кормить?
02.03.2026 08:07 Ответить
Ви вже підзадовбали своїми тупими квазі аналітичними роздумами .
02.03.2026 08:20 Ответить
Так читайте другие. Я не настаиваю Банкомат Вам скажет правду.
02.03.2026 08:21 Ответить
Ну а поки що.
Близькі до Кремля економісти оголосили про початок банківської кризи в Росії
Як повідомили в Центрі, банківська криза, яка раніше передбачалася їхньою системою раннього оповіщення, тепер зафіксована відповідно до формальних критеріїв, тоді як раніше вже була зафіксована криза поганих боргів, https://ru.themoscowtimes.com/2026/02/02/prokremlevskie-ekonomisti-obyavili-o-nachale-bankovskogo-krizisa-v-rossii-a186071 передає The Moscow Times.
02.03.2026 08:32 Ответить
Это конечно Гут! Но как то мне похрен, что кушают кацапы, когда у нас может быть запара. И уже писал несколько лет назад на ЦН, поинтересуйтесь, как удалось талибам Наджибулу на воротах повесить.
02.03.2026 08:44 Ответить
Якщо не писати про русню поганого, складається враження, що погано тільки у нас, і висновок логічний - треба здаватись, бо все одно русню не здолати, у них все стабільно невичерпно, а отже, курочка по зьорнишку до Чопа доклюйот.
показать весь комментарий
Можете про Гаити писать, там пока, на много хуже, чем у нас.
02.03.2026 08:49 Ответить
Ми з Гаїті не воюємо.
02.03.2026 08:50 Ответить
Так людина повторює те, що і так з кожної праски говорять. Що такого псевдоаналітичного він написав? Просто попереджає, що крантік фінансовий можуть і підкрутити. А бізнесу українському капєц як некомфортно в країні зєльоних мрій. Доведеться проїдати, рекордний за весь час існування незалежної України, золотовалютний резерв.
02.03.2026 08:37 Ответить
Ліван - шо - **** дався?
показать весь комментарий
02.03.2026 07:42 Ответить
Читай далі заголовка.
02.03.2026 08:03 Ответить
А Ліван шо не відповідає за "Хезболлу" на своїй території?
02.03.2026 08:15 Ответить
Формально так, але уряд Лівану нічого не може зробити з нею, боїться нової громадянської війни.
02.03.2026 08:54 Ответить
Если бы Трамп был президентом эта война не началась бы
02.03.2026 07:50 Ответить
Гремм каже що наступна перемога тампона над Кубою
02.03.2026 08:01 Ответить
Це було б суперкруто.
02.03.2026 08:58 Ответить
Куба тримайся
02.03.2026 08:02 Ответить
Куба, смокчи.
02.03.2026 08:04 Ответить
02.03.2026 08:29 Ответить
Ливан давно уже никуда не вступал. Иранское прокси "Хезболла" вышло на священный бой.
02.03.2026 08:11 Ответить
У кого еще Израиль что то отжал?
02.03.2026 08:17 Ответить
В Библии Дамаск назван частью Израиля. Но Сирии сейчас не до войны с Израилем, они между собой воюют
02.03.2026 08:19 Ответить
Вы же знаете, ничто так не объединяет двух дерущихся внутри страны, как внешний враг.
02.03.2026 08:23 Ответить
Ден, в тебе Ізраїль віджав залишки мозгів.
02.03.2026 08:23 Ответить
Что так? Не в струю сегодняшнему выпускающему редактору ЦН?
02.03.2026 08:25 Ответить
А тепер хай Ватикан війну комусь оголосить.
02.03.2026 08:17 Ответить
О, пішла жара...
02.03.2026 08:23 Ответить
а ******* це де?
02.03.2026 08:28 Ответить
Та щось типу вже завошкались. Але без іранської зброї вони становлять загрозу хіба що сусідським віслюкам.
02.03.2026 09:00 Ответить
Отлично, и этих закопают за компанию. Параша третьей не хочет стать?
02.03.2026 08:36 Ответить
Не Ліван а Хезболони. Типу новина.
02.03.2026 08:55 Ответить
 
 