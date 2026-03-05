10 464 62
Іранський БпЛА атакував аеропорт в Азербайджані. ВIДЕО
Іранський безпілотник впав на території Азербайджану.
Відео оприлюднили у мережі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що безпілотник, випущений з Ірану, впав на територію аеропорту в місті Нахічевань.
Наразі влада Азербайджану офіційно не коментувала ситуацію.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що Азербайджан стягує війська та ППО до кордону з Іраном.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+9 krot_lub
показати весь коментар05.03.2026 10:32 Відповісти Посилання
+7 Dic Dolovo
показати весь коментар05.03.2026 10:51 Відповісти Посилання
+7 scanncode scanncode
показати весь коментар05.03.2026 10:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 05.03.2026
Є підозра, що ваш путєн - жьід.
А нєбєнзя - точно хохол. Камінгаут (скажете, що ШІ).
Це ж начебто ісконно кацапська традиція "бий своїх..."
15-30 мільйонів азербайджанців проживають в Ірані (18-42 % населення Ірану). Це офіційні дані.
Тому термін "свої" тут цілком доречний, я так вважаю.