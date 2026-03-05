Алаудинов заявил о готовности воевать против США и Израиля в Иране: "Хоть сегодня готов отразить продвижение войск антихриста даджаля". ВИДЕО

Командир кадыровского спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов выступил с заявлением о готовности оказать военную помощь Ирану. Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем намерении защищать Иран Алаудинов рассказал в своем видеообращении.

На фоне обострения ситуации в Иране и сообщений о продвижении иностранных войск, Алаудинов призвал руководство РФ оказать Тегерану максимальную поддержку.

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Военная помощь: Командир "Ахмата" отметил, что при условии соответствующего решения высшего руководства страны, он и его подчиненные готовы немедленно отправиться в Иран для "отражения наземного продвижения войск".

"Надо дать Ирану всё, что мы можем дать, поддержать его в чём только можно поддержать, и если было бы на то решение руководства страны, абсолютно спокойно, хоть сегодня даже я готов, как говорится, поехать и встать для того, чтобы помочь им отразить наземное продвижение войск этого войска антихриста даджаля".