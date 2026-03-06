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Новини Трамп погрожує Ірану Удар Ізраїлю по Ірану
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США не планують розширювати військові цілі в Ірані, - Гегсет

Гегсет про перебіг військової операції в Ірані

Сполучені Штати не планують розширювати військові цілі в Ірані. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, коментуючи перебіг американської військової операції проти Тегерана.

Гегсет наголосив, що Вашингтон чітко визначив завдання військової кампанії, пише Цензор.НЕТ.

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Операція проти іранської зброї

"Наші цілі не розширюються. Ми точно знаємо, чого намагаємося досягти", – сказав він.

За словами глави Пентагону, операція США, відома як Epic Fury ("Епічна лють"), спрямована насамперед на знищення іранських наступальних ракет, об’єктів ракетного виробництва та військово-морського флоту.

Крім того, за його словами, ключовим завданням є недопущення отримання Іраном ядерної зброї. Водночас Гегсет прокоментував і заяви президента США Дональда Трампа щодо майбутнього політичного керівництва Ірану.

Він зазначив, що Трамп "має величезний вплив на те, хто керуватиме Іраном, враховуючи операцію, що триває".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Куба може стати наступною після Ірану

США взяли під контроль водний і повітряний простір Ірану

Напередодні речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Сполучені Штати фактично контролюють водний простір в Ірані.

Окрім того, вона заявила, що іранський режим буде повністю знищено.

Читайте: Зеленський перешкоджає мирній угоді з РФ. У нього стало ще менше "козирів", - Трамп

Автор: 

Іран (3483) США (26726) Трамп Дональд (8926) Гегсет Піт (148)
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Топ коментарі
+2
як би там не було - аятол треба добивати, а не тако..вати взад.
не забьєш гвіздка не кінця?
і рано чи пізно ти за нього зачепишся і сядеш на нього всією сракою.
або не забивати, або забити по самісеньку шляпку, а шо би не стирчяло.
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06.03.2026 03:21 Відповісти
+1
цілі вже досягнуті, Білий Дім молится на доню!
a доня спить...
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06.03.2026 02:03 Відповісти
+1
блокбастер "хйло по американськи"
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06.03.2026 02:29 Відповісти
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Скоріше за все Трампон підтвердить в черговий раз, що він звичайний п#здабол,( а може він вирішить йти до кінця і спровокує натуральну Третю Світову , і ця цивілізація закінчить своє ганебне існування.)
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06.03.2026 01:55 Відповісти
Щось не здається, що Рашка та Китай спішать вписатися за Іран. А без цього яка світова війна? Хоча для нас було б щастям, якби Рашка та Штати зціпилися по-дорослому.
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06.03.2026 07:39 Відповісти
З яких пір рашка і Штати є ворогами?
Схоже, що рашка це проксі США, (почитайте П Штепу .)👈
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06.03.2026 08:43 Відповісти
цілі вже досягнуті, Білий Дім молится на доню!
a доня спить...
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06.03.2026 02:03 Відповісти
мабуть будуть поглиблювати
ну що ж, теж непогано

.
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06.03.2026 02:03 Відповісти
Дехто з оглядачів говорить про те, що янкі варто поглиблювати асенізаційні резервувари, щоб помістилося все чим вони обхезаються після закінчення ракет ппо , а це вже навпаки - трішки погано ((
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06.03.2026 03:19 Відповісти
вам би в 95му кварталі себе спробувати,
впевнений - ви пройшли би конкурс,
там такі самі жартівники...
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06.03.2026 03:41 Відповісти
Ваша " американська" думка мені дуже важлива , у наступному житті може застосую. Особливо якщо президенти США перестануть у овальному кабінеті під себе ходити на очах у журналістів , як нещодавно один рудий зробив ....
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06.03.2026 10:50 Відповісти
поперше ви дуже спідливий - скорость це ви!
по інше - читайте попереше,,,
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06.03.2026 10:55 Відповісти
що таке "попереше ", бо не розумію що читати ?
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06.03.2026 11:12 Відповісти
вам би в 95му кварталі себе спробувати,
впевнений - ви пройшли би конкурс,
там такі самі жартівники..
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06.03.2026 12:18 Відповісти
як би там не було - три дні на роздумки в вас вже є...
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06.03.2026 11:03 Відповісти
Мені американці ультиматуму не ставили, тому не розумію про які "три дні на роздумки" мова ведеться
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06.03.2026 11:14 Відповісти
а ти до амеріканців яким боком?
виключяй пихатість.
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06.03.2026 11:17 Відповісти
у мене з 3.15 одна асоціація - вартість найдешевшої водяри при совку (( Ти алкаш , чи "співчуваючий " ?
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06.03.2026 15:38 Відповісти
тоб яку ногу відірвати, алень?
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06.03.2026 11:43 Відповісти
краще собі клепку встав ту що випала , алєнєвод .
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06.03.2026 15:39 Відповісти
хто на тебе, псіна окающяя, нападав?
і чим тобі погрожував?
а тепер вже i я проти ....
угля іди пасасі, чорт прикацаплений...
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06.03.2026 16:05 Відповісти
їожик як завжди прикинувся белкою і не прічом🤣
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06.03.2026 12:27 Відповісти
ти не йожик - як мінімум баранчик , як максимум - ідіотик
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06.03.2026 15:40 Відповісти
рускіє - ви ублюдкi!
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06.03.2026 15:45 Відповісти
хто на тебе, псіна окающяя, нападав і чим тобі погрожував?
а тепер вже я проти ....
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06.03.2026 15:54 Відповісти
занадто багато крові - височіть на "одноі наріду"не злупиться
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06.03.2026 15:57 Відповісти
радуйся що зараз є...
бо заврта ротіна-мать і тебе мабілізує, і цене буде за хрощі
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06.03.2026 16:08 Відповісти
дядя - 7й рік!
dай ксіву! - або ти орбан...
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06.03.2026 16:18 Відповісти
Бувай , алкаш кацапський !
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06.03.2026 16:24 Відповісти
переполітрукався...
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06.03.2026 16:28 Відповісти
потреба буде? - замандячимо...
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06.03.2026 16:34 Відповісти
аленей - труха бачив? - це ваші
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06.03.2026 16:26 Відповісти
жгі , ідоте
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06.03.2026 16:35 Відповісти
шо за просто так? - де гроші?
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06.03.2026 16:39 Відповісти
надай данні - я тебе зареєструю як авоката...
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06.03.2026 16:37 Відповісти
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06.03.2026 16:37 Відповісти
коли я полонений - то я венгєрць.
коли нє? - українець!
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06.03.2026 17:10 Відповісти
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06.03.2026 17:12 Відповісти
от шо 2 паспорти дають,,
венгерець? - сіяртa!
українець? - на роsстріл...
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06.03.2026 17:26 Відповісти
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06.03.2026 17:27 Відповісти
як люблю я вас - зміняй смайлик
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06.03.2026 17:57 Відповісти
клінануло?
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06.03.2026 18:35 Відповісти
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06.03.2026 19:44 Відповісти
блокбастер "хйло по американськи"
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06.03.2026 02:29 Відповісти
Ніхто не збирався окупувати Іран. Теж мені новина.
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06.03.2026 02:49 Відповісти
BBC
Поблизу Ормузької протоки, яка з'єднує Перську затоку з Індійським океаном і через яку проходить більшість світового експорту нафти, вже скупчилося близько 1000 торгових суден. Про це повідомив Бі-Бі-Сі представник асоціації страхових компаній Лондона Lloyd's Market Association (LMA).

За словами голови відділу судноплавства та авіації LMA Ніла Робертса, половина з цієї тисячі - танкери, які перевозять нафту та зріджений газ.

«Більшість суден стоять на якорі передусім через зрозумілі побоювання судновласників та операторів за безпеку суден і команд», - пояснив Робертс.

За його даними, від неділі через Ормузьку протоку пройшло близько 40 суден.
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06.03.2026 02:53 Відповісти
У Перській затоці в ніч на четвер були підбито ще два танкери; загальна кількість танкерів, пошкоджених з початку війни, досягла дев'яти.
Ціни на нафту продовжують зростати.
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06.03.2026 02:55 Відповісти
Вашингтон розпорядився евакуювати американське посольство в Кувейті, повідомляє телекомпанія CBS News, партнер Бі-бі-сі в США.

Евакуація має відбутися в ніч з четверга на п'ятницю, а співробітникам диппредставництва наказано знищити секретну інформацію та видалити її з серверів посольства, повідомили CBS американські чиновники.

Раніше в четвер американська влада тимчасово припинила роботу посольства в Кувейті через атаки з боку Ірану.
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06.03.2026 03:00 Відповісти
CNN
До початку війни голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та інші військові лідери попереджали Трампа, що тривала військова кампанія може вплинути на запаси озброєння США - особливо тих, що підтримують Ізраїль та Україну, раніше повідомляло CNN. США «витрачають» ракети дальньої дії з точним наведенням протягом останніх кількох днів.

Хегсет заявив у четвер, що у США «немає нестачі ***********».

«Наші запаси оборонної та наступальної зброї дозволяють нам підтримувати цю кампанію стільки, скільки буде потрібно», - сказав він. «Ми лише почали боротися і боротися рішуче».

Коментарі Хегсета з'явилися після того, як Трамп вже заявив, що «велика хвиля» ударів США ще попереду.
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06.03.2026 03:11 Відповісти
Вартість нафти марки Brent 5 березня збільшилася до 85 доларів за барель

Міністерство фінансів США видало 30-денну ліцензію, що дозволяє Індії купувати російську нафту, яка вже знаходиться в морських танкерах. Про це у своєму акаунті в соцмережі X повідомив глава відомства Скотт Бессент.

За словами міністра, рішення прийнято для підтримки стабільності світового енергетичного ринку на тлі військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Тимчасове полегшення дозволить збільшити пропозицію сировини, поки ситуація в регіоні Близького Сходу залишається напруженою.

При цьому глава Мінфіну США підкреслив, що міра має короткостроковий характер і поширюється виключно на сировину, яка вже завантажена в танкери і знаходиться в морі.
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06.03.2026 03:18 Відповісти
https://x.com/SecScottBessent



https://x.com/SecScottBessent

Treasury Secretary Scott Bessent





https://x.com/SecScottBessent

@SecScottBessent


President Trump's energy agenda has resulted in oil and gas production reaching the highest levels ever recorded. To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is ******* a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil. This deliberately short-term measure will not provide significant financial benefit to the Russian government as it only authorizes transactions involving oil already stranded at sea. India is an essential partner of the United States, and we fully anticipate that New Delhi will ramp up purchases of U.S. oil. This stop-gap measure will alleviate pressure caused by Iran's attempt to take global energy hostage.

https://x.com/SecScottBessent/status/2029714253725262232 6:22 PM · Mar 5, 2026
·
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06.03.2026 03:21 Відповісти
Дякую за дайджест.
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06.03.2026 06:30 Відповісти
DW
Адміністрація США безстроково звільнила від санкцій німецькі дочірні компанії російського нафтового концерну «Роснефть», які перебувають під трастовим управлінням німецького уряду.
Міністерство фінансів США у четвер, 5 березня, дозволило Rosneft Deutschland працювати без обмежень за часом. Це рішення забезпечує виробництво на нафтопереробному заводі PCK у Шведті, Східна Німеччина, який постачає паливо та мазут до Берліна та північно-східної Німеччини.

Міністерство економіки Німеччини повідомило, що дозвіл, який спочатку був обмежений до 29 квітня, тепер «продовжено на невизначений термін».
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06.03.2026 06:53 Відповісти
як би там не було - аятол треба добивати, а не тако..вати взад.
не забьєш гвіздка не кінця?
і рано чи пізно ти за нього зачепишся і сядеш на нього всією сракою.
або не забивати, або забити по самісеньку шляпку, а шо би не стирчяло.
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06.03.2026 03:21 Відповісти
Маразматичні національні ідеології (будь то 'русскій мір', чи агресивні гілки ісламу, чи чучхе, чи ще щось подібне) мають право на існування лише за умови, що вони не висовують носа за свої міжнародно визнані національні кордони (якщо даний маразм з усіма його проявами влаштовує більшість місцевих громадян). Коли ж агресивна хвороба вилазить назовні, вона потребує оперативного лікування всім світом.
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06.03.2026 07:51 Відповісти
вже одно кацапняве падло з ядерною бомбою маємо.
вихлоп з цієї опери вже побачили...
ядерна країна напала на неядерну,
якої ядерна надала гарантії що на неї не нападе...
покажіть мені ту срань в яку після цього не послати русню і ту країну яка не захочє мати ядер?
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06.03.2026 08:00 Відповісти
Пабеда.
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06.03.2026 04:03 Відповісти
буба як завжди - міняю антідрон
на ракету для Петріот + 52млд на ремонт вчора збудованих доріг!
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06.03.2026 05:01 Відповісти
І що, вже здулись? Доні скоро скаже - закінчив ще одну війну(яка там по рахунку), пора і премію давати...
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06.03.2026 05:54 Відповісти
вони самі розширяться
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06.03.2026 06:20 Відповісти
Цілі ВСО досягнуті,Катар припинив поставки газу після удару(20% світового ринку),нафта уралс по 70 доларів.Краснов відзвітувався ху@лу що поставлені задачі виконані.
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06.03.2026 06:36 Відповісти
Якщо бліц-крігу не вийде, а піде війна в довгу, США буде в дупі.
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06.03.2026 07:15 Відповісти
Для бліц-крігу треба було виносити КВІР та вціліле керівництво Ірану, перманентно повторюючи суботні удари аж до початку хаосу в самому Ірані. Замість цього маємо спровокований цим самим Іраном хаос на Близькому Сході, втечу звідти американських дипломатів тощо. Зброю з кобури варто витягати лише з твердим наміром вбити, якщо опонент не підкориться, а не для спроби просто полякати.
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06.03.2026 07:59 Відповісти
Якщо рудий не завершить справу (заміна аятол з "ксіром" на адекватний світський уряд), то США будуть воювати з втретє. Тільки в ядерному конфлікті і з "бусифікацією" тих, хто виживе. Але то таке - для Доні головне рейтинг та влада.
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06.03.2026 07:16 Відповісти
доня в нас альцгеймеріть не по детскі.
навіть їбанутіше ніж *****..
світом правять псіхи на 150 років.
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06.03.2026 07:49 Відповісти
Це ж треба, щоб стався такий історичний феномен: стільки буйних ідіотів одночасно на чолі держав!
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06.03.2026 08:02 Відповісти
ваші берьзкі нікому і в харю не ставлять.
радує кацапцький автопром..
жмур? - лада!
два жмура? - дві лади!
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06.03.2026 08:03 Відповісти
Афганістан 2.0. США з перемогою відповзає.
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06.03.2026 10:45 Відповісти
 
 