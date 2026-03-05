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Зеленський про зміщення переговорного процесу: Україна чекає на дату від США

Президент Володимир Зеленський

Зміщення перемовного процесу пов’язане із загостренням ситуації на Близькому Сході, зокрема операцією Ізраїлю та США проти Ірану.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу 5 березня, передає Цензор.НЕТ.

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Зміщення мирного процесу

За його словами, зараз складно коментувати зміну графіку тристоронніх переговорів, оскільки це безпосередньо пов’язано із загостренням ситуації на Близькому Сході.

Водночас президент наголосив, що робота за іншими напрямами триває. Зокрема, вже відбувся черговий обмін полоненими.

"Це ще раз говорить, що зміщення дати не через те, що тристороння група не працює, а через те, що йдуть бойові дії на Близькому Сході. Ми чекаємо на дату від американських партнерів", - додав Зеленський.

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Більше про тристоронні переговори

  • 3 березня, в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. Він також казав, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.
  • 4 березня джерело Суспільного в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відклали, поки не має точної дати та місця проведення.
  • Зеленський згодом підтвердив, що наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі через безпекову ситуацію навколо Ірану.

Також читайте: Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Кувейту ситуацію на Близькому Сході

Автор: 

Зеленський Володимир (28000) перемовини (3819) США (26719)
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Топ коментарі
+6
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05.03.2026 16:14 Відповісти
+3
Україна чекає на дату переговорів від США, Україна чекає на гроші від ЄС, Україна чекає на зброю від США і ЄС, нічого про Україну без України.
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05.03.2026 16:14 Відповісти
+2
Я думаю після таоїх погроз орбану ще й можуть санкції Україні запровадити 🤦🤦ти повний ідіот, це тобі не язиком теліпати зі сцени, блазень зелений
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05.03.2026 16:14 Відповісти
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Я думаю після таоїх погроз орбану ще й можуть санкції Україні запровадити 🤦🤦ти повний ідіот, це тобі не язиком теліпати зі сцени, блазень зелений
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05.03.2026 16:14 Відповісти
Україна чекає на дату переговорів від США, Україна чекає на гроші від ЄС, Україна чекає на зброю від США і ЄС, нічого про Україну без України.
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05.03.2026 16:14 Відповісти
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05.03.2026 16:14 Відповісти
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05.03.2026 16:19 Відповісти
Ти ще забув зелю домалювати- "просрав Південь України за З дні "
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05.03.2026 17:16 Відповісти
тебе з шашликами треба домалювати..
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06.03.2026 16:33 Відповісти
Т А я тут до чого , то твій зєля за шашлики в травні розповідав.
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06.03.2026 17:05 Відповісти
І про яку обʼєктнісь України в переговорах може йти мова, коли, навіть, дату визначають США?
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05.03.2026 16:20 Відповісти
Ні, все вірно, об'єктність і є.
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05.03.2026 16:21 Відповісти
Ви хоч розумієте значення слова обʼєктність чи аби підтримати нікчемного паяца?
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05.03.2026 16:25 Відповісти
Звичайно розумію)
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05.03.2026 16:25 Відповісти
"Україна чекає на дату від США".

А чого ти про Європу забув ? Чи з Європою тобі все ясно - дали 90 млрд. євро на ще 2 роки цієї стаціонарної м'ясорубки - треба виконувати бажання єврогосподарів?!
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05.03.2026 16:20 Відповісти
Чекає сигналу, блд! 😂😂😂
"«- Гюльчатай, открой личико!
- Отставить!
- Товарищ Сухов, я ж по-серьёзному, я жениться хочу. Только личико увидеть, а то вдруг крокодил какой, а потом томись всю жизнь!» ("Бєлоє солнце пустині", х/ф)
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05.03.2026 16:28 Відповісти
Овоч.
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05.03.2026 16:28 Відповісти
Імітація бурної діяльності. Фантастичний довбень.
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05.03.2026 18:48 Відповісти
 
 