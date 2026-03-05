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Новини Відео Відносини Росії з Іраном Операція США проти Ірану
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Алаудінов заявив про готовність воювати проти США та Ізраїлю в Ірані: "Хоть сегодня готов отразить продвижение войск антихриста даджаля". ВIДЕО

Командир кадирівського спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов виступив із заявою щодо готовності надати військову допомогу Ірану. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свій намір захищати Іран Алаудінов розповів у своєму відеозверненні.

На тлі загострення ситуації в Ірані та повідомлень про просування іноземних військ, Алаудінов закликав керівництво РФ надати Тегерану максимальну підтримку.

Також читайте: У США розраховують, що операція проти Ірану триватиме до вересня, - Politico

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Основні тези заяви

  • Військова допомога: Командир "Ахмату" зазначив, що за умови відповідного рішення вищого керівництва країни, він та його підлеглі готові негайно вирушити до Ірану для "відбиття наземного просування військ".

  • Політична оцінка: У своєму виступі Алаудінов охарактеризував сили, що протистоять іранському режиму, як "військо антихриста даджаля", використовуючи релігійну термінологію.

"Надо дать Ирану всё, что мы можем дать, поддержать его в чём только можно поддержать, и если было бы на то решение руководства страны, абсолютно спокойно, хоть сегодня даже я готов, как говорится, поехать и встать для того, чтобы помочь им отразить наземное продвижение войск этого войска антихриста даджаля".

Читайте: Радники Трампа пропонують оголосити перемогу і завершити кампанію проти Ірану якнайшвидше, - CNN

Автор: 

Іран (3483) Кадиров Рамзан (541) Чечня (290)
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Топ коментарі
+49
Диви, а то кадирову заблокують всі рахунки в ОАЕ і нерухомість відберуть.. допіздишся.
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05.03.2026 09:49 Відповісти
+33
Якщо ЛаптіАлаутдіна такі сміливі і патриотичні, то навіщо чекати команди керівництва - взяв квиток і добровольцем. Слабо?
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05.03.2026 09:50 Відповісти
+28
Пацан сказав- пацан зробив, якщо не зробив, то ще раз сказав.
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05.03.2026 09:50 Відповісти
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нема нічого гіршого за ідіота з ініціативою
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05.03.2026 09:49 Відповісти
Лаптям треба терміново мобілізувати москвичів і петербуржців на війну в Іран на захист мусульман.
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05.03.2026 12:10 Відповісти
Та яка ініциатива? Це Великий Майстер розминатися і не знаходити противника. Про його майстерність в Курській області легенди ходять. Так що військ коаліції, у разі наземної операції він також майстерно не знайде).
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05.03.2026 14:44 Відповісти
... Так все правильно... їх самі кацапи називають "Тик-ток вайска"... Про "показушність" "воинов-вайнахов", писали ще офіцери Денікіна, в спогадах. Десь в архіві лежить цитата козачого офіцера, який писав, що реальною військовою силою чеченець "Дикої дивізії" не є. Він, в основному, воює з беззбройними. При цьому вибирає найслабшу жертву. І тоді стає жорстоким до безкраю... Проявляє її не для досягнення якоїсь військової цілі, а чисто для "самозадоволення" та відчуття влади над слабшими...
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25.05.2026 06:05 Відповісти
Диви, а то кадирову заблокують всі рахунки в ОАЕ і нерухомість відберуть.. допіздишся.
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05.03.2026 09:49 Відповісти
Якщо ЛаптіАлаутдіна такі сміливі і патриотичні, то навіщо чекати команди керівництва - взяв квиток і добровольцем. Слабо?
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05.03.2026 09:50 Відповісти
Лаплть Аладіна зрозумів що у Ірані все ж таки безпечніше ніж в Україні.
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05.03.2026 09:55 Відповісти
Якщо в Ірані є якісь кущі, то чому ні? Він майстер безконтактного бою
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05.03.2026 10:03 Відповісти
Пацан сказав- пацан зробив, якщо не зробив, то ще раз сказав.
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05.03.2026 09:50 Відповісти
Головне у пробці десь, не застрягти…
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05.03.2026 11:45 Відповісти
у путіна є блогер-воєн Лапоть Аладіна, у зєлєнскава є блогер-воєни Жека Карась і Жека Дікій
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05.03.2026 09:53 Відповісти
Карась, то ще та риба і воно то так, але не потрібно сюди клеїти Дикого - він академік по вивченню пінгвінів.
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05.03.2026 09:55 Відповісти
Дикий - то академік по розпилюванню грошей. А пингвинів він і в очі не бачив.
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05.03.2026 11:19 Відповісти
А його віддані орденоносці, Пікалов з Кошовим? А гроза всіх чеченців - Татаров?
Куди не плюнь, скрізь голобородька оточують герої!
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05.03.2026 10:07 Відповісти
ГЕРОЮ ТАТАРОВУ
Київ готується до сну,
Все місто темінь охопила.
Життя тече попри війну…
А «ОПа» місто боронила.

Чеченці лізуть зо всіх дір,
І нічка їм допомагає.
Татаров має добрий зір,
Герой із «ОПи» час не гає.

В руках у нього два ножі,
Обличчя вимазане в чорне.
Чеченці всі йому чужі,
Він ріже їх, як трактор горне.

Бездіють СБУ та ГУР,
Військові ворога проспали.
Ловити їм качок та кур,
Злякавшись, з Києва пропали.

Один Татаров Київ спас,
Простенький менеджер із ОПи.
Зарізав всіх чеченців враз,
Від Банкової за два кроки.

То ж запитання є Кличку:
«Де пам'ятник у Києві Герою?
Від нашого народу воячку,
Що за киян стояв горою!»
27.08.2024
Анатолій Березенський
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05.03.2026 10:36 Відповісти
До сліз
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05.03.2026 10:38 Відповісти
Писець, до ржачки. Але не потрібно кричати про це на весь світ, а то ще чеченці дізнаються
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05.03.2026 13:17 Відповісти
І знову Кличко винуватий🤣🐿🥳
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05.03.2026 14:19 Відповісти
- Чому Татаров не приймав участь у сеансах ворожки Феншуй, разом з д'Єрмаком?
- Один раз спробував... А вона викликала дух Портнова... Так той Татарову і каже:
- Ну, где ты там? Я тебя уже заждался... Уже и место, рядом с собой, в одном котле, приготовил...
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25.05.2026 06:12 Відповісти
Довідка від Гугла:
Більшість іранців (близько 90-95%) є мусульманами-шиїтами(переважно існаашарітського спрямування), що робить Іран центром світового шиїзму. Шиїзм є державною релігією за конституцією. Невелика частина населення, близько 5-10%, є сунітами(здебільшого курди та белуджі).
Чеченці - переважно мусульмани-суніти, які сповідують іслам ханафітського або шафіїтського мазгабу, що сформувався остаточно під час російсько-кавказької війни. Сунізм є основною релігією в Чечні, і вони не є шиїтами.
То я там розумію Ліптя хоче їхати допомогти курдам?
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05.03.2026 09:54 Відповісти
Ну, Ердоган теж заявив, що підтримує братський Іран. Хоча турки переважно суніти. Правда, на наступий день, аятоли запустили по Турції балістику
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05.03.2026 10:03 Відповісти
А уйгури Ердогану не брати чи як - вони мало шо мусульмани так ше шо головніше вони тюрки . Але здається мрія Ердогана про Туран залишиться тіко мрією.
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05.03.2026 10:09 Відповісти
Уйгурів злили всі, при голосуванні в ООН, в тому числі і Україна, щоб не сваритися з Китаєм. Коли палає власна дупця, то не до уйгурів. Це жорстока реальність
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05.03.2026 10:28 Відповісти
Ви не порівнюйте Ердогана і його ******* армію і інтернет-війська Лаптів кадирки. Та і турецькі війська не вбивають в Україні мирних громадян.
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05.03.2026 10:27 Відповісти
Я і не порівнював. До чого те, що ви написали?
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05.03.2026 10:29 Відповісти
Довідка від Вікі: "Більшість іранців - мусульмани. 89 % населення - мусульмани-шиїти (державна релігія)."
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05.03.2026 10:08 Відповісти
Ніщо так не віддаляє людей одне від одного як релігія...
☦ / ☪ / ✡ / ☯
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05.03.2026 10:11 Відповісти
після того як вилетіли з ОАЕ , діти кадирки ,можно і поп* здіти ...
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05.03.2026 09:54 Відповісти
головне, знов в пробках не застрягти
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05.03.2026 09:54 Відповісти
у ху!ла лякалка - ядерна зброя, а його поплічників - "джихад"
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05.03.2026 09:56 Відповісти
а відколи це мусульмани мають шось проти антихриста??
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05.03.2026 09:56 Відповісти
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05.03.2026 10:05 Відповісти
У своєму виступі Алаудінов охарактеризував сили, що протистоять іранському режиму, як "військо антихриста даджаля" Джерело: https://censor.net/ua/v3603673

Даджаль (аль-Масих ад-Даджжаль) - в исламской эсхатологии лжемессия, аналог христианского Антихриста, чье появление является одним из главных признаков приближения Конца света
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05.03.2026 10:21 Відповісти
ФСБ-шні попи, мають цьому пояснення... В ісламі деяким християнським "святим" поклоняються, в якості "пророків". Ісус Христос" - "Іса", "богородиця" - "свята Марьям", "архангел Гавриїл" - "святий Джабраїл"... І так далі...
Адже багатьма ісламськими теологами християнство взагалі не вважається окремою релігією... Вони дивляться на нього, як на своєрідне "єретичне" вчення, і вважають християн "заблукавшими"...
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25.05.2026 06:25 Відповісти
Він би поїхав, та там такі затори, треба обʼїзджати, а як обʼїзджати, то там і розминутися не далеко, короче не встигне хероічна армія лапті
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05.03.2026 09:57 Відповісти
Тримайте мене семеро , десь звучать
погрози кадирівського вибл@дка
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05.03.2026 09:58 Відповісти
знов тік-токерські війська у чистому полі із військами США та Ізраїлю розминуться, не зможуть зустрітися суто фізично
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05.03.2026 10:00 Відповісти
Тепер треба найти автомобільну пробку....
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05.03.2026 10:02 Відповісти
Балабол типу Арестовича.
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05.03.2026 10:04 Відповісти
Фпєрьод і с пєстнямі! Головне аби з військами не розминувся.
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05.03.2026 10:06 Відповісти
уже десь казали "а яка йому різниця, де з противником розминутись" ))
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05.03.2026 10:07 Відповісти
ахмат - САЛО
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05.03.2026 10:07 Відповісти
Так у нас 50% не поддерживает Трампа, наверно тоже хотят вместе с москальней идти защищать Иран, бо Украину они защищать не хотят.
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05.03.2026 10:10 Відповісти
"...за умови відповідного рішення вищого керівництва країни..."
Лапти Алладина такой грозный и смелый только потому что знает что такого відповідного рішення никогда не будет
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05.03.2026 10:10 Відповісти
Чекаємо тік токи з рострілом іранських кущів?
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05.03.2026 10:25 Відповісти
От жеж мавпа хитрожопая кому оно это лепит, каким надо быть ********* чтобы в этот бред поверить..
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05.03.2026 10:34 Відповісти
З ЗСУ вони вже ніяк не бажають зустрітись. Думає там повоювати.
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05.03.2026 10:34 Відповісти
Комедианты,уруззкий сапог захватил чеченские земли и топчет их оскверняя честь нации,а этот болван воевать собрался с израильтянами.
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05.03.2026 10:36 Відповісти
Вперед на міни!
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05.03.2026 10:51 Відповісти
Ну само-собою...)
Яка різниця цьому епічному г*ндону, з ким знову "розминутись"..)
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05.03.2026 10:53 Відповісти
лапоть , сідай на ішака і вже починай видвигаться
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05.03.2026 11:15 Відповісти
Головний кацапській воювака з геліку в підмацковʼї
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05.03.2026 11:28 Відповісти
родіна сказала - нада! ми атвєтілі - єсть!
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05.03.2026 11:51 Відповісти
Цей тік-токівський сцикун "всєгда готов", але ніколи не приймає безпосередньої участі. Балабол кадирівський.
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05.03.2026 12:01 Відповісти
Отличная идея с его стороны для нас, пускай побольше "помогают" атоллам.
Еще больше ссорятся с США, странами ЕС и НАТО, и остальным цивилизованным миром.
Только, к сожалению, хрен там плавал - ничего они делать не будут. путин выразит с лавровым глубокую озабоченность и на этом все закончится
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05.03.2026 12:02 Відповісти
прикольний стендапер
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05.03.2026 12:11 Відповісти
Вояка Тік Токерський.На що здатні так з світлофорами,з кущами аоювати,інсценувати бій, в загороджувальних отрядах бути,есесовські каральні акції проти мирного населення проводити.Все!
Проти Ізраіля та США в перші хвилини бігти будуть.
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05.03.2026 13:40 Відповісти
Є проблема. Супротивник не в тіктоці наступає. Відбити напад не вийде.
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05.03.2026 13:55 Відповісти
З точки зору "фізіогноміки" (набір застарілих та штампів про риси облияччя які буцім-то свідчать про риси характеру особи) пику Аллаудінова можна наводити як приклад латентного підараса і педофіла. Особливо вражають типові для сластолюивих збоченців оченята "з поволокою".
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05.03.2026 14:28 Відповісти
У каждого народа есть свой Арестович!
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06.03.2026 04:50 Відповісти
...обдристович, так буде правильніше
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06.03.2026 06:00 Відповісти
 
 