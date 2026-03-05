Рютте про збиття іранської ракети, що летіла на Туреччину: Ніхто не говорить про статтю 5 НАТО

Збиття балістичної ракети, що прямувала в бік Туреччини, силами ППО НАТО не є безпосередньою підставою для застосування статті 5 про взаємну оборону Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

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Що відомо?

"Ніхто не говорить про статтю 5", – сказав Рютте.

"Найважливіше, що вчора наші супротивники побачили, що НАТО є настільки сильним і пильним, а з суботи, якщо це взагалі можливо, ще більш пильним", - додав він.

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У статті 5 договору про НАТО визначено, що напад на одного із членів Альянсу є нападом на всіх інших.

Рютте заявив, що НАТО підтримує США в їхніх ударах по Ірану, оскільки ця країна "майже стала загрозою і для Європи".

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Що передувало?

Нагадаємо, 4 березня Туреччина повідомила, що Іран випустив балістичну ракету в її бік. Ракету знешкодила ППО.

Удари по Ірану