Иран нанес ракетные удары по Израилю, ЦАХАЛ ответил атакой на Бейрут
В ночь на 5 марта иранские войска выпустили три волны ракет по Израилю. Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической организации "Хезболла" в Бейруте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и ЦАХАЛ в соцсетях.
Удары по Израилю
Израильское военное командование около 4 часов утра отправило предупредительное сообщение непосредственно на мобильные телефоны в соответствующих районах.
В Иерусалиме и других районах центрального Израиля прозвучали сирены.
CNN отмечает, что это была уже третья волна ракетных ударов Ирана по Израилю с полуночи.
Ответ ЦАХАЛа
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по инфраструктуре террористической организации "Хезболла" в Бейруте.
В израильской армии добавили, что подробности об ударах "предоставят позже".
