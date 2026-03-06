ЦАХАЛ заявив про широкомасштабну хвилю ударів по Тегерану

Армія оборони Ізраїлю повідомила про масштабні удари по інфраструктурі іранського режиму в Тегерані в ніч на 6 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛ у телеграм.

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"Ізраїльські збройні сили розпочали широкомасштабну хвилю ударів по інфраструктурі іранського терористичного режиму в Тегерані", - зазначається у дописі.

Також начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір заявляв, що Ізраїль переходить до наступної фази операції проти Ірану.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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