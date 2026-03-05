Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки іранських БпЛА на Азербайджан, - МЗС країни
Азербайджан повідомив, що внаслідок атаки іранських БпЛА було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох цивільних.
Про це повідомила пресслужба МЗС країни, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У заяві зазначається, що безпілотники Ірану атакували Нахічеванську Автономну Республіку
Один із БпЛА вдарив по терміналу аеропорту, а інший - шкільну будівлю в селі Шекарабад
"Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох цивільних жителів.
Цей напад на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права та служить посиленню напруженості в регіоні", - наголосили в МЗС.
Азербайджан вимагає пояснень та термінових заходів для запобігання повторенню таких інцидентів у майбутньому.
"Азербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь", - підсумували в заяві.
Посла Ірану викликали до МЗС, де йому буде вручено відповідну ноту протесту.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Азербайджан стягує війська та ППО до кордону з Іраном.
- 5 березня іранські БпЛА атакували Азербайджан.
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Також відомо, що один БПЛА впав на будівлю терміналу аеропорту, а інший - поряд із будинком школи в селі Шекерабад.
Цей дрон Ірану відрізняється високою дальністю польоту (до 2000 км), бойовою частиною вагою до 260 кг і здатністю обходити системи ППО, використовуючись, зокрема, для залпового вогню.