Иран нанес ракетные удары по Израилю, ЦАХАЛ ответил атакой на Бейрут

В ночь на 5 марта иранские войска выпустили три волны ракет по Израилю. Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической организации "Хезболла" в Бейруте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и ЦАХАЛ в соцсетях.

Удары по Израилю

Израильское военное командование около 4 часов утра отправило предупредительное сообщение непосредственно на мобильные телефоны в соответствующих районах.

В Иерусалиме и других районах центрального Израиля прозвучали сирены.

CNN отмечает, что это была уже третья волна ракетных ударов Ирана по Израилю с полуночи.

Ответ ЦАХАЛа

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по инфраструктуре террористической организации "Хезболла" в Бейруте.

В израильской армии добавили, что подробности об ударах "предоставят позже".

