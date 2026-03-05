Иранский БПЛА атаковал аэропорт в Азербайджане. ВИДЕО

Иранский беспилотник упал на территории Азербайджана.

Видео обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что беспилотник, выпущенный из Ирана, упал на территорию аэропорта в городе Нахичевань.

Пока власти Азербайджана официально не комментировали ситуацию.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Азербайджан стягивает войска и ПВО к границе с Ираном.

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Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

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