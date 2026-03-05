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Новини Трамп погрожує Кубі
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Трамп: Куба може стати наступною після Ірану

Трамп про Кубу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба може стати наступною країною після Ірану, де Сполучені Штати відіграють роль у зміні режиму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Трампа для видання Politico.

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США і Куба: можливе втручання

Трамп підкреслив, що нестабільність на Кубі посилюється після зміни лідера у Венесуелі. Він зазначив, що США припинили поставки венесуельської нафти на острів, що, на його думку, частково погіршило ситуацію.

"Ми перекрили всю нафту, всі гроші… все, що надходить з Венесуели, яка була єдиним джерелом. Куба теж впаде", — заявив Трамп.

Також читайте: Трамп заявив, що хоче брати участь у виборі нового лідера Ірану

Венесуела та США: партнерство і вплив

Американський президент також зазначив, що відносини з новим урядом Венесуели "чудові" і назвав його роботу "фантастичною".

Раніше Трамп натякнув на можливість "дружнього" захоплення Куби, не уточнюючи деталей.

  • На початку 2026 року відносини між США та Кубою загострилися. На тлі нової кризи Трамп затвердив меморандум про посилення санкцій проти острова. А у Гавані після погроз з Білого дому заявили, що не ведуть жодних переговорів з урядом США.

Читайте також: Сенатор Грем після ударів США по Ірану: "Куба - наступна"

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Іран (3483) Куба (112) Трамп Дональд (8922)
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Топ коментарі
+15
Сказал, что будет #уярить всех подряд, пока не дадут нобелевскую премию мира.
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05.03.2026 23:03 Відповісти
+14
Після Ірану ? Ящось пропустив , Іран капітулював ? Це може бути дуже не скоро . Нехай спробує примусити Іран до миру , як Україну .
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05.03.2026 23:09 Відповісти
+10
Миротворець херів! І воно хоче Нобелівську премію миру!
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05.03.2026 23:00 Відповісти
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05.03.2026 22:59 Відповісти
Миротворець херів! І воно хоче Нобелівську премію миру!
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05.03.2026 23:00 Відповісти
Мы можем сколько угодно упражняться в остроумии. Хихикать над рыжим Донни, крутить пальцем у виска-Да только ему на нас, как и на всю Украину, глубоко плевать. К сожалению. Мы загнали себя в яму в апреле девятнадцатого года-теперь не знаем Как из неё вылезти. И Трамп нам точно не союзник. Хорошо хоть иран херачит. Дроны больше иранские на нас не полетят. А в остальном хорошего мало
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05.03.2026 23:35 Відповісти
Цей зелений клоп малий але смердить, його силою важко ковирнути вже
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06.03.2026 00:43 Відповісти
Не в 19му році ви себе загнали, а в 2014му, коли вирішили, що Україна може стати членом ЄС, або НАТО. Якби не скинули Януковича, все було б добре. Країна розвивалась, провели Євро з футболу, непогано заробляли люди. А що врешті? Міста в руїнах, сотні тисяч загублених життів, окуповані території. А найголовніше те, що ні ЄС, ні НАТО навіть не планують приймати Україну до себе. Вони лицеміри, брехуни і сцикуни. Краще ніяких партнерів не мати, ніж таких.
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06.03.2026 10:49 Відповісти
Давно не бачив ,,свідєтєлєй Януковича,, Під яким плінтусом ти сиділо?
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06.03.2026 11:16 Відповісти
с Польши виднее,как нам жить в Украине. за сколько там пердолешь бобра,курва???)
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06.03.2026 12:44 Відповісти
вопрос к чувачку под польским флажком
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06.03.2026 12:45 Відповісти
Так он как раз и миротворец. Мир через силу, леваки в мире розовых пони уже намиротворились что радикал муслими ядерку скоро получат и об запад ноги вытирать будут. Дальше сопли жуй детая в облаках. Хотя 73% идиотов как были так и остались, что у нас что в других странах, главное научится ими управлять
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06.03.2026 04:23 Відповісти
Ну от-не дали трампону "нобеля",то він замість дев'яти закінчених ним воєн десять нових почне.
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05.03.2026 23:02 Відповісти
А його обирали як того при якому не буде НІ ОДНОЇ ВІЙНИ. Він обіцяв і нашу закінчити ЩЕ ДО ТОГО ЯК ПРИЙМЕ ПРИСЯГУ.

Скот є скот - популіст як завжди набрехав
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05.03.2026 23:02 Відповісти
Його обирали тому що вiн обiцяв закрити кордон, зупинити iнфляцiю i виженити нелiгальних iмiгрантов. Про вiйни нiхто не думав i не размовляв. Але ж худоба дiйсне є худоба, тут я з вами погоджуюсь.
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06.03.2026 00:22 Відповісти
сказав прекрасне "Гоп!". чекаємо перескоку!
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05.03.2026 23:02 Відповісти
Сказал, что будет #уярить всех подряд, пока не дадут нобелевскую премию мира.
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05.03.2026 23:03 Відповісти
Як казав колись мій комбат-,,Не швиди Явдохо нах....й,вийдеш заміж-наї......шся!,,
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05.03.2026 23:04 Відповісти
Поки що режими про які говорить Трамп не змінились. В Венесуелі або Тегерані США влаштує будь який диктатор аби він був проамериканським. Тобто "своїм сучиним сином". Трампівській адміністрації будь яка демократія не зручна. Це ж "влада", "опозиція", незалежні ЗМІ, непідконрольна судова система. Це все Трампістам і на фіг не потрібно... бо шкодить "бізнесу"...
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05.03.2026 23:05 Відповісти
Куба підсос московії, за це отримає демократичних ракет. Мінусів не бачу 👍
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05.03.2026 23:05 Відповісти
Після Ірану ? Ящось пропустив , Іран капітулював ? Це може бути дуже не скоро . Нехай спробує примусити Іран до миру , як Україну .
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05.03.2026 23:09 Відповісти
Наступним може стати трамп. Іран ще не починав і допомога трампу від курдів не прийде.
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05.03.2026 23:12 Відповісти
Та як нефіг робити! Ірану НІХТО не допомагає, тож він однозначно приречений.
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05.03.2026 23:48 Відповісти
Не знаю , як зброєю , а супутниковими данними сі та пу точно допомагають .
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06.03.2026 01:40 Відповісти
через два-три тижні незалежно від результату у Білому домі оголосять фантастичну перемогу над Іраном, АУГи заберуться геть, а далі з Іраном вже буде трахатись Ізраіль самотужки. Добре, якщо ще саудити якось будуть допомогати.
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06.03.2026 00:31 Відповісти
Известный норвежский комитет стоит куда-нибудь переместить, во избежание, как говориться. Хз, шо там "борцу за мир" аятолле Трампу еще захочется "победить".
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05.03.2026 23:09 Відповісти
Хоче потренуватися на південних островах перш ніж почати війну з Данією.
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05.03.2026 23:10 Відповісти
А *********** стане ?
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05.03.2026 23:11 Відповісти
Скоріше б. Флоридські кубінці там зможуть знову створити рай (як мінімум для білих людей.)
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05.03.2026 23:11 Відповісти
В Венесуелі вже рай створили після захоплення Мадуро? Люди як жили в ніщеті так і залишилося. Тому що Тромбу на людей насрати. Воно Мадуро тільки в заручники взяло щоб його режим платив Тромбу нафтою. Те ж саме в Ірані. Ціль Тромба не людей захистити а забрати в Ірану Ядерну зброю ні і трохи нафтових свердловин. А режим може і далі вирізати людей десятками тисяч. Нажаль і Україна на цей гачок попалася, підписавши угоду про корисні копалини. Тромб корисні копалини України отримав а зброї ніхрена не дав і даже продовжує наполягати що Україна ще винна Тромбу якісь 350млрд. Тромб це тварь гірша за рекетира. Бо рекетир отримавши своє залишає жертву в спокої, а Тромб ще й продасть жертву в рабство або згвалтує на острові Епштейна
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06.03.2026 00:16 Відповісти
У городі бузина а в Києві дядько.
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06.03.2026 01:11 Відповісти
Назовите пример страны, в которой американцы сделали рай? Огласите список пожалуйста. Вы видимо фильмов пересмотрели.
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06.03.2026 01:53 Відповісти
Корейськ Республіка. У 1990 році це була країна як Україна за статками, тільки з військовими хунтами і деспотією. Зараз одна з двох країн якій вдалося стати країною першого світу.
Ізраїль.
Японія.
Німеччина, якоюсь мірою.
Чілі теж непогано себе почуває.
Я вже мовчу про Пуерто-Ріканський гадючник що смокче наші грощі аж свистить.
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06.03.2026 05:28 Відповісти
+ Голландия, Бельгия, Люксембург, Франция, Дания, Норвегия, Сингапур , Бруней, ,Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ, Оман, Саудовская Аравия, Израиль, Гонконг, Макао, Тайвань,
Плюс в какой то степени Австралия, Италия, Австрия, Греция и даже Канада
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06.03.2026 07:19 Відповісти
Я не просил перечислить развитые страны Европы, которые и до первой и до второй мировой войны были богаты и развиты.
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06.03.2026 11:01 Відповісти
Ну развиты-неразвиты это вопрос такой себе, а богатыми они в современном понимании однозначно не были, бедные классы по крайней мере грызли подоконники практически везде.
И вы спрашивали где американцы сделали рай--- явно без американского участия в их историях перечисленные страны не то что не были бы богатыми и развитыми, они вообще не существовали бы.
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06.03.2026 11:46 Відповісти
Ясно, исключительности россиян добавился исключительный американист.
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06.03.2026 13:43 Відповісти
Это вы наверное по себе судите, а я лишь пытаюсь быть объективным. Как видите я даже не перечислил Вьетнам, Филиппины. Таиланд, Бирму, Малайзию, Индонезию, Китай и кучу других стран которые хоть и не существовали бы без американского солдата и налогоплательщика, но рай не сумели построить. Хотя Малайзию наверное можно считать раем в какой то степени
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06.03.2026 15:12 Відповісти
Ладно, продолжайте жить в иллюзиях величия.
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06.03.2026 16:06 Відповісти
Когда нечем ответить по фактажу, всегда можно перейти на личности. Очень удобно.
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06.03.2026 21:11 Відповісти
Тобто рай для 0.01 % кубинців - кхм цікава у вас пропозиція для метисів з Куби . Це шось нагадує а шо оце питання .
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06.03.2026 02:44 Відповісти
Ви, ясно, не в курсі як стратифіковане кубинське суспільство. А у мене дані від моїх власних, крівних, родичів, які здуру оженилися на кубинцях і прожили там роки, завели дітей. Вся Іспанська Америка розділена на касти - нагорі креолес, тобто чистокровні білі без 1/16 іншої крові. Далі меcтізос, з домішкою індіанської крові. Чорні на дні. Деталі - https://library.napavalley.edu/c.php?g=793639&p=5676598 Daniel Chacón: Las Castas - Spanish Racial Classifications. Звичайно, пенінсуларез уже немає, тож креолес нагорі.
Придивіться уважно на морди обличчя Кубинських, Мексиканських, а тим більше Аргентинських правителів - багато зрозумієте.
Расизм в США і поряд не стояв з тим що є нормою в Іспанській Америці.
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06.03.2026 05:24 Відповісти
Ну так ну так - тіко назвіть мені президента США в якого в роду індіанці були . Ну шо він метисом був .
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06.03.2026 07:42 Відповісти
Дякую, дуже дякую, не треба. Одного мулата вже по горло наїлися, оце прямо зараз вихаркуємо.
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06.03.2026 12:13 Відповісти
Тобто предки Обами з корінних мешканців США - ти диви а я думав шо його предки з іншого континенту якби .
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06.03.2026 12:34 Відповісти
В Америці немає корінних мешканців, та й в Європі також. Всі ми мігранти з Ефіопії, хто раніше а хто пізніше.
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06.03.2026 12:51 Відповісти
Ну так ну так - тоді якого хріна в США боряться з мігрантами ? Мігранти мають повне право приїжджати до вас - і робити на вашій території шо хочуть .
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06.03.2026 16:38 Відповісти
Америка вже повна під зав'язку своїми власними голозадими. Нові голозаді хай йдуть кудись в інше місце.
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06.03.2026 17:17 Відповісти
Ніт шановний - ви або хрестик зніміть або труселя надіньте . Крім того будьте такі ласкаві підіть працювати на ті роботи і на ті зарплати на яких працюють мігранти - чи ви в нас "біла" людина а такі роботи мають унтрменші працювати .
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06.03.2026 17:31 Відповісти
Если вы не придумаете как выйти из Ирана, то максимум во время Ирана.
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05.03.2026 23:16 Відповісти
Да ты сперва с Ираном разберись . Рыжое недорозумение.
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05.03.2026 23:19 Відповісти
Дотепер жити при комунізмі,то ще треба бути моцними терпилами.
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05.03.2026 23:20 Відповісти
А Кім? Коли?
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05.03.2026 23:27 Відповісти
Галоперидол - в студію!
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05.03.2026 23:33 Відповісти
Наступним може бути Трамп.
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05.03.2026 23:37 Відповісти
баян часів совка:
бик, по подну сторону забору, корови по іншу.
- красава, як тебе звати?
- яйцеслав!!
- вау!!! яйцеслав, переплигуй до нас!
розганяється, плигає, зачіпляєтся, приземляється.
корови;
- як, як звать?
- для вас, просто славік!
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05.03.2026 23:40 Відповісти
Дивовижна здатність Рудого , нажити одночасно пів - світу ворогів , і пересратися з майже всіма друзями союзниками -
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05.03.2026 23:41 Відповісти
Хай Трамп віддасть Ізраїль Ірану, а євреїв переселить на Кубу. Може такий план і є. А чого ні? Він же нам пропонує віддати кацапам пів України бо кацапів втричі більше ніж українців. Іранців 96 мільйонів. Ізраїльтян 9,6 мільйонів. В 10 разів менше. Але чомусь Трамп і США готові воювати і вступили у війну на боці Ізраїлю всіма своїми силами і ресурсами. Це ж якось суперечить тим аргументам які висуває Трамп Україні та Європі...
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05.03.2026 23:53 Відповісти
P.S. Населення Куби на початку 2026 року становить приблизно 10,9 мільйона осіб. Якщо "зачистити" Кубу від кубинців всі євреї з Ізраїлю помістяться...
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05.03.2026 23:57 Відповісти
P.S. А якщо прибрати євреїв з Ізраїлю то в тому регіоні наступить мир, який не наступав з моменту виникнення держави Ізраїль. Нема Ізраїлю - нема проблем. От така "сталінська логіка". ***** Трампу підкаже і почнеться...
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06.03.2026 00:40 Відповісти
І шо, шиіти з сунітами перестануть воювати?
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06.03.2026 06:10 Відповісти
На мою особисту думку, Іслам це постійне джерело війни. Мусульмани вважають що ті хто не прийняв Іслам не мають душі і тому підлягають знищенню. Уних і жінки не мають душі доки не народять хлопчика через якого утворюється тоненька нитка звязку жінки з Аллахом. Мета ісламу - перетворення всієї планети на "Дар аль Іслам" - землю Аллаха і єдиним способо досягнення цього є джихад і винищення поголовно всіх іновірців. Суніти, шиїти, ще якісь чорти однакові в прочитанні Корану та хадісів (висловлюваннях пророка). На відміну від Христа, пророк Муххамад був розбійником, вбивцею, шарлатаном, альфонсом, не вмів читати і писати і на додачу наприкінці життя одружився на 6 річній дочці свого прихильника і вступив з нею у статевий звязок коли їй виповнилося 9 років (педофілія). Людині з здоровим глуздом бути членом такої "релігії" і прийняти Іслам западло. Тому мусульмани починають "виховання" своїх дітей з першого дня після народження. Насправді це зомбування яке блокує розумовий розвиток, критичне та творче мислення. Звідси, мусульмани мають середній IQ 85, що на 15 одиниць нижче від середнього (100) для білої раси. Прогалини в освіті або її відсутність в дитинстві неможливо виправити в зрілому віці...
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06.03.2026 11:27 Відповісти
Тисячу років тому християнство було постійним джерелом війни.
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06.03.2026 12:52 Відповісти
Оце то міротворець. Це вже скільки воно воєн урегулювало?
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06.03.2026 00:00 Відповісти
Понеділок - Іран
Вівторок - Куба
Середа - Гренландія
Четвер - Північна Корея
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06.03.2026 00:50 Відповісти
*** там! В них нафти немає! Це не Кувейт, не Ірак, не Венесуела, не Іран. Це, типа, проста папіздєть...
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06.03.2026 01:00 Відповісти
Зате там є спадковий маєток Марко Рубіо. А це набагато більше ніж якась смердюча чорна рідина.
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06.03.2026 05:35 Відповісти
Головне, щоб він не дізнався, що в Норвегії нафта є.
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06.03.2026 06:03 Відповісти
обязательно дать премию мира
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06.03.2026 06:18 Відповісти
Надо было с Кубы начинать, вместо того что бы подставляться заради богоизбранного народа.
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06.03.2026 08:15 Відповісти
Тайвань буде наступним. А далі Росія спробує напасти на ЄС.
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06.03.2026 10:29 Відповісти
 
 