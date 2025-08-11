Румунія отримала забруднену азербайджанську нафту, перевіряють причетність Росії, – ЗМІ

Румунська влада розглядає сценарій, за яким Росія в межах гібридної війни навмисно забруднила велику кількість азербайджанської нафти, що постачалася для нафтопереробного заводу компанії OMV Petrom.

Про це пише румунський портал G4Media із посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

Раніше OMV Petrom виявило, що партія нафти з Азербайджану була забруднена органічними хлоридами. При цьому концентрація хлору була достатньо високою, щоб серйозно пошкодити румунський НПЗ компанії.

"Забруднення нафти могло бути здійснено за допомогою відносно простої операції саботажу з боку Росії на ділянці нафтопроводу (Баку-Тбілісі-Джейхан, – ред.) протяжністю понад 1700 км", – пише G4Media із посиланням на джерела.

Компанія OMV Petrom поінформувала про проблеми з азербайджанською нафтою Міністерство енергетики Румунії, яке було змушене оголосити надзвичайний стан в енергетиці, аби вжити оперативних заходів.

Як повідомлялося, в ніч на 8 серпня п'ять російських дронів типу "Шахед" завдали удару по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії Socar в Одеській області.

За останній час це вже друга цілеспрямована атака Росії на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, пов'язані з Азербайджаном, що співпало з ескалацією відносин між цими країнами.

У ніч на 6 серпня Росія цілеспрямовано атакувала об’єкт газової інфраструктури – компресорну станцію "Оператора ГТС України" в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону. Вона використовувалася для імпорту газу до України Трансбалканським газопроводом з Азербайджану та із США через LNG-термінали у Греції, повідомляли у Міненерго.

Лише наприкінці липня група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією групи Socar – Socar Energy Ukraine.

Першу тестову поставку газу мали здійснити саме Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія – Румунія – український кордон.