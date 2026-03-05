Іран атакував дата-центри Amazon, на Близькому Сході фіксують збої в роботі інтернету
Компанія Amazon Web Services заявила, що кілька її дата-центрів на Близькому Сході було пошкоджено ударами дронів, завданих Іраном чи пов'язаних із ним силами.
Про це пише Marketplace, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Два об'єкти було уражено в ОАЕ, а ще один - у Бахрейні - пошкоджено вибухом поруч.
Атаки спричинили збої у роботі низки мобільних застосунків у регіоні, зокрема банківських і платіжних сервісів.
Аналітики кажуть, що дата-центри є важливою частиною цифрової економіки.
Експерти занепокоєні безпекою дата-центрів, які наразі є основою функціонування Інтернету та економіки штучного інтелекту.
Amazon Web Services є найбільшим у світі постачальником хмарних обчислень. Сервіс забезпечує компанії, уряди та приватних осіб обчислювальною потужністю, сховищами даних та іншими цифровими сервісами
Чому це важливо?
Більшість хмарних сервісів у світі контролюють Amazon, Microsoft та Google.
Що кажуть в Ірані?
Іранські державні ЗМІ виправдовують атаки, пояснюючи, що об'єкти Amazon нібито підтримують військові операції США.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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