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Иранский БПЛА атаковал аэропорт в Азербайджане. ВИДЕО
Иранский беспилотник упал на территории Азербайджана.
Видео обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что беспилотник, выпущенный из Ирана, упал на территорию аэропорта в городе Нахичевань.
Пока власти Азербайджана официально не комментировали ситуацию.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Азербайджан стягивает войска и ПВО к границе с Ираном.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Топ комментарии
+9 krot_lub
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+7 Dic Dolovo
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+7 scanncode scanncode
показать весь комментарий05.03.2026 10:52 Ответить Ссылка
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Реєстрація: 05.03.2026
Є підозра, що ваш путєн - жьід.
А нєбєнзя - точно хохол. Камінгаут (скажете, що ШІ).
Це ж начебто ісконно кацапська традиція "бий своїх..."
15-30 мільйонів азербайджанців проживають в Ірані (18-42 % населення Ірану). Це офіційні дані.
Тому термін "свої" тут цілком доречний, я так вважаю.