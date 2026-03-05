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Новини Співпраця РФ та Ірану Операція США проти Ірану
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Упевнений, що росіяни передають іранському режиму зброю, - Зеленський

РФ передає Ірану зброю: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія не проявляє себе як союзник Ірану, проте передає йому зброю.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю Rai Italia, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На сьогодні Росія не проявляє себе як союзник Ірану. Може, вона і хотіла б, але ми вже бачили із Сирією і зараз бачимо на прикладі Ірану: я думаю, в них просто не вистачає сил для цього. Всі сили – вони або знаходяться в землі України, або задіяні у війні проти України", - зазначив він.

Зеленський впевнений, що росіяни передають іранському режиму зброю.

"Ми розуміємо, що вони можуть надавати електроніку для "шахедів". Я думаю, що все це є в уламках "шахедів", які сьогодні б’ють по Близькому Сходу. Розвідки партнерів – якщо вони поділяться інформацією, це підтвердиться. Тому що в іранських "шахедах" є компоненти російського виробництва. Це те, що ми точно розуміємо.

Що ще може Росія давати Ірану? Системи ППО можуть давати. В них їх достатньо багато", - додав глава держави.

Читайте: У разі довгої війни на Близькому Сході США можуть зменшити поставки ППО для України, - Зеленський

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч із Зеленським залежить від консультацій Словаччини з ЄС, – Фіцо

Автор: 

Зеленський Володимир (28000) Іран (3483) зброя (7907) росія (70393)
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Топ коментарі
+10
Знову розцвірінькався..і це тільки ранок..
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05.03.2026 12:33 Відповісти
+5
цьому більше не наливати
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05.03.2026 12:33 Відповісти
+3
хитра схема - десь посередині я заплутався)

а попередні раз 50 за 500 років коли рузкіе нас знищували то що було?
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05.03.2026 12:30 Відповісти
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хитра схема - десь посередині я заплутався)

а попередні раз 50 за 500 років коли рузкіе нас знищували то що було?
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05.03.2026 12:30 Відповісти
цьому більше не наливати
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05.03.2026 12:33 Відповісти
Але ж погодьтеся, витіювато й нестандартно
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05.03.2026 13:16 Відповісти
Ну ми й Європу потроху роззброюємо...
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05.03.2026 12:40 Відповісти
З 2019 по 2022 не дуже й то захищалися...
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05.03.2026 13:02 Відповісти
дякую що зареєструвались, щоб сповістити нам про цю семіцьку змову! Тримайте нас в курсі.
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05.03.2026 12:40 Відповісти
а твій акаунт згенерований кацапським інтелектом
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05.03.2026 13:06 Відповісти
І https://mfa.gov.az/en/news/no07226?fbclid=IwY2xjawQWI2tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjNHV4YWcyMVRBeHNVcVBDc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHt-tmTjfdrmkOKgdiBsloR0r_Gh1j_IVb6b38O65gT5g8LDmTlJq3SvDJZ4w_aem_wv4LxMNrT4l8ChG1U7Vq6g заява МЗС Азербайджану - теж фейк.
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05.03.2026 13:19 Відповісти
Знову розцвірінькався..і це тільки ранок..
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05.03.2026 12:33 Відповісти
Є такий птах..."співає" ранком...
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05.03.2026 12:36 Відповісти
Той птах доволі корисний, без нього б не було курчат.
А за цього "птаха" просто соромно.
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05.03.2026 13:25 Відповісти
воно "впевнено".
факти де ?
у тебе цілий генерал-лейтенант у формі ГУР груші околочіваєт.

.
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05.03.2026 19:15 Відповісти
Твою б упевненість хоча б на січень 2022 року.
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05.03.2026 12:37 Відповісти
Ой-йой-йой, який же турботливий президент!!! Це просто шишка світогового рівня!!! Він все знає, він всім дає поради і ніби щось правильно каже чи ні? А чиї то хлопці крали мільярди з українського "Енергоатома" і "двушками" врозили в москву? А що то за дві фіврми(одна київська, друга харківська) скупляли в Україні комплектуючі до щшахедів і переправляли в Іран і тільки спецслужби США ввели проти них санкції в кінці минулого року? Тут парадокс, бо власником цих фірм крім українців був і громадянин Ірану. А чиї то бізнес-партнери Міндіч і Цукермани скупляли в Україні зерно і через наші порти і Туреччину відправляли зерно до підсанкційного Ірану?
А ще саме головне, навіщо ти Боневтіке-Позорно-Брехливий зараз таке розповсюджуєш? Провокуєш ідіотів і терористів з ірану, щоб вони вдарили балістикою по Україні?
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05.03.2026 12:43 Відповісти
Я це давно кажу, що разом з посадою, мандатом їм видають і мізки, вірніше вони так думають, що їм їх видають, і навіть не підозрюють, що як в пісні......яким дебілом був, таким залишився...
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05.03.2026 13:53 Відповісти
Менше язиком тріпай,а якщо маєш доказові факти то передавай дипломатичними каналами,військовими,каналами спецслужб щоб США та Ізраіль розбомбили інфраструктуру портів на Каспії.
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05.03.2026 13:17 Відповісти
ну той хай може побільше передають? чим більше параша віддає хламу своїм друзям, тим менше цього хламу знищувати українцям?

чи любить ляпати язиком, за звичкою, коли в нього була "мінутка размінкі на сценє квн" ?
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05.03.2026 13:32 Відповісти
Швидше за все продають, а не передають. Тож жаба нехай не давить.
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05.03.2026 13:41 Відповісти
Радити треба, бо по Україні менше буде прилітати, в з рушниками є кому розібратися
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05.03.2026 13:57 Відповісти
ГЕНИЙ БЕЗ БУКВЫ Е !)
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05.03.2026 14:02 Відповісти
 
 