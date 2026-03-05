Трамп: Куба может стать следующей после Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба может стать следующей страной после Ирана, где Соединенные Штаты сыграют роль в смене режима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Трампа для издания Politico.

США и Куба: возможно вмешательство

Трамп подчеркнул, что нестабильность на Кубе усиливается после смены лидера в Венесуэле. Он отметил, что США прекратили поставки венесуэльской нефти на остров, что, по его мнению, частично ухудшило ситуацию.

"Мы перекрыли всю нефть, все деньги... все, что поступает из Венесуэлы, которая была единственным источником. Куба тоже падет", — заявил Трамп.

Венесуэла и США: партнерство и влияние

Он также отметил, что отношения с новым правительством Венесуэлы "прекрасные" и назвал его работу "фантастической".

Ранее Трамп намекнул на возможность "дружественного" захвата Кубы, не уточняя деталей.

В начале 2026 года отношения между США и Кубой обострились. На фоне нового кризиса Трамп утвердил меморандум об усилении санкций против острова. А в Гаване после угроз из Белого дома заявили, что не ведут никаких переговоров с правительством США.

