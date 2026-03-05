РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Видео Операция США против Ирана
10 464 62

Иранский БПЛА атаковал аэропорт в Азербайджане. ВИДЕО

Иранский беспилотник упал на территории Азербайджана.

Видео обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Отмечается, что беспилотник, выпущенный из Ирана, упал на территорию аэропорта в городе Нахичевань.

Пока власти Азербайджана официально не комментировали ситуацию.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Азербайджан стягивает войска и ПВО к границе с Ираном.

Читайте: В США рассчитывают, что операция против Ирана продлится до сентября, - Politico

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: РФ сознательно атаковала посольство и энергетику Азербайджана в Украине, - Алиев

Автор: 

Азербайджан (820) Иран (2972)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Така зараза летить по Україні вже більше чотирьох років і в більші кількості.
показать весь комментарий
05.03.2026 10:32 Ответить
+7
Іран їбашить російськими Геранями по всіх до кого дотягнеться, крім рашки звісно.
показать весь комментарий
05.03.2026 10:51 Ответить
+7
Іран - традиційно був ближче до Вірменії та рахи. І мав не найкращі стосунки із Азербайджаном через низку причин. По-перше, велика діаспора азербайджанцій на півночі Ірану, яка має більш тісні культурні зв"язки з історичною батьківщиною та не дуже лояльна до центральної влади аятол. Друге - нафтовий конкурент. І нарешті, Азербайджан - друг Турції, з якою у Ірана теж не накращі стосунки. Ну і, нарешті, не забуваймо, щоостаннім часом Азарбйджан розвернувся від рахи ближче в сторону взаємодії із США.
показать весь комментарий
05.03.2026 10:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Така зараза летить по Україні вже більше чотирьох років і в більші кількості.
показать весь комментарий
05.03.2026 10:32 Ответить
dmсa icecream

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 05.03.2026
показать весь комментарий
05.03.2026 11:51 Ответить
https://mfa.gov.az/en/news/no07226?fbclid=IwY2xjawQWI2tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjNHV4YWcyMVRBeHNVcVBDc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHt-tmTjfdrmkOKgdiBsloR0r_Gh1j_IVb6b38O65gT5g8LDmTlJq3SvDJZ4w_aem_wv4LxMNrT4l8ChG1U7Vq6g Заява МЗС Азербайджану теж фейк.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:20 Ответить
Про це геополітичне відкриття терміново повідомте Ердогану.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:25 Ответить
Вас, русликів вбогих, сцяною ганчіркою ганяю, у власне задоволення.
Є підозра, що ваш путєн - жьід.
А нєбєнзя - точно хохол. Камінгаут (скажете, що ШІ).
показать весь комментарий
05.03.2026 12:29 Ответить
То виходить, вєлікороссамі рулять жиди і хохли.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:32 Ответить
Та ми-то самі його обрали, і можемо переобрати, а от ваше жидохуйло - то з вами до кінця. Бо "нєт ***** - нєт россіі".
показать весь комментарий
05.03.2026 13:21 Ответить
А іх та за чьто?
показать весь комментарий
05.03.2026 10:41 Ответить
Заблудився? Теж не розумію.
Це ж начебто ісконно кацапська традиція "бий своїх..."
показать весь комментарий
05.03.2026 10:49 Ответить
Толька горішній карабах відвоювали і на тобі
показать весь комментарий
05.03.2026 10:50 Ответить
А де свої?
показать весь комментарий
05.03.2026 10:59 Ответить
Складно назвати азербайджанців "ворогами" іранців.
15-30 мільйонів азербайджанців проживають в Ірані (18-42 % населення Ірану). Це офіційні дані.
Тому термін "свої" тут цілком доречний, я так вважаю.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:04 Ответить
Масу́д Пезешкиа́н, нынешний президент Ирана, тоже, к слову, азербайджанец.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:15 Ответить
Тому і ходять конспірологічні теорії про подальше збільшення території Азербайджану.
показать весь комментарий
05.03.2026 21:34 Ответить
А як у Туреччину кацапські дрони долітали ? Якийсь збій , або помилка програмування .
показать весь комментарий
05.03.2026 11:50 Ответить
Мабуть так. А дальність польоту у них доволі чимала.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:54 Ответить
Іран - традиційно був ближче до Вірменії та рахи. І мав не найкращі стосунки із Азербайджаном через низку причин. По-перше, велика діаспора азербайджанцій на півночі Ірану, яка має більш тісні культурні зв"язки з історичною батьківщиною та не дуже лояльна до центральної влади аятол. Друге - нафтовий конкурент. І нарешті, Азербайджан - друг Турції, з якою у Ірана теж не накращі стосунки. Ну і, нарешті, не забуваймо, щоостаннім часом Азарбйджан розвернувся від рахи ближче в сторону взаємодії із США.
показать весь комментарий
05.03.2026 10:52 Ответить
В Азербайджані нема Баз НАТИ. Іранці там ********* походу. Хочу воювати проти країн всього регіону одразу. Доречі ладно ще амерікоси. Але блд Німеччина, Італія, та хто б міг подумати навіть Іспанія, чия задача розводити лошадєй в Андалусії, всі курва мають бази на бліжнєм вастоке. Інтересна чьто би чьто?
показать весь комментарий
05.03.2026 10:56 Ответить
ймовірно з розрахунку налякати і задовбати усіх, щоб ці всі країни почали тиснути на США, щоб зупинився. Дуже дикий розрахунок мабуть.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:08 Ответить
https://mfa.gov.az/en/news/no07226?fbclid=IwY2xjawQWI2tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjNHV4YWcyMVRBeHNVcVBDc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHt-tmTjfdrmkOKgdiBsloR0r_Gh1j_IVb6b38O65gT5g8LDmTlJq3SvDJZ4w_aem_wv4LxMNrT4l8ChG1U7Vq6g Казочка від МЗС Азербайджану
показать весь комментарий
05.03.2026 12:22 Ответить
Сам прибитий аятола був азербаджанцем ніби.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:12 Ответить
Атакували братів-шиїтів, які їм нічого поганого не зробили
показать весь комментарий
05.03.2026 10:49 Ответить
ну насправді це тюрки ,а не перси. В Катарі тоже шиїти - і нічого, прилітає
показать весь комментарий
05.03.2026 10:50 Ответить
Ільхам Алієв Дуже хитри шакал. Той рідкісний випадок коли син диктатора не виявляється нікчемним уйобком, що все пройобує, а навпаки може продовжити і перевершити батька. А ще у всьому орієнтується на свого старшого брата Вовка Ердогана. Буде орально страждати за Іран і у всьому його морально підтримувати до останнього. А після останнього внєзапно зʼясується що азербайджанці це ж друга, після персів, етнічна група в Ірані. І треба їх спасати. Найкраще в єдиній країні під керівництвом роду Алієвим.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:04 Ответить
Іран їбашить російськими Геранями по всіх до кого дотягнеться, крім рашки звісно.
показать весь комментарий
05.03.2026 10:51 Ответить
https://t.me/voynareal/132443 💥Ще один ракурс першого дронового удару Ірану по Азербайджану - повідомляють, що дронів було декілька і всі вони атакували аеропорт
показать весь комментарий
05.03.2026 10:53 Ответить
Повідомте у https://mfa.gov.az/en/news/no07226?fbclid=IwY2xjawQWI2tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjNHV4YWcyMVRBeHNVcVBDc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHt-tmTjfdrmkOKgdiBsloR0r_Gh1j_IVb6b38O65gT5g8LDmTlJq3SvDJZ4w_aem_wv4LxMNrT4l8ChG1U7Vq6g МЗС Азербайджану, там не в курсі.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:23 Ответить
давненько там не був
показать весь комментарий
05.03.2026 10:54 Ответить
Походу хочуть розпалити пожежу всюди довкола, щоб коли побіжать гуртом Іран бити, перетоптали один одного на кордоні, як з трьома американськими винищувачами було.
показать весь комментарий
05.03.2026 10:58 Ответить
Це доволі дивне припущення.
показать весь комментарий
05.03.2026 21:37 Ответить
Але так виглядає.
показать весь комментарий
05.03.2026 21:39 Ответить
То які ж вони ті іранці мусульмани, коли атакують мусульман? Вони сананісти і бабайки, як і їх брати кцапи.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:01 Ответить
Руйнівний вплив багаторічної та тісної співпраці з кацапами. З ким поведешся...
показать весь комментарий
05.03.2026 11:07 Ответить
Якісний фейк, аж цілий https://mfa.gov.az/en/news/no07226?fbclid=IwY2xjawQWI2tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjNHV4YWcyMVRBeHNVcVBDc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHt-tmTjfdrmkOKgdiBsloR0r_Gh1j_IVb6b38O65gT5g8LDmTlJq3SvDJZ4w_aem_wv4LxMNrT4l8ChG1U7Vq6g МЗС Азербайджану переконав.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:24 Ответить
І ви навмисно сьогодні зареєструвалися, щоб повідомити мені цю важливу інформацію?
показать весь комментарий
05.03.2026 12:34 Ответить
Буду відвертим, я не дивився відео. Проте я писав не про конкретне відео, а про поведінку Ірану на міжнародній арені в цілому. Ви ж, сподіваюся, не вважаєте збиття українського літака шість років тому теж фейком та продуктом ШІ? Або навіть "випадковістю". Той жахливий теракт - теж результат впливу кацапетівки на своїх "братьєв-персів".
показать весь комментарий
05.03.2026 12:48 Ответить
У вас дивний та нетрадиційний погляд на ******** світ, але не мені вас переконувати в протилежному. Тут у кожного своя думка, маємо право (поки що).
показать весь комментарий
05.03.2026 12:59 Ответить
Тому "братья" в лапках (кавычки вашою говіркою )
показать весь комментарий
05.03.2026 13:00 Ответить
Покращив безпеку у регіоні, рудий їбанько.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:08 Ответить
Зовсім перси **** дались. Типо гори сарай , гори і хата. Пересратися зі фсіма арабськими країнами, європою, Бритами...., тут ще Азербайджан.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:09 Ответить
Так у Ірані повно азербайджанців живе, навряд щоб це були вороги.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:23 Ответить
Ну вообще-то Азербайджан совсем в другую сторону....
показать весь комментарий
05.03.2026 11:36 Ответить
А розв'язок на поверхні: розбити кацапські потужности з виробництва шахедів. Хай Штати заводять своїх людей, які запускатимуть Томагавки по нєоб'ятной.
показать весь комментарий
05.03.2026 11:41 Ответить
Два дрона не збили? Тут по 400 за ніч. А ще наче вчора вони «повну бойову» обʼявили. Кароче до дронів лише ми готові, походу
показать весь комментарий
05.03.2026 12:58 Ответить
То впав чи атакував?
показать весь комментарий
05.03.2026 15:03 Ответить
Это сгенерировано AI, женщина как шла так и идёт после удара.
показать весь комментарий
05.03.2026 17:46 Ответить
 
 