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Новини Операція США проти Ірану
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У разі довгої війни на Близькому Сході США можуть зменшити поставки ППО для України, - Зеленський

Зеленський пояснив, чим небезпечна довга війна на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський заявив, що довга війна на Близькому Сході вплине на поставки ППО Україні від США.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Rai Italia, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Президент нагадав, що іранський режим надавав Росії зброю, якою вона вбивала українців.

"Зараз це занепокоєння трішки зменшилось, тому що Іран навряд чи спроможний щось передавати Росії в цей момент. Але свого часу вони передали ліцензії, і зараз по цих іранських ліцензіях Росія сама виробляє відповідні ракети і дрони", - пояснив Зеленський.

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ППО для України

Водночас, за словами Зеленського, є занепокоєння через сигнали від Сполучених Штатів Америки, публічні і непублічні, які говорять про продовження цієї військової операції, і що у звʼязку із цим вони будуть розраховувати на додаткові системи ППО для себе і союзників.

"І також будуть ретельно дивитися на можливості своїх виробництв РАС-2, РАС-3: це ракети-перехоплювачі для "петріотів". Тобто занепокоєння таке, що в разі довгої війни Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України", - додав президент.

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Ціни на нафту

Глава держави заявив, що всі у Європі зараз переживають кризу через ціни на нафту.

"Наша енергетична криза – вона передусім пов’язана з війною Росії проти нас. Але зрозуміло також, що імпорт нафтопродуктів через бойові дії зменшений або повністю заблокований. Це вже впливає на світові ціни на енергоносії. Це виклик, і я думаю, що всі країни будуть над ним працювати", - підсумував він.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте: У США розраховують, що операція проти Ірану триватиме до вересня, - Politico

Автор: 

Зеленський Володимир (28000) ППО (4175) США (26719) Близький Схід (347) Patriot (497)
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Топ коментарі
+15
Пане Голобородьку, навіщо нам на 7-му році війни якісь піндосовські ракети до систем ППО? Я впевнений, що простой мальчік від наріду 73%, найчеснєйшій на весь світ із найчеснєйшим головою СБУ бакановим, його заступником наумовим, керівником енергоатома, героєм росії деркачем, супер спеціалістами в гвлузі фінансів і оборони резніковим, тараном,умеровим, міндічами, цукерманами, шефірами, портновими та іншими створили не одну нашу, українську систему ППО. Гроші, сотнями мільярдів доларів і євро давали всі країни світу: США, Європа, Канада, Японія..., він же не якийсь барига, а все віддавав українцям. Так 73%? І клістрони із систем ППО не він знімав, вони якось самі знялися перед наступом кцапів. І мінні поля не він розміновував і акваторію Азовського моря - то все Порошенко, та ще й так підло поступив, накидав в інтернет відео, на яких Голобородько в білий сорочці контролює хід розмінування. Туди ж підсунули єрмака, який доповідає з верещучкою, що розмінували більше 20 ділянок і відвели наші війська. Підсунули такому маладцу і Василєвську-Смаглюк, яка кричала, щоб ніхто не покидав свої оселі, що расєянушкі їх не чіпатимуть, а будуть бити тільки бандьор і їх війська.
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05.03.2026 10:24 Відповісти
+11
Ну а тобі то що? У Лондоні є будинок, Лондон ППО захищений. А своє, рідне зелене ППО можна з-під асфальту дістати, де його ховали від вонога з 2019-го по 2022-й.
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05.03.2026 10:22 Відповісти
+7
Де "Кільчень", члєнограй?
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05.03.2026 10:26 Відповісти
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Так вони для того її і почали у змові з рашкой, якій це якраз на руку!!! Ще й ціни на нафту взлетіли!
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05.03.2026 10:19 Відповісти
А вже відмінили максимальну ціну на російську нафту?
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05.03.2026 10:22 Відповісти
для кого та максимальна діє?
Навіть в ЄС не всі хочуть її дотримуватись. Он, Сіярто вчора з ****** перетирали.
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05.03.2026 10:48 Відповісти
Ну а тобі то що? У Лондоні є будинок, Лондон ППО захищений. А своє, рідне зелене ППО можна з-під асфальту дістати, де його ховали від вонога з 2019-го по 2022-й.
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05.03.2026 10:22 Відповісти
Тому не спи, не випрошуй міру, а знищуй рашистську промисловість і енегетику яка випускає ракети. Бо рано чи пізно ракети до ППО все одно закінчаться. Так як вони і дорожчі і складніші в виготовленні за звичайну балістику чи крилаті ракети
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05.03.2026 10:23 Відповісти
Пане Голобородьку, навіщо нам на 7-му році війни якісь піндосовські ракети до систем ППО? Я впевнений, що простой мальчік від наріду 73%, найчеснєйшій на весь світ із найчеснєйшим головою СБУ бакановим, його заступником наумовим, керівником енергоатома, героєм росії деркачем, супер спеціалістами в гвлузі фінансів і оборони резніковим, тараном,умеровим, міндічами, цукерманами, шефірами, портновими та іншими створили не одну нашу, українську систему ППО. Гроші, сотнями мільярдів доларів і євро давали всі країни світу: США, Європа, Канада, Японія..., він же не якийсь барига, а все віддавав українцям. Так 73%? І клістрони із систем ППО не він знімав, вони якось самі знялися перед наступом кцапів. І мінні поля не він розміновував і акваторію Азовського моря - то все Порошенко, та ще й так підло поступив, накидав в інтернет відео, на яких Голобородько в білий сорочці контролює хід розмінування. Туди ж підсунули єрмака, який доповідає з верещучкою, що розмінували більше 20 ділянок і відвели наші війська. Підсунули такому маладцу і Василєвську-Смаглюк, яка кричала, щоб ніхто не покидав свої оселі, що расєянушкі їх не чіпатимуть, а будуть бити тільки бандьор і їх війська.
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05.03.2026 10:24 Відповісти
Президент США Трамп заявив, що у США є сама більша і сама сильна армія у світі, є необхідна кількість озброєння, щоб вести війну проти Ірану необмежений час. Тому дуже дивно чути заяви, що у разі довгої війни на Близькому Сході США можуть зменшити поставки ППО для України. Невже Трамп бреше.
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05.03.2026 10:27 Відповісти
Який витончений захист вибору 2019...
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05.03.2026 10:44 Відповісти
Ви об'єкт, тому дивитись об'єктивно, а я суб'єкт, тому дивлюся суб'єктивно.
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05.03.2026 12:19 Відповісти
Я не голосував за жодного з кандидатів у другому турі, тому так, я дійсно не суб'єкт і ваша логіка тут абсолютна. Мені лише цікаво позиція інфантилів, які спамлять мої повідомлення. Видалив повідомлення і проблема зникла. Невже це дійсно так працює?..
(це було риторичне питання)
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05.03.2026 14:31 Відповісти
Не голосував за жодного, значить свій голос віддав Зеленському.
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06.03.2026 00:37 Відповісти
А якби обрали Пороха вийшло б що віддав голос йому, так що все справедливо. Я довірив свій голос мудрому наріду 🙃
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06.03.2026 01:30 Відповісти
Порошенка обрали би якби ти за нього голосував. Зеленський на твоїй совісті.
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06.03.2026 02:13 Відповісти
Е нєєє, це вже типове перекладання відповідальності. Давай інтерпретуємо це навпаки: я довірив свій голос тобі, а ти проголосував за того кандидата, який не переміг 😉
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06.03.2026 05:35 Відповісти
ВСІ,, хто не голосував за Порошенка, голосували за Зеленського.
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06.03.2026 07:19 Відповісти
Добре, отже всі хто не голосував за Зеленьского голосували за Порошенка. А отже я голосував за Пороха.
Дякую, тепер моя совість чиста. 🤗
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06.03.2026 08:54 Відповісти
Україна за два роки,
Зробить наше ППО,
Ворогу завдасть мороки,
Знищить їхнє СВО.

Небагато грошей треба
Вистачить мільйонів сто.
Перекриє тут пів неба,
Все зіб'є кацапське зло.

Захистить міста, заводи,
І військових на «нулі».
Оборону налагодять
Із «Кільченню» на чолі…

Але Зе сьогодні вперто,
Все в дороги закатав.
І міста кацапом стерто,
Все для ППО він мав.

І сьогодні просить Штати,
Дайте «Петріотів» два,
Бо немає де їх взяти,
Гроші вкрала всі «братва».

Якби вибрали «Баригу»,
Мали би ракети всі.
Маємо «слугу» ще й «ригу»,
Сниться ППО нам в сні.
Літо 2024
Анатолій Березенський
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05.03.2026 11:07 Відповісти
Там шлюхєди вже по Азербайджану б'ють. Атаковано аеропорт Нахчивана.
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05.03.2026 10:26 Відповісти
Де "Кільчень", члєнограй?
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05.03.2026 10:26 Відповісти
В лісі де міліард дерев .
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05.03.2026 10:32 Відповісти
Аби що сказати ,нам США і так не постачають ППО ,по друге і дурню ясно якщо війна в Ірані затягнется то США не будуть продавати нам зброю ,а ціни на нафту сутєво підскочать що на руку москві.
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05.03.2026 10:28 Відповісти
Так і є !.
Після початку торгів с 2 березня, акції російських нафтових компаній, таких як "Газпром", "Лукойл" або "Роснефть", від яких залежить російська економіка та військовий бюджет, почали стрімко зростати.
https://epravda.com.ua
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05.03.2026 10:35 Відповісти
Оракул ти обдовбаний все ти знаєш що буде .
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05.03.2026 10:30 Відповісти
ТИ НЕ ПОВІРИШ АЛЕ

- ніхто нам не повинен постачати ППО
- або **********
- або ще щось
- або давати гроші
- і якщо США і Англія це повинні ще робити по Будапешту - хоча Трампу чисто плювати на це, то умовна Естонія чи Німеччина роблять це БО БОЯТЬСЯ НАСЛІДКІВ НАШОГО ОБВАЛУ

Але загалом - ТИ ПОВИНЕН БУВ ДУМАТИ ПРО ЦЕ!!! Несподівано да?
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05.03.2026 10:31 Відповісти
Зеленскій як заліз в КВН, так до сих пір одне, на що він здатен, це виступати с номерами мовного жанру. Напишуть - розкаже. Так і тепер Ніщо не здатен робити крім як красти, і на камеру звиздіти, який він чесний від природи.
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05.03.2026 10:33 Відповісти
Вони й до того не дуже нас балували ракетами
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05.03.2026 10:33 Відповісти
Цікаво: Патужний сам додумався чи підказав хто? Якщо сам - то нарешті! Не пройшло і сім років, як почав використовувати голову за прямим призначенням, а не просто є'алом щьолкати!
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05.03.2026 10:37 Відповісти
Потужний може рота розкривати тільки якщо має сценарій, в от хто пише ці сценарії це питання
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05.03.2026 11:25 Відповісти
Так буває коли стратегія дива,залежність від партнерів та раз за разом втрачені вікна можливостей.
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05.03.2026 10:39 Відповісти
бери https://uk.wikipedia.org/wiki/SAMP/T SAMP/T у Макрона , вони краще Патріот
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05.03.2026 10:41 Відповісти
Це ж яку міцну психіку мають мати лідери інших країн, щоб спілкуватися з НИМ...
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05.03.2026 10:47 Відповісти
вони с собою носять валерьянку
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05.03.2026 10:49 Відповісти
Але зрозуміло також, що імпорт нафтопродуктів через бойові дії зменшений або повністю заблокований. Це вже впливає на світові ціни на енергоносії. Вже зараз можна порівняти ціни в сусідній Молдові і в Україні .та зробити висновок про грабіжників народу , які з дозволу влади оббирають кишені громадян,,,
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05.03.2026 10:48 Відповісти
Україна вже давно сама повинна виробляти усі ті ракети щоб не залежати від заходу чи ще когось!
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05.03.2026 10:48 Відповісти
ліцензію не дають
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05.03.2026 10:50 Відповісти
Україна може і без ліцензії будь-шо виробляти, як китайці копіюють наприклад, це питання життя і смерті, а не ліцензії!
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05.03.2026 10:53 Відповісти
Вобщем, лідор тут ні при чьому.
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05.03.2026 10:50 Відповісти
@ (в перекладі):
Тромб відмовився передати Україні крилаті ракети «Томагавк» для знищення заводів із виробництва безпілотників «Герань-2/Шахед-136» на території рашистської пітьми.
Наразі рашисти постачають безпілотники «Герань-2/Шахед-136» до Ірану у масштабних кількостях.
США тепер доводиться збивати безпілотники вартістю $25 000 кількома ракетами до ЗРК "Patriot" вартістю $4 000 000 кожна.
І лише зараз радники Тромба висловили своє занепокоєння цією "математикою" війни.
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05.03.2026 10:54 Відповісти
Радіє ЗЕпадаль!
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05.03.2026 10:54 Відповісти
Як він вже дістав. Навіщо ця балаканина, кажи що ми можемо зробити з того що ще не встигли вкрасти потужні. На трампанутого давно надія тільки у тебе. Я думаю так, що він цю війну почав ради того щоб по закінченню отримати премію миру. Да ще повод був не допомогати Україні, по просьбі ху....ла
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05.03.2026 11:22 Відповісти
То може вже хватить годувати "міндічей" і дати гроші справжнім визнаним виробникам?

https://kp.ua/ua/politics/a712381-kilchen-ta-koral-ukrajina-rozrobljaje-svoji-analohi-svitovikh-sistem-pro-rivnja-patriot «Кільчень» та «Корал» - Україна розробляє свої аналоги світових систем ПРО рівня Patriot
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05.03.2026 18:06 Відповісти
 
 