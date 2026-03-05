Зеленський про зміщення переговорного процесу: Україна чекає на дату від США

Зміщення перемовного процесу пов’язане із загостренням ситуації на Близькому Сході, зокрема операцією Ізраїлю та США проти Ірану.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу 5 березня, передає Цензор.НЕТ.

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Зміщення мирного процесу

За його словами, зараз складно коментувати зміну графіку тристоронніх переговорів, оскільки це безпосередньо пов’язано із загостренням ситуації на Близькому Сході.

Водночас президент наголосив, що робота за іншими напрямами триває. Зокрема, вже відбувся черговий обмін полоненими.

"Це ще раз говорить, що зміщення дати не через те, що тристороння група не працює, а через те, що йдуть бойові дії на Близькому Сході. Ми чекаємо на дату від американських партнерів", - додав Зеленський.

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Більше про тристоронні переговори

3 березня, в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. Він також казав, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.

4 березня джерело Суспільного в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відклали, поки не має точної дати та місця проведення.

Зеленський згодом підтвердив, що наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі через безпекову ситуацію навколо Ірану.

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