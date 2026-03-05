У разі довгої війни на Близькому Сході США можуть зменшити поставки ППО для України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що довга війна на Близькому Сході вплине на поставки ППО Україні від США.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Rai Italia, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Президент нагадав, що іранський режим надавав Росії зброю, якою вона вбивала українців.
"Зараз це занепокоєння трішки зменшилось, тому що Іран навряд чи спроможний щось передавати Росії в цей момент. Але свого часу вони передали ліцензії, і зараз по цих іранських ліцензіях Росія сама виробляє відповідні ракети і дрони", - пояснив Зеленський.
ППО для України
Водночас, за словами Зеленського, є занепокоєння через сигнали від Сполучених Штатів Америки, публічні і непублічні, які говорять про продовження цієї військової операції, і що у звʼязку із цим вони будуть розраховувати на додаткові системи ППО для себе і союзників.
"І також будуть ретельно дивитися на можливості своїх виробництв РАС-2, РАС-3: це ракети-перехоплювачі для "петріотів". Тобто занепокоєння таке, що в разі довгої війни Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України", - додав президент.
Ціни на нафту
Глава держави заявив, що всі у Європі зараз переживають кризу через ціни на нафту.
"Наша енергетична криза – вона передусім пов’язана з війною Росії проти нас. Але зрозуміло також, що імпорт нафтопродуктів через бойові дії зменшений або повністю заблокований. Це вже впливає на світові ціни на енергоносії. Це виклик, і я думаю, що всі країни будуть над ним працювати", - підсумував він.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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Навіть в ЄС не всі хочуть її дотримуватись. Он, Сіярто вчора з ****** перетирали.
(це було риторичне питання)
Дякую, тепер моя совість чиста. 🤗
Зробить наше ППО,
Ворогу завдасть мороки,
Знищить їхнє СВО.
Небагато грошей треба
Вистачить мільйонів сто.
Перекриє тут пів неба,
Все зіб'є кацапське зло.
Захистить міста, заводи,
І військових на «нулі».
Оборону налагодять
Із «Кільченню» на чолі…
Але Зе сьогодні вперто,
Все в дороги закатав.
І міста кацапом стерто,
Все для ППО він мав.
І сьогодні просить Штати,
Дайте «Петріотів» два,
Бо немає де їх взяти,
Гроші вкрала всі «братва».
Якби вибрали «Баригу»,
Мали би ракети всі.
Маємо «слугу» ще й «ригу»,
Сниться ППО нам в сні.
Літо 2024
Анатолій Березенський
Після початку торгів с 2 березня, акції російських нафтових компаній, таких як "Газпром", "Лукойл" або "Роснефть", від яких залежить російська економіка та військовий бюджет, почали стрімко зростати.
https://epravda.com.ua
- ніхто нам не повинен постачати ППО
- або **********
- або ще щось
- або давати гроші
- і якщо США і Англія це повинні ще робити по Будапешту - хоча Трампу чисто плювати на це, то умовна Естонія чи Німеччина роблять це БО БОЯТЬСЯ НАСЛІДКІВ НАШОГО ОБВАЛУ
Але загалом - ТИ ПОВИНЕН БУВ ДУМАТИ ПРО ЦЕ!!! Несподівано да?
Тромб відмовився передати Україні крилаті ракети «Томагавк» для знищення заводів із виробництва безпілотників «Герань-2/Шахед-136» на території рашистської пітьми.
Наразі рашисти постачають безпілотники «Герань-2/Шахед-136» до Ірану у масштабних кількостях.
США тепер доводиться збивати безпілотники вартістю $25 000 кількома ракетами до ЗРК "Patriot" вартістю $4 000 000 кожна.
І лише зараз радники Тромба висловили своє занепокоєння цією "математикою" війни.
https://kp.ua/ua/politics/a712381-kilchen-ta-koral-ukrajina-rozrobljaje-svoji-analohi-svitovikh-sistem-pro-rivnja-patriot «Кільчень» та «Корал» - Україна розробляє свої аналоги світових систем ПРО рівня Patriot