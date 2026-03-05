Упевнений, що росіяни передають іранському режиму зброю, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія не проявляє себе як союзник Ірану, проте передає йому зброю.
Про це глава держави повідомив в інтерв'ю Rai Italia, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На сьогодні Росія не проявляє себе як союзник Ірану. Може, вона і хотіла б, але ми вже бачили із Сирією і зараз бачимо на прикладі Ірану: я думаю, в них просто не вистачає сил для цього. Всі сили – вони або знаходяться в землі України, або задіяні у війні проти України", - зазначив він.
Зеленський впевнений, що росіяни передають іранському режиму зброю.
"Ми розуміємо, що вони можуть надавати електроніку для "шахедів". Я думаю, що все це є в уламках "шахедів", які сьогодні б’ють по Близькому Сходу. Розвідки партнерів – якщо вони поділяться інформацією, це підтвердиться. Тому що в іранських "шахедах" є компоненти російського виробництва. Це те, що ми точно розуміємо.
Що ще може Росія давати Ірану? Системи ППО можуть давати. В них їх достатньо багато", - додав глава держави.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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а попередні раз 50 за 500 років коли рузкіе нас знищували то що було?
А за цього "птаха" просто соромно.
факти де ?
у тебе цілий генерал-лейтенант у формі ГУР груші околочіваєт.
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А ще саме головне, навіщо ти Боневтіке-Позорно-Брехливий зараз таке розповсюджуєш? Провокуєш ідіотів і терористів з ірану, щоб вони вдарили балістикою по Україні?
чи любить ляпати язиком, за звичкою, коли в нього була "мінутка размінкі на сценє квн" ?