Трамп угрожает Кубе
Трамп: Куба может стать следующей после Ирана

Трамп о Кубе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба может стать следующей страной после Ирана, где Соединенные Штаты сыграют роль в смене режима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Трампа для издания Politico.

США и Куба: возможно вмешательство

Трамп подчеркнул, что нестабильность на Кубе усиливается после смены лидера в Венесуэле. Он отметил, что США прекратили поставки венесуэльской нефти на остров, что, по его мнению, частично ухудшило ситуацию.

"Мы перекрыли всю нефть, все деньги... все, что поступает из Венесуэлы, которая была единственным источником. Куба тоже падет", — заявил Трамп.

Венесуэла и США: партнерство и влияние

Он также отметил, что отношения с новым правительством Венесуэлы "прекрасные" и назвал его работу "фантастической".

Ранее Трамп намекнул на возможность "дружественного" захвата Кубы, не уточняя деталей.

  • В начале 2026 года отношения между США и Кубой обострились. На фоне нового кризиса Трамп утвердил меморандум об усилении санкций против острова. А в Гаване после угроз из Белого дома заявили, что не ведут никаких переговоров с правительством США.

Иран Куба Трамп Дональд
Топ комментарии
+7
Після Ірану ? Ящось пропустив , Іран капітулював ? Це може бути дуже не скоро . Нехай спробує примусити Іран до миру , як Україну .
05.03.2026 23:09 Ответить
+6
Сказал, что будет #уярить всех подряд, пока не дадут нобелевскую премию мира.
05.03.2026 23:03 Ответить
+5
А його обирали як того при якому не буде НІ ОДНОЇ ВІЙНИ. Він обіцяв і нашу закінчити ЩЕ ДО ТОГО ЯК ПРИЙМЕ ПРИСЯГУ.

Скот є скот - популіст як завжди набрехав
05.03.2026 23:02 Ответить
05.03.2026 22:59 Ответить
Миротворець херів! І воно хоче Нобелівську премію миру!
05.03.2026 23:00 Ответить
Мы можем сколько угодно упражняться в остроумии. Хихикать над рыжим Донни, крутить пальцем у виска-Да только ему на нас, как и на всю Украину, глубоко плевать. К сожалению. Мы загнали себя в яму в апреле девятнадцатого года-теперь не знаем Как из неё вылезти. И Трамп нам точно не союзник. Хорошо хоть иран херачит. Дроны больше иранские на нас не полетят. А в остальном хорошего мало
05.03.2026 23:35 Ответить
Ну от-не дали трампону "нобеля",то він замість дев'яти закінчених ним воєн десять нових почне.
05.03.2026 23:02 Ответить
А його обирали як того при якому не буде НІ ОДНОЇ ВІЙНИ. Він обіцяв і нашу закінчити ЩЕ ДО ТОГО ЯК ПРИЙМЕ ПРИСЯГУ.

Скот є скот - популіст як завжди набрехав
05.03.2026 23:02 Ответить
Його обирали тому що вiн обiцяв закрити кордон, зупинити iнфляцiю i виженити нелiгальних iмiгрантов. Про вiйни нiхто не думав i не размовляв. Але ж худоба дiйсне є худоба, тут я з вами погоджуюсь.
06.03.2026 00:22 Ответить
сказав прекрасне "Гоп!". чекаємо перескоку!
05.03.2026 23:02 Ответить
Сказал, что будет #уярить всех подряд, пока не дадут нобелевскую премию мира.
05.03.2026 23:03 Ответить
Як казав колись мій комбат-,,Не швиди Явдохо нах....й,вийдеш заміж-наї......шся!,,
05.03.2026 23:04 Ответить
Поки що режими про які говорить Трамп не змінились. В Венесуелі або Тегерані США влаштує будь який диктатор аби він був проамериканським. Тобто "своїм сучиним сином". Трампівській адміністрації будь яка демократія не зручна. Це ж "влада", "опозиція", незалежні ЗМІ, непідконрольна судова система. Це все Трампістам і на фіг не потрібно... бо шкодить "бізнесу"...
05.03.2026 23:05 Ответить
Куба підсос московії, за це отримає демократичних ракет. Мінусів не бачу 👍
05.03.2026 23:05 Ответить
Наступним може стати трамп. Іран ще не починав і допомога трампу від курдів не прийде.
05.03.2026 23:12 Ответить
Та як нефіг робити! Ірану НІХТО не допомагає, тож він однозначно приречений.
05.03.2026 23:48 Ответить
Известный норвежский комитет стоит куда-нибудь переместить, во избежание, как говориться. Хз, шо там "борцу за мир" аятолле Трампу еще захочется "победить".
05.03.2026 23:09 Ответить
Хоче потренуватися на південних островах перш ніж почати війну з Данією.
05.03.2026 23:10 Ответить
А *********** стане ?
05.03.2026 23:11 Ответить
Скоріше б. Флоридські кубінці там зможуть знову створити рай (як мінімум для білих людей.)
05.03.2026 23:11 Ответить
В Венесуелі вже рай створили після захоплення Мадуро? Люди як жили в ніщеті так і залишилося. Тому що Тромбу на людей насрати. Воно Мадуро тільки в заручники взяло щоб його режим платив Тромбу нафтою. Те ж саме в Ірані. Ціль Тромба не людей захистити а забрати в Ірану Ядерну зброю ні і трохи нафтових свердловин. А режим може і далі вирізати людей десятками тисяч. Нажаль і Україна на цей гачок попалася, підписавши угоду про корисні копалини. Тромб корисні копалини України отримав а зброї ніхрена не дав і даже продовжує наполягати що Україна ще винна Тромбу якісь 350млрд. Тромб це тварь гірша за рекетира. Бо рекетир отримавши своє залишає жертву в спокої, а Тромб ще й продасть жертву в рабство або згвалтує на острові Епштейна
06.03.2026 00:16 Ответить
Если вы не придумаете как выйти из Ирана, то максимум во время Ирана.
05.03.2026 23:16 Ответить
Да ты сперва с Ираном разберись . Рыжое недорозумение.
05.03.2026 23:19 Ответить
Дотепер жити при комунізмі,то ще треба бути моцними терпилами.
05.03.2026 23:20 Ответить
А Кім? Коли?
05.03.2026 23:27 Ответить
Галоперидол - в студію!
05.03.2026 23:33 Ответить
Наступним може бути Трамп.
05.03.2026 23:37 Ответить
баян часів совка:
бик, по подну сторону забору, корови по іншу.
- красава, як тебе звати?
- яйцеслав!!
- вау!!! яйцеслав, переплигуй до нас!
розганяється, плигає, зачіпляєтся, приземляється.
корови;
- як, як звать?
- для вас, просто славік!
05.03.2026 23:40 Ответить
Дивовижна здатність Рудого , нажити одночасно пів - світу ворогів , і пересратися з майже всіма друзями союзниками -
05.03.2026 23:41 Ответить
Хай Трамп віддасть Ізраїль Ірану, а євреїв переселить на Кубу. Може такий план і є. А чого ні? Він же нам пропонує віддати кацапам пів України бо кацапів втричі більше ніж українців. Іранців 96 мільйонів. Ізраїльтян 9,6 мільйонів. В 10 разів менше. Але чомусь Трамп і США готові воювати і вступили у війну на боці Ізраїлю всіма своїми силами і ресурсами. Це ж якось суперечить тим аргументам які висуває Трамп Україні та Європі...
05.03.2026 23:53 Ответить
P.S. Населення Куби на початку 2026 року становить приблизно 10,9 мільйона осіб. Якщо "зачистити" Кубу від кубинців всі євреї з Ізраїлю помістяться...
05.03.2026 23:57 Ответить
Оце то міротворець. Це вже скільки воно воєн урегулювало?
06.03.2026 00:00 Ответить
 
 