Україна може продати перехоплювачі іранських "шахедів" країнам Перської затоки: ведуться переговори з Пентагоном, ‒ FT

Пентагон і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори щодо придбання українських систем перехоплення для боротьби з атаками іранських безпілотників Shahed.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чиновника української оборонної галузі.

Країни Перської затоки змушені застосовувати дорогі ракети Patriot для відбиття хвиль іранських дронів Shahed після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану. Запаси цих ракет швидко вичерпуються, тому вони звертаються до українського досвіду, який дозволяє ефективно й значно дешевше захищатися від масованих атак безпілотників, подібних до російських.

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Україна стала першою країною, яка масово використовує недорогі перехоплювачі вартістю в кілька тисяч доларів для знищення російських Shahed, що запускаються цілими групами проти українських міст. Вартість одного Shahed становить близько $30 000, тоді як ракета-перехоплювач PAC-3 для системи Patriot коштує понад $13,5 млн за одиницю.

Експерти зазначають, що Іран, імовірно, накопичив десятки тисяч безпілотників Shahed. З моменту початку атак Ізраїлю та США він уже запустив сотні з них, використовуючи дрони переважно проти країн Перської затоки для створення атмосфери терору та виснаження запасів ракет класу "поверхня-повітря" й "повітря-повітря" у супротивників.

Іранська тактика в Перській затоці повторює російську стратегію проти Одеси: безпілотники наближаються над морем, щоб уникнути виявлення радарами та ускладнити роботу ракетних перехоплювачів. За словами українського експерта, найбільшу ефективність перехоплення демонструють дрони, розгорнуті безпосередньо біля берегової лінії.

Деякі українські перехоплювачі використовують комп’ютерний зір для автономного наведення на ціль, інші керуються оператором дистанційно.

"В Україні буквально десяток компаній виробляють кінетичні перехоплювачі ‒ невеликі квадрокоптери кулеподібної форми або дрони з фіксованим крилом ‒ по кілька тисяч доларів за одиницю", ‒ розповіло одне із джерел, обізнаних з переговорами.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Кувейту шейхом Сабахом Халедом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом. За словами Зеленського, сторони також обговорили, як український досвід може допомогти у захисті життів громадян Кувейту.

"Його Високість детально поінформував про злочинні удари іранського режиму по Кувейту: вже були сотні дронів та балістика. Саме цей інструмент терору Іран передав Росії для вбивств українців, і саме наш народ знає, як найкраще цьому протидіяти",- розповів президент.