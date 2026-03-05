Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю, ЦАХАЛ вдарив по об’єктах "Хезболли" у Бейруті
У ніч на 5 березня іранські війська випустили три хвилі ракет по Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об’єктах терористичної організації "Хезболла" в Бейруті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та ЦАХАЛ у соцмережах.
Удари по Ізраїлю
Ізраїльське військове командування близько 4 години ранку надіслало попереджувальне повідомлення безпосередньо на мобільні телефони в відповідних районах.
У Єрусалимі та інших районах центрального Ізраїлю пролунали сирени.
CNN зазначає, що це була вже третя хвиля ракетних ударів Ірану по Ізраїлю з опівночі.
Відповідь ЦАХАЛу
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про удари по інфраструктурі терористичної організації "Хезболла" в Бейруті.
В ізраїльській армії додали, що подробиці щодо ударів "нададуть згодом".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думаєш вони брешуть????
2. Іран 47 років накопичував та виробляв залізяччя на нафтогазові доходи. В країні 80'000'000 людей проживає. А збройні сили (включаючи регулярну армію, Квір, місцевий постійний ТРО - більше 1'100'000 осіб). Які б там не були круті американські та ізраїльські розвідники та як би там не обробляли супутникові знімки - і через тиждень десь може відкритись люк чи виїхати з бетонного прихованого бункера колісна пускова - і буде чергова "хвиля" з 2 ракет.
Помилка США/Ізраїлю не в тому, що вони почали лупашити по Ірану (пускові, радари ППО, заводи, склади, уряд), а в тому, що вони це почали робити тоді, коли 30-40'000 активних протестувальників і місцеві спецслужби мінометами і кулеметами ВЖЕ перебили цієї зими. Якби ці події співпали - був би шанс зміни влади. А зараз - немає кому там на барикади йти.
Є підозра, що проект - південнокорейський. Хоча для себе вони будують класичні, не катамаранного конструктиву.