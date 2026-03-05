Зеленський перешкоджає мирній угоді з РФ. У нього стало ще менше "козирів", - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що перешкодою для укладення мирної угоди з РФ є президент України Володимир Зеленський, а диктатор Володимир Путін буцімто готовий.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Нетерпіння Трампа щодо Зеленського

Так, Трамп заявив, що переговори щодо завершення війни РФ проти України тривають, однак він знову висловив розчарування щодо Зеленського.

"Зеленський повинен взятися за справу й укласти угоду. Я думаю, що Путін готовий укласти угоду", - сказав лідер США.

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На думку Трампа, російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів про закінчення війни в Україні.

Коли в нього уточнили, що саме заважає Зеленському укласти мирну угоду з РФ, Трамп відмовився давати детальні пояснення, але стверджував, що лідер України нібито не виявляє достатньої готовності до переговорів: "Немислимо, що саме він є перешкодою. У вас немає козирів. А тепер у нього їх ще менше".

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