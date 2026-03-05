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Новини Зміна режиму в Ірані
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Трамп заявив, що хоче брати участь у виборі нового лідера Ірану

Дональд Трамп про вибоі лідера Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче особисто брати участь у визначенні наступного лідера Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю виданню Axios.

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Трамп заявив про намір впливати на вибір лідера Ірану

"Вони марнують свій час. Син Хаменеї – нікчема. Я повинен брати участь у призначенні, як у випадку з Делсі у Венесуелі", — заявив Трамп.

Таким чином він прокоментував інформацію про можливу передачу влади в Ірані за спадковим принципом.

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Президент США порівняв ситуацію з Іраном і Венесуелою

Трамп також провів паралелі з подіями у Венесуелі. Він згадав про роль США у зміні влади в країні, коли до керівництва прийшла віцепрезидентка Делсі Родрігес після того, як американські військові захопили президента Ніколаса Мадуро.

Офіційно Іран поки не оголошував про обрання нового верховного лідера. Водночас низка медіа повідомляє, що наступником може стати 56-річний Моджтаба Хаменеї.

Раніше Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі щодо можливого наступника Алі Хаменеї, заявив, що більшість кандидатів, яких розглядали, вже загинули.

Також читайте: Трамп розкритикував Стармера: Це не Вінстон Черчилль

Автор: 

Іран (3483) Трамп Дональд (8922)
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Топ коментарі
+24
Трампон, балотируйся туда сам. У тебя ещё осталось одно ухо.
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05.03.2026 19:11 Відповісти
+17
Новини про хрипатого 🤡 змінюють новини про є-банутого 🤡.

Так і живемо...🤷‍♂️
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05.03.2026 19:24 Відповісти
+14
Феерический самовлюбленный дегенерат Это что-то
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05.03.2026 19:17 Відповісти
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Трампон, балотируйся туда сам. У тебя ещё осталось одно ухо.
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05.03.2026 19:11 Відповісти
громадянство Ірану треба ще заслужити, якось так.

.
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05.03.2026 19:21 Відповісти
рудий ідіот сплюндрує все що завгодно.
замість того щоб оголосити (лише оголосити !!) про демократію в Ірані та право його народу самостійно та вільно обирати своє майбутнє, ця руда свиня вже лізе призначати їм нового гауояйтера.

.

.
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05.03.2026 19:27 Відповісти
Він вже хотів Папою в Римі бути. ))
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05.03.2026 19:44 Відповісти
то по удальонці..
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05.03.2026 21:03 Відповісти
Трамп і демократія - речі несумісні, він руйнує демократію навіть в себе, в США. Ліквідація Мадуро зовсім не переросла в ліквідацію режиму, більше того, він фактично не підтримав наївну Марію Мочадо, яка подарувала цьому "миротворцю" свою медаль. В Ірані він теж мабуть не розуміє, що ліквідація верховного диктатора зовсім не приведе автоматично до зміни режиму на демократичний устрій, достатньо згадати, що стало в Афганістані після виводу американських військ (до речі це Трамп хотів заверщити вивід до кінця першої каденції).
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05.03.2026 20:14 Відповісти
І мусульманом треба бути.
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05.03.2026 19:42 Відповісти
Там не ухо обрезать надо.
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05.03.2026 19:26 Відповісти
голову... по вуха.

.
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05.03.2026 19:28 Відповісти
та уже стерто давно..
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05.03.2026 21:04 Відповісти
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05.03.2026 20:46 Відповісти
Для чого? - можеш презом на дві країни
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05.03.2026 19:12 Відповісти
він хоче презом на весь світ. ...ну, крім тих країн, на які претендує друг вова пукін
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05.03.2026 20:58 Відповісти
Рудий псих знущається над іранцями.Навіщо вибори-можна зразу єврея поставити керувати.
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05.03.2026 19:16 Відповісти
Трамп купить сан "аятоли"?
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05.03.2026 19:17 Відповісти
купити не купить - але по угоді придбає безоплатно!
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05.03.2026 19:21 Відповісти
Феерический самовлюбленный дегенерат Это что-то
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05.03.2026 19:17 Відповісти
так хай балотується в президенти ірану
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05.03.2026 19:17 Відповісти
то, доні ж тимчасово виконуючий президент венесуели.
тепер, щей і ірану?
а, як же імператорство міра?
чи то, після куби?
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05.03.2026 19:22 Відповісти
Чимось цей придурок мені буратінку нагадує. Той нещодавно орбана потролив вкрай невдало (якшо той не розблокує €90 млрд, то пальтрєт направить на нього хлопців з ЗСУ). Скільки вже треться у високих політичних колах світу, а своїх шкільних бидлячих звичок досі не позбувся.
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05.03.2026 19:22 Відповісти
А що хіба в Венесуелі змінився президент? Як був Мадуро так і залишається. Правда тепер він керує країною з камери і платить Тромбу данину з нафти
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05.03.2026 19:22 Відповісти
Аятолла Трамп...а почему бы и нет, подумал Трамп.
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05.03.2026 19:22 Відповісти
Залишиться тільки премія миру від Нобеля і можно будувати піраміду
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05.03.2026 19:25 Відповісти
Папою стати не вийшло то чому б не стати аятолою...
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05.03.2026 19:40 Відповісти
Новини про хрипатого 🤡 змінюють новини про є-банутого 🤡.

Так і живемо...🤷‍♂️
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05.03.2026 19:24 Відповісти
Зато весело, як хрипатий обіцяв!
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05.03.2026 19:26 Відповісти
Цікаво, що і хрипатий є-банутий
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05.03.2026 19:28 Відповісти
Так а у нього що, іранське громадянство? ******...
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05.03.2026 19:26 Відповісти
пуйло потурбувався у відповідь на червону килимову доріжку в Анкоріджі.
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05.03.2026 19:37 Відповісти
Салюпа на комірець, як ерзац нобеля.
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05.03.2026 19:28 Відповісти
Аятолла Трамп. Шо, й обрiзання вже зробив?
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05.03.2026 19:30 Відповісти
Спочатку абрєзаниє, потім рушник на руду голову,потім в аятолли.
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05.03.2026 19:34 Відповісти
Там зроблять обрізаніє, по саму шию!
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05.03.2026 22:08 Відповісти
Так це вже не вибори а призначення.Теж саме і ***** хоче щоб в Україні був угодний йому лизун його сраки але в нас номер такий не пройде.
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05.03.2026 19:37 Відповісти
Що він собі видумує?
В Ірані, як і на лаптєстанні, і на китаї - новітній імперіалізм, де керує т.зв. "політбюро", яке обирає імператора, і може навіть обрати нащадка здохнувшого правителя. На відміну вд північної кореї, бульбостану, куби і подібних, де влада передається у спадок. Ні той, ні інший тип влади не схожий на венесуельський, де влада ділилась між кланами: достатньо було послабити клан Мадуро, як владу підхопив клан Родрігес, з яким Трамп зумів домовитися. А з лаптєстанськими, китайськими та іранськими кланами він не зможе домовитися від слова "ніколи" через їхні статегічні політисні цілі. З нащадками Луки, Ина, Кастро - домовитись ще можливо, але тільки з нащадками; з ними самими - ніяк.
Так що нехай Трамп засуне собі в жопу бажання самочинно обрати владу в Ірані. Єдиний можливий варіант послабити Іран - розділити його на території, наприклад, створити незалежні один від одної держави азербайджанців, вірмен, курдів, сунітів та шиїтів, тощо. Ось цим нехаі він і займається.
Але хто б йому підказав подібний сценарій....
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05.03.2026 19:41 Відповісти
Як це? Тюрбан він одягнути не може, бо в нього кіпа Натаньяху' на голові.
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05.03.2026 19:58 Відповісти
МЕЛАНІЯАААА!!!!
Слідкуй за ним, він не ковтає, він їх випльовує!!!
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05.03.2026 20:11 Відповісти
Відкріпного талону у Вашингтоні візьми.
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05.03.2026 20:12 Відповісти
У меня такое впечатление что сейчас Украине стоит заключить договора с Ираном и от этого будет больше пользы.
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05.03.2026 20:12 Відповісти
В чому проблема?, поїдь в Тегенеран, отримай виборчий бюлетень і вибирай.
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05.03.2026 20:26 Відповісти
ОТ ЯК ДОБРЕ.ЩО КУЙЛО БРАВ ОСОБИСТУ УЧАСТЬ У ВИБОРАХ АМЕРИКАНСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА...
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05.03.2026 20:49 Відповісти
Трамп заявив, що хоче брати участь у виборі нового лідера Ірану

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молодець трамп! А ще візьми участь у виборі лідера Північної кореї Ну і звісно,московії.Як )(уйло копита відкине.Але поквапся.
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05.03.2026 21:02 Відповісти
Аятолла Трампенеі.
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05.03.2026 21:07 Відповісти
******* "трампоні"
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05.03.2026 21:24 Відповісти
А чи давно Трумп уху їв?
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05.03.2026 22:33 Відповісти
 
 