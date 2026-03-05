НАТО может применить статью 5 против Ирана – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о широкой поддержке среди союзников кампании Дональда Трампа против ядерного и ракетного потенциала Ирана и не исключил применения статьи 5.

Рютте заявил, что Альянс напрямую не вовлечен в операцию против Ирана.

"НАТО не участвует", – подчеркнул он в эфире программы The Record With Greta Van Susteren.

В то же время Рютте отметил, что союзники фактически в значительных масштабах поддерживают действия президента США и способствуют операциям Вашингтона в регионе, направленным на уничтожение ядерного и ракетного потенциала Ирана.

Обеспокоенность Европы действиями Тегерана

По словам генсека, европейские государства разделяют обеспокоенность по поводу политики Тегерана, в частности из-за угроз и покушений, которые связывают с иранским режимом.

"Здесь, в Европе, мы знаем о влиянии Ирана и его негативном воздействии", – подчеркнул Рютте, упомянув риски для иранской диаспоры и угрозы в адрес Нидерландов.

Гарантии безопасности и статья 5

Глава Альянса заверил, что НАТО обеспечивает полную защиту своей территории.

"Сейчас, как НАТО, мы обеспечиваем всестороннюю защиту каждого сантиметра территории НАТО", – заявил он.

В качестве примера Рютте привел инцидент с ракетной угрозой в направлении Турции, которая была нейтрализована системами противоракетной обороны Альянса.

Он также прокомментировал возможность применения статьи 5 договора НАТО, отметив, что вопрос ее активации намеренно остается неопределенным.

"По уважительным причинам мы всегда будем неоднозначны в отношении того, когда срабатывает статья 5", – сказал генсек, добавив, что в случае ее применения союзники сообщат об этом немедленно.

Контакты с партнерами на Ближнем Востоке

Рютте добавил, что поддерживает постоянную связь с партнерами на Ближнем Востоке, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и Кувейтом.

По его словам, Альянс готов содействовать укреплению их безопасности на фоне атак в регионе.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

