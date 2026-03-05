Трамп заявив, що хоче брати участь у виборі нового лідера Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче особисто брати участь у визначенні наступного лідера Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю виданню Axios.

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Трамп заявив про намір впливати на вибір лідера Ірану

"Вони марнують свій час. Син Хаменеї – нікчема. Я повинен брати участь у призначенні, як у випадку з Делсі у Венесуелі", — заявив Трамп.

Таким чином він прокоментував інформацію про можливу передачу влади в Ірані за спадковим принципом.

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Президент США порівняв ситуацію з Іраном і Венесуелою

Трамп також провів паралелі з подіями у Венесуелі. Він згадав про роль США у зміні влади в країні, коли до керівництва прийшла віцепрезидентка Делсі Родрігес після того, як американські військові захопили президента Ніколаса Мадуро.

Офіційно Іран поки не оголошував про обрання нового верховного лідера. Водночас низка медіа повідомляє, що наступником може стати 56-річний Моджтаба Хаменеї.

Раніше Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі щодо можливого наступника Алі Хаменеї, заявив, що більшість кандидатів, яких розглядали, вже загинули.

Нагадаємо, що глава Пентагон раніше заявив про намір США упродовж менш ніж тижня встановити контроль над повітряним простором Ірану. Також повідомлялося про ліквідацію іранського командира, якого у Вашингтоні підозрювали у підготовці замаху на Трампа.

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