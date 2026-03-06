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В Белом доме помолились за Трампа и вооруженные силы США. ВИДЕО

В Белом доме состоялась молитва за президента США Дональда Трампа и американские вооруженные силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространили соцсети

Участники молитвы склонили головы

Во время молитвы присутствующие склонили головы и протянули руки в сторону президента США. Сам Дональд Трамп закрыл глаза и молча кивал головой.

"Отче, молимся, чтобы ты и впредь давал нашему президенту силу управлять нашей великой нацией", — сказал пастор во время молитвы.

Ранее мы сообщали

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль усилит удары по военным объектам Ирана: будут "неожиданные шаги"

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Иран (2976) молитва (134) Трамп Дональд (8189)
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Топ комментарии
+49
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06.03.2026 00:25 Ответить
+34
Тепер я бачив все
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06.03.2026 00:09 Ответить
+27
Це вже не Білий дім, а секта якась
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06.03.2026 00:17 Ответить
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Тепер я бачив все
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06.03.2026 00:09 Ответить
👍...
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06.03.2026 00:11 Ответить
Підожди, далі буде ще цікавіше. Тромб зажадає стати американським Папою і проведе обряд канонізації. Його будуть возити по дорозі а американці будуть стояти навколішках махати прапорцями і плакати. Тромбу дуже сподобалось як це роблять на Сосії і в північній кореї
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06.03.2026 00:21 Ответить
Навіть назви державних установ непотрібно міняти (Капітолій, Сенат).. Новий імператор Калігула чи новий Нерон з'явився (римський імератор мав статус Верховного понтіфіка)
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06.03.2026 09:42 Ответить
ой, боюся щє не все - далі буде...
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06.03.2026 00:24 Ответить
******* цьірк с кончєньім клоуном.
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06.03.2026 00:25 Ответить
у них так все xeрово, що вже й молитися треба
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06.03.2026 00:28 Ответить
Не все. Ви не бачили всі принади Луїзи...))
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06.03.2026 00:30 Ответить
вам уже нее интересно? а мне-все еще интересно)
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06.03.2026 12:42 Ответить
возраст свое берет..?
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06.03.2026 19:02 Ответить
на бабусю Машу?))
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07.03.2026 11:59 Ответить
Ну що ви, всетільки починається, попереду багато цікавого.
Але мабуть смішного буде мало.
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06.03.2026 01:06 Ответить
is there not very much activity from a 3 days registered user?
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06.03.2026 03:54 Ответить
Сеанс спіритизму в Жовтому домі. Кого побачив Трамп з заплющеними очима? Невже спілкувався прямо з богом?
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06.03.2026 12:30 Ответить
помолимося щоб його в дурку забрали
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06.03.2026 00:11 Ответить
Іншалла 👆
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06.03.2026 00:12 Ответить
І скажіть після цього, що в очільників найсильнішої держави світу не містичний тип мислення...
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06.03.2026 00:12 Ответить
ні! це за межою нормальності вже! далі може бути тільки багаття і .. шось там ще!
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06.03.2026 00:18 Ответить
навіть Лінкольн потупив очі від сорому
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06.03.2026 00:12 Ответить
Ну так! Молитися за Трампа на портрет Трампа - до такого у Білому домі ще не дохрдило. Були у СЛА різні секти, але до Білого дому їх не пускали.
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06.03.2026 06:16 Ответить
так це "Прихована камера!!!"
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06.03.2026 00:16 Ответить
Це вже не Білий дім, а секта якась
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06.03.2026 00:17 Ответить
*бальна зала архітектора трампа
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06.03.2026 01:03 Ответить
Слова державного гімну США ще не змінили включивши прізвище Трампа? Не здивуюсь. А то буде. Гімн США, слова Трампа, музика кремлівська.
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06.03.2026 00:17 Ответить
Развє єто цірк? Єто балаган....
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06.03.2026 00:18 Ответить
***бать кончений дурдом. Я не здивуюсь якщо ті шизоїди ще й на портрет Х'уйла моляться
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06.03.2026 00:18 Ответить
Таке враження, що санітари вмовляють діда випити таблетки
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06.03.2026 00:18 Ответить
******* сюр конечно )
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06.03.2026 00:20 Ответить
Я такое лет 10 назад мог себе представить только в пародийном фильме, где в роли преза Лесли Нильсон)
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06.03.2026 00:22 Ответить
Бісмілло рахмон рахім.....
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06.03.2026 00:22 Ответить
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06.03.2026 00:25 Ответить
До прокурора? Прокурор прокурор.. прокурор у сьомій палаті, відведіть його..
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06.03.2026 09:01 Ответить
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06.03.2026 00:28 Ответить
Ну хто там розказував що в америці такого не можливо тому що там декілька рівнів захисту від дурня? Ну тепер любуйтесь як головний дурень насрав в памперс і заснув, а навколо нього два десятки американських плебеїв на нього моляться. Що далі? Всі будуть при вході йому перстень цілувати і навколішках шоркаючи дарити подарунки дорогі і обмін на якийсь дозвіл?. Хоча пардон, забув. Уже це сталося. Тромб же тепер ''хазяїн міра'' і збирає з усіх по мільярду за вступ в його клуб
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06.03.2026 00:28 Ответить
Тут їх ціле стадо паслося в часи передвиборчої кампанії, верещали про потужні ричаги стримувань і противаг в США.
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06.03.2026 00:58 Ответить
До такого навіть кремлівське ***** не додумалося
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06.03.2026 00:32 Ответить
секта свідків рудого дебіла !
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06.03.2026 00:37 Ответить
цікаво трамп як яник якщо-шо в ростов драпати розглядає?
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06.03.2026 00:37 Ответить
заодно могли би і відспівати!
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06.03.2026 00:37 Ответить
Пастор(мп).
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06.03.2026 00:39 Ответить
Пан Бог офігів..У Гітлера в Гімалаях шукали Шамболу і теж мабуть молилися. Ну, зосталось таки: Хайль Трамп! Чи батько Сталін...Або хай поїдуть в КНДР переймати тамтешній досвід. Ніколи не думала, що доживу до історичного моменту, коли наче нормальну велику державу очолить ідіот.
.
.
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06.03.2026 00:40 Ответить
Вже відспівали?
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06.03.2026 00:41 Ответить
Фільм Ідіократія (2006) в реалі!
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06.03.2026 00:42 Ответить
Владу в США захопили психи та ідіоти. Якийсь сюр.
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06.03.2026 00:45 Ответить
Мощі і ікони скоро намолювать почнуть? Як брати приклад з друга валодьї, то вже ж у всьому
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06.03.2026 00:54 Ответить
А портрети бісером вишивати їм слабо?

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06.03.2026 01:11 Ответить
Хто ж це так підлизав? ********** чи мєндельша? Хоча там багато подібних страдальців ат любві. Тьху, гидота!
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06.03.2026 07:57 Ответить
Ви будете здивовані тим скільки пропозицій цього, та подібного до цього, лайна в Тирнеті. Мені інше цікаве. Чи хтось купував таке лайно і чи досі хтось купує?
Наберіть, наприклад, в Гуглі - подушка зеленський і Ви просто офігеїте!
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06.03.2026 12:23 Ответить
Мені не попадалось, але я помітила, як тільки щось промелькне і ти зайдеш подивитись, відразу стрічка підсовує все подібне. А зеленого я на дух не переношу, ніколи не дивлюсь і не слухаю це непорозуміння, тому навіть не буду цікавитись, я вам і так вірю.
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06.03.2026 12:52 Ответить
Секта...
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06.03.2026 01:09 Ответить
Пропустили ЗА УПОКІЙ!!! Помолилися за упокій трампа - це богоугодно навіть за Усіком!
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06.03.2026 01:13 Ответить
фото називається "дєржітє мєня всє!"
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06.03.2026 01:15 Ответить
Боже царя храни. Сцк, це якийсь сюр
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06.03.2026 01:49 Ответить
чого всі збудилися? молитва була заупокійна ))
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06.03.2026 01:53 Ответить
В дурдом завезли нові психотропні препарати.
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06.03.2026 01:58 Ответить
а кого призначать ямериканським гундяєвим?...
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06.03.2026 03:07 Ответить
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06.03.2026 03:45 Ответить
Трумій перший, понтифік, понтогон і ПісДіловець.
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06.03.2026 08:58 Ответить
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06.03.2026 17:05 Ответить
Такі да. З таким пришелепкуватим вся надія тільки на Бога.
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06.03.2026 03:51 Ответить


Я теж за нього молюся
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06.03.2026 04:01 Ответить
в ормуздської затоці погрози від ятол,
внедрили вчясно міндичя погрози він відвьол!
.
непогано було би і опі зібратися і помолитися за бубу - відстаємо, не поспіваємо!
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06.03.2026 04:29 Ответить
та яка там рибалка?
і за вас ве спіймають і за вас все виїбуть...
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06.03.2026 10:35 Ответить
ой як же після всієї тієї рудої хвороби всім буде соромно...
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06.03.2026 04:39 Ответить
Жива ікона.Коли мироточе то хто стоїть поруч носи закрив.ають.
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06.03.2026 05:57 Ответить
За збройні сили ще якось зрозуміло, але за трампона... а що вже кердикнувся?
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06.03.2026 06:29 Ответить
Доні, справжній аятола всіх персів!
Доні, акбар амінь!
Чи як там?
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06.03.2026 06:47 Ответить
Капець...
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06.03.2026 07:24 Ответить
Ганьба та й годі!
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06.03.2026 07:37 Ответить
поставили б вже по свічці , за упокой
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06.03.2026 07:55 Ответить
Ще треба обряд вуду провести.
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06.03.2026 08:25 Ответить
Точно - єрмак по таких обрядах спєц
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06.03.2026 08:49 Ответить
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06.03.2026 08:33 Ответить
Так і є . Бібі не зміг вмовити на таку війну а ні Обаму, а ні Байдена , тільки рудий додік-миротворець вирішив повоювати та рознести Близький Схід до бєніноі мами.
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06.03.2026 17:04 Ответить
Дебили. Тепер Іранські події можуть заграти іншими барвами
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06.03.2026 08:36 Ответить
ХХІ століття... мдє, тільки молитись і залишилось...
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06.03.2026 08:47 Ответить
Там Бога немає
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06.03.2026 08:53 Ответить
Співають "мамона царя храні"???
Чи які у них ще варіанти 😀
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06.03.2026 08:56 Ответить
Три рази ку!!
І присідати старанно, щоб аж штани рипіли )))
Блін, це якийсь сюр ...
Фараон і холопи..
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06.03.2026 09:00 Ответить
Це Брежнєв
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06.03.2026 09:06 Ответить
шапіто95
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06.03.2026 09:20 Ответить
Білий дім стрімко перетворюється на дурку!
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06.03.2026 09:21 Ответить
Навіть на болотах з ****** такого не робили.
додік геть збожеволів від неосяжної влади.
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06.03.2026 09:48 Ответить
на болотах "валдайські шамани" не одноразово намолювали рашистського слугу антихриста куйла на кровопролиття і геноцид українського народу .
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06.03.2026 10:17 Ответить
цирк на дроті
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06.03.2026 10:04 Ответить
"СЕАНС ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВАМПІРІЗМУ" молитися за вбивць- робота лукавого,
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06.03.2026 10:15 Ответить
Вибачайте що на кацапській: Как-то утром поделился мудростью со мною дед: С ******** спросу нет! И сразу. *** дал, дал ***, ну и слава богу. Поплыла кукуха
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06.03.2026 10:47 Ответить
Іранці 5 разів на день моляться.
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06.03.2026 10:53 Ответить
а чому ви перевозбудились так усі? в Америці так було завжди, за президентів молились. Країна все ж таки не на принципах марксизму була засновава. Прочитавши коментарі деяких дебілів стає дедалі зрозуміло від чого в Україні повна жопа, і як вони ще взагалі допомагають "зєнасєлєнію такому"
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06.03.2026 11:10 Ответить
потрібно триматися губами за в'ялого
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06.03.2026 11:54 Ответить
Так і хочеться сказати: "Боже, збережи Америку!"
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06.03.2026 12:27 Ответить
Рейган на портреті в афує.
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06.03.2026 17:07 Ответить
 
 