Азербайджан стягивает войска и ПВО к границе с Ираном

Азербайджан развернул дополнительные воинские подразделения на границе с Ираном и перевел часть армии в повышенную боевую готовность. Военным отменили отпуска, а подразделения направили в приграничные районы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило региональное издание OC Media.

На фоне нестабильности на Ближнем Востоке Баку готовится к худшим сценариям: разворачивает системы противодействия дронам и укрепляет южные рубежи. Командование издало срочный приказ об усилении обороны на более чем 700-километровой границе.

Основные меры:

Мобилизация: военнослужащим пограничных частей срочно отменили все отпуска.

Защита воздушного пространства: развернуты системы ПВО и комплексы радиоэлектронной борьбы для перехвата низколетящих целей и ударных беспилотников.

Логистика: в приграничные районы прибывают дополнительные пехотные подразделения и бронетехника.

Официальная позиция Баку

Власти Азербайджана подчеркивают, что все военные маневры носят "исключительно оборонительный характер". Приоритет – укрепление государственной границы и предотвращение возможных воздушных провокаций.

Аналитики отмечают, что активность Баку – это ответ на геополитическую турбулентность в регионе. Опасность эскалации конфликтов на Ближнем Востоке заставляет Азербайджан действовать упреждающе.

Потенциальные риски для региона

Среди рисков для региона аналитики отмечают, что усиление военного присутствия может спровоцировать зеркальные действия соседних стран. Кроме того, развертывание антидроновых систем показывает страх перед атаками беспилотников иранского производства.

Поэтому нестабильность на границе может повлиять на международные логистические и энергетические маршруты.

Пока прямых боевых столкновений не зафиксировано, однако армия Азербайджана остается в режиме "ожидания приказа".

