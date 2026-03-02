В Иране заявили об отказе от переговоров с США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном.

"Мы не будем вести никаких переговоров с США", - заявил Лариджани.

Он добавил, что американский лидер погрузил Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами" и теперь боится "дальнейших потерь среди американских войск".

"Трамп погрузил регион в хаос, вселив "ложные надежды", и теперь опасается дальнейших потерь среди американских военнослужащих. Своими бессмысленными действиями он превратил свой самопровозглашенный лозунг "Америка превыше всего" в "Израиль превыше всего" и пожертвовал американскими солдатами ради стремления Израиля к власти", - написал Лариджани.

По его словам, "своими лживыми заявлениями" Трамп вредит американским военным и их семьям.

"Сегодня иранский народ защищает себя. Иранские вооруженные силы не начинали вторжение", - подытожил Лариджани.

Что предшествовало?

Накануне Трамп заявил, что Иран предложил возобновить переговоры.

По словам главы Белого дома, он согласился на диалог с Тегераном после соответствующей инициативы иранской стороны. Трамп подчеркнул, что Иран должен был сделать этот шаг раньше.

Впоследствии Трамп сообщил, что военная операция против Ирана может длиться до четырех недель.

