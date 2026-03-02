РУС
Новости Удары США по Ирану
6 146 24

В Иране заявили об отказе от переговоров с США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы не будем вести никаких переговоров с США", - заявил Лариджани.

Он добавил, что американский лидер погрузил Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами" и теперь боится "дальнейших потерь среди американских войск".

"Трамп погрузил регион в хаос, вселив "ложные надежды", и теперь опасается дальнейших потерь среди американских военнослужащих. Своими бессмысленными действиями он превратил свой самопровозглашенный лозунг "Америка превыше всего" в "Израиль превыше всего" и пожертвовал американскими солдатами ради стремления Израиля к власти", - написал Лариджани.

По его словам, "своими лживыми заявлениями" Трамп вредит американским военным и их семьям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ливан вступил в войну против Израиля: ракеты по северу страны

"Сегодня иранский народ защищает себя. Иранские вооруженные силы не начинали вторжение", - подытожил Лариджани.

Что предшествовало?

Накануне Трамп заявил, что Иран предложил возобновить переговоры.  

По словам главы Белого дома, он согласился на диалог с Тегераном после соответствующей инициативы иранской стороны. Трамп подчеркнул, что Иран должен был сделать этот шаг раньше.

Впоследствии Трамп сообщил, что военная операция против Ирана может длиться до четырех недель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Кипре в районе британской авиабазы прогремел мощный взрыв

Иран (820) США (7130) Трамп Дональд (4672)
Топ комментарии
+7
Хаменеи убили , пришел к власти другой фанатик и таких там ВСЯ страна !
Радикальные исламисты , которые хотят превратить ислам из религии в тотальную, агрессивную и насильственную модель управления государством …
02.03.2026 07:58 Ответить
+6
Не вийшло в Трампа розібратися з наскоку. Тепер це буде не просто і на довго
02.03.2026 07:41 Ответить
+6
Трамп розраховував, що знищення владної верхівки країни призведе до виходу іранців на вулиці і захоплення влади колишніми протестувальниками, однак сталося не так, як гадалося. Тепер потрібно або наважуватись на проведення наземної операції, або якнайшвидше зливатися, поки ще є можливість зберегти обличчя.
02.03.2026 07:55 Ответить
BBC
Трамп пішов на величезний ризик, коли вирішив атакувати Іран та усунути всю верхівку режиму. Якщо Трампу вдасться те, що не вдавалося попереднім президентам - перевлаштувати Близький Схід катком американської військової машини, то він оголосить історичний тріумф.

Однак якщо удар обернеться провалом або переросте у велику війну, Трамп ризикує підірвати не лише шанси республіканців утримати контроль над Конгресом на виборах у листопаді, а й власну репутацію та історичну спадщину.

Трамп не приховує, що ставки високі, а головний гравець тут він сам. За початком операції він стежив особисто зі своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

"Іранський режим 47 років скандував "Смерть Америці". Досить це терпіти", - пояснив Трамп американцям причину нападу на Іран.

Поки не зрозуміло, як довго триватиме військова кампанія і чи підтримає Трампа американський народ, особливо його затяті прихильники з руху MAGA, яким не ******* заокеанські військові авантюри.
02.03.2026 07:39 Ответить
погоджуючись з Вами в основному, тим не менш зауважу, що про "історічний тріумф" трамп заявить у будь-якому випадку
02.03.2026 08:22 Ответить
Виходить що китай пообіцяв вписатись.....
02.03.2026 08:38 Ответить
Про чотири тижні (г-м, там мабуть Люся у радниках ) Тампон херню впоров.
Була така програма «Нафта в обмін на продовольство», коли сусідньому Іраку за Кувейт Штати разом з усіма яйця відкрутили і таким чином робили демілітарізацію режиму Хусейна. Але ж цьому передувала операція «Буря в пустелі».
Ціль Рудика - денуклеарізація Тегерану, згортання його ядерної програми. Тобто йому треба добитись щоб була підписана програма «Ядерка в обмін на продовольство».
Для цього потрібно влаштувати мінімум багато/місячну/річну блокаду, або проводити наземну операцію щоб встановити лояльний уряд всередині країни, або відтіснити аятол віід узбережжя Оманської затоки щоб ОАЕ і інші нормально торгували нафтою.
Зараз бачимо тільки наскок півника.
Запасаємось попкорном, мінімум на пів-року.
02.03.2026 08:40 Ответить
02.03.2026 07:41 Ответить
тампон як завжди набрехав. Тупо та примітивно.
02.03.2026 07:47 Ответить
Через 24 години все закінчиться. Ну може через 2 тижні...чи 60 днів
02.03.2026 07:51 Ответить
Знайоме гасло - Тегеран за три дні.
02.03.2026 07:56 Ответить
Кампучия, КНДР, СССР наконец. Почему "деньги" думают, что Иран не сможет превратить свою страну в жесткую диктатуру? Тем более враг( которого рисовали десятилетиями на заборе) "обнажил свою сущность".
02.03.2026 07:51 Ответить
потрібно заблокувати каспій,чи дозволить це Ердоган.
02.03.2026 07:52 Ответить
Давай мочи *****, многоходовка должна быть закончена!
02.03.2026 07:52 Ответить
02.03.2026 07:55 Ответить
злитися вже не вийде, бо тоді ізраїлю буде дуже непереливки...
показать весь комментарий
02.03.2026 08:05 Ответить
02.03.2026 07:58 Ответить
Не уся, у січні це весь світ побачив. Хоча, між собою чубаються, а перед зовнішнім ворогом можуть і об'єднатись.
02.03.2026 08:23 Ответить
С точки зрения здравого смысла, меня удивляло, какого хрена эльфы вписывались за людей в войне с орками? Эльфы (по книге) были бессмертны, пока их не убьют, а орков клепали из грязи
02.03.2026 08:00 Ответить
Ну ось кандідат ще тепленький. Як тоді ізраїльтяни грохнули перших, потім других, які стали першими, потім третіх, так і тут варто зробити, щоби кожен наступний розцінював це "підвищення" адекватно обстановці.
02.03.2026 08:04 Ответить
Натяки

02.03.2026 08:11 Ответить
Трамб набрехав, як завжди.
02.03.2026 08:12 Ответить
Лихонько то яке! А що, хтось залишився з тих, хто може о чомусь домовлятися? Зараз Ізраїль і США виправлять цю помилку.
02.03.2026 08:33 Ответить
Вот и хорошо. Пусть теперь Штаты с Израилем вынесут полотенец под ноль.
02.03.2026 08:34 Ответить
Нууу, не далі, як вчора Трамп заявив, що іранці попро или про перемовини, тіпо таки згідні на угоду: Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран запропонував поновити перемовини. Джерело: https://censor.net/ua/n3603014
Може хоч перси здивують бариґу, що політика - це не про угоди, і міжнародні стосунки - це не бізнес.
02.03.2026 08:45 Ответить
Ну ні так ні. Welcome to 7th century, нахріна вам ті заводи, ракети та дрони - на ослах будете їздити і ******* битися.
02.03.2026 08:52 Ответить
Косить під вовку пуціна, всі бачать, що дурковатість проходить і беруть приклад
02.03.2026 08:55 Ответить
 
 