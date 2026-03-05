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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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НАТО може застосувати статтю 5 проти Ірану, - Рютте

У НАТО не виключають застосування статті 5 щодо Ірану

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про широку підтримку серед союзників кампанії Дональда Трампа проти ядерного й ракетного потенціалу Ірану та не виключив застосування статті 5.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації NEWSMAX.

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Рютте заявив, що Альянс безпосередньо не залучений до операції проти Ірану.

"НАТО не бере участі", – наголосив він в ефірі програми The Record With Greta Van Susteren.

Водночас Рютте зазначив, що союзники фактично у значних масштабах підтримують дії президента США та сприяють операціям Вашингтона в регіоні, спрямованим на знищення ядерного й ракетного потенціалу Ірану.

Стурбованість Європи діями Тегерана

За словами генсека, європейські держави поділяють занепокоєння щодо політики Тегерана, зокрема через погрози та спроби вбивств, які пов’язують з іранським режимом.

"Тут, у Європі, ми знаємо про вплив Ірану і його негативний вплив", – підкреслив Рютте, згадавши ризики для іранської діаспори та погрози на адресу Нідерландів.

Гарантії безпеки та стаття 5

Очільник Альянсу запевнив, що НАТО забезпечує повний захист своєї території.

"Нині, як НАТО, ми забезпечуємо всебічний захист кожного сантиметра території НАТО", – заявив він.

Як приклад Рютте навів інцидент із ракетною загрозою в напрямку Туреччини, яку було нейтралізовано системами протиракетної оборони Альянсу.

Він також прокоментував можливість застосування статті 5 договору НАТО, зазначивши, що питання її активації навмисно залишається невизначеним.

"З поважних причин ми завжди будемо неоднозначні щодо того, коли спрацьовує стаття 5", – сказав генсек, додавши, що у разі її застосування союзники повідомлять про це негайно.

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Контакти з партнерами на Близькому Сході

Рютте додав, що підтримує постійний зв’язок із партнерами на Близькому Сході, зокрема з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Оманом, Саудівською Аравією та Кувейтом.

За його словами, Альянс готовий сприяти зміцненню їхньої безпеки на тлі атак у регіоні.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат не підтримав ініціативу, яка мала зобов’язати Трампа припинити удари по Ірану без дозволу Конгресу

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Іран (3483) НАТО (7230) Рютте Марк (706)
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Топ коментарі
+23
А Іран напав на НАТО? Чи можна коли і не напав? Я так розумію все можна - АЛЕ НЕ ДО УКРАЇНИ.

Є таке відчуття що український етнос спеціально знищують із згоди всіх сторін - евреїв, США(ті самі евреї), ЕС.
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05.03.2026 06:36 Відповісти
+2
Приблизно те саме буде відбуватися при нападі на будь-яку країну НАТО.
Спочатку занепокоєння,потім стурбованість,далі "ми можемо задіяти 5-ту статтю НАТО.
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05.03.2026 06:37 Відповісти
+2
Венс забився в якусь щілину як той тарган і не відсвічує вже декілька тижнів.
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05.03.2026 07:27 Відповісти
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А Іран напав на НАТО? Чи можна коли і не напав? Я так розумію все можна - АЛЕ НЕ ДО УКРАЇНИ.

Є таке відчуття що український етнос спеціально знищують із згоди всіх сторін - евреїв, США(ті самі евреї), ЕС.
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05.03.2026 06:36 Відповісти
На фронті.
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05.03.2026 07:53 Відповісти
Напав - атакував ракетами Турцію.
А за спробу маніпуляції - незалік. Дуже шаблонна.
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05.03.2026 07:28 Відповісти
Напав.. атакована Англійська база на Кіпрі..теріторія NATO..
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05.03.2026 07:53 Відповісти
Иран только при байде тупоголовом нанес 200 ударов по базам США, прикидываетесь дебилом?
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05.03.2026 08:07 Відповісти
Етнос сам себе знищує з такими баранами,як ти!Всі навкруги винні,чи не таку мантру торочить ЗЕ?Лайно легко заливається в тупі голови і там надійно тримається
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05.03.2026 09:00 Відповісти
Складається таке враження, що Україну вибрали винною за знищення другої юдейської держави Хазарії. Тому 33 рік (дуже промлвисте прізвище автора голодомору - каганОвич) продовжується і донині.
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05.03.2026 09:38 Відповісти
так, напав. запустив балістику по Туреччині. а Туреччина є членом НАТО. Україна не є членом НАТО. тому порівняння твоє тут зовсім недоречне. і необ'єктивне.
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05.03.2026 10:45 Відповісти
Приблизно те саме буде відбуватися при нападі на будь-яку країну НАТО.
Спочатку занепокоєння,потім стурбованість,далі "ми можемо задіяти 5-ту статтю НАТО.
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05.03.2026 06:37 Відповісти
Ну не кажіть - в 2001 році активували 5 статтю . Хоча навіщо я хз - коли на Британію напала Аргентина британці не активували її .
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05.03.2026 07:11 Відповісти
Може застосувати.
А може і не застосувати.
Скорійш ні чим так.
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05.03.2026 06:38 Відповісти
Років через п'ять після довгих засідань та погоджень.
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05.03.2026 06:47 Відповісти
Просто зняли з язика!
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05.03.2026 08:57 Відповісти
Венс забився в якусь щілину як той тарган і не відсвічує вже декілька тижнів.
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05.03.2026 07:27 Відповісти
С Трампом Америка погрузилась в эпоху большого позора.
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05.03.2026 07:58 Відповісти
Готові захищати далекі арабські країни, а Україну - ні, бо раші боялись. Україну, яка своїми життями платить за спокій Європи.
Абідна!
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05.03.2026 08:08 Відповісти
Ніхто не хоче мати справи з брехунами і крадіями.
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05.03.2026 09:01 Відповісти
Я навіть не знаю такої країни,де при владі тупий нарк крадій.
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05.03.2026 09:02 Відповісти
А ми дивуємось, чому усього декілька років тому різні там ді-джей-венси та рубіо матюкали та ганьбили трампона, а зара старанно дупу його вилизують.
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05.03.2026 08:55 Відповісти
Гроші не пахнуть і влада також.
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05.03.2026 09:00 Відповісти
Звучить потужно..Вангую .. НАТО розмістить ЯО на базах навколо Ірану ..Це також буде потужно
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05.03.2026 09:41 Відповісти
Ну незнаю чи нинішнє НАТО витягне Іран. Там Кубу якусь, якесь Сомалі ще більш-менш, а пожирніше навряд чи
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05.03.2026 10:47 Відповісти
НАТО може застосувати 5 статтю? Та ладно!
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05.03.2026 11:14 Відповісти
 
 