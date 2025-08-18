РФ бьет по нефтетерминалам SOCAR намеренно, действуя вопреки интересам Азербайджана, - Сибига

Россияне намеренно наносят удары по нефтетерминалам SOCAR, действуя вопреки интересам Азербайджана.

Об этом сказал глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью россияне нанесли удар по нефтетерминалам SOCAR в Одесской области. Это уже второй удар России по азербайджанской государственной компании за последние недели. Москва делает это намеренно, действуя вопреки интересам Азербайджана", - отметил министр.

Он добавил, что это еще раз демонстрирует "важность нового уровня сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, а также необходимость соответствующих дипломатических и правовых ответов на такие атаки".

Напомним в ночь на 18 августа Россия атаковала Одесскую область ударными БПЛА, вызвав масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.

Как сообщалось, 8 августа Россия уже наносила удар по нефтебазе азербайджанской Socar в Одесской области. Тогда сообщалось, что вследствие удара возник пожар, также был поврежден трубопровод дизельного топлива.

Таким образом, за последнее время это уже третья целенаправленная атака России на объекты критической инфраструктуры в Украине, связанные с Азербайджаном, что совпало с эскалацией отношений между этими странами.