В Иране заявили об отказе от переговоров с США
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Х.
"Мы не будем вести никаких переговоров с США", - заявил Лариджани.
Он добавил, что американский лидер погрузил Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами" и теперь боится "дальнейших потерь среди американских войск".
"Трамп погрузил регион в хаос, вселив "ложные надежды", и теперь опасается дальнейших потерь среди американских военнослужащих. Своими бессмысленными действиями он превратил свой самопровозглашенный лозунг "Америка превыше всего" в "Израиль превыше всего" и пожертвовал американскими солдатами ради стремления Израиля к власти", - написал Лариджани.
По его словам, "своими лживыми заявлениями" Трамп вредит американским военным и их семьям.
"Сегодня иранский народ защищает себя. Иранские вооруженные силы не начинали вторжение", - подытожил Лариджани.
Что предшествовало?
Накануне Трамп заявил, что Иран предложил возобновить переговоры.
По словам главы Белого дома, он согласился на диалог с Тегераном после соответствующей инициативы иранской стороны. Трамп подчеркнул, что Иран должен был сделать этот шаг раньше.
Впоследствии Трамп сообщил, что военная операция против Ирана может длиться до четырех недель.
Трамп пішов на величезний ризик, коли вирішив атакувати Іран та усунути всю верхівку режиму. Якщо Трампу вдасться те, що не вдавалося попереднім президентам - перевлаштувати Близький Схід катком американської військової машини, то він оголосить історичний тріумф.
Однак якщо удар обернеться провалом або переросте у велику війну, Трамп ризикує підірвати не лише шанси республіканців утримати контроль над Конгресом на виборах у листопаді, а й власну репутацію та історичну спадщину.
Трамп не приховує, що ставки високі, а головний гравець тут він сам. За початком операції він стежив особисто зі своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.
"Іранський режим 47 років скандував "Смерть Америці". Досить це терпіти", - пояснив Трамп американцям причину нападу на Іран.
Поки не зрозуміло, як довго триватиме військова кампанія і чи підтримає Трампа американський народ, особливо його затяті прихильники з руху MAGA, яким не ******* заокеанські військові авантюри.
Була така програма «Нафта в обмін на продовольство», коли сусідньому Іраку за Кувейт Штати разом з усіма яйця відкрутили і таким чином робили демілітарізацію режиму Хусейна. Але ж цьому передувала операція «Буря в пустелі».
Ціль Рудика - денуклеарізація Тегерану, згортання його ядерної програми. Тобто йому треба добитись щоб була підписана програма «Ядерка в обмін на продовольство».
Для цього потрібно влаштувати мінімум багато/місячну/річну блокаду, або проводити наземну операцію щоб встановити лояльний уряд всередині країни, або відтіснити аятол віід узбережжя Оманської затоки щоб ОАЕ і інші нормально торгували нафтою.
Зараз бачимо тільки наскок півника.
Запасаємось попкорном, мінімум на пів-року.
Радикальные исламисты , которые хотят превратить ислам из религии в тотальную, агрессивную и насильственную модель управления государством …
Може хоч перси здивують бариґу, що політика - це не про угоди, і міжнародні стосунки - це не бізнес.