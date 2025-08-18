УКР
РФ б’є по нафтотерміналах SOCAR навмисно, діючи всупереч інтересам Азербайджану, - Сибіга

Андрій Сибіга

Росіяни навмисно завдають ударів по нафтотерміналах SOCAR, діючи всупереч інтересам Азербайджану.

Про це сказав глава МЗС України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі росіяни завдали удару по нафтотерміналах SOCAR в Одеській області. Це вже другий удар Росії по азербайджанській державній компанії за останні тижні. Москва робить це навмисно, діючи всупереч інтересам Азербайджану", - зазначив міністр.

Він додав, що це ще раз демонструє "важливість нового рівня співпраці між Україною та Азербайджаном, а також необхідність відповідних дипломатичних і правових відповідей на такі атаки".

Також читайте: Румунія отримала забруднену азербайджанську нафту, перевіряють причетність Росії, – ЗМІ

Нагадаємо в ніч на 18 серпня Росія атакувала Одеську область ударними БПЛА, спричинивши масштабну пожежу на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури.

Як повідомлялося, 8 серпня Росія вже завдавала удару по нафтобазі азербайджанської Socar на Одещині. Тоді повідомлялось, що внаслідок удару виникла пожежа, також було пошкоджено трубопровід дизельного пального.

Таким чином, за останній час це вже третя цілеспрямована атака Росії на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, пов'язані з Азербайджаном, що співпало з ескалацією відносин між цими країнами.

Алієв поставляв нафту, а поставлятиме зброю. Чергова перемога інтелектуала *****.
показати весь коментар
18.08.2025 19:12 Відповісти
Маленьке гнидаве мстливе *****.
показати весь коментар
18.08.2025 19:12 Відповісти
ми за Азербайджан помстимося , трохи не здасться
показати весь коментар
18.08.2025 19:13 Відповісти
Вау, освоили гугл?
А пекельни борошна от Крейда Гибсона ?
трохи не здасться це шедевр для занесення в Зал Слави
показати весь коментар
18.08.2025 19:26 Відповісти
х-ло на грубость нарывает. Алиев-Заде, впердоль.
показати весь коментар
18.08.2025 19:15 Відповісти
і все обідеть норовіт
показати весь коментар
18.08.2025 19:17 Відповісти
Азербайджан "паймьот і прастіт".
Контроль над базарами і базарчиками на московії важливіший.
показати весь коментар
18.08.2025 19:39 Відповісти
 
 