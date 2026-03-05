Алаудінов заявив про готовність воювати проти США та Ізраїлю в Ірані: "Хоть сегодня готов отразить продвижение войск антихриста даджаля". ВIДЕО
Командир кадирівського спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов виступив із заявою щодо готовності надати військову допомогу Ірану. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свій намір захищати Іран Алаудінов розповів у своєму відеозверненні.
На тлі загострення ситуації в Ірані та повідомлень про просування іноземних військ, Алаудінов закликав керівництво РФ надати Тегерану максимальну підтримку.
Основні тези заяви
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Військова допомога: Командир "Ахмату" зазначив, що за умови відповідного рішення вищого керівництва країни, він та його підлеглі готові негайно вирушити до Ірану для "відбиття наземного просування військ".
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Політична оцінка: У своєму виступі Алаудінов охарактеризував сили, що протистоять іранському режиму, як "військо антихриста даджаля", використовуючи релігійну термінологію.
"Надо дать Ирану всё, что мы можем дать, поддержать его в чём только можно поддержать, и если было бы на то решение руководства страны, абсолютно спокойно, хоть сегодня даже я готов, как говорится, поехать и встать для того, чтобы помочь им отразить наземное продвижение войск этого войска антихриста даджаля".
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Куди не плюнь, скрізь голобородька оточують герої!
Київ готується до сну,
Все місто темінь охопила.
Життя тече попри війну…
А «ОПа» місто боронила.
Чеченці лізуть зо всіх дір,
І нічка їм допомагає.
Татаров має добрий зір,
Герой із «ОПи» час не гає.
В руках у нього два ножі,
Обличчя вимазане в чорне.
Чеченці всі йому чужі,
Він ріже їх, як трактор горне.
Бездіють СБУ та ГУР,
Військові ворога проспали.
Ловити їм качок та кур,
Злякавшись, з Києва пропали.
Один Татаров Київ спас,
Простенький менеджер із ОПи.
Зарізав всіх чеченців враз,
Від Банкової за два кроки.
То ж запитання є Кличку:
«Де пам'ятник у Києві Герою?
Від нашого народу воячку,
Що за киян стояв горою!»
27.08.2024
Анатолій Березенський
- Один раз спробував... А вона викликала дух Портнова... Так той Татарову і каже:
- Ну, где ты там? Я тебя уже заждался... Уже и место, рядом с собой, в одном котле, приготовил...
Більшість іранців (близько 90-95%) є мусульманами-шиїтами(переважно існаашарітського спрямування), що робить Іран центром світового шиїзму. Шиїзм є державною релігією за конституцією. Невелика частина населення, близько 5-10%, є сунітами(здебільшого курди та белуджі).
Чеченці - переважно мусульмани-суніти, які сповідують іслам ханафітського або шафіїтського мазгабу, що сформувався остаточно під час російсько-кавказької війни. Сунізм є основною релігією в Чечні, і вони не є шиїтами.
То я там розумію Ліптя хоче їхати допомогти курдам?
☦ / ☪ / ✡ / ☯
Даджаль (аль-Масих ад-Даджжаль) - в исламской эсхатологии лжемессия, аналог христианского Антихриста, чье появление является одним из главных признаков приближения Конца света
Адже багатьма ісламськими теологами християнство взагалі не вважається окремою релігією... Вони дивляться на нього, як на своєрідне "єретичне" вчення, і вважають християн "заблукавшими"...
погрози кадирівського вибл@дка
Лапти Алладина такой грозный и смелый только потому что знает что такого відповідного рішення никогда не будет
Яка різниця цьому епічному г*ндону, з ким знову "розминутись"..)
Еще больше ссорятся с США, странами ЕС и НАТО, и остальным цивилизованным миром.
Только, к сожалению, хрен там плавал - ничего они делать не будут. путин выразит с лавровым глубокую озабоченность и на этом все закончится
Проти Ізраіля та США в перші хвилини бігти будуть.