Упевнений, що росіяни передають іранському режиму зброю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія не проявляє себе як союзник Ірану, проте передає йому зброю.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю Rai Italia, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На сьогодні Росія не проявляє себе як союзник Ірану. Може, вона і хотіла б, але ми вже бачили із Сирією і зараз бачимо на прикладі Ірану: я думаю, в них просто не вистачає сил для цього. Всі сили – вони або знаходяться в землі України, або задіяні у війні проти України", - зазначив він.

Зеленський впевнений, що росіяни передають іранському режиму зброю.

"Ми розуміємо, що вони можуть надавати електроніку для "шахедів". Я думаю, що все це є в уламках "шахедів", які сьогодні б’ють по Близькому Сходу. Розвідки партнерів – якщо вони поділяться інформацією, це підтвердиться. Тому що в іранських "шахедах" є компоненти російського виробництва. Це те, що ми точно розуміємо.



Що ще може Росія давати Ірану? Системи ППО можуть давати. В них їх достатньо багато", - додав глава держави.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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