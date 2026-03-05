Зеленский препятствует мирному соглашению с РФ. У него стало еще меньше "козырей", - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что препятствием для заключения мирного соглашения с РФ является президент Украины Владимир Зеленский, а диктатор Владимир Путин якобы готов.
Об этом он сказал в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Нетерпение Трампа по отношению к Зеленскому
В частности, Трамп заявил, что переговоры о завершении войны РФ против Украины продолжаются, однако он вновь выразил разочарование в отношении Зеленского.
"Зеленский должен взяться за дело и заключить соглашение. Я думаю, что Путин готов заключить соглашение", - сказал лидер США.
По мнению Трампа, российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам об окончании войны в Украине.
Когда у него уточнили, что именно мешает Зеленскому заключить мирное соглашение с РФ, Трамп отказался давать подробные объяснения, но утверждал, что лидер Украины якобы не проявляет достаточной готовности к переговорам:"Немыслимо, что именно он является препятствием. У вас нет козырей. А теперь у него их еще меньше".
Другие заявления Трампа
- Напомним, в начале 2026 года глава Белого дома повторил это, заявив, что Зеленский до сих пор "не имеет карт" и "у него есть только Дональд Трамп".
