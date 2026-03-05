Рютте про збиття іранської ракети, що летіла на Туреччину: Ніхто не говорить про статтю 5 НАТО
Збиття балістичної ракети, що прямувала в бік Туреччини, силами ППО НАТО не є безпосередньою підставою для застосування статті 5 про взаємну оборону Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Що відомо?
"Ніхто не говорить про статтю 5", – сказав Рютте.
"Найважливіше, що вчора наші супротивники побачили, що НАТО є настільки сильним і пильним, а з суботи, якщо це взагалі можливо, ще більш пильним", - додав він.
У статті 5 договору про НАТО визначено, що напад на одного із членів Альянсу є нападом на всіх інших.
Рютте заявив, що НАТО підтримує США в їхніх ударах по Ірану, оскільки ця країна "майже стала загрозою і для Європи".
Що передувало?
Нагадаємо, 4 березня Туреччина повідомила, що Іран випустив балістичну ракету в її бік. Ракету знешкодила ППО.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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a) Попередньо встановлено, що це була українська ракета ппо.
b) Ми не знаємо куди точно летіла ракета. А може в напрямку України? Нє ескаліруйте там.
c) Ми просто кажемо війні - ні. Ми не васали сша. Вдихнули, видихнули, і все - війни немає.
e) Диспечер Карлос каже що ракети не було. Це зграя горобців.
f) Рокетс в ****** дір-дір-дір, ми за памперз, ми за мьйір!