РФ сознательно атаковала посольство и энергетику Азербайджана в Украине, - Алиев
Российские войска совершили по три атаки на энергетическую инфраструктуру и посольство Азербайджана в Украине, несмотря на то, что Азербайджан передал россиянам все координаты своих дипломатических представительств.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
РФ сознательно била по объектам Азербайджана
"Было три атаки на энергетическую инфраструктуру Азербайджана в Украине, а также трижды были атаки на посольство Азербайджана в Украине", - отметил Алиев.
По его словам, после первой атаки можно было предположить, что это было случайно, и Азербайджан передал россиянам все координаты дипломатических представительств Азербайджана, включая консульский отдел, культурные центры и все остальное.
"Несмотря на это, произошли еще две атаки. Так что это была сознательная атака на дипломатическое представительство Азербайджана", - добавил он.
Азербайджан действует дипломатическим путем
Также Алиев заявил, что правительство его страны предприняло "все необходимые дипломатические шаги": были сделаны "специальные" заявления, проинформирован посол и подана дипломатическая нота.
"Мы действуем исключительно дипломатическим путем. Мы не можем делать ничего другого", - подчеркнул он.
Президент Азербайджана добавил, что действия России "конечно, расцениваются как недружественный шаг по отношению к Азербайджану".
Что предшествовало?
- Напомним, в ночь на 18 августа 2025 года Россия атаковала Одесщину ударными БПЛА, вызвав масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.
- Ранее, 8 августа, Россия уже наносила удар по нефтебазе азербайджанской Socar в Одесской области. Тогда сообщалось, что вследствие удара возник пожар, также был поврежден трубопровод дизельного топлива.
- Кроме того, во время российской атаки на Киев 14 ноября 2025 года от обломков "искандера" повреждено Посольство Азербайджана.
- Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России в Баку Михаила Евдокимова и вручило ему ноту протеста.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це як ґвалтівнику розказати , о котрій ти проходиш темний безлюдний переулок, а потім дивуватись, як так сталось
азербайджан майже повністю забезпечує українські ВПС високооктановим пальним
алієв є друг україни і економічний союзник