США не планують розширювати військові цілі в Ірані, - Гегсет

Сполучені Штати не планують розширювати військові цілі в Ірані. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, коментуючи перебіг американської військової операції проти Тегерана.

Гегсет наголосив, що Вашингтон чітко визначив завдання військової кампанії, пише Цензор.НЕТ.

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Операція проти іранської зброї

"Наші цілі не розширюються. Ми точно знаємо, чого намагаємося досягти", – сказав він.

За словами глави Пентагону, операція США, відома як Epic Fury ("Епічна лють"), спрямована насамперед на знищення іранських наступальних ракет, об’єктів ракетного виробництва та військово-морського флоту.

Крім того, за його словами, ключовим завданням є недопущення отримання Іраном ядерної зброї. Водночас Гегсет прокоментував і заяви президента США Дональда Трампа щодо майбутнього політичного керівництва Ірану.

Він зазначив, що Трамп "має величезний вплив на те, хто керуватиме Іраном, враховуючи операцію, що триває".

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США взяли під контроль водний і повітряний простір Ірану

Напередодні речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Сполучені Штати фактично контролюють водний простір в Ірані.

Окрім того, вона заявила, що іранський режим буде повністю знищено.

Президент США Дональд Трамп високо оцінив хід військової операції проти Ірану. Глава Білого дому заявив, що оцінює ефективність кампанії "на 15 з 10".

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