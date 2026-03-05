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Новости Видео Отношения России с Ираном Операция США против Ирана
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Алаудинов заявил о готовности воевать против США и Израиля в Иране: "Хоть сегодня готов отразить продвижение войск антихриста даджаля". ВИДЕО

Командир кадыровского спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов выступил с заявлением о готовности оказать военную помощь Ирану. Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем намерении защищать Иран Алаудинов рассказал в своем видеообращении.

На фоне обострения ситуации в Иране и сообщений о продвижении иностранных войск, Алаудинов призвал руководство РФ оказать Тегерану максимальную поддержку.

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Основные тезисы заявления

  • Военная помощь: Командир "Ахмата" отметил, что при условии соответствующего решения высшего руководства страны, он и его подчиненные готовы немедленно отправиться в Иран для "отражения наземного продвижения войск".

  • Политическая оценка: В своем выступлении Алаудинов охарактеризовал силы, противостоящие иранскому режиму, как "войско антихриста даджаля", используя религиозную терминологию.

"Надо дать Ирану всё, что мы можем дать, поддержать его в чём только можно поддержать, и если было бы на то решение руководства страны, абсолютно спокойно, хоть сегодня даже я готов, как говорится, поехать и встать для того, чтобы помочь им отразить наземное продвижение войск этого войска антихриста даджаля".

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Автор: 

Иран (2972) Кадыров Рамзан (805) Чечня (624)
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Топ комментарии
+49
Диви, а то кадирову заблокують всі рахунки в ОАЕ і нерухомість відберуть.. допіздишся.
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05.03.2026 09:49 Ответить
+33
Якщо ЛаптіАлаутдіна такі сміливі і патриотичні, то навіщо чекати команди керівництва - взяв квиток і добровольцем. Слабо?
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05.03.2026 09:50 Ответить
+28
Пацан сказав- пацан зробив, якщо не зробив, то ще раз сказав.
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05.03.2026 09:50 Ответить
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нема нічого гіршого за ідіота з ініціативою
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05.03.2026 09:49 Ответить
Лаптям треба терміново мобілізувати москвичів і петербуржців на війну в Іран на захист мусульман.
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05.03.2026 12:10 Ответить
Та яка ініциатива? Це Великий Майстер розминатися і не знаходити противника. Про його майстерність в Курській області легенди ходять. Так що військ коаліції, у разі наземної операції він також майстерно не знайде).
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05.03.2026 14:44 Ответить
... Так все правильно... їх самі кацапи називають "Тик-ток вайска"... Про "показушність" "воинов-вайнахов", писали ще офіцери Денікіна, в спогадах. Десь в архіві лежить цитата козачого офіцера, який писав, що реальною військовою силою чеченець "Дикої дивізії" не є. Він, в основному, воює з беззбройними. При цьому вибирає найслабшу жертву. І тоді стає жорстоким до безкраю... Проявляє її не для досягнення якоїсь військової цілі, а чисто для "самозадоволення" та відчуття влади над слабшими...
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25.05.2026 06:05 Ответить
Диви, а то кадирову заблокують всі рахунки в ОАЕ і нерухомість відберуть.. допіздишся.
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05.03.2026 09:49 Ответить
Якщо ЛаптіАлаутдіна такі сміливі і патриотичні, то навіщо чекати команди керівництва - взяв квиток і добровольцем. Слабо?
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05.03.2026 09:50 Ответить
Лаплть Аладіна зрозумів що у Ірані все ж таки безпечніше ніж в Україні.
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05.03.2026 09:55 Ответить
Якщо в Ірані є якісь кущі, то чому ні? Він майстер безконтактного бою
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05.03.2026 10:03 Ответить
Пацан сказав- пацан зробив, якщо не зробив, то ще раз сказав.
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05.03.2026 09:50 Ответить
Головне у пробці десь, не застрягти…
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05.03.2026 11:45 Ответить
у путіна є блогер-воєн Лапоть Аладіна, у зєлєнскава є блогер-воєни Жека Карась і Жека Дікій
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05.03.2026 09:53 Ответить
Карась, то ще та риба і воно то так, але не потрібно сюди клеїти Дикого - він академік по вивченню пінгвінів.
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05.03.2026 09:55 Ответить
Дикий - то академік по розпилюванню грошей. А пингвинів він і в очі не бачив.
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05.03.2026 11:19 Ответить
А його віддані орденоносці, Пікалов з Кошовим? А гроза всіх чеченців - Татаров?
Куди не плюнь, скрізь голобородька оточують герої!
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05.03.2026 10:07 Ответить
ГЕРОЮ ТАТАРОВУ
Київ готується до сну,
Все місто темінь охопила.
Життя тече попри війну…
А «ОПа» місто боронила.

Чеченці лізуть зо всіх дір,
І нічка їм допомагає.
Татаров має добрий зір,
Герой із «ОПи» час не гає.

В руках у нього два ножі,
Обличчя вимазане в чорне.
Чеченці всі йому чужі,
Він ріже їх, як трактор горне.

Бездіють СБУ та ГУР,
Військові ворога проспали.
Ловити їм качок та кур,
Злякавшись, з Києва пропали.

Один Татаров Київ спас,
Простенький менеджер із ОПи.
Зарізав всіх чеченців враз,
Від Банкової за два кроки.

То ж запитання є Кличку:
«Де пам'ятник у Києві Герою?
Від нашого народу воячку,
Що за киян стояв горою!»
27.08.2024
Анатолій Березенський
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05.03.2026 10:36 Ответить
До сліз
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05.03.2026 10:38 Ответить
Писець, до ржачки. Але не потрібно кричати про це на весь світ, а то ще чеченці дізнаються
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05.03.2026 13:17 Ответить
І знову Кличко винуватий🤣🐿🥳
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05.03.2026 14:19 Ответить
- Чому Татаров не приймав участь у сеансах ворожки Феншуй, разом з д'Єрмаком?
- Один раз спробував... А вона викликала дух Портнова... Так той Татарову і каже:
- Ну, где ты там? Я тебя уже заждался... Уже и место, рядом с собой, в одном котле, приготовил...
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25.05.2026 06:12 Ответить
Довідка від Гугла:
Більшість іранців (близько 90-95%) є мусульманами-шиїтами(переважно існаашарітського спрямування), що робить Іран центром світового шиїзму. Шиїзм є державною релігією за конституцією. Невелика частина населення, близько 5-10%, є сунітами(здебільшого курди та белуджі).
Чеченці - переважно мусульмани-суніти, які сповідують іслам ханафітського або шафіїтського мазгабу, що сформувався остаточно під час російсько-кавказької війни. Сунізм є основною релігією в Чечні, і вони не є шиїтами.
То я там розумію Ліптя хоче їхати допомогти курдам?
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05.03.2026 09:54 Ответить
Ну, Ердоган теж заявив, що підтримує братський Іран. Хоча турки переважно суніти. Правда, на наступий день, аятоли запустили по Турції балістику
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05.03.2026 10:03 Ответить
А уйгури Ердогану не брати чи як - вони мало шо мусульмани так ше шо головніше вони тюрки . Але здається мрія Ердогана про Туран залишиться тіко мрією.
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05.03.2026 10:09 Ответить
Уйгурів злили всі, при голосуванні в ООН, в тому числі і Україна, щоб не сваритися з Китаєм. Коли палає власна дупця, то не до уйгурів. Це жорстока реальність
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05.03.2026 10:28 Ответить
Ви не порівнюйте Ердогана і його ******* армію і інтернет-війська Лаптів кадирки. Та і турецькі війська не вбивають в Україні мирних громадян.
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05.03.2026 10:27 Ответить
Я і не порівнював. До чого те, що ви написали?
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05.03.2026 10:29 Ответить
Довідка від Вікі: "Більшість іранців - мусульмани. 89 % населення - мусульмани-шиїти (державна релігія)."
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05.03.2026 10:08 Ответить
Ніщо так не віддаляє людей одне від одного як релігія...
☦ / ☪ / ✡ / ☯
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05.03.2026 10:11 Ответить
після того як вилетіли з ОАЕ , діти кадирки ,можно і поп* здіти ...
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05.03.2026 09:54 Ответить
головне, знов в пробках не застрягти
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05.03.2026 09:54 Ответить
у ху!ла лякалка - ядерна зброя, а його поплічників - "джихад"
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05.03.2026 09:56 Ответить
а відколи це мусульмани мають шось проти антихриста??
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05.03.2026 09:56 Ответить
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05.03.2026 10:05 Ответить
У своєму виступі Алаудінов охарактеризував сили, що протистоять іранському режиму, як "військо антихриста даджаля" Джерело: https://censor.net/ua/v3603673

Даджаль (аль-Масих ад-Даджжаль) - в исламской эсхатологии лжемессия, аналог христианского Антихриста, чье появление является одним из главных признаков приближения Конца света
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05.03.2026 10:21 Ответить
ФСБ-шні попи, мають цьому пояснення... В ісламі деяким християнським "святим" поклоняються, в якості "пророків". Ісус Христос" - "Іса", "богородиця" - "свята Марьям", "архангел Гавриїл" - "святий Джабраїл"... І так далі...
Адже багатьма ісламськими теологами християнство взагалі не вважається окремою релігією... Вони дивляться на нього, як на своєрідне "єретичне" вчення, і вважають християн "заблукавшими"...
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25.05.2026 06:25 Ответить
Він би поїхав, та там такі затори, треба обʼїзджати, а як обʼїзджати, то там і розминутися не далеко, короче не встигне хероічна армія лапті
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05.03.2026 09:57 Ответить
Тримайте мене семеро , десь звучать
погрози кадирівського вибл@дка
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05.03.2026 09:58 Ответить
знов тік-токерські війська у чистому полі із військами США та Ізраїлю розминуться, не зможуть зустрітися суто фізично
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05.03.2026 10:00 Ответить
Тепер треба найти автомобільну пробку....
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05.03.2026 10:02 Ответить
Балабол типу Арестовича.
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05.03.2026 10:04 Ответить
Фпєрьод і с пєстнямі! Головне аби з військами не розминувся.
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05.03.2026 10:06 Ответить
уже десь казали "а яка йому різниця, де з противником розминутись" ))
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05.03.2026 10:07 Ответить
ахмат - САЛО
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05.03.2026 10:07 Ответить
Так у нас 50% не поддерживает Трампа, наверно тоже хотят вместе с москальней идти защищать Иран, бо Украину они защищать не хотят.
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05.03.2026 10:10 Ответить
"...за умови відповідного рішення вищого керівництва країни..."
Лапти Алладина такой грозный и смелый только потому что знает что такого відповідного рішення никогда не будет
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05.03.2026 10:10 Ответить
Чекаємо тік токи з рострілом іранських кущів?
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05.03.2026 10:25 Ответить
От жеж мавпа хитрожопая кому оно это лепит, каким надо быть ********* чтобы в этот бред поверить..
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05.03.2026 10:34 Ответить
З ЗСУ вони вже ніяк не бажають зустрітись. Думає там повоювати.
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05.03.2026 10:34 Ответить
Комедианты,уруззкий сапог захватил чеченские земли и топчет их оскверняя честь нации,а этот болван воевать собрался с израильтянами.
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05.03.2026 10:36 Ответить
Вперед на міни!
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05.03.2026 10:51 Ответить
Ну само-собою...)
Яка різниця цьому епічному г*ндону, з ким знову "розминутись"..)
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05.03.2026 10:53 Ответить
лапоть , сідай на ішака і вже починай видвигаться
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05.03.2026 11:15 Ответить
Головний кацапській воювака з геліку в підмацковʼї
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05.03.2026 11:28 Ответить
родіна сказала - нада! ми атвєтілі - єсть!
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05.03.2026 11:51 Ответить
Цей тік-токівський сцикун "всєгда готов", але ніколи не приймає безпосередньої участі. Балабол кадирівський.
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05.03.2026 12:01 Ответить
Отличная идея с его стороны для нас, пускай побольше "помогают" атоллам.
Еще больше ссорятся с США, странами ЕС и НАТО, и остальным цивилизованным миром.
Только, к сожалению, хрен там плавал - ничего они делать не будут. путин выразит с лавровым глубокую озабоченность и на этом все закончится
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05.03.2026 12:02 Ответить
прикольний стендапер
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05.03.2026 12:11 Ответить
Вояка Тік Токерський.На що здатні так з світлофорами,з кущами аоювати,інсценувати бій, в загороджувальних отрядах бути,есесовські каральні акції проти мирного населення проводити.Все!
Проти Ізраіля та США в перші хвилини бігти будуть.
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05.03.2026 13:40 Ответить
Є проблема. Супротивник не в тіктоці наступає. Відбити напад не вийде.
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05.03.2026 13:55 Ответить
З точки зору "фізіогноміки" (набір застарілих та штампів про риси облияччя які буцім-то свідчать про риси характеру особи) пику Аллаудінова можна наводити як приклад латентного підараса і педофіла. Особливо вражають типові для сластолюивих збоченців оченята "з поволокою".
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05.03.2026 14:28 Ответить
У каждого народа есть свой Арестович!
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06.03.2026 04:50 Ответить
...обдристович, так буде правильніше
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06.03.2026 06:00 Ответить
 
 