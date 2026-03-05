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Новини Відео Операція США проти Ірану
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Іранський БпЛА атакував аеропорт в Азербайджані. ВIДЕО

Іранський безпілотник впав на території Азербайджану.

Відео оприлюднили у мережі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що безпілотник, випущений з Ірану, впав на територію аеропорту в місті Нахічевань.

Наразі влада Азербайджану офіційно не коментувала ситуацію.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Азербайджан стягує війська та ППО до кордону з Іраном.

Читайте: У США розраховують, що операція проти Ірану триватиме до вересня, - Politico

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Також читайте: РФ свідомо атакувала посольство і енергетику Азербайджану в Україні, - Алієв

Автор: 

Азербайджан (901) Іран (3483)
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Топ коментарі
+9
Така зараза летить по Україні вже більше чотирьох років і в більші кількості.
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05.03.2026 10:32 Відповісти
+7
Іран їбашить російськими Геранями по всіх до кого дотягнеться, крім рашки звісно.
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05.03.2026 10:51 Відповісти
+7
Іран - традиційно був ближче до Вірменії та рахи. І мав не найкращі стосунки із Азербайджаном через низку причин. По-перше, велика діаспора азербайджанцій на півночі Ірану, яка має більш тісні культурні зв"язки з історичною батьківщиною та не дуже лояльна до центральної влади аятол. Друге - нафтовий конкурент. І нарешті, Азербайджан - друг Турції, з якою у Ірана теж не накращі стосунки. Ну і, нарешті, не забуваймо, щоостаннім часом Азарбйджан розвернувся від рахи ближче в сторону взаємодії із США.
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05.03.2026 10:52 Відповісти
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Така зараза летить по Україні вже більше чотирьох років і в більші кількості.
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05.03.2026 10:32 Відповісти
dmсa icecream

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Я читаю: 0

Реєстрація: 05.03.2026
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05.03.2026 11:51 Відповісти
https://mfa.gov.az/en/news/no07226?fbclid=IwY2xjawQWI2tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjNHV4YWcyMVRBeHNVcVBDc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHt-tmTjfdrmkOKgdiBsloR0r_Gh1j_IVb6b38O65gT5g8LDmTlJq3SvDJZ4w_aem_wv4LxMNrT4l8ChG1U7Vq6g Заява МЗС Азербайджану теж фейк.
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05.03.2026 12:20 Відповісти
Про це геополітичне відкриття терміново повідомте Ердогану.
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05.03.2026 12:25 Відповісти
Вас, русликів вбогих, сцяною ганчіркою ганяю, у власне задоволення.
Є підозра, що ваш путєн - жьід.
А нєбєнзя - точно хохол. Камінгаут (скажете, що ШІ).
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05.03.2026 12:29 Відповісти
То виходить, вєлікороссамі рулять жиди і хохли.
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05.03.2026 12:32 Відповісти
Та ми-то самі його обрали, і можемо переобрати, а от ваше жидохуйло - то з вами до кінця. Бо "нєт ***** - нєт россіі".
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05.03.2026 13:21 Відповісти
А іх та за чьто?
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05.03.2026 10:41 Відповісти
Заблудився? Теж не розумію.
Це ж начебто ісконно кацапська традиція "бий своїх..."
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05.03.2026 10:49 Відповісти
Толька горішній карабах відвоювали і на тобі
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05.03.2026 10:50 Відповісти
А де свої?
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05.03.2026 10:59 Відповісти
Складно назвати азербайджанців "ворогами" іранців.
15-30 мільйонів азербайджанців проживають в Ірані (18-42 % населення Ірану). Це офіційні дані.
Тому термін "свої" тут цілком доречний, я так вважаю.
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05.03.2026 11:04 Відповісти
Масу́д Пезешкиа́н, нынешний президент Ирана, тоже, к слову, азербайджанец.
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05.03.2026 11:15 Відповісти
Тому і ходять конспірологічні теорії про подальше збільшення території Азербайджану.
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05.03.2026 21:34 Відповісти
А як у Туреччину кацапські дрони долітали ? Якийсь збій , або помилка програмування .
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05.03.2026 11:50 Відповісти
Мабуть так. А дальність польоту у них доволі чимала.
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05.03.2026 11:54 Відповісти
Іран - традиційно був ближче до Вірменії та рахи. І мав не найкращі стосунки із Азербайджаном через низку причин. По-перше, велика діаспора азербайджанцій на півночі Ірану, яка має більш тісні культурні зв"язки з історичною батьківщиною та не дуже лояльна до центральної влади аятол. Друге - нафтовий конкурент. І нарешті, Азербайджан - друг Турції, з якою у Ірана теж не накращі стосунки. Ну і, нарешті, не забуваймо, щоостаннім часом Азарбйджан розвернувся від рахи ближче в сторону взаємодії із США.
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05.03.2026 10:52 Відповісти
В Азербайджані нема Баз НАТИ. Іранці там ********* походу. Хочу воювати проти країн всього регіону одразу. Доречі ладно ще амерікоси. Але блд Німеччина, Італія, та хто б міг подумати навіть Іспанія, чия задача розводити лошадєй в Андалусії, всі курва мають бази на бліжнєм вастоке. Інтересна чьто би чьто?
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05.03.2026 10:56 Відповісти
ймовірно з розрахунку налякати і задовбати усіх, щоб ці всі країни почали тиснути на США, щоб зупинився. Дуже дикий розрахунок мабуть.
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05.03.2026 11:08 Відповісти
https://mfa.gov.az/en/news/no07226?fbclid=IwY2xjawQWI2tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjNHV4YWcyMVRBeHNVcVBDc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHt-tmTjfdrmkOKgdiBsloR0r_Gh1j_IVb6b38O65gT5g8LDmTlJq3SvDJZ4w_aem_wv4LxMNrT4l8ChG1U7Vq6g Казочка від МЗС Азербайджану
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05.03.2026 12:22 Відповісти
Сам прибитий аятола був азербаджанцем ніби.
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05.03.2026 11:12 Відповісти
Атакували братів-шиїтів, які їм нічого поганого не зробили
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05.03.2026 10:49 Відповісти
ну насправді це тюрки ,а не перси. В Катарі тоже шиїти - і нічого, прилітає
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05.03.2026 10:50 Відповісти
Ільхам Алієв Дуже хитри шакал. Той рідкісний випадок коли син диктатора не виявляється нікчемним уйобком, що все пройобує, а навпаки може продовжити і перевершити батька. А ще у всьому орієнтується на свого старшого брата Вовка Ердогана. Буде орально страждати за Іран і у всьому його морально підтримувати до останнього. А після останнього внєзапно зʼясується що азербайджанці це ж друга, після персів, етнічна група в Ірані. І треба їх спасати. Найкраще в єдиній країні під керівництвом роду Алієвим.
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05.03.2026 11:04 Відповісти
Іран їбашить російськими Геранями по всіх до кого дотягнеться, крім рашки звісно.
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05.03.2026 10:51 Відповісти
https://t.me/voynareal/132443 💥Ще один ракурс першого дронового удару Ірану по Азербайджану - повідомляють, що дронів було декілька і всі вони атакували аеропорт
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05.03.2026 10:53 Відповісти
Повідомте у https://mfa.gov.az/en/news/no07226?fbclid=IwY2xjawQWI2tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjNHV4YWcyMVRBeHNVcVBDc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHt-tmTjfdrmkOKgdiBsloR0r_Gh1j_IVb6b38O65gT5g8LDmTlJq3SvDJZ4w_aem_wv4LxMNrT4l8ChG1U7Vq6g МЗС Азербайджану, там не в курсі.
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05.03.2026 12:23 Відповісти
давненько там не був
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05.03.2026 10:54 Відповісти
Походу хочуть розпалити пожежу всюди довкола, щоб коли побіжать гуртом Іран бити, перетоптали один одного на кордоні, як з трьома американськими винищувачами було.
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05.03.2026 10:58 Відповісти
Це доволі дивне припущення.
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05.03.2026 21:37 Відповісти
Але так виглядає.
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05.03.2026 21:39 Відповісти
То які ж вони ті іранці мусульмани, коли атакують мусульман? Вони сананісти і бабайки, як і їх брати кцапи.
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05.03.2026 11:01 Відповісти
Руйнівний вплив багаторічної та тісної співпраці з кацапами. З ким поведешся...
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05.03.2026 11:07 Відповісти
Якісний фейк, аж цілий https://mfa.gov.az/en/news/no07226?fbclid=IwY2xjawQWI2tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjNHV4YWcyMVRBeHNVcVBDc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHt-tmTjfdrmkOKgdiBsloR0r_Gh1j_IVb6b38O65gT5g8LDmTlJq3SvDJZ4w_aem_wv4LxMNrT4l8ChG1U7Vq6g МЗС Азербайджану переконав.
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05.03.2026 12:24 Відповісти
І ви навмисно сьогодні зареєструвалися, щоб повідомити мені цю важливу інформацію?
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05.03.2026 12:34 Відповісти
Буду відвертим, я не дивився відео. Проте я писав не про конкретне відео, а про поведінку Ірану на міжнародній арені в цілому. Ви ж, сподіваюся, не вважаєте збиття українського літака шість років тому теж фейком та продуктом ШІ? Або навіть "випадковістю". Той жахливий теракт - теж результат впливу кацапетівки на своїх "братьєв-персів".
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05.03.2026 12:48 Відповісти
У вас дивний та нетрадиційний погляд на ******** світ, але не мені вас переконувати в протилежному. Тут у кожного своя думка, маємо право (поки що).
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05.03.2026 12:59 Відповісти
Тому "братья" в лапках (кавычки вашою говіркою )
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05.03.2026 13:00 Відповісти
Покращив безпеку у регіоні, рудий їбанько.
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05.03.2026 11:08 Відповісти
Зовсім перси **** дались. Типо гори сарай , гори і хата. Пересратися зі фсіма арабськими країнами, європою, Бритами...., тут ще Азербайджан.
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05.03.2026 11:09 Відповісти
Так у Ірані повно азербайджанців живе, навряд щоб це були вороги.
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05.03.2026 11:23 Відповісти
Ну вообще-то Азербайджан совсем в другую сторону....
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05.03.2026 11:36 Відповісти
А розв'язок на поверхні: розбити кацапські потужности з виробництва шахедів. Хай Штати заводять своїх людей, які запускатимуть Томагавки по нєоб'ятной.
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05.03.2026 11:41 Відповісти
Два дрона не збили? Тут по 400 за ніч. А ще наче вчора вони «повну бойову» обʼявили. Кароче до дронів лише ми готові, походу
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05.03.2026 12:58 Відповісти
То впав чи атакував?
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05.03.2026 15:03 Відповісти
Это сгенерировано AI, женщина как шла так и идёт после удара.
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05.03.2026 17:46 Відповісти
 
 