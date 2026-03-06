1 847 29
США потопили более 30 иранских кораблей, - командование
Военные США потопили более 30 иранских кораблей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер.
Подробности
По его словам, за последние 72 часа американские бомбардировщики нанесли удары почти по 200 целям в Иране.
Купер добавил, что США пока потопили более 30 иранских кораблей.
"И только за последние несколько часов мы поразили иранский корабль - носитель беспилотников размером примерно с авианосец времен Второй мировой войны. И пока мы говорим, он горит", - отметил он во время пресс-конференции в четверг.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
