У разі довгої війни на Близькому Сході США можуть зменшити поставки ППО для України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що довга війна на Близькому Сході вплине на поставки ППО Україні від США.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Rai Italia, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Президент нагадав, що іранський режим надавав Росії зброю, якою вона вбивала українців.

"Зараз це занепокоєння трішки зменшилось, тому що Іран навряд чи спроможний щось передавати Росії в цей момент. Але свого часу вони передали ліцензії, і зараз по цих іранських ліцензіях Росія сама виробляє відповідні ракети і дрони", - пояснив Зеленський.

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ППО для України

Водночас, за словами Зеленського, є занепокоєння через сигнали від Сполучених Штатів Америки, публічні і непублічні, які говорять про продовження цієї військової операції, і що у звʼязку із цим вони будуть розраховувати на додаткові системи ППО для себе і союзників.

"І також будуть ретельно дивитися на можливості своїх виробництв РАС-2, РАС-3: це ракети-перехоплювачі для "петріотів". Тобто занепокоєння таке, що в разі довгої війни Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України", - додав президент.

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Ціни на нафту

Глава держави заявив, що всі у Європі зараз переживають кризу через ціни на нафту.

"Наша енергетична криза – вона передусім пов’язана з війною Росії проти нас. Але зрозуміло також, що імпорт нафтопродуктів через бойові дії зменшений або повністю заблокований. Це вже впливає на світові ціни на енергоносії. Це виклик, і я думаю, що всі країни будуть над ним працювати", - підсумував він.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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