Рютте о сбивании иранской ракеты, летевшей на Турцию: Никто не говорит о статье 5 НАТО
Сбивание баллистической ракеты, направлявшейся в сторону Турции, силами ПВО НАТО не является непосредственным основанием для применения статьи 5 о взаимной обороне Альянса.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Что известно?
"Никто не говорит о статье 5", – сказал Рютте.
"Самое важное, что вчера наши противники увидели, что НАТО настолько сильное и бдительное, а с субботы, если это вообще возможно, еще более бдительное", – добавил он.
В статье 5 договора о НАТО определено, что нападение на одного из членов Альянса является нападением на всех остальных.
Рютте заявил, что НАТО поддерживает США в их ударах по Ирану, поскольку эта страна "почти стала угрозой и для Европы".
Что предшествовало?
Напомним, 4 марта Турция сообщила, что Иран выпустил баллистическую ракету в ее сторону. Ракета была обезврежена ПВО.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
a) Попередньо встановлено, що це була українська ракета ппо.
b) Ми не знаємо куди точно летіла ракета. А може в напрямку України? Нє ескаліруйте там.
c) Ми просто кажемо війні - ні. Ми не васали сша. Вдихнули, видихнули, і все - війни немає.
e) Диспечер Карлос каже що ракети не було. Це зграя горобців.
f) Рокетс в ****** дір-дір-дір, ми за памперз, ми за мьйір!