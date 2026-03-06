1 328 1
ЦАХАЛ заявил о широкомасштабной волне ударов по Тегерану
Армия обороны Израиля сообщила о масштабных ударах по инфраструктуре иранского режима в Тегеране в ночь на 6 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграме.
"Израильские вооруженные силы начали широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране", - отмечается в сообщении.
Также начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявлял, что Израиль переходит к следующей фазе операции против Ирана.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
