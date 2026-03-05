Рютте о сбивании иранской ракеты, летевшей на Турцию: Никто не говорит о статье 5 НАТО

Сбивание баллистической ракеты, направлявшейся в сторону Турции, силами ПВО НАТО не является непосредственным основанием для применения статьи 5 о взаимной обороне Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Что известно?

"Никто не говорит о статье 5", – сказал Рютте.

"Самое важное, что вчера наши противники увидели, что НАТО настолько сильное и бдительное, а с субботы, если это вообще возможно, еще более бдительное", – добавил он.

В статье 5 договора о НАТО определено, что нападение на одного из членов Альянса является нападением на всех остальных.

Рютте заявил, что НАТО поддерживает США в их ударах по Ирану, поскольку эта страна "почти стала угрозой и для Европы".

Что предшествовало?

Напомним, 4 марта Турция сообщила, что Иран выпустил баллистическую ракету в ее сторону. Ракета была обезврежена ПВО.

Удары по Ирану