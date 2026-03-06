2 764 2
ЦАХАЛ заявив про широкомасштабну хвилю ударів по Тегерану
Армія оборони Ізраїлю повідомила про масштабні удари по інфраструктурі іранського режиму в Тегерані в ніч на 6 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛ у телеграм.
"Ізраїльські збройні сили розпочали широкомасштабну хвилю ударів по інфраструктурі іранського терористичного режиму в Тегерані", - зазначається у дописі.
Також начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір заявляв, що Ізраїль переходить до наступної фази операції проти Ірану.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ізраїлю необхідно квапитися - США Трампа як союзник ненадійний. На нього потиснуть т. Пу і т. Сі і він стане у позу миротворця. Так Трамп поступив з Україною - став на сторону терориста-агресора.
Є відома стратагема, яку активно використовувало КГБ-міжнародний відділ КПСС-ГРУ Управляемый вялотекущий хаос - такая себе кастрюля-сковорода на кухне у Кремле.
Таке враження що каструля з написом США теж на кухні у Кремлі і керується Кремлем через Трампа.
Як ще можна пояснити логікум всіх дій Трампа, після того як Трамп зайняв Білий Дім - вся його "політика" на користь Кремль. Якщо не напряму, то опосередковано.