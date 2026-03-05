РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13243 посетителя онлайн
Новости Удары США по Ирану
2 548 15

Азербайджан стягивает войска и ПВО к границе с Ираном

Азербайджан усиливает границу с Ираном

Азербайджан развернул дополнительные воинские подразделения на границе с Ираном и перевел часть армии в повышенную боевую готовность. Военным отменили отпуска, а подразделения направили в приграничные районы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило региональное издание OC Media.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На фоне нестабильности на Ближнем Востоке Баку готовится к худшим сценариям: разворачивает системы противодействия дронам и укрепляет южные рубежи. Командование издало срочный приказ об усилении обороны на более чем 700-километровой границе.

Основные меры:

  • Мобилизация: военнослужащим пограничных частей срочно отменили все отпуска.

  • Защита воздушного пространства: развернуты системы ПВО и комплексы радиоэлектронной борьбы для перехвата низколетящих целей и ударных беспилотников.

  • Логистика: в приграничные районы прибывают дополнительные пехотные подразделения и бронетехника.

Официальная позиция Баку

Власти Азербайджана подчеркивают, что все военные маневры носят "исключительно оборонительный характер". Приоритет – укрепление государственной границы и предотвращение возможных воздушных провокаций.

Аналитики отмечают, что активность Баку – это ответ на геополитическую турбулентность в регионе. Опасность эскалации конфликтов на Ближнем Востоке заставляет Азербайджан действовать упреждающе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В команде Трампа обеспокоены кампанией против Ирана, - CNN

Потенциальные риски для региона

Среди рисков для региона аналитики отмечают, что усиление военного присутствия может спровоцировать зеркальные действия соседних стран. Кроме того, развертывание антидроновых систем показывает страх перед атаками беспилотников иранского производства.

Поэтому нестабильность на границе может повлиять на международные логистические и энергетические маршруты.

Пока прямых боевых столкновений не зафиксировано, однако армия Азербайджана остается в режиме "ожидания приказа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО может применить статью 5 против Ирана, - Рютте

Автор: 

Азербайджан (114) Иран (901)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
а могли б готуватися до травневих шашликів
показать весь комментарий
05.03.2026 08:06 Ответить
+7
Надеюсь, всё уже разминировали и Шаттлы запустили?
показать весь комментарий
05.03.2026 08:24 Ответить
+3
Правильно робить Азербайджан що готується до війни бо ці барани як і москалі непередбачувані .
показать весь комментарий
05.03.2026 08:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іран посуне на Азербайджан? - з якого дива? - шоб мати діло з турками?
показать весь комментарий
05.03.2026 07:53 Ответить
Ну може захочуть повернути "історичні землі" - "Південний Азербайджан", де проживає багато азербайджанців... А з турками, вони начебто "союзники".
показать весь комментарий
05.03.2026 08:08 Ответить
Власний "Зангезурський коридор" рубати буде, по іранській землі.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:34 Ответить
А чому їх ракета "посунула" на Туреччину?

Азербайджан боїться хаосу і "випадкових" зальотів іранських шахедів та ракет.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:50 Ответить
В турків є бази США - Азербайджан ше до цього не доріс
показать весь комментарий
05.03.2026 08:53 Ответить
І розпродати запаси радянського озброєння як наш космічний директор та бджоляр.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:57 Ответить
а могли б готуватися до травневих шашликів
показать весь комментарий
05.03.2026 08:06 Ответить
Надеюсь, всё уже разминировали и Шаттлы запустили?
показать весь комментарий
05.03.2026 08:24 Ответить
Авжеж, її щаслива посмішка це підтверджує.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:36 Ответить
Лучше перебдеть, бо не те шашлыки могут выйти...
показать весь комментарий
05.03.2026 08:29 Ответить
Правильно робить Азербайджан що готується до війни бо ці барани як і москалі непередбачувані .
показать весь комментарий
05.03.2026 08:29 Ответить
Ви ж тільки подивіться, якого шороху у світі наробив український хвошизм, з котрим пуйло так завзято бореться! Скільки нових "миротворців" він породив!..
показать весь комментарий
05.03.2026 08:32 Ответить
Иран поделят,как пирог,Алиев заберёт себе немало.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:47 Ответить
Нехай краще на Кавказі ситуацію розхитують разом із турками.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:55 Ответить
Кизилбаші готуються до повернення етнічних територій "Північного Азербайджану"?..
показать весь комментарий
05.03.2026 09:21 Ответить
 
 