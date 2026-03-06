В Белом доме помолились за Трампа и вооруженные силы США. ВИДЕО

В Белом доме состоялась молитва за президента США Дональда Трампа и американские вооруженные силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространили соцсети.

Участники молитвы склонили головы

Во время молитвы присутствующие склонили головы и протянули руки в сторону президента США. Сам Дональд Трамп закрыл глаза и молча кивал головой.

"Отче, молимся, чтобы ты и впредь давал нашему президенту силу управлять нашей великой нацией", — сказал пастор во время молитвы.

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