Ормузька протока блокує дешеві добрива: українські аграрії готуються до вищих цін

Ескалація конфлікту на Близькому Сході для українських аграріїв несе ризик зростання собівартості виробництва, а не цінового бонусу на світових ринках. Через подорожчання нафти, газу та аміаку можуть суттєво зрости ціни на азотні добрива ‒ ключовий ресурс для вирощування кукурудзи та соняшнику. Під потенційним ризиком перебуває не більше 10% українського агроекспорту до цього регіону.

Про це заявив аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування (KSE Агроцентр) Павло Мартишев, повідомляє UkrAgroConsult.

У 2025 році постачання української агропродукції до країн Близького Сходу оцінювали приблизно в $4,4 млрд. Серед основних напрямків ‒ Єгипет, ОАЕ, Ліван, Сирія.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Коментуючи можливі втрати, Павло Мартишев наголосив, що ризики не є критичними. Близький Схід ‒ неоднорідний регіон: є суттєва різниця між країнами Перської затоки (як-от Катар) та імпортерами зерна Північної Африки й східного Середземномор’я.

Український експорт більше орієнтований на Туреччину, Єгипет та країни Північної Африки, а меншою мірою ‒ на країни, географічно ближчі до Ірану.

Частка українського агроекспорту до країн Близького Сходу, яка може опинитися під ризиком через ескалацію, не перевищує 10% загального обсягу.

Енергетичний фактор і добрива

Війна на Близькому Сході може суттєво підвищити собівартість виробництва зернових та олійних в Україні.

Близько 20% світових поставок нафти, аміаку та газу проходить через Ормузьку протоку. Будь-які перебої в регіоні автоматично призводять до:

зростання цін на нафту;

подорожчання газу;

збільшення вартості аміаку;

здорожчання азотних добрив.

Аміак уже демонструє зростання, і тривалість цього цінового шоку наразі невідома, зауважив експерт.

Для України це негативна динаміка, адже саме зараз аграріям важливо закуповувати добрива. Частина запасів уже сформована для весняної посівної та літніх робіт, але не повністю. Тому частину добрив, імовірно, доведеться купувати за вищими цінами.

Найбільші споживачі азотних добрив в Україні ‒ кукурудза та соняшник. Саме ці дві культури формують основу агроекспорту: в середньому близько $5 млрд на рік кожна категорія. Пшениця посідає третє місце за значенням.

Як повідомлялося, нестача азотних добрив в Україні може спричинити втрату близько 20% майбутнього врожаю, що, своєю чергою, призведе до суттєвого зменшення валютної виручки від аграрного сектору.

Українські аграрії готуються до весняної посівної кампанії 2026 року в умовах значних воєнних ризиків та серйозних обмежень за ресурсами. При цьому передпосівне підживлення посівів залишається одним із ключових агротехнічних заходів, від якого значною мірою залежить як урожайність, так і собівартість продукції.