РФ б’є по нафтотерміналах SOCAR навмисно, діючи всупереч інтересам Азербайджану, - Сибіга
Росіяни навмисно завдають ударів по нафтотерміналах SOCAR, діючи всупереч інтересам Азербайджану.
Про це сказав глава МЗС України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі росіяни завдали удару по нафтотерміналах SOCAR в Одеській області. Це вже другий удар Росії по азербайджанській державній компанії за останні тижні. Москва робить це навмисно, діючи всупереч інтересам Азербайджану", - зазначив міністр.
Він додав, що це ще раз демонструє "важливість нового рівня співпраці між Україною та Азербайджаном, а також необхідність відповідних дипломатичних і правових відповідей на такі атаки".
Нагадаємо в ніч на 18 серпня Росія атакувала Одеську область ударними БПЛА, спричинивши масштабну пожежу на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури.
Як повідомлялося, 8 серпня Росія вже завдавала удару по нафтобазі азербайджанської Socar на Одещині. Тоді повідомлялось, що внаслідок удару виникла пожежа, також було пошкоджено трубопровід дизельного пального.
Таким чином, за останній час це вже третя цілеспрямована атака Росії на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, пов'язані з Азербайджаном, що співпало з ескалацією відносин між цими країнами.
