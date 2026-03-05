Іран атакував дата-центри Amazon, на Близькому Сході фіксують збої в роботі інтернету

Компанія Amazon Web Services заявила, що кілька її дата-центрів на Близькому Сході було пошкоджено ударами дронів, завданих Іраном чи пов'язаних із ним силами.

Про це пише Marketplace, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Два об'єкти було уражено в ОАЕ, а ще один - у Бахрейні - пошкоджено вибухом поруч.

Атаки спричинили збої у роботі низки мобільних застосунків у регіоні, зокрема банківських і платіжних сервісів.

Аналітики кажуть, що дата-центри є важливою частиною цифрової економіки.

Експерти занепокоєні безпекою дата-центрів, які наразі є основою функціонування Інтернету та економіки штучного інтелекту.

Amazon Web Services є найбільшим у світі постачальником хмарних обчислень. Сервіс забезпечує компанії, уряди та приватних осіб обчислювальною потужністю, сховищами даних та іншими цифровими сервісами

Чому це важливо?

Більшість хмарних сервісів у світі контролюють Amazon, Microsoft та Google.

Що кажуть в Ірані?

Іранські державні ЗМІ виправдовують атаки, пояснюючи, що об'єкти Amazon нібито підтримують військові операції США.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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