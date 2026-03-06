В Белом доме помолились за Трампа и вооруженные силы США. ВИДЕО
В Белом доме состоялась молитва за президента США Дональда Трампа и американские вооруженные силы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространили соцсети.
Участники молитвы склонили головы
Во время молитвы присутствующие склонили головы и протянули руки в сторону президента США. Сам Дональд Трамп закрыл глаза и молча кивал головой.
"Отче, молимся, чтобы ты и впредь давал нашему президенту силу управлять нашей великой нацией", — сказал пастор во время молитвы.
Ранее мы сообщали
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба может стать следующей страной после Ирана, где Соединенные Штаты сыграют роль в смене режима.
Топ комментарии
+49 Dimon Huligun
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Але мабуть смішного буде мало.
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Наберіть, наприклад, в Гуглі - подушка зеленський і Ви просто офігеїте!
Я теж за нього молюся
внедрили вчясно міндичя погрози він відвьол!
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непогано було би і опі зібратися і помолитися за бубу - відстаємо, не поспіваємо!
і за вас ве спіймають і за вас все виїбуть...
Доні, акбар амінь!
Чи як там?
Чи які у них ще варіанти 😀
І присідати старанно, щоб аж штани рипіли )))
Блін, це якийсь сюр ...
Фараон і холопи..
додік геть збожеволів від неосяжної влади.