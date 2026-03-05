Іранський БпЛА атакував аеропорт в Азербайджані. ВIДЕО

Іранський безпілотник впав на території Азербайджану.

Відео оприлюднили у мережі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Зазначається, що безпілотник, випущений з Ірану, впав на територію аеропорту в місті Нахічевань.

Наразі влада Азербайджану офіційно не коментувала ситуацію.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Азербайджан стягує війська та ППО до кордону з Іраном.

Читайте: У США розраховують, що операція проти Ірану триватиме до вересня, - Politico

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Також читайте: РФ свідомо атакувала посольство і енергетику Азербайджану в Україні, - Алієв