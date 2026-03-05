УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Удар Ізраїлю по Ірану
4 232 14

Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю, ЦАХАЛ вдарив по об’єктах "Хезболли" у Бейруті

Наслідки ізраїльського авіаудару по південному району Бейрута

У ніч на 5 березня іранські війська випустили три хвилі ракет по Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об’єктах терористичної організації "Хезболла" в Бейруті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та ЦАХАЛ у соцмережах.

Удари по Ізраїлю

Ізраїльське військове командування близько 4 години ранку  надіслало попереджувальне повідомлення безпосередньо на мобільні телефони в відповідних районах.

У Єрусалимі та інших районах центрального Ізраїлю пролунали сирени.

CNN зазначає, що це була вже третя хвиля ракетних ударів Ірану по Ізраїлю з опівночі.

Відповідь ЦАХАЛу

Згодом  Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про удари по інфраструктурі терористичної організації "Хезболла" в Бейруті.

В ізраїльській армії додали, що подробиці щодо ударів "нададуть згодом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тегеран допускає удар по ядерному центру в Ізраїлі, - ЗМІ

Автор: 

Ізраїль (1992) Іран (3483) Хезболла (51)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Щось в Ірані бомбили, бомбили, а у них як були ракети, дрони та літаки так і залишились.
показати весь коментар
05.03.2026 08:10 Відповісти
+6
"Ізраїльська воєнщина"...таке словосполучення ********* у совку...Дивно,що прокацапські метастази є у коментах ЦН...
показати весь коментар
05.03.2026 08:49 Відповісти
+3
1. Не всі "хвилі" однакові. Думаєш чого не пишуть кількість ракет у хвилі? Щось мені підказує - там були лічені одиниці ракет. Бо "рівень песця" треба підтримувати, а Іран з кожним днем огризається все слабше. А починати наземку - ніхто не хоче.
2. Іран 47 років накопичував та виробляв залізяччя на нафтогазові доходи. В країні 80'000'000 людей проживає. А збройні сили (включаючи регулярну армію, Квір, місцевий постійний ТРО - більше 1'100'000 осіб). Які б там не були круті американські та ізраїльські розвідники та як би там не обробляли супутникові знімки - і через тиждень десь може відкритись люк чи виїхати з бетонного прихованого бункера колісна пускова - і буде чергова "хвиля" з 2 ракет.

Помилка США/Ізраїлю не в тому, що вони почали лупашити по Ірану (пускові, радари ППО, заводи, склади, уряд), а в тому, що вони це почали робити тоді, коли 30-40'000 активних протестувальників і місцеві спецслужби мінометами і кулеметами ВЖЕ перебили цієї зими. Якби ці події співпали - був би шанс зміни влади. А зараз - немає кому там на барикади йти.
показати весь коментар
05.03.2026 09:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось в Ірані бомбили, бомбили, а у них як були ракети, дрони та літаки так і залишились.
показати весь коментар
05.03.2026 08:10 Відповісти
Друже - просто почитай доповіді Ізраїльської воєнщини - там все чорним по білому - знищено 20 генералів, 1000 складів з ракетами, повна перевага у повітрі над Іраном...
Думаєш вони брешуть????
показати весь коментар
05.03.2026 08:23 Відповісти
1. Не всі "хвилі" однакові. Думаєш чого не пишуть кількість ракет у хвилі? Щось мені підказує - там були лічені одиниці ракет. Бо "рівень песця" треба підтримувати, а Іран з кожним днем огризається все слабше. А починати наземку - ніхто не хоче.
2. Іран 47 років накопичував та виробляв залізяччя на нафтогазові доходи. В країні 80'000'000 людей проживає. А збройні сили (включаючи регулярну армію, Квір, місцевий постійний ТРО - більше 1'100'000 осіб). Які б там не були круті американські та ізраїльські розвідники та як би там не обробляли супутникові знімки - і через тиждень десь може відкритись люк чи виїхати з бетонного прихованого бункера колісна пускова - і буде чергова "хвиля" з 2 ракет.

Помилка США/Ізраїлю не в тому, що вони почали лупашити по Ірану (пускові, радари ППО, заводи, склади, уряд), а в тому, що вони це почали робити тоді, коли 30-40'000 активних протестувальників і місцеві спецслужби мінометами і кулеметами ВЖЕ перебили цієї зими. Якби ці події співпали - був би шанс зміни влади. А зараз - немає кому там на барикади йти.
показати весь коментар
05.03.2026 09:36 Відповісти
Надеюсь, Бейруту понравилось не меньше, чем в прошлый раз...
показати весь коментар
05.03.2026 08:14 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2026 08:16 Відповісти
Такую иранскую яхту вчера США испортили
показати весь коментар
05.03.2026 08:16 Відповісти
Навіть трохи цікаво: такий дизайн-проект їм європейці зробили чи це витвір китайського "генія" дизайну?

Є підозра, що проект - південнокорейський. Хоча для себе вони будують класичні, не катамаранного конструктиву.
показати весь коментар
05.03.2026 09:44 Відповісти
"Ізраїльська воєнщина"...таке словосполучення ********* у совку...Дивно,що прокацапські метастази є у коментах ЦН...
показати весь коментар
05.03.2026 08:49 Відповісти
і ще "сіоністи" тоже ******** совок юзать.
показати весь коментар
05.03.2026 09:11 Відповісти
все керівництво по декілька разів було знищено, то хто ж тоді керує опором персів?
показати весь коментар
05.03.2026 08:58 Відповісти
ШІ !
показати весь коментар
05.03.2026 09:18 Відповісти
Бомбив Іран, а полетіло на Бейрут. ???
показати весь коментар
05.03.2026 09:17 Відповісти
Іран вдарив по Ізраілю. У відповідь Іззраіль вдарив по Лівану. Тепер Лівану треба вдарити по Ірану, щобколо замкнулося?
показати весь коментар
05.03.2026 09:20 Відповісти
 
 