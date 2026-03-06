ЦАХАЛ заявил о широкомасштабной волне ударов по Тегерану

Армия обороны Израиля сообщила о масштабных ударах по инфраструктуре иранского режима в Тегеране в ночь на 6 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграме.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Израильские вооруженные силы начали широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране", - отмечается в сообщении.

Также начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявлял, что Израиль переходит к следующей фазе операции против Ирана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не планируют расширять военные цели в Иране, - Хегсет

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран нанес ракетные удары по Израилю, ЦАХАЛ ударил по объектам "Хезболлы" в Бейруте