РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13243 посетителя онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану
2 624 11

Иран нанес ракетные удары по Израилю, ЦАХАЛ ответил атакой на Бейрут

Последствия израильского авиаудара по южному району Бейрута

В ночь на 5 марта иранские войска выпустили три волны ракет по Израилю. Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической организации "Хезболла" в Бейруте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и ЦАХАЛ в соцсетях.

Удары по Израилю

Израильское военное командование около 4 часов утра отправило предупредительное сообщение непосредственно на мобильные телефоны в соответствующих районах.

В Иерусалиме и других районах центрального Израиля прозвучали сирены.

CNN отмечает, что это была уже третья волна ракетных ударов Ирана по Израилю с полуночи.

Ответ ЦАХАЛа

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по инфраструктуре террористической организации "Хезболла" в Бейруте.

В израильской армии добавили, что подробности об ударах "предоставят позже".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тегеран допускает удар по ядерному центру в Израиле, - СМИ

Автор: 

Израиль (527) Иран (901) Хезболла (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Щось в Ірані бомбили, бомбили, а у них як були ракети, дрони та літаки так і залишились.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:10 Ответить
+3
"Ізраїльська воєнщина"...таке словосполучення ********* у совку...Дивно,що прокацапські метастази є у коментах ЦН...
показать весь комментарий
05.03.2026 08:49 Ответить
+2
Надеюсь, Бейруту понравилось не меньше, чем в прошлый раз...
показать весь комментарий
05.03.2026 08:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось в Ірані бомбили, бомбили, а у них як були ракети, дрони та літаки так і залишились.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:10 Ответить
Друже - просто почитай доповіді Ізраїльської воєнщини - там все чорним по білому - знищено 20 генералів, 1000 складів з ракетами, повна перевага у повітрі над Іраном...
Думаєш вони брешуть????
показать весь комментарий
05.03.2026 08:23 Ответить
Надеюсь, Бейруту понравилось не меньше, чем в прошлый раз...
показать весь комментарий
05.03.2026 08:14 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2026 08:16 Ответить
Такую иранскую яхту вчера США испортили
показать весь комментарий
05.03.2026 08:16 Ответить
"Ізраїльська воєнщина"...таке словосполучення ********* у совку...Дивно,що прокацапські метастази є у коментах ЦН...
показать весь комментарий
05.03.2026 08:49 Ответить
і ще "сіоністи" тоже ******** совок юзать.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:11 Ответить
все керівництво по декілька разів було знищено, то хто ж тоді керує опором персів?
показать весь комментарий
05.03.2026 08:58 Ответить
ШІ !
показать весь комментарий
05.03.2026 09:18 Ответить
Бомбив Іран, а полетіло на Бейрут. ???
показать весь комментарий
05.03.2026 09:17 Ответить
Іран вдарив по Ізраілю. У відповідь Іззраіль вдарив по Лівану. Тепер Лівану треба вдарити по Ірану, щобколо замкнулося?
показать весь комментарий
05.03.2026 09:20 Ответить
 
 