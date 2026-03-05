НАТО може застосувати статтю 5 проти Ірану, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про широку підтримку серед союзників кампанії Дональда Трампа проти ядерного й ракетного потенціалу Ірану та не виключив застосування статті 5.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації NEWSMAX.

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Рютте заявив, що Альянс безпосередньо не залучений до операції проти Ірану.

"НАТО не бере участі", – наголосив він в ефірі програми The Record With Greta Van Susteren.

Водночас Рютте зазначив, що союзники фактично у значних масштабах підтримують дії президента США та сприяють операціям Вашингтона в регіоні, спрямованим на знищення ядерного й ракетного потенціалу Ірану.

Стурбованість Європи діями Тегерана

За словами генсека, європейські держави поділяють занепокоєння щодо політики Тегерана, зокрема через погрози та спроби вбивств, які пов’язують з іранським режимом.

"Тут, у Європі, ми знаємо про вплив Ірану і його негативний вплив", – підкреслив Рютте, згадавши ризики для іранської діаспори та погрози на адресу Нідерландів.

Гарантії безпеки та стаття 5

Очільник Альянсу запевнив, що НАТО забезпечує повний захист своєї території.

"Нині, як НАТО, ми забезпечуємо всебічний захист кожного сантиметра території НАТО", – заявив він.

Як приклад Рютте навів інцидент із ракетною загрозою в напрямку Туреччини, яку було нейтралізовано системами протиракетної оборони Альянсу.

Він також прокоментував можливість застосування статті 5 договору НАТО, зазначивши, що питання її активації навмисно залишається невизначеним.

"З поважних причин ми завжди будемо неоднозначні щодо того, коли спрацьовує стаття 5", – сказав генсек, додавши, що у разі її застосування союзники повідомлять про це негайно.

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Контакти з партнерами на Близькому Сході

Рютте додав, що підтримує постійний зв’язок із партнерами на Близькому Сході, зокрема з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Оманом, Саудівською Аравією та Кувейтом.

За його словами, Альянс готовий сприяти зміцненню їхньої безпеки на тлі атак у регіоні.

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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