РФ свідомо атакувала посольство і енергетику Азербайджану в Україні, - Алієв

Алієв про удари РФ по об’єктах Азербайджану в Україні

Російські війська вчинили по три атаки на енергетичну інфраструктуру і посольство Азербайджану в Україні, попри те, що Азербайджан передав росіянам усі координати своїх дипломатичних представництв.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв на полях Мюнхенської безпекової конференції.

РФ свідомо била по об’єктах Азербайджану

"Було три атаки на енергетичну інфраструктуру Азербайджану в Україні, а також тричі були атаки на посольство Азербайджану в Україні", - зазначив Алієв.

За його словами, після першої атаки можна було припустити, що це було випадково, і Азербайджан передав росіянам усі координати дипломатичних представництв Азербайджану, включно з консульським відділом, культурними центрами та всім іншим.

"Попри це, відбулися ще дві атаки. Тож це була свідома атака на дипломатичне представництво Азербайджану", - додав він.

Азербайджан діє дипломатичним шляхом

Також Алієв заявив, що уряд його країни зробив "усі необхідні дипломатичні кроки": були зроблені "спеціальні" заяви, поінформований посол і подана дипломатична нота.

"Ми діємо виключно дипломатичним шляхом. Ми не можемо робити нічого іншого", - наголосив він.

Президент Азербайджану додав, що дії Росії "звісно, розцінюються як недружній крок щодо Азербайджану".

Так именно по переданным координатам и били. Специально. На то они и руснявые пи@ары. Это у них называется военной хитростью.
14.02.2026 18:08
Дійшло?
14.02.2026 18:08
> попри те, що Азербайджан передав росіянам усі координати своїх дипломатичних представництв

це як ґвалтівнику розказати , о котрій ти проходиш темний безлюдний переулок, а потім дивуватись, як так сталось
14.02.2026 18:08
Не попри це, а завдяки цьому 🤔
14.02.2026 18:08
14.02.2026 18:08
Ну ця інфа у відкритому доступі завжди була...
14.02.2026 21:46
Так справа не у секретності тих даних, а у тому, що кацапів офіційно попередили, що "ми, азербайджанці, там є, обережніше!"
15.02.2026 07:50
14.02.2026 18:08
Ну де посольство в Києві, і так відомо (і кияни знають, що знаходиться поруч із ним), а у випадку з нафтобазою Сркар - дійсно, кацапня могла ввалити по переданих координатах...
14.02.2026 21:53
І тут раша всралася.
14.02.2026 18:09
Лаптеногие напились и списки попутали.
14.02.2026 18:09
Що всім світом будете робити
14.02.2026 18:12
Все до того йде, що "поймут і простят"...
15.02.2026 07:51
Ми не можемо робити нічого іншого", - наголосив він. Якось слабенько для Алієва. Не впізнати.
14.02.2026 18:12
в публичночной площади єто все фигня...а такие личности как Алиев больше могут сделать чем обосратые правовые европейцы
14.02.2026 18:16
Алієв-диктатор. І йому простіше домовитися з таким же диктатором. Всі події останніх років підтверджують це.
14.02.2026 19:01
Щось більш радикальне може нашкодити хорошим економічним відносинам, тож рипатись не слід 🤔
14.02.2026 18:22
Тим не менш, 2-3 азербайджанські Міг-29 стали українськими...
14.02.2026 21:48
Азербайджан має відповісти військовим шляхом, заатаккувати ракетами кацапстан!
14.02.2026 18:22
"Кожен вважа себе стратигом, бачачи бій зі сторони..."(Шота Руставелі. "Витязь у тигровій шкурі")
Приїдь в Україну, і покажи, як це робиться...
14.02.2026 19:22
шонований пан із латвії)не потрібно наїзджати на алієва
азербайджан майже повністю забезпечує українські ВПС високооктановим пальним
алієв є друг україни і економічний союзник
14.02.2026 18:35
я в украине, а не в латвии
14.02.2026 19:13
дипломатично з рузкою пздотою ніззя. краще зразу по йбалу.
14.02.2026 19:36
Так хйло спеціально. Як завжди сцикливо мститься «помідорами».
14.02.2026 19:51
Мізки вправились?
14.02.2026 20:21
То фсьо абломкі!
14.02.2026 21:06
попри те, що Азербайджан передав росіянам усі координати своїх дипломатичних представництв.
--
ну от вони по цим координатам і хряпнули...
14.02.2026 22:16
 
 