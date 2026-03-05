Алаудінов заявив про готовність воювати проти США та Ізраїлю в Ірані: "Хоть сегодня готов отразить продвижение войск антихриста даджаля". ВIДЕО

Командир кадирівського спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов виступив із заявою щодо готовності надати військову допомогу Ірану. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свій намір захищати Іран Алаудінов розповів у своєму відеозверненні.

На тлі загострення ситуації в Ірані та повідомлень про просування іноземних військ, Алаудінов закликав керівництво РФ надати Тегерану максимальну підтримку.

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Основні тези заяви

Військова допомога: Командир "Ахмату" зазначив, що за умови відповідного рішення вищого керівництва країни, він та його підлеглі готові негайно вирушити до Ірану для "відбиття наземного просування військ".

Політична оцінка: У своєму виступі Алаудінов охарактеризував сили, що протистоять іранському режиму, як "військо антихриста даджаля", використовуючи релігійну термінологію.

"Надо дать Ирану всё, что мы можем дать, поддержать его в чём только можно поддержать, и если было бы на то решение руководства страны, абсолютно спокойно, хоть сегодня даже я готов, как говорится, поехать и встать для того, чтобы помочь им отразить наземное продвижение войск этого войска антихриста даджаля".

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