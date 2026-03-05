Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю, ЦАХАЛ вдарив по об’єктах "Хезболли" у Бейруті

У ніч на 5 березня іранські війська випустили три хвилі ракет по Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об’єктах терористичної організації "Хезболла" в Бейруті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та ЦАХАЛ у соцмережах.

Удари по Ізраїлю

Ізраїльське військове командування близько 4 години ранку надіслало попереджувальне повідомлення безпосередньо на мобільні телефони в відповідних районах.

У Єрусалимі та інших районах центрального Ізраїлю пролунали сирени.

CNN зазначає, що це була вже третя хвиля ракетних ударів Ірану по Ізраїлю з опівночі.

Відповідь ЦАХАЛу

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про удари по інфраструктурі терористичної організації "Хезболла" в Бейруті.

В ізраїльській армії додали, що подробиці щодо ударів "нададуть згодом".

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