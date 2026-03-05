Трамп: Куба може стати наступною після Ірану
Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба може стати наступною країною після Ірану, де Сполучені Штати відіграють роль у зміні режиму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Трампа для видання Politico.
США і Куба: можливе втручання
Трамп підкреслив, що нестабільність на Кубі посилюється після зміни лідера у Венесуелі. Він зазначив, що США припинили поставки венесуельської нафти на острів, що, на його думку, частково погіршило ситуацію.
"Ми перекрили всю нафту, всі гроші… все, що надходить з Венесуели, яка була єдиним джерелом. Куба теж впаде", — заявив Трамп.
Венесуела та США: партнерство і вплив
Американський президент також зазначив, що відносини з новим урядом Венесуели "чудові" і назвав його роботу "фантастичною".
Раніше Трамп натякнув на можливість "дружнього" захоплення Куби, не уточнюючи деталей.
- На початку 2026 року відносини між США та Кубою загострилися. На тлі нової кризи Трамп затвердив меморандум про посилення санкцій проти острова. А у Гавані після погроз з Білого дому заявили, що не ведуть жодних переговорів з урядом США.
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Скот є скот - популіст як завжди набрехав
аятоллеТрампу еще захочется "победить".
Ізраїль.
Японія.
Німеччина, якоюсь мірою.
Чілі теж непогано себе почуває.
Я вже мовчу про Пуерто-Ріканський гадючник що смокче наші грощі аж свистить.
Плюс в какой то степени Австралия, Италия, Австрия, Греция и даже Канада
И вы спрашивали где американцы сделали рай--- явно без американского участия в их историях перечисленные страны не то что не были бы богатыми и развитыми, они вообще не существовали бы.
Придивіться уважно на морди обличчя Кубинських, Мексиканських, а тим більше Аргентинських правителів - багато зрозумієте.
Расизм в США і поряд не стояв з тим що є нормою в Іспанській Америці.
бик, по подну сторону забору, корови по іншу.
- красава, як тебе звати?
- яйцеслав!!
- вау!!! яйцеслав, переплигуй до нас!
розганяється, плигає, зачіпляєтся, приземляється.
корови;
- як, як звать?
- для вас, просто славік!
друзямисоюзниками -
Вівторок - Куба
Середа - Гренландія
Четвер - Північна Корея