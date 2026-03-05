УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12989 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
2 366 14

Рютте про збиття іранської ракети, що летіла на Туреччину: Ніхто не говорить про статтю 5 НАТО

Рютте про статтю 5 НАТО проти Ірану

Збиття балістичної ракети, що прямувала в бік Туреччини, силами ППО НАТО не є безпосередньою підставою для застосування статті 5 про взаємну оборону Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Ніхто не говорить про статтю 5", – сказав Рютте.

"Найважливіше, що вчора наші супротивники побачили, що НАТО є настільки сильним і пильним, а з суботи, якщо це взагалі можливо, ще більш пильним", - додав він.

Також читайте: НАТО може застосувати статтю 5 проти Ірану, - Рютте

У статті 5 договору про НАТО визначено, що напад на одного із членів Альянсу є нападом на всіх інших.

Рютте заявив, що НАТО підтримує США в їхніх ударах по Ірану, оскільки ця країна "майже стала загрозою і для Європи".

Читайте: Рютте: тиск на Іран може послабити його здатність допомагати Росії у війні проти України

Що передувало?

Нагадаємо, 4 березня Туреччина повідомила, що Іран випустив балістичну ракету в її бік. Ракету знешкодила ППО.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Автор: 

Іран (3483) НАТО (7232) Туреччина (3722) Рютте Марк (706)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Якщо ще хто вірить в НАТО як гарант для України то Рютте вже прямим текстом каже, що нас чекає.
показати весь коментар
05.03.2026 14:36 Відповісти
+16
Допомагаю рютте зберети обличчя:

a) Попередньо встановлено, що це була українська ракета ппо.

b) Ми не знаємо куди точно летіла ракета. А може в напрямку України? Нє ескаліруйте там.

c) Ми просто кажемо війні - ні. Ми не васали сша. Вдихнули, видихнули, і все - війни немає.
показати весь коментар
05.03.2026 14:37 Відповісти
+13
НАТо перетворилось на сбіговисько сцикливих під..сів...
показати весь коментар
05.03.2026 14:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо ще хто вірить в НАТО як гарант для України то Рютте вже прямим текстом каже, що нас чекає.
показати весь коментар
05.03.2026 14:36 Відповісти
Це так, але в даний час нам потрібно дякувати Господу, що європейцям вистачило розуму не встрявати і дозволити трьом союзникам ***** самим мірятись пісюнами, щоб не зменшити чи взагалі припинити поставки ЗСУ.
показати весь коментар
05.03.2026 23:43 Відповісти
Допомагаю рютте зберети обличчя:

a) Попередньо встановлено, що це була українська ракета ппо.

b) Ми не знаємо куди точно летіла ракета. А може в напрямку України? Нє ескаліруйте там.

c) Ми просто кажемо війні - ні. Ми не васали сша. Вдихнули, видихнули, і все - війни немає.
показати весь коментар
05.03.2026 14:37 Відповісти
d) Все вказувало що ракета була без боєзаряду. Тобто дєцька.
e) Диспечер Карлос каже що ракети не було. Це зграя горобців.
f) Рокетс в ****** дір-дір-дір, ми за памперз, ми за мьйір!
показати весь коментар
05.03.2026 15:26 Відповісти
НАТо перетворилось на сбіговисько сцикливих під..сів...
показати весь коментар
05.03.2026 14:37 Відповісти
Якщо якась ракета прилетить по штаб-квартирі НАТО, то її просто ніхто не помітить, до ранку все приберуть і скажуть що в нас зачинено на ремонт.
показати весь коментар
05.03.2026 14:40 Відповісти
Наспраді, нєту ніякого НАТО!
показати весь коментар
05.03.2026 14:43 Відповісти
Звісно! Яка там підстава?? Треба,щоб ракета влучила у Президентський палац...або самого
показати весь коментар
05.03.2026 14:52 Відповісти
Та то ракета - зовсім не ракета - так муляж -Рютте
показати весь коментар
05.03.2026 15:15 Відповісти
То ракета без агресивних намірів. От коли буде з ворожими намірами тоді дзвоніть . Але не раніше обіду
показати весь коментар
05.03.2026 17:58 Відповісти
Сильним, пильним і ще пильнішим. Не знаю як сказати і не дно , і не канава, і не постукались з дна, якесь смердяче гидоцтво
показати весь коментар
05.03.2026 15:39 Відповісти
Не турбуйтеся так сильно за НАТО. Вони є і будуть і все в них буде добре. Всі судять на них нападати, тільки базікають. А різні союзи і договори з росією показали, що то дійсно налякані і брехливі потвори. Сильно допомогли вони Сирії, Венесуелі, Ірану і навіть вірменам?
показати весь коментар
05.03.2026 15:48 Відповісти
Новий Статут нато - кого обстріляли той не в Нато
показати весь коментар
05.03.2026 17:57 Відповісти
 
 