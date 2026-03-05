Зеленский о смещении переговорного процесса: Украина ждет дату от США

Сдвиг переговорного процесса связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке, в частности операцией Израиля и США против Ирана.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга 5 марта, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сдвиг мирного процесса

По его словам, сейчас сложно комментировать изменение графика трехсторонних переговоров, поскольку это напрямую связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время президент подчеркнул, что работа по другим направлениям продолжается. В частности, уже состоялся очередной обмен пленными.

"Это еще раз говорит, что смещение даты не из-за того, что трехсторонняя группа не работает, а из-за того, что идут боевые действия на Ближнем Востоке. Мы ждем дату от американских партнеров", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США подпишут гарантии безопасности для Украины только при условии соглашения с РФ, - Зеленский

Больше о трехсторонних переговорах

3 марта в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США на Иран не повлияет на трехсторонние переговоры с Россией. Он также сказал, что очередной раунд должен состояться 5 или 6 марта.

4 марта источник Суспільного в украинской делегации сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США отложили,пока нет точной даты и места проведения.

Зеленский впоследствии подтвердил, что в настоящее время нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи из-за ситуации с безопасностью вокруг Ирана.

Читайте также: Зеленский обсудил с наследным принцем Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке