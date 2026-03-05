РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13243 посетителя онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Удары США по Ирану
2 837 21

НАТО может применить статью 5 против Ирана – Рютте

В НАТО не исключают применения статьи 5 в отношении Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о широкой поддержке среди союзников кампании Дональда Трампа против ядерного и ракетного потенциала Ирана и не исключил применения статьи 5.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации NEWSMAX.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Рютте заявил, что Альянс напрямую не вовлечен в операцию против Ирана.

"НАТО не участвует", – подчеркнул он в эфире программы The Record With Greta Van Susteren.

В то же время Рютте отметил, что союзники фактически в значительных масштабах поддерживают действия президента США и способствуют операциям Вашингтона в регионе, направленным на уничтожение ядерного и ракетного потенциала Ирана.

Обеспокоенность Европы действиями Тегерана

По словам генсека, европейские государства разделяют обеспокоенность по поводу политики Тегерана, в частности из-за угроз и покушений, которые связывают с иранским режимом.

"Здесь, в Европе, мы знаем о влиянии Ирана и его негативном воздействии", – подчеркнул Рютте, упомянув риски для иранской диаспоры и угрозы в адрес Нидерландов.

Гарантии безопасности и статья 5

Глава Альянса заверил, что НАТО обеспечивает полную защиту своей территории.

"Сейчас, как НАТО, мы обеспечиваем всестороннюю защиту каждого сантиметра территории НАТО", – заявил он.

В качестве примера Рютте привел инцидент с ракетной угрозой в направлении Турции, которая была нейтрализована системами противоракетной обороны Альянса.

Он также прокомментировал возможность применения статьи 5 договора НАТО, отметив, что вопрос ее активации намеренно остается неопределенным.

"По уважительным причинам мы всегда будем неоднозначны в отношении того, когда срабатывает статья 5", – сказал генсек, добавив, что в случае ее применения союзники сообщат об этом немедленно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте: давление на Иран может ослабить его способность помогать России в войне против Украины

Контакты с партнерами на Ближнем Востоке

Рютте добавил, что поддерживает постоянную связь с партнерами на Ближнем Востоке, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и Кувейтом.

По его словам, Альянс готов содействовать укреплению их безопасности на фоне атак в регионе.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенат не поддержал инициативу, которая должна была обязать Трампа прекратить удары по Ирану без разрешения Конгресса

Автор: 

Иран (901) НАТО (2014) Рютте Марк (455)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
А Іран напав на НАТО? Чи можна коли і не напав? Я так розумію все можна - АЛЕ НЕ ДО УКРАЇНИ.

Є таке відчуття що український етнос спеціально знищують із згоди всіх сторін - евреїв, США(ті самі евреї), ЕС.
показать весь комментарий
05.03.2026 06:36 Ответить
+2
Тромб хоче замазвти в цю історію побільше країн. Як діють уркагани з новачками. На місці Європи я б 100 раз подумав, чи варто туди влазити.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:15 Ответить
+2
Готові захищати далекі арабські країни, а Україну - ні, бо раші боялись. Україну, яка своїми життями платить за спокій Європи.
Абідна!
показать весь комментарий
05.03.2026 08:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Іран напав на НАТО? Чи можна коли і не напав? Я так розумію все можна - АЛЕ НЕ ДО УКРАЇНИ.

Є таке відчуття що український етнос спеціально знищують із згоди всіх сторін - евреїв, США(ті самі евреї), ЕС.
показать весь комментарий
05.03.2026 06:36 Ответить
Україна їм як кістка в горлі, бо заважає своєю продукцією.
показать весь комментарий
05.03.2026 06:43 Ответить
На фронті.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:53 Ответить
Напав - атакував ракетами Турцію.
А за спробу маніпуляції - незалік. Дуже шаблонна.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:28 Ответить
Напав.. атакована Англійська база на Кіпрі..теріторія NATO..
показать весь комментарий
05.03.2026 07:53 Ответить
Иран только при байде тупоголовом нанес 200 ударов по базам США, прикидываетесь дебилом?
показать весь комментарий
05.03.2026 08:07 Ответить
Етнос сам себе знищує з такими баранами,як ти!Всі навкруги винні,чи не таку мантру торочить ЗЕ?Лайно легко заливається в тупі голови і там надійно тримається
показать весь комментарий
05.03.2026 09:00 Ответить
Приблизно те саме буде відбуватися при нападі на будь-яку країну НАТО.
Спочатку занепокоєння,потім стурбованість,далі "ми можемо задіяти 5-ту статтю НАТО.
показать весь комментарий
05.03.2026 06:37 Ответить
Ну не кажіть - в 2001 році активували 5 статтю . Хоча навіщо я хз - коли на Британію напала Аргентина британці не активували її .
показать весь комментарий
05.03.2026 07:11 Ответить
Може застосувати.
А може і не застосувати.
Скорійш ні чим так.
показать весь комментарий
05.03.2026 06:38 Ответить
Років через п'ять після довгих засідань та погоджень.
показать весь комментарий
05.03.2026 06:47 Ответить
Тромб хоче замазвти в цю історію побільше країн. Як діють уркагани з новачками. На місці Європи я б 100 раз подумав, чи варто туди влазити.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:15 Ответить
Просто зняли з язика!
показать весь комментарий
05.03.2026 08:57 Ответить
Венс забився в якусь щілину як той тарган і не відсвічує вже декілька тижнів.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:27 Ответить
С Трампом Америка погрузилась в эпоху большого позора.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:58 Ответить
Готові захищати далекі арабські країни, а Україну - ні, бо раші боялись. Україну, яка своїми життями платить за спокій Європи.
Абідна!
показать весь комментарий
05.03.2026 08:08 Ответить
Ніхто не хоче мати справи з брехунами і крадіями.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:01 Ответить
Я навіть не знаю такої країни,де при владі тупий нарк крадій.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:02 Ответить
А ми дивуємось, чому усього декілька років тому різні там ді-джей-венси та рубіо матюкали та ганьбили трампона, а зара старанно дупу його вилизують.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:55 Ответить
Гроші не пахнуть і влада також.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:00 Ответить
 
 