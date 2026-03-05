Зеленський перешкоджає мирній угоді з РФ. У нього стало ще менше "козирів", - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що перешкодою для укладення мирної угоди з РФ є президент України Володимир Зеленський, а диктатор Володимир Путін буцімто готовий.
Про це він сказав в інтерв’ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Нетерпіння Трампа щодо Зеленського
Так, Трамп заявив, що переговори щодо завершення війни РФ проти України тривають, однак він знову висловив розчарування щодо Зеленського.
"Зеленський повинен взятися за справу й укласти угоду. Я думаю, що Путін готовий укласти угоду", - сказав лідер США.
На думку Трампа, російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів про закінчення війни в Україні.
Коли в нього уточнили, що саме заважає Зеленському укласти мирну угоду з РФ, Трамп відмовився давати детальні пояснення, але стверджував, що лідер України нібито не виявляє достатньої готовності до переговорів: "Немислимо, що саме він є перешкодою. У вас немає козирів. А тепер у нього їх ще менше".
Інші заяви Трампа
- Нагадаємо, на початку 2026 року глава Білого дому повторив це, заявивши, що Зеленський і досі "не має карт" і "в нього є лише Дональд Трамп".
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Але треба продавати.
місяці 2-3 тому
Те, що Зеля ідіот - давно відомо.
От тільки вони далеко не єдинні ідоти.
Переглянув гілку форуму - не бачу жодного іншого ідіота, які тут на форумі Цензора топили в 2019-му та в 2024-му за цих двох згаданиих вище ідіотів....
Украина пережила зиму, затормозила российское наступление, но всё ещё нет карт. Но, пожалуй, соглашусь, что у России есть одна карта, которой нет у Украины: Трамп, козырний валет (или король?).
P.S. Да, https://t.me/ToBeOr_Official/20079 Мерц не помог. К сожалению.
Але не згоден з тим, що Трампу "скоро звізда". Досидить до кінця терміну, і ще багато біди у всьому світі наробить....
Для того, щоб зробити біду - багато часу не потрібно. На відміну від часу на добро....
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D1%81_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BC Фінеас Тейлор Барнум
а треба було карти!!!
Може рудий тоді щось зрозумів би
І Трамп став виправдовуватися; ніби "Зеленський перешкоджає мирній угоді з РФ.
"У Зеленського стало ще менше "козирів"і підкреслив свою вірність " "Духу Анкориджу"...
Зеленський заважає укласти мирну угоду з РФ - Трамп відмовився давати детальні пояснення, але стверджував, що лідер України нібито не виявляє достатньої готовності до переговорів: "Немислимо, що саме він є перешкодою. У вас немає козирів. А тепер у нього їх ще менше".
Трамп переконаний , що перешкодою для укладення мирної угоди з РФ є президент України Володимир Зеленський, а "миротворець" як і сам Трамп т. Путін готовий.
Напевно на цей раз Трамп забув нагадати що Байден і Зеленський розпочали війну, Україна напала на РФ і т.п. по темнику кремлівської кухні, ніби сам т. Песков працює і при Трампі.
До якого рівня опустив США т. Трамп.
Ну що ж, тут нічого не лишається, як відрубати Рудому в його ж стилі:" Ураїна хоче надати американцям українські дрони і спеціaлістів, але Трамп не хоче".
Так що винен гітлер тоді а х7йло зараз.
Ещё раз, чтобы зафиксировать. Чтобы увидели все, кто считает, что дело в Зеленском, которому осталось "всего лишь подмахнуть Донбасс".
Прямым текстом, членораздельно. Главой МИД РФ Сергеем Лавровым сказано следующее:
▪️«Гарантии, <...> в рамках которых Украина вступает в ЕС, <...> а на её территории будет размещён военный контингент [отдельных европейских стран], <...> мы [Россия] не то что не одобряли - мы их не видели».
То есть абсолютно ничего не изменилось: Россия как топила, так и продолжает топить любые попытки найти консенсус в переговорном процессе. И делает это открыто.
Мы ровно в той же точке, что и 19 ноября 2025, когда впервые всплыл "план Уиткоффа-Дмитриева".
був би рудий ******,нам булаб *****