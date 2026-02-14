РФ сознательно атаковала посольство и энергетику Азербайджана в Украине, - Алиев

Российские войска совершили по три атаки на энергетическую инфраструктуру и посольство Азербайджана в Украине, несмотря на то, что Азербайджан передал россиянам все координаты своих дипломатических представительств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

РФ сознательно била по объектам Азербайджана

"Было три атаки на энергетическую инфраструктуру Азербайджана в Украине, а также трижды были атаки на посольство Азербайджана в Украине", - отметил Алиев.

По его словам, после первой атаки можно было предположить, что это было случайно, и Азербайджан передал россиянам все координаты дипломатических представительств Азербайджана, включая консульский отдел, культурные центры и все остальное.

"Несмотря на это, произошли еще две атаки. Так что это была сознательная атака на дипломатическое представительство Азербайджана", - добавил он.

Азербайджан действует дипломатическим путем

Также Алиев заявил, что правительство его страны предприняло "все необходимые дипломатические шаги": были сделаны "специальные" заявления, проинформирован посол и подана дипломатическая нота.

"Мы действуем исключительно дипломатическим путем. Мы не можем делать ничего другого", - подчеркнул он.

Президент Азербайджана добавил, что действия России "конечно, расцениваются как недружественный шаг по отношению к Азербайджану".

Что предшествовало?