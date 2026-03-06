РУС
Новости Удары США по Ирану
1 847 29

США потопили более 30 иранских кораблей, - командование

Более 30 иранских кораблей уничтожено США в течение 72 часов

Военные США потопили более 30 иранских кораблей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер.

Подробности

По его словам, за последние 72 часа американские бомбардировщики нанесли удары почти по 200 целям в Иране.

Купер добавил, что США пока потопили более 30 иранских кораблей.

"И только за последние несколько часов мы поразили иранский корабль - носитель беспилотников размером примерно с авианосец времен Второй мировой войны. И пока мы говорим, он горит", - отметил он во время пресс-конференции в четверг.

Читайте: ЦАХАЛ заявил о широкомасштабной волне ударов по Тегерану

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Смотрите: В Белом доме помолились за Трампа и вооруженные силы США. ВИДЕО

Иран (925) корабль (256) США (7188)
Топ комментарии
+8
Відео знищення найбільшого корабля іранського флоту - дрононосця Shahid Bagheri. 42 000 тонн водотоннажність (як авіаносець «Акагі»), можливість нести дрони, вертольоти, ракети і навіть невеликі кораблі. Звісно, це не унікальна конструкція, а переробка. У цьому випадку з південнокорейського контейнеровоза.

https://streamable.com/p631ex
06.03.2026 10:37 Ответить
+2
Витратили купу ресурсів на здорову дуру яка згодилась тільки як учбова ціль для американської авіації 🤔
06.03.2026 10:42 Ответить
+1
Ну іранці хвалились (данні з вікі) що там і РЕБ і радіоелектронна розвідка втулена на борт, а ще лікарня і навіть спортзал, ну і в трюмі може бути "30 швидкісних ударних кораблів" (с) а скільки повітряних і морських дронів навіть не пишуть, хоча під час презентації заставили повітряними всю палубу
06.03.2026 10:55 Ответить
