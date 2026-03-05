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Новини Операція США проти Ірану
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Іран атакував дата-центри Amazon, на Близькому Сході фіксують збої в роботі інтернету

Іран б’є дронами по Інтернет-сервісам: що відомо?

Компанія Amazon Web Services заявила, що кілька її дата-центрів на Близькому Сході було пошкоджено ударами дронів, завданих Іраном чи пов'язаних із ним силами.

Про це пише Marketplace, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Два об'єкти було уражено в ОАЕ, а ще один - у Бахрейні - пошкоджено вибухом поруч.

Атаки спричинили збої у роботі низки мобільних застосунків у регіоні, зокрема банківських і платіжних сервісів.

Аналітики кажуть, що дата-центри є важливою частиною цифрової економіки. 

Експерти занепокоєні безпекою дата-центрів, які наразі є основою функціонування Інтернету та економіки штучного інтелекту.

Amazon Web Services є найбільшим у світі постачальником хмарних обчислень. Сервіс забезпечує компанії, уряди та приватних осіб обчислювальною потужністю, сховищами даних та іншими цифровими сервісами

Чому це важливо?

Більшість хмарних сервісів у світі контролюють Amazon, Microsoft та Google. 

Що кажуть в Ірані?

Іранські державні ЗМІ виправдовують атаки, пояснюючи, що об'єкти Amazon нібито підтримують військові операції США.

Читайте: Упевнений, що росіяни передають іранському режиму зброю, - Зеленський

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Також читайте: Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки іранських БпЛА на Азербайджан, - МЗС країни

Автор: 

інтернет (2127) Іран (3483) Amazon (225)
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Топ коментарі
+8
Чому Україна не атакує ФСБші кацапські дата-центри?
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05.03.2026 13:08 Відповісти
+5
Представте що було б якби іран дійсно встиг зробити ядерну зброю і заразу пуляв би нею в різні сторони не розбираючи хто свій а хто чужий. Доречі Іран атакував аеропорт Азербайджану. І це притому що Азербайджан завжди рвав жопу за Іран. Надіюсь Іран ще *бане по моцкві за те що Х'уйло його кинув
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05.03.2026 13:11 Відповісти
+3
Тому що Україну і українська влада і Європа і сша готують до капітуляції. А де ви бачили щоб жертві давали ніж щоб відбитися від гопника? Мовляв не зли його ато буде щегірше. Це нам прививали ще зі школи. Коли в кожному класі був неадекват який сам не вчився і заважав всім іншим вчитися і всіх діставав. Але вчителі не дозволяли давати йому здачі, мовляв будьте розумніші. І завжди наказували не бандюгана а тих хто оборонявся. Бо мовляв що з бандюгана і його батьків алкашів візьмеш. Це дуже веселило і заводило бандюків що на них не могли найти управу. Х'уйло саме такий психопат. Дивіться мовляв, я все з вами можу робити а вам нічого не можна.
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05.03.2026 13:20 Відповісти
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Чому Україна не атакує ФСБші кацапські дата-центри?
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05.03.2026 13:08 Відповісти
Близький Схід хороше місце для дата-центрів - спокійне, безпечне і прохолодне 😂
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05.03.2026 13:11 Відповісти
я маю на увазі дата-центри які в кацапії. Чому по них не прилітає?
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05.03.2026 13:15 Відповісти
Уже летят "Фламинго". Главное-верить.
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05.03.2026 13:17 Відповісти
А де вони знаходяться?
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05.03.2026 13:17 Відповісти
бо вони в москві, а там нерухомість, бізнеси та родичі міндічів знаходяться
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05.03.2026 13:46 Відповісти
Тому що Україну і українська влада і Європа і сша готують до капітуляції. А де ви бачили щоб жертві давали ніж щоб відбитися від гопника? Мовляв не зли його ато буде щегірше. Це нам прививали ще зі школи. Коли в кожному класі був неадекват який сам не вчився і заважав всім іншим вчитися і всіх діставав. Але вчителі не дозволяли давати йому здачі, мовляв будьте розумніші. І завжди наказували не бандюгана а тих хто оборонявся. Бо мовляв що з бандюгана і його батьків алкашів візьмеш. Це дуже веселило і заводило бандюків що на них не могли найти управу. Х'уйло саме такий психопат. Дивіться мовляв, я все з вами можу робити а вам нічого не можна.
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05.03.2026 13:20 Відповісти
пфф,. ти порівняв кацапські паршиві корита убогих датацентрів десь в подвалі на розі ул Дзєржинского і Альши ******** - із світвими дата центрами Амазон.
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05.03.2026 14:55 Відповісти
Представте що було б якби іран дійсно встиг зробити ядерну зброю і заразу пуляв би нею в різні сторони не розбираючи хто свій а хто чужий. Доречі Іран атакував аеропорт Азербайджану. І це притому що Азербайджан завжди рвав жопу за Іран. Надіюсь Іран ще *бане по моцкві за те що Х'уйло його кинув
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05.03.2026 13:11 Відповісти
а хто сказав що не встиг??може ще не настав час??ще не всі герої втягнуті....
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05.03.2026 13:16 Відповісти
Коли це "Азербайджан завжди рвав жопу за Іран" ? Коли дозволив ізраїльській авіації в себе базуватись? Чи коли закрив своє посольство в Ірані? 🤔
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05.03.2026 13:16 Відповісти
Якби Іран мав ядерну зброю, то 90% нападу б не сталося. Щодо аеропорту в Нахічевані, то Нахічеванська автономія з усіх боків оточена Вірменією. Так що може там і не з Ірану прилетіло (я ні на що не натякаю)).
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05.03.2026 22:05 Відповісти
Тільки повні дебіли будуть великі дата центри без військової оборони, на що надіялися ці принци шахи?
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05.03.2026 13:54 Відповісти
Винищувачі Ф-22 можна купити на Амазоні, а ви шо не знали?
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05.03.2026 15:01 Відповісти
 
 