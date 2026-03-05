РУС
Рютте о сбивании иранской ракеты, летевшей на Турцию: Никто не говорит о статье 5 НАТО

Рютте о статье 5 НАТО против Ирана

Сбивание баллистической ракеты, направлявшейся в сторону Турции, силами ПВО НАТО не является непосредственным основанием для применения статьи 5 о взаимной обороне Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Что известно?

"Никто не говорит о статье 5", – сказал Рютте.

"Самое важное, что вчера наши противники увидели, что НАТО настолько сильное и бдительное, а с субботы, если это вообще возможно, еще более бдительное", – добавил он.

Читайте также: НАТО может применить статью 5 против Ирана, - Рютте

В статье 5 договора о НАТО определено, что нападение на одного из членов Альянса является нападением на всех остальных.

Рютте заявил, что НАТО поддерживает США в их ударах по Ирану, поскольку эта страна "почти стала угрозой и для Европы".

Читайте: Рютте: давление на Иран может ослабить его способность помогать России в войне против Украины

Что предшествовало?

Напомним, 4 марта Турция сообщила, что Иран выпустил баллистическую ракету в ее сторону. Ракета была обезврежена ПВО.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Иран (901) НАТО (2016) Турция (648) Рютте Марк (455)
вас там Оманська Гнида потужністю покусала ?
05.03.2026 14:36 Ответить
Якщо ще хто вірить в НАТО як гарант для України то Рютте вже прямим текстом каже, що нас чекає.
05.03.2026 14:36 Ответить
Допомагаю рютте зберети обличчя:

a) Попередньо встановлено, що це була українська ракета ппо.

b) Ми не знаємо куди точно летіла ракета. А може в напрямку України? Нє ескаліруйте там.

c) Ми просто кажемо війні - ні. Ми не васали сша. Вдихнули, видихнули, і все - війни немає.
05.03.2026 14:37 Ответить
d) Все вказувало що ракета була без боєзаряду. Тобто дєцька.
e) Диспечер Карлос каже що ракети не було. Це зграя горобців.
f) Рокетс в ****** дір-дір-дір, ми за памперз, ми за мьйір!
05.03.2026 15:26 Ответить
НАТо перетворилось на сбіговисько сцикливих під..сів...
05.03.2026 14:37 Ответить
Якщо якась ракета прилетить по штаб-квартирі НАТО, то її просто ніхто не помітить, до ранку все приберуть і скажуть що в нас зачинено на ремонт.
05.03.2026 14:40 Ответить
Наспраді, нєту ніякого НАТО!
05.03.2026 14:43 Ответить
Звісно! Яка там підстава?? Треба,щоб ракета влучила у Президентський палац...або самого
05.03.2026 14:52 Ответить
Та то ракета - зовсім не ракета - так муляж -Рютте
05.03.2026 15:15 Ответить
 
 