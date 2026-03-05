Азербайджан стягує війська та ППО до кордону з Іраном

Азербайджан розгорнув додаткові військові підрозділи на кордоні з Іраном та перевів частину армії у підвищену бойову готовність. Військовим скасували відпустки, а підрозділи направили до прикордонних районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило регіональне видання OC Media.

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На тлі нестабільності на Близькому Сході Баку готується до найгірших сценаріїв: розгортає системи протидії дронам та зміцнює південні рубежі. Командування видало терміновий наказ щодо посилення оборони на понад 700-кілометровому кордоні.

Основні заходи:

Мобілізація: військовослужбовцям прикордонних частин терміново скасували всі відпустки.

Захист повітряного простору: розгорнуто системи ППО та комплекси радіоелектронної боротьби для перехоплення низьколітаючих цілей та ударних безпілотників.

Логістика: до прикордонних районів прибувають додаткові піхотні підрозділи та бронетехніка.

Офіційна позиція Баку

Влада Азербайджану наголошує, що всі військові маневри мають "виключно оборонний характер". Пріоритет – зміцнення державного кордону та запобігання можливим повітряним провокаціям.

Аналітики зазначають, що активність Баку - це відповідь на геополітичну турбулентність у регіоні. Небезпека ескалації конфліктів на Близькому Сході змушує Азербайджан діяти випереджально.

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Потенційні ризики для регіону

Серед ризиків для регіону, аналітики зазначають, що посилення військової присутності може спровокувати дзеркальні дії сусідніх країн. Крім того, розгортання антидронових систем показує страх перед атаками безпілотників іранського виробництва.

Тож нестабільність на кордоні може вплинути на міжнародні логістичні та енергетичні маршрути.

Наразі прямих бойових зіткнень не зафіксовано, проте армія Азербайджану залишається в режимі "очікування наказу".

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