Отношения РФ и Азербайджана
952 8

РФ бьет по нефтетерминалам SOCAR намеренно, действуя вопреки интересам Азербайджана, - Сибига

Андрей Сибига

Россияне намеренно наносят удары по нефтетерминалам SOCAR, действуя вопреки интересам Азербайджана.

Об этом сказал глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью россияне нанесли удар по нефтетерминалам SOCAR в Одесской области. Это уже второй удар России по азербайджанской государственной компании за последние недели. Москва делает это намеренно, действуя вопреки интересам Азербайджана", - отметил министр.

Он добавил, что это еще раз демонстрирует "важность нового уровня сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, а также необходимость соответствующих дипломатических и правовых ответов на такие атаки".

Также читайте: Румыния получила загрязненную азербайджанскую нефть, проверяют причастность России, - СМИ

Напомним в ночь на 18 августа Россия атаковала Одесскую область ударными БПЛА, вызвав масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.

Как сообщалось, 8 августа Россия уже наносила удар по нефтебазе азербайджанской Socar в Одесской области. Тогда сообщалось, что вследствие удара возник пожар, также был поврежден трубопровод дизельного топлива.

Таким образом, за последнее время это уже третья целенаправленная атака России на объекты критической инфраструктуры в Украине, связанные с Азербайджаном, что совпало с эскалацией отношений между этими странами.

Азербайджан (813) россия (96910) Сибига Андрей (605) война в Украине (5716)
Алієв поставляв нафту, а поставлятиме зброю. Чергова перемога інтелектуала *****.
18.08.2025 19:12 Ответить
Маленьке гнидаве мстливе *****.
18.08.2025 19:12 Ответить
ми за Азербайджан помстимося , трохи не здасться
18.08.2025 19:13 Ответить
Вау, освоили гугл?
А пекельни борошна от Крейда Гибсона ?
трохи не здасться це шедевр для занесення в Зал Слави
18.08.2025 19:26 Ответить
х-ло на грубость нарывает. Алиев-Заде, впердоль.
18.08.2025 19:15 Ответить
і все обідеть норовіт
18.08.2025 19:17 Ответить
Азербайджан "паймьот і прастіт".
Контроль над базарами і базарчиками на московії важливіший.
18.08.2025 19:39 Ответить
 
 