РУС
Новости Отношения РФ и Азербайджана
РФ сознательно атаковала посольство и энергетику Азербайджана в Украине, - Алиев

Алиев об ударах РФ по объектам Азербайджана в Украине

Российские войска совершили по три атаки на энергетическую инфраструктуру и посольство Азербайджана в Украине, несмотря на то, что Азербайджан передал россиянам все координаты своих дипломатических представительств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

РФ сознательно била по объектам Азербайджана

"Было три атаки на энергетическую инфраструктуру Азербайджана в Украине, а также трижды были атаки на посольство Азербайджана в Украине", - отметил Алиев.

По его словам, после первой атаки можно было предположить, что это было случайно, и Азербайджан передал россиянам все координаты дипломатических представительств Азербайджана, включая консульский отдел, культурные центры и все остальное.

Читайте также: РФ бьет по нефтетерминалам SOCAR намеренно, действуя вопреки интересам Азербайджана, - Сибига

"Несмотря на это, произошли еще две атаки. Так что это была сознательная атака на дипломатическое представительство Азербайджана", - добавил он.

Азербайджан действует дипломатическим путем

Также Алиев заявил, что правительство его страны предприняло "все необходимые дипломатические шаги": были сделаны "специальные" заявления, проинформирован посол и подана дипломатическая нота.

"Мы действуем исключительно дипломатическим путем. Мы не можем делать ничего другого", - подчеркнул он.

Президент Азербайджана добавил, что действия России "конечно, расцениваются как недружественный шаг по отношению к Азербайджану".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин фактически признался Алиеву, что РФ сбила самолет Азербайджана, но все равно обвинил Украину

Что предшествовало?

Азербайджан (830) Алиев Ильхам (176) россия (98978)
Топ комментарии
+7
Дійшло?
14.02.2026 18:08 Ответить
+5
Так именно по переданным координатам и били. Специально. На то они и руснявые пи@ары. Это у них называется военной хитростью.
14.02.2026 18:08 Ответить
+3
> попри те, що Азербайджан передав росіянам усі координати своїх дипломатичних представництв

це як ґвалтівнику розказати , о котрій ти проходиш темний безлюдний переулок, а потім дивуватись, як так сталось
14.02.2026 18:08 Ответить
14.02.2026 18:08 Ответить
Не попри це, а завдяки цьому 🤔
14.02.2026 18:08 Ответить
14.02.2026 18:08 Ответить
14.02.2026 18:08 Ответить
І тут раша всралася.
14.02.2026 18:09 Ответить
Лаптеногие напились и списки попутали.
14.02.2026 18:09 Ответить
Що всім світом будете робити
14.02.2026 18:12 Ответить
Ми не можемо робити нічого іншого", - наголосив він. Якось слабенько для Алієва. Не впізнати.
14.02.2026 18:12 Ответить
в публичночной площади єто все фигня...а такие личности как Алиев больше могут сделать чем обосратые правовые европейцы
14.02.2026 18:16 Ответить
Алієв-диктатор. І йому простіше домовитися з таким же диктатором. Всі події останніх років підтверджують це.
14.02.2026 19:01 Ответить
Щось більш радикальне може нашкодити хорошим економічним відносинам, тож рипатись не слід 🤔
14.02.2026 18:22 Ответить
Азербайджан має відповісти військовим шляхом, заатаккувати ракетами кацапстан!
14.02.2026 18:22 Ответить
шонований пан із латвії)не потрібно наїзджати на алієва
азербайджан майже повністю забезпечує українські ВПС високооктановим пальним
алієв є друг україни і економічний союзник
14.02.2026 18:35 Ответить
 
 