2 331 11

Сенат не поддержал инициативу, которая должна была обязать Трампа прекратить удары по Ирану без разрешения Конгресса

Сенат США не поддержал инициативу, которая должна была обязать Трампа прекратить удары по Ирану без разрешения Конгресса

Сенат США не поддержал инициативу, которая предусматривала ограничение полномочий президента по применению силы против Ирана без отдельного разрешения Конгресса.

Голосование состоялось 4 марта в 23:00 по киевскому времени. За документ высказались 48 сенаторов, тогда как 52 проголосовали против.

Трамп сохраняет полномочия

Таким образом, президент США Дональд Трамп сохраняет возможность и в дальнейшем принимать решения о военных действиях против Ирана без дополнительного согласования с Конгрессом. Инициатива имела целью усилить контроль законодательной ветви власти над использованием вооруженных сил, однако необходимой поддержки не получила.

Решение Сената означает, что действующий порядок применения президентских полномочий в сфере национальной безопасности остается без изменений.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Автор: 

+5
От вам і *роль личности в истории*. Один кончений довбодятел поставив світ в позу *зю*. От вам і супердемократія, якою нас потикАли!
показать весь комментарий
05.03.2026 00:51 Ответить
+2
Той випадок що підходить : "Все що не робиться - на краще" ((
показать весь комментарий
05.03.2026 00:51 Ответить
+1
Точно але - але програма виконується на 11 Вінді а написана для MS-DOS . Відповідно навіть емулятор не допоможе тій програмі працювати так як тре .
показать весь комментарий
05.03.2026 06:12 Ответить
