НАТО может применить статью 5 против Ирана – Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о широкой поддержке среди союзников кампании Дональда Трампа против ядерного и ракетного потенциала Ирана и не исключил применения статьи 5.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации NEWSMAX.
Рютте заявил, что Альянс напрямую не вовлечен в операцию против Ирана.
"НАТО не участвует", – подчеркнул он в эфире программы The Record With Greta Van Susteren.
В то же время Рютте отметил, что союзники фактически в значительных масштабах поддерживают действия президента США и способствуют операциям Вашингтона в регионе, направленным на уничтожение ядерного и ракетного потенциала Ирана.
Обеспокоенность Европы действиями Тегерана
По словам генсека, европейские государства разделяют обеспокоенность по поводу политики Тегерана, в частности из-за угроз и покушений, которые связывают с иранским режимом.
"Здесь, в Европе, мы знаем о влиянии Ирана и его негативном воздействии", – подчеркнул Рютте, упомянув риски для иранской диаспоры и угрозы в адрес Нидерландов.
Гарантии безопасности и статья 5
Глава Альянса заверил, что НАТО обеспечивает полную защиту своей территории.
"Сейчас, как НАТО, мы обеспечиваем всестороннюю защиту каждого сантиметра территории НАТО", – заявил он.
В качестве примера Рютте привел инцидент с ракетной угрозой в направлении Турции, которая была нейтрализована системами противоракетной обороны Альянса.
Он также прокомментировал возможность применения статьи 5 договора НАТО, отметив, что вопрос ее активации намеренно остается неопределенным.
"По уважительным причинам мы всегда будем неоднозначны в отношении того, когда срабатывает статья 5", – сказал генсек, добавив, что в случае ее применения союзники сообщат об этом немедленно.
Контакты с партнерами на Ближнем Востоке
Рютте добавил, что поддерживает постоянную связь с партнерами на Ближнем Востоке, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и Кувейтом.
По его словам, Альянс готов содействовать укреплению их безопасности на фоне атак в регионе.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Є таке відчуття що український етнос спеціально знищують із згоди всіх сторін - евреїв, США(ті самі евреї), ЕС.
А за спробу маніпуляції - незалік. Дуже шаблонна.
Спочатку занепокоєння,потім стурбованість,далі "ми можемо задіяти 5-ту статтю НАТО.
А може і не застосувати.
Скорійш ні чим так.
Абідна!