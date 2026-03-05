Сенат не підтримав ініціативу, яка мала зобов’язати Трампа припинити удари по Ірану без дозволу Конгресу

Сенат США не підтримав ініціативу, яка передбачала обмеження повноважень президента щодо застосування сили проти Ірану без окремого дозволу Конгресу.

Голосування відбулося 4 березня о 23:00 за київським часом. За документ висловилися 48 сенаторів, тоді як 52 проголосували проти.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп зберігає повноваження

Таким чином, президент США Дональд Трамп зберігає можливість і надалі ухвалювати рішення про військові дії проти Ірану без додаткового погодження з Конгресом. Ініціатива мала на меті посилити контроль законодавчої гілки влади над використанням збройних сил, однак необхідної підтримки не отримала.

Рішення Сенату означає, що чинний порядок застосування президентських повноважень у сфері національної безпеки залишається без змін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп дав "15 з 10" військовій кампанії проти Ірану

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Також читайте: Наступник Хаменеї стане беззаперечною ціллю для ліквідації, - Міноборони Ізраїлю