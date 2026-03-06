РУС
Новости Удар Израиля по Ирану
ЦАХАЛ заявил о широкомасштабной волне ударов по Тегерану

ЦАХАЛ сообщил о масштабной атаке на инфраструктуру Ирана в Тегеране

Армия обороны Израиля сообщила о масштабных ударах по инфраструктуре иранского режима в Тегеране в ночь на 6 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграме.

"Израильские вооруженные силы начали широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране", - отмечается в сообщении.

Также начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявлял, что Израиль переходит к следующей фазе операции против Ирана.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Израиль (530) Иран (925)
Не соромтесь, лупаште більше. Режим аятолл заколюпав пів світу.
06.03.2026 08:03 Ответить
 
 