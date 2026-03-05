Трамп заявив, що хоче брати участь у виборі нового лідера Ірану
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче особисто брати участь у визначенні наступного лідера Ірану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю виданню Axios.
Трамп заявив про намір впливати на вибір лідера Ірану
"Вони марнують свій час. Син Хаменеї – нікчема. Я повинен брати участь у призначенні, як у випадку з Делсі у Венесуелі", — заявив Трамп.
Таким чином він прокоментував інформацію про можливу передачу влади в Ірані за спадковим принципом.
Президент США порівняв ситуацію з Іраном і Венесуелою
Трамп також провів паралелі з подіями у Венесуелі. Він згадав про роль США у зміні влади в країні, коли до керівництва прийшла віцепрезидентка Делсі Родрігес після того, як американські військові захопили президента Ніколаса Мадуро.
Офіційно Іран поки не оголошував про обрання нового верховного лідера. Водночас низка медіа повідомляє, що наступником може стати 56-річний Моджтаба Хаменеї.
Раніше Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі щодо можливого наступника Алі Хаменеї, заявив, що більшість кандидатів, яких розглядали, вже загинули.
- Нагадаємо, що глава Пентагон раніше заявив про намір США упродовж менш ніж тижня встановити контроль над повітряним простором Ірану. Також повідомлялося про ліквідацію іранського командира, якого у Вашингтоні підозрювали у підготовці замаху на Трампа.
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замість того щоб оголосити (лише оголосити !!) про демократію в Ірані та право його народу самостійно та вільно обирати своє майбутнє, ця руда свиня вже лізе призначати їм нового гауояйтера.
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тепер, щей і ірану?
а, як же імператорство міра?
чи то, після куби?
Так і живемо...🤷♂️
В Ірані, як і на лаптєстанні, і на китаї - новітній імперіалізм, де керує т.зв. "політбюро", яке обирає імператора, і може навіть обрати нащадка здохнувшого правителя. На відміну вд північної кореї, бульбостану, куби і подібних, де влада передається у спадок. Ні той, ні інший тип влади не схожий на венесуельський, де влада ділилась між кланами: достатньо було послабити клан Мадуро, як владу підхопив клан Родрігес, з яким Трамп зумів домовитися. А з лаптєстанськими, китайськими та іранськими кланами він не зможе домовитися від слова "ніколи" через їхні статегічні політисні цілі. З нащадками Луки, Ина, Кастро - домовитись ще можливо, але тільки з нащадками; з ними самими - ніяк.
Так що нехай Трамп засуне собі в жопу бажання самочинно обрати владу в Ірані. Єдиний можливий варіант послабити Іран - розділити його на території, наприклад, створити незалежні один від одної держави азербайджанців, вірмен, курдів, сунітів та шиїтів, тощо. Ось цим нехаі він і займається.
Але хто б йому підказав подібний сценарій....
Слідкуй за ним, він не ковтає, він їх випльовує!!!
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молодець трамп! А ще візьми участь у виборі лідера Північної кореї Ну і звісно,московії.Як )(уйло копита відкине.Але поквапся.