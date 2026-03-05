Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки іранських БпЛА на Азербайджан, - МЗС країни

Азербайджан повідомив, що внаслідок атаки іранських БпЛА було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох цивільних.

Про це повідомила пресслужба МЗС країни, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У заяві зазначається, що безпілотники Ірану атакували Нахічеванську Автономну Республіку

Один із БпЛА вдарив по терміналу аеропорту, а інший - шкільну будівлю в селі Шекарабад

"Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох цивільних жителів.

Цей напад на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права та служить посиленню напруженості в регіоні", - наголосили в МЗС.

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Азербайджан вимагає пояснень та термінових заходів для запобігання повторенню таких інцидентів у майбутньому.

"Азербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь", - підсумували в заяві.

Посла Ірану викликали до МЗС, де йому буде вручено відповідну ноту протесту.

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Що передувало?

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