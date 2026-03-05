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Новини Трамп про війну в Україні Трамп про Зеленського Заяви Трампа
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Зеленський перешкоджає мирній угоді з РФ. У нього стало ще менше "козирів", - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що перешкодою для укладення мирної угоди з РФ є президент України Володимир Зеленський, а диктатор Володимир Путін буцімто готовий.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Нетерпіння Трампа щодо Зеленського

Так, Трамп заявив, що переговори щодо завершення війни РФ проти України тривають, однак він знову висловив розчарування щодо Зеленського.

"Зеленський повинен взятися за справу й укласти угоду. Я думаю, що Путін готовий укласти угоду", - сказав лідер США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Вірю у мир в Україні, але між Путіним і Зеленським "величезна ненависть"

На думку Трампа, російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів про закінчення війни в Україні.

Коли в нього уточнили, що саме заважає Зеленському укласти мирну угоду з РФ, Трамп відмовився давати детальні пояснення, але стверджував, що лідер України нібито не виявляє достатньої готовності до переговорів: "Немислимо, що саме він є перешкодою. У вас немає козирів. А тепер у нього їх ще менше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Зеленський повинен "почати діяти", якщо хоче досягти мирної угоди з Росією

Інші заяви Трампа

  • Нагадаємо, на початку 2026 року глава Білого дому повторив це, заявивши, що Зеленський і досі "не має карт" і "в нього є лише Дональд Трамп".

Автор: 

Зеленський Володимир (28000) перемовини (3819) путін володимир (25478) Трамп Дональд (8922) війна в Україні (8503)
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Топ коментарі
+67
Кожному під@расу заважає українська Конституція і українці.
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05.03.2026 19:30 Відповісти
+51
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05.03.2026 19:30 Відповісти
+46
Хвора руда істота...
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05.03.2026 19:30 Відповісти
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Капітуляція - це не мирна угода
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05.03.2026 19:52 Відповісти
Поддерживаю .Но не надо тогда хаить и поносить тцк ибо они в таком случае лучшие люди в стране,стоящие на страже и защите независимостии и сувернитета Украины как бы это цинично не звучало
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05.03.2026 19:56 Відповісти
Ви якось так скромно не згадали сотні тисяч заброньованих силовиків і держслужбовців, які могли б стати на захист незалежності і суверенітету України, як би це цинічно не звучало.
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05.03.2026 20:24 Відповісти
Вбитий ветеран залізобетонно продемонстрував, хто був справжнім УБД і на якій лінії.
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05.03.2026 22:30 Відповісти
Ну да из засады когда другие ни слухом ни духом не ожидали.Так любой дурак может спящего или со спины неожидающего от тебя подлянки убить.Для такого особого героизма не нужно
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05.03.2026 23:03 Відповісти
Професіоналізм потрібний, навіть з засідки.
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06.03.2026 18:34 Відповісти
Не надо тут про сотни тысяч забронированных песни петь нету их столько.Полиция тоже воюет как и тцк.Те трое из 4 ,которых расстреляли в Черкасской области были самые что ни на есть настоящими убд и не липовыми , стоявшими на блокпостах в тылу
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06.03.2026 00:04 Відповісти
Що за маячня. Перший раз чую щоб мєнти повоювали, а потім їх відпустили на попереднє місце служби в МВС. Вони, що якісь обрані? Прості смертні, хто ще живий і не інвалід, п'ятий рік безвилазо в ЗСУ
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06.03.2026 18:38 Відповісти
Схоже, Трампу не тільки короткий курс географії та орієнтування на годиннику показали. А й порівняння більше-менше, короткий-довгий, худий-товстий. До розумний- дурний ще не дійшли.
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05.03.2026 19:52 Відповісти
Краснов вийшов на зв'язок з Москвою? Аванс йому вислали, чи повну зарплату з преміальними?
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05.03.2026 19:54 Відповісти
Цей "дух Анкориджа" у Тромбі все ніяк не вивітриться і далі смородить.
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05.03.2026 19:57 Відповісти
Та ну ***, якщо тобі покажуть, як ти з черепа немовляти мізки ложкою жер... Як казав Zелін хазяїн Калима: Життя як супермаркет, бери шо хош, але на виході каса!
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06.03.2026 01:09 Відповісти
Козирі Зеленського : https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/05/8024096/
Але треба продавати.
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05.03.2026 19:59 Відповісти
а дерьмак? це не "козирь"? чи це "козирь" *****?
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05.03.2026 20:01 Відповісти
Звичайно менше. Ти своєю Епічною Дурью позбавляеш нас козирів - нафта росте, ракети ППО до нас не доходять. Чи ти навмисно то затіяв? Чи ***** попросило?
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05.03.2026 20:06 Відповісти
Довбо*б...
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05.03.2026 20:08 Відповісти
Горящие НПЗ для джокера не козыри? Пошел он к черту. Не помогает - значит пошел он. Тварь рыжая.
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05.03.2026 20:09 Відповісти
взагалі немає, бо вони відновили експорт бензину і дизеля.
місяці 2-3 тому
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06.03.2026 06:03 Відповісти
От нащо ви ломаєте перемогу-переможну? Люди не розуміють, що дрон з БК до 50 кг багато пошкоджень у 90% влучань не завдає. Особливо, якщо влучань 1-2-3 і усьо. Але запусків на мільярди. Любімий свєчной заводік прєзідєнта " Fair Point " з шаленими прибутками тому підтвердження.
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06.03.2026 18:44 Відповісти
іди на куй пиз..юк анкоріджський... іди поллтлєтік з двума пдрасами старцями анкоріджськими протри, бо мухи засрали твого Гітлєра
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05.03.2026 20:10 Відповісти
Та вже пох що він там бздить, ракет й так не має і не дасть
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05.03.2026 20:12 Відповісти
Те, що Трамп ідіот - безсумнівно.
Те, що Зеля ідіот - давно відомо.
От тільки вони далеко не єдинні ідоти.
Переглянув гілку форуму - не бачу жодного іншого ідіота, які тут на форумі Цензора топили в 2019-му та в 2024-му за цих двох згаданиих вище ідіотів....
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05.03.2026 20:12 Відповісти
Інші ідіоти перевзулись!+
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06.03.2026 17:18 Відповісти
На слова цього діда можно особливо уваги не звертати. Завтра він щось зовсім інше може говорити.
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05.03.2026 20:14 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/20097 Быть Или:

Украина пережила зиму, затормозила российское наступление, но всё ещё нет карт. Но, пожалуй, соглашусь, что у России есть одна карта, которой нет у Украины: Трамп, козырний валет (или король?).

P.S. Да, https://t.me/ToBeOr_Official/20079 Мерц не помог. К сожалению.
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05.03.2026 20:18 Відповісти
Ну чому? 😊 Просто Трамп надто збуджений рішенням американської Феміди, яка дозволила імпортерам вимагати від уряду Трампа 130!!!! мільярдів доларів з процентами!!!! за введені Трампом тарифи. Тому рудий трохи не в собі і блудить. А Мерц пояснив не так Трампу, як його оточенню. А Трампу скоро буде звізда. Особливо через Іран. І для України вигода буде подвійна. Лише потрібно вміти чекати.
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05.03.2026 20:51 Відповісти
Те, що Трамп втратив уонтроль над собою - згоден.
Але не згоден з тим, що Трампу "скоро звізда". Досидить до кінця терміну, і ще багато біди у всьому світі наробить....
Для того, щоб зробити біду - багато часу не потрібно. На відміну від часу на добро....
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05.03.2026 21:11 Відповісти
Зяичайно - досидить. 😊 От лише перестане бути самодержцем, а перетвориться на церемоніального а-ля-британського короля під контполем Конгресу. Для цього нарциса це означатиме смерть.
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05.03.2026 21:43 Відповісти
Якщо раніше я був однозначно на стороні США ,то з приходом Трампа чи агента краснова мені якось пофіг хай застрянуть американці в цій війні,хай цей жлоб і брехливий виродок відчує гнів американського народу ,а вибори в конгрес. вже в листопаді.
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05.03.2026 20:18 Відповісти
Зеля мабуть почитав, що Барнум, як його Трампушка назвав, не просто начальник цирка уродів, а "король надувательства".
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05.03.2026 20:19 Відповісти
Та нормальне порівняння. Можливо, навіть комплімент

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D1%81_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BC Фінеас Тейлор Барнум
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05.03.2026 21:21 Відповісти
я читав більше вікіпедії. "Американцы презирают Барнума за морально сомнительные методы обогащения."
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06.03.2026 07:09 Відповісти
То Зеленський вище такого, persona moralis?
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06.03.2026 13:47 Відповісти
трампонутий
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05.03.2026 20:23 Відповісти
Ти за своїми козирями дивися, бо шось шахеди летять густо....Підставив пів-регіону...а сам в кущиках, бо конгрес різні питання плямкає..Фуфло кончене
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05.03.2026 20:27 Відповісти
у нас нема козирів, у нас лише срака, бо НАТО і ЄС нас жорстоко наїб@ли
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05.03.2026 20:31 Відповісти
два дні тому Мерц показував дурнютрампону мапи України.....
а треба було карти!!!
Може рудий тоді щось зрозумів би
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05.03.2026 20:32 Відповісти
Якраз у пересидента є самий вагомий козир - він молодший. Шанси здохнути ще докінця цього року в тебе з ****** кращі.
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05.03.2026 20:34 Відповісти
У трапма под ногами жарко становится. Полностью покраснел. Уже видно всем что он весь красный ..Слава Украине!
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05.03.2026 20:35 Відповісти
зеленській ,ну включи мізкі свої...йди у відставку за станом здоров'я ...і до тебе ніяка руда потвора не буде мати претензії ...українці потім з тобою розберуться , дай можливість вистояти Україні ...Згинь чортяка !!! ...
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05.03.2026 20:36 Відповісти
Скажу коротко, - руде падло, коли вже тебе заціпить з твоїми картами!
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05.03.2026 20:37 Відповісти
От Зеленський ще віддасть шахеди та фахівців і зовсім козирів не залишиться.
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05.03.2026 20:39 Відповісти
та хрен тобі --скоро тобі жопа-вибори скоро в сша
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05.03.2026 20:42 Відповісти
"Немислимо, що саме він є перешкодою. У вас немає козирів. А тепер у нього їх ще менше" АДЖЕ Я НА ПРОХАННЯ КУЙЛА НАПАВ НА ІРАН.ЩОБ ДОПОМОГТИ КУЙЛУ З ГРОШИМА ЗА РАХУНОК ЗДОРОЖЧАННЯ НАФТИ.ЯК І ЗНИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТА В НАФТОВІЙ ГАЛУЗІ ІРАН
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05.03.2026 20:46 Відповісти
Трамп не Трамп, зрозуміло, що мудак, але він у чомусь правий, ЗЕ не потрібен мир, йому потрібна влада, вже всі це знають і так, війна втомила всіх, люди хочуть миру.
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05.03.2026 20:48 Відповісти
Люди хочуть миру, в якому не буде Росії.
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05.03.2026 20:51 Відповісти
Хтось пояснить Трампу, що щойно він зробить з Путлером та К те саме, що зробив з Хоменеї та К, як зразу Зеленський перестане бути перешкодою для укладання миру?
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05.03.2026 20:50 Відповісти
Раніше Лавров нагадав Трмпу, що Путін вважає що "Дух Анкориджу" випаровується, звичайно по вині США-Трампа

І Трамп став виправдовуватися; ніби "Зеленський перешкоджає мирній угоді з РФ.

"У Зеленського стало ще менше "козирів"і підкреслив свою вірність " "Духу Анкориджу"...

Зеленський заважає укласти мирну угоду з РФ - Трамп відмовився давати детальні пояснення, але стверджував, що лідер України нібито не виявляє достатньої готовності до переговорів: "Немислимо, що саме він є перешкодою. У вас немає козирів. А тепер у нього їх ще менше".

Трамп переконаний , що перешкодою для укладення мирної угоди з РФ є президент України Володимир Зеленський, а "миротворець" як і сам Трамп т. Путін готовий.

Напевно на цей раз Трамп забув нагадати що Байден і Зеленський розпочали війну, Україна напала на РФ і т.п. по темнику кремлівської кухні, ніби сам т. Песков працює і при Трампі.

До якого рівня опустив США т. Трамп.
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05.03.2026 20:54 Відповісти
Зате Ху@лу підкинув козирів з підвищенням цін на нафту і газ, pdfіл кончений.
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05.03.2026 21:06 Відповісти
..підар!!!
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05.03.2026 21:11 Відповісти
Знов діду "захорошело"😂
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05.03.2026 21:24 Відповісти
Ану, місцеві розумники, розкажіть як Зеленський "зливає" Україну.
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05.03.2026 21:27 Відповісти
Дерьмак міндіч бакланова мало
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05.03.2026 21:37 Відповісти
За розмінований Чонггар і просратий Південь України вже забув ,коротка ж у вас зєлєботів пам'ять,
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05.03.2026 22:17 Відповісти
В комі був, прийшов до тями? Чи таблетки закінчились і вернувся в реальний світ? Питання в тебе - готовий психіатричний діагноз.
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06.03.2026 18:50 Відповісти
Скільки розгребли бабла в перші роки, що нічого дивного. Треба було так зациклитись? Зараз будуть допресовувати народ, аби протягнути ще.
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05.03.2026 21:37 Відповісти
Пора вже робити імпічмент !
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05.03.2026 22:15 Відповісти
Панове диванні патріоти ,а в чому не правий Трамп ? Зєля так само не хоче закінчення війни ,як і путлєр , бо це буде його кінець і доведеться відповідати за все що він наробив за майже сім років , а за те що він наробив йому і пожиттєвого мало ,
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05.03.2026 22:22 Відповісти
лікуйтеся
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06.03.2026 02:21 Відповісти
Це ти лікуйся від передозу після перегляду зєліних відосіків і гівномарафонівської пропаганди.
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06.03.2026 10:36 Відповісти
концентрація придурків у світі зашкалює
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05.03.2026 22:33 Відповісти
У Трампушки вже сива голова, а дурак дураком...
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06.03.2026 00:11 Відповісти
Президент США Дональд Трамп вважає, що перешкодою для укладення мирної угоди з РФ є президент України Володимир Зеленський, а диктатор Володимир Путін буцімто готовий. Джерело: https://censor.net/ua/n3603788

Ну що ж, тут нічого не лишається, як відрубати Рудому в його ж стилі:" Ураїна хоче надати американцям українські дрони і спеціaлістів, але Трамп не хоче".
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06.03.2026 00:28 Відповісти
Просто довбой@б на якого не варто звертати увагу,а чекати виборів до Конгресу.
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06.03.2026 00:42 Відповісти
Черчіль заважає мирній угоді з гитлером.... ну , аби трамп був президент у 1939 році.
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06.03.2026 00:44 Відповісти
До речі. Формально Велика Британія оголосила війну третьому рейху. І так, Черчиль був категорично проти мирної угоди з гітлером. І саме фюрер пропонував мирну угоду Великобританії.
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06.03.2026 18:55 Відповісти
Вчить історію краще. Велика Британія підписала з Німеччиною договір про мир й Чемберлен цим хизував, відома фраза Чемберлена "я привіз вам мир", але не спрацювало, гітлер порушив домовленості, а потім вже Черчиль став керувати Британією.... бо у Британії не прийнято розповідати про "мир, май, шашлики" а після початку війни робити вигляд що "все ок."
Так що винен гітлер тоді а х7йло зараз.
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06.03.2026 23:24 Відповісти
Дядьку, що ви плетете? Ви ніц не знаєте історії. До чого ця маячня до мого нейтрального допису про факти історії?
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07.03.2026 06:24 Відповісти
...
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06.03.2026 01:02 Відповісти
Судьбу страны могут решить три придурка диктатора
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06.03.2026 02:25 Відповісти
Краще б воно грало в свій гольф...
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06.03.2026 05:01 Відповісти
Шулер а не президент.
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06.03.2026 06:33 Відповісти
вини шо тут - в карти грають?
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06.03.2026 08:26 Відповісти
********* старий піздун.
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06.03.2026 08:46 Відповісти
Один із аргументів Трампа, щоб не давати допомоги Україні, було те що США тепер мають сконцентруватись на вирішенні внутрішніх проблем. І от на тобі США почало війну з Іраном, чергова брехня агента Краснова розкрилась.
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06.03.2026 08:53 Відповісти
Трамп перешкоджає закінченню війни з РФ. В нього залишилось ще менше "мозку", - Здоровий Глузд
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06.03.2026 10:01 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/20095 Быть Или:
Ещё раз, чтобы зафиксировать. Чтобы увидели все, кто считает, что дело в Зеленском, которому осталось "всего лишь подмахнуть Донбасс".
Прямым текстом, членораздельно. Главой МИД РФ Сергеем Лавровым сказано следующее:
▪️«Гарантии, <...> в рамках которых Украина вступает в ЕС, <...> а на её территории будет размещён военный контингент [отдельных европейских стран], <...> мы [Россия] не то что не одобряли - мы их не видели».
То есть абсолютно ничего не изменилось: Россия как топила, так и продолжает топить любые попытки найти консенсус в переговорном процессе. И делает это открыто.
Мы ровно в той же точке, что и 19 ноября 2025, когда впервые всплыл "план Уиткоффа-Дмитриева".
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06.03.2026 13:39 Відповісти
Бордельний лев весь час в картішки бажає перекинутись.
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06.03.2026 17:20 Відповісти
добре що на початок крупномаштабнго Байден був за старшого
був би рудий ******,нам булаб *****
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06.03.2026 18:48 Відповісти
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