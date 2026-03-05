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Новини Операція США проти Ірану
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Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки іранських БпЛА на Азербайджан, - МЗС країни

Азербайджан відреагував на атаку іранського БпЛА

Азербайджан повідомив, що внаслідок атаки іранських БпЛА було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох цивільних.

Про це повідомила пресслужба МЗС країни, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У заяві зазначається, що безпілотники Ірану атакували Нахічеванську Автономну Республіку 

Один із БпЛА вдарив по терміналу аеропорту, а інший - шкільну будівлю в селі Шекарабад

"Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох цивільних жителів.

Цей напад на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права та служить посиленню напруженості в регіоні", - наголосили в МЗС.

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Азербайджан вимагає пояснень та термінових заходів для запобігання повторенню таких інцидентів у майбутньому.

"Азербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь", - підсумували в заяві.

Посла Ірану викликали до МЗС, де йому буде вручено відповідну ноту протесту.

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Що передувало?

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Азербайджан (901) Іран (3483) обстріл (34432)
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Заспуфілі шахєда походу ребамі, от він і сбився з курса
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05.03.2026 10:58 Відповісти
Збився з курсу та попав в аеропорт. Не в хлів, не в поле, не в сортір тіпа МЖ.
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05.03.2026 11:42 Відповісти
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05.03.2026 11:02 Відповісти
❗️ Азербайджан буде відповідати на атаку іранського ударного дрону «Араш 2» на аеропорт Нахчивана, - МЗС

Також відомо, що один БПЛА впав на будівлю терміналу аеропорту, а інший - поряд із будинком школи в селі Шекерабад.

Цей дрон Ірану відрізняється високою дальністю польоту (до 2000 км), бойовою частиною вагою до 260 кг і здатністю обходити системи ППО, використовуючись, зокрема, для залпового вогню.
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05.03.2026 11:03 Відповісти
нє шоб зібратися разом і рознести тих нелюдів за один раз, вони серуться і виражають свою стурбованість
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05.03.2026 11:05 Відповісти
Азербайджан має 689 км кордону з Іраном, а Вірменія лише 35 км і ... російські військові бази на своїй території. Цікаво буде спостерігати за розвитком подій в тому регіоні протягом зміни режиму в Ірані. Якщо за Азарербайджаном стоїт тінь Туреччини, то за Вірменією привид Франції.
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05.03.2026 11:11 Відповісти
Ирану мало США и Израиля. Гулять так гулять.
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05.03.2026 11:28 Відповісти
 
 