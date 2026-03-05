Трамп: Куба може стати наступною після Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба може стати наступною країною після Ірану, де Сполучені Штати відіграють роль у зміні режиму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Трампа для видання Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

США і Куба: можливе втручання

Трамп підкреслив, що нестабільність на Кубі посилюється після зміни лідера у Венесуелі. Він зазначив, що США припинили поставки венесуельської нафти на острів, що, на його думку, частково погіршило ситуацію.

"Ми перекрили всю нафту, всі гроші… все, що надходить з Венесуели, яка була єдиним джерелом. Куба теж впаде", — заявив Трамп.

Також читайте: Трамп заявив, що хоче брати участь у виборі нового лідера Ірану

Венесуела та США: партнерство і вплив

Американський президент також зазначив, що відносини з новим урядом Венесуели "чудові" і назвав його роботу "фантастичною".

Раніше Трамп натякнув на можливість "дружнього" захоплення Куби, не уточнюючи деталей.

На початку 2026 року відносини між США та Кубою загострилися. На тлі нової кризи Трамп затвердив меморандум про посилення санкцій проти острова. А у Гавані після погроз з Білого дому заявили, що не ведуть жодних переговорів з урядом США.

Читайте також: Сенатор Грем після ударів США по Ірану: "Куба - наступна"