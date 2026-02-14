РФ свідомо атакувала посольство і енергетику Азербайджану в Україні, - Алієв

Російські війська вчинили по три атаки на енергетичну інфраструктуру і посольство Азербайджану в Україні, попри те, що Азербайджан передав росіянам усі координати своїх дипломатичних представництв.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв на полях Мюнхенської безпекової конференції.

РФ свідомо била по об’єктах Азербайджану

"Було три атаки на енергетичну інфраструктуру Азербайджану в Україні, а також тричі були атаки на посольство Азербайджану в Україні", - зазначив Алієв.

За його словами, після першої атаки можна було припустити, що це було випадково, і Азербайджан передав росіянам усі координати дипломатичних представництв Азербайджану, включно з консульським відділом, культурними центрами та всім іншим.

"Попри це, відбулися ще дві атаки. Тож це була свідома атака на дипломатичне представництво Азербайджану", - додав він.

Азербайджан діє дипломатичним шляхом

Також Алієв заявив, що уряд його країни зробив "усі необхідні дипломатичні кроки": були зроблені "спеціальні" заяви, поінформований посол і подана дипломатична нота.

"Ми діємо виключно дипломатичним шляхом. Ми не можемо робити нічого іншого", - наголосив він.

Президент Азербайджану додав, що дії Росії "звісно, розцінюються як недружній крок щодо Азербайджану".

Що передувало?