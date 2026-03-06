США не планують розширювати військові цілі в Ірані, - Гегсет
Сполучені Штати не планують розширювати військові цілі в Ірані. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, коментуючи перебіг американської військової операції проти Тегерана.
Гегсет наголосив, що Вашингтон чітко визначив завдання військової кампанії, пише Цензор.НЕТ.
Операція проти іранської зброї
"Наші цілі не розширюються. Ми точно знаємо, чого намагаємося досягти", – сказав він.
За словами глави Пентагону, операція США, відома як Epic Fury ("Епічна лють"), спрямована насамперед на знищення іранських наступальних ракет, об’єктів ракетного виробництва та військово-морського флоту.
Крім того, за його словами, ключовим завданням є недопущення отримання Іраном ядерної зброї. Водночас Гегсет прокоментував і заяви президента США Дональда Трампа щодо майбутнього політичного керівництва Ірану.
Він зазначив, що Трамп "має величезний вплив на те, хто керуватиме Іраном, враховуючи операцію, що триває".
США взяли під контроль водний і повітряний простір Ірану
Напередодні речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Сполучені Штати фактично контролюють водний простір в Ірані.
Окрім того, вона заявила, що іранський режим буде повністю знищено.
- Президент США Дональд Трамп високо оцінив хід військової операції проти Ірану. Глава Білого дому заявив, що оцінює ефективність кампанії "на 15 з 10".
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Схоже, що рашка це проксі США, (почитайте П Штепу .)👈
a доня спить...
ну що ж, теж непогано
.
впевнений - ви пройшли би конкурс,
там такі самі жартівники...
по інше - читайте попереше,,,
впевнений - ви пройшли би конкурс,
там такі самі жартівники..
виключяй пихатість.
і чим тобі погрожував?
а тепер вже i я проти ....
угля іди пасасі, чорт прикацаплений...
а тепер вже я проти ....
бо заврта ротіна-мать і тебе мабілізує, і цене буде за хрощі
dай ксіву! - або ти орбан...
коли нє? - українець!
венгерець? - сіяртa!
українець? - на роsстріл...
Поблизу Ормузької протоки, яка з'єднує Перську затоку з Індійським океаном і через яку проходить більшість світового експорту нафти, вже скупчилося близько 1000 торгових суден. Про це повідомив Бі-Бі-Сі представник асоціації страхових компаній Лондона Lloyd's Market Association (LMA).
За словами голови відділу судноплавства та авіації LMA Ніла Робертса, половина з цієї тисячі - танкери, які перевозять нафту та зріджений газ.
«Більшість суден стоять на якорі передусім через зрозумілі побоювання судновласників та операторів за безпеку суден і команд», - пояснив Робертс.
За його даними, від неділі через Ормузьку протоку пройшло близько 40 суден.
Ціни на нафту продовжують зростати.
Евакуація має відбутися в ніч з четверга на п'ятницю, а співробітникам диппредставництва наказано знищити секретну інформацію та видалити її з серверів посольства, повідомили CBS американські чиновники.
Раніше в четвер американська влада тимчасово припинила роботу посольства в Кувейті через атаки з боку Ірану.
До початку війни голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та інші військові лідери попереджали Трампа, що тривала військова кампанія може вплинути на запаси озброєння США - особливо тих, що підтримують Ізраїль та Україну, раніше повідомляло CNN. США «витрачають» ракети дальньої дії з точним наведенням протягом останніх кількох днів.
Хегсет заявив у четвер, що у США «немає нестачі ***********».
«Наші запаси оборонної та наступальної зброї дозволяють нам підтримувати цю кампанію стільки, скільки буде потрібно», - сказав він. «Ми лише почали боротися і боротися рішуче».
Коментарі Хегсета з'явилися після того, як Трамп вже заявив, що «велика хвиля» ударів США ще попереду.
Міністерство фінансів США видало 30-денну ліцензію, що дозволяє Індії купувати російську нафту, яка вже знаходиться в морських танкерах. Про це у своєму акаунті в соцмережі X повідомив глава відомства Скотт Бессент.
За словами міністра, рішення прийнято для підтримки стабільності світового енергетичного ринку на тлі військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Тимчасове полегшення дозволить збільшити пропозицію сировини, поки ситуація в регіоні Близького Сходу залишається напруженою.
При цьому глава Мінфіну США підкреслив, що міра має короткостроковий характер і поширюється виключно на сировину, яка вже завантажена в танкери і знаходиться в морі.
https://x.com/SecScottBessent
Treasury Secretary Scott Bessent
https://x.com/SecScottBessent
@SecScottBessent
President Trump's energy agenda has resulted in oil and gas production reaching the highest levels ever recorded. To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is ******* a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil. This deliberately short-term measure will not provide significant financial benefit to the Russian government as it only authorizes transactions involving oil already stranded at sea. India is an essential partner of the United States, and we fully anticipate that New Delhi will ramp up purchases of U.S. oil. This stop-gap measure will alleviate pressure caused by Iran's attempt to take global energy hostage.
https://x.com/SecScottBessent/status/2029714253725262232 6:22 PM · Mar 5, 2026
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Адміністрація США безстроково звільнила від санкцій німецькі дочірні компанії російського нафтового концерну «Роснефть», які перебувають під трастовим управлінням німецького уряду.
Міністерство фінансів США у четвер, 5 березня, дозволило Rosneft Deutschland працювати без обмежень за часом. Це рішення забезпечує виробництво на нафтопереробному заводі PCK у Шведті, Східна Німеччина, який постачає паливо та мазут до Берліна та північно-східної Німеччини.
Міністерство економіки Німеччини повідомило, що дозвіл, який спочатку був обмежений до 29 квітня, тепер «продовжено на невизначений термін».
не забьєш гвіздка не кінця?
і рано чи пізно ти за нього зачепишся і сядеш на нього всією сракою.
або не забивати, або забити по самісеньку шляпку, а шо би не стирчяло.
вихлоп з цієї опери вже побачили...
ядерна країна напала на неядерну,
якої ядерна надала гарантії що на неї не нападе...
покажіть мені ту срань в яку після цього не послати русню і ту країну яка не захочє мати ядер?
на ракету для Петріот + 52млд на ремонт вчора збудованих доріг!
навіть їбанутіше ніж *****..
світом правять псіхи на 150 років.
радує кацапцький автопром..
жмур? - лада!
два жмура? - дві лади!