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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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ЦАХАЛ заявив про широкомасштабну хвилю ударів по Тегерану

ЦАХАЛ повідомив про масштабну атаку на інфраструктуру Ірану в Тегерані

Армія оборони Ізраїлю повідомила про масштабні удари по інфраструктурі іранського режиму в Тегерані в ніч на 6 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛ у телеграм.

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"Ізраїльські збройні сили розпочали широкомасштабну хвилю ударів по інфраструктурі іранського терористичного режиму в Тегерані", - зазначається у дописі.

Також начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір заявляв, що Ізраїль переходить до наступної фази операції проти Ірану.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Ізраїль (1992) Іран (3490)
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Не соромтесь, лупаште більше. Режим аятолл заколюпав пів світу.
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06.03.2026 08:03 Відповісти
ЦАХАЛ заявив про широкомасштабну хвилю ударів по Тегерану

Ізраїлю необхідно квапитися - США Трампа як союзник ненадійний. На нього потиснуть т. Пу і т. Сі і він стане у позу миротворця. Так Трамп поступив з Україною - став на сторону терориста-агресора.

Є відома стратагема, яку активно використовувало КГБ-міжнародний відділ КПСС-ГРУ Управляемый вялотекущий хаос - такая себе кастрюля-сковорода на кухне у Кремле.

Таке враження що каструля з написом США теж на кухні у Кремлі і керується Кремлем через Трампа.

Як ще можна пояснити логікум всіх дій Трампа, після того як Трамп зайняв Білий Дім - вся його "політика" на користь Кремль. Якщо не напряму, то опосередковано.
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06.03.2026 08:58 Відповісти
 
 