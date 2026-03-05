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Новини Операція США проти Ірану
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Азербайджан стягує війська та ППО до кордону з Іраном

Азербайджан посилює кордон з Іраном

Азербайджан розгорнув додаткові військові підрозділи на кордоні з Іраном та перевів частину армії у підвищену бойову готовність. Військовим скасували відпустки, а підрозділи направили до прикордонних районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило регіональне видання OC Media.

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На тлі нестабільності на Близькому Сході Баку готується до найгірших сценаріїв: розгортає системи протидії дронам та зміцнює південні рубежі. Командування видало терміновий наказ щодо посилення оборони на понад 700-кілометровому кордоні.

Основні заходи:

  • Мобілізація: військовослужбовцям прикордонних частин терміново скасували всі відпустки.

  • Захист повітряного простору: розгорнуто системи ППО та комплекси радіоелектронної боротьби для перехоплення низьколітаючих цілей та ударних безпілотників.

  • Логістика: до прикордонних районів прибувають додаткові піхотні підрозділи та бронетехніка.

Офіційна позиція Баку

Влада Азербайджану наголошує, що всі військові маневри мають "виключно оборонний характер". Пріоритет – зміцнення державного кордону та запобігання можливим повітряним провокаціям.

Аналітики зазначають, що активність Баку - це відповідь на геополітичну турбулентність у регіоні. Небезпека ескалації конфліктів на Близькому Сході змушує Азербайджан діяти випереджально.

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Потенційні ризики для регіону

Серед ризиків для регіону, аналітики зазначають,  що посилення військової присутності може спровокувати дзеркальні дії сусідніх країн. Крім того, розгортання антидронових систем показує страх перед атаками безпілотників іранського виробництва.

Тож нестабільність на кордоні може вплинути на міжнародні логістичні та енергетичні маршрути.

Наразі прямих бойових зіткнень не зафіксовано, проте армія Азербайджану залишається в режимі "очікування наказу".

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Азербайджан (901) Іран (3483)
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Топ коментарі
+12
Надеюсь, всё уже разминировали и Шаттлы запустили?
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05.03.2026 08:24 Відповісти
+5
Правильно робить Азербайджан що готується до війни бо ці барани як і москалі непередбачувані .
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05.03.2026 08:29 Відповісти
+4
Иран поделят,как пирог,Алиев заберёт себе немало.
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05.03.2026 08:47 Відповісти
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Іран посуне на Азербайджан? - з якого дива? - шоб мати діло з турками?
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05.03.2026 07:53 Відповісти
Ну може захочуть повернути "історичні землі" - "Південний Азербайджан", де проживає багато азербайджанців... А з турками, вони начебто "союзники".
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05.03.2026 08:08 Відповісти
Власний "Зангезурський коридор" рубати буде, по іранській землі.
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05.03.2026 08:34 Відповісти
А чому їх ракета "посунула" на Туреччину?

Азербайджан боїться хаосу і "випадкових" зальотів іранських шахедів та ракет.
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05.03.2026 08:50 Відповісти
В турків є бази США - Азербайджан ше до цього не доріс
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05.03.2026 08:53 Відповісти
І розпродати запаси радянського озброєння як наш космічний директор та бджоляр.
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05.03.2026 08:57 Відповісти
Надеюсь, всё уже разминировали и Шаттлы запустили?
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05.03.2026 08:24 Відповісти
Авжеж, її щаслива посмішка це підтверджує.
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05.03.2026 08:36 Відповісти
Лучше перебдеть, бо не те шашлыки могут выйти...
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05.03.2026 08:29 Відповісти
Правильно робить Азербайджан що готується до війни бо ці барани як і москалі непередбачувані .
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05.03.2026 08:29 Відповісти
Ви ж тільки подивіться, якого шороху у світі наробив український хвошизм, з котрим пуйло так завзято бореться! Скільки нових "миротворців" він породив!..
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05.03.2026 08:32 Відповісти
Иран поделят,как пирог,Алиев заберёт себе немало.
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05.03.2026 08:47 Відповісти
Нехай краще на Кавказі ситуацію розхитують разом із турками.
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05.03.2026 08:55 Відповісти
Кизилбаші готуються до повернення етнічних територій "Північного Азербайджану"?..
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05.03.2026 09:21 Відповісти
Південний
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05.03.2026 09:42 Відповісти
 
 