4 867 95

Зеленский препятствует мирному соглашению с РФ. У него стало еще меньше "козырей", - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что препятствием для заключения мирного соглашения с РФ является президент Украины Владимир Зеленский, а диктатор Владимир Путин якобы готов.

Об этом он сказал в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Нетерпение Трампа по отношению к Зеленскому

В частности, Трамп заявил, что переговоры о завершении войны РФ против Украины продолжаются, однако он вновь выразил разочарование в отношении Зеленского.

"Зеленский должен взяться за дело и заключить соглашение. Я думаю, что Путин готов заключить соглашение", - сказал лидер США.

По мнению Трампа, российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам об окончании войны в Украине.

Когда у него уточнили, что именно мешает Зеленскому заключить мирное соглашение с РФ, Трамп отказался давать подробные объяснения, но утверждал, что лидер Украины якобы не проявляет достаточной готовности к переговорам:"Немыслимо, что именно он является препятствием. У вас нет козырей. А теперь у него их еще меньше".

Другие заявления Трампа

  • Напомним, в начале 2026 года глава Белого дома повторил это, заявив, что Зеленский до сих пор "не имеет карт" и "у него есть только Дональд Трамп".

Автор: 

Топ комментарии
+20
Кожному під@расу заважає українська Конституція і українці.
05.03.2026 19:30 Ответить
+14
Хвора руда істота...
05.03.2026 19:30 Ответить
+14
05.03.2026 19:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так повторіть фортєль, як з мадурою, дєлов куча
05.03.2026 19:29 Ответить
Рано чи пізно вони це зроблять.
05.03.2026 19:33 Ответить
все до того йде, рудий клієнт дозріває.
можна навіть припустити склад звинувачення ЗЄлі:
кража у США 300 млрд. дол., які сонний Байден "віддав задарма" і які трамп міг би заробити собі красивому на продажі зброї Україні.
це називається в юриспруденції - "втрачений прибуток"...

.
05.03.2026 20:10 Ответить
Зараз повторить, лиш дискобомбулятор зарядить і викраде.
05.03.2026 19:36 Ответить
Це буде не просто!
Аятолу Зеленського охороняє цілий бригадний генерал.😎
05.03.2026 20:04 Ответить
це буде дуже просто !!!
бо... який генерал в Україні зараз не мріє стати президентом ?

.
05.03.2026 20:12 Ответить
в американських військових вистачить розуму не повторювати фортєль гостомельського десанту .
05.03.2026 19:44 Ответить
Хвора руда істота...
05.03.2026 19:30 Ответить
05.03.2026 19:30 Ответить
05.03.2026 19:44 Ответить
Кожному під@расу заважає українська Конституція і українці.
05.03.2026 19:30 Ответить
Скільки дітей ви ритуально вбили на острові епштейна, хабадники? Восени імпічмент і тюрма.
05.03.2026 19:30 Ответить
То вони укладали з дітьми угоди
показать весь комментарий
Пісділи. Ми в курсі.
показать весь комментарий
Вони сиділи, вони пісділи, а Зеленський вийшов крайній.🤭
показать весь комментарий
козирний міндіч
показать весь комментарий
Кои читаю «Трамп сказав» то одразу пролистую новину.
Бо однозначно читати якусь )(уйню бажання нема.
05.03.2026 19:31 Ответить
Руде падло так і не зрозуміло в розмові з Мерцом, хто дов..йб
05.03.2026 19:31 Ответить
магнітна буря - то капець !
якщо в голові залізні спілки.
Залізний Дровосік.

.
05.03.2026 19:31 Ответить
залізні опілки

.
05.03.2026 19:46 Ответить
Кончений шизоїд. Краще щоб Тромб назавжди в Ірані зав'яз щоб в нього і часу про Україну думати не було.
05.03.2026 19:31 Ответить
Завязнути він в Ірані не може, тому що там по суті повітряна операція, і доволі успішна.
показать весь комментарий
Одними воздушными ударами без,boots on the ground режим особенно религиозных фанатиков такой как в Иране не сменишь
показать весь комментарий
найближче майбутнє Ірану піде по сирійському та іракському сценаріях - громадянська війна всіх проти всіх.
війна між ісламістами, демократами, монархістами, етнічними та релігійними спільнотами...

.
05.03.2026 19:49 Ответить
Без наземної операції нічого в Ірані не зміниться. Бабуїни пересидять повітряні атаки в норах, а потім повилазять і знову візьмуться за своє, вже з врахуванням помилок
показать весь комментарий
до створення ЯО їм залишився "один бросок" в кілька місяців...

.
05.03.2026 19:51 Ответить
А Китай і Сосія їм допоможуть. Бабуїнам даже не потрібно буде відновлювати центрифуги. Їм рашисти завезуть готові ядерні боєголовки і скажуть що то вони самі відкопали в шахтах.
показать весь комментарий
Что то деда все сильнее и сильнее паяет...
показать весь комментарий
цю худобу зупинить лише імпічмент!
показать весь комментарий
Все стабільно в голові Трампа. Через декілька неділь він розчаруеться Путіним. А потім знову Зе і так далі.
показать весь комментарий
Козиря менше не стало. Він записався в адвокати і все ще крутиться біля Банкової.
показать весь комментарий
Грав би , пердун старий з дідуганами в карти , так не в політику полізло!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Воно завжди амбітне було, з неймовірною манією величі. Мабуть через неправильне виховання..
А в політиці зараз попит на різних дегенератів, бо виборець дуже отупів.
От і вирішив хворий на голову, інтелектуально недорозвинений нарцис, за яким завжди стояла інтернаціональна мафія, стати "царіцей морськой". Але закінчить він точно біля "корита", і чим скоріше тим краще.
05.03.2026 19:44 Ответить
є чудові спогаді племінниці трампа - професійного лікаря-психіатра.
прочитайте про чудову "сімейку Адамсів" починаючи від діда-трампа і не будете дивуватись чудесам онучка.

.
05.03.2026 19:58 Ответить
ТРМП-ПНХ
показать весь комментарий
Рудий орангутанг все чекає нашої капітуляції.
показать весь комментарий
Ну попросите взамен отдать хоть Гавайи и Вашингтон штат. Земли натыряной у американцев много
показать весь комментарий
Чому в нас "немає козирів"?
Завдяки чиїм діям чи бездіяльності "тепер у нього (Зеленського) їх ще менше"?
показать весь комментарий
Потрібно, як в шахматах, робити рокіровку, виводити "короля" із-під удару...
А уже потім виконувати хід
Але тут важливо, що пропускаєш хід... і не тільки конем...
показать весь комментарий
Цей рудий непотріб такий же небезпечний для світу, як і бункерне пуйло.
показать весь комментарий
це просто піздєц якийсь
показать весь комментарий
Ну по правді кажучи, він своїм язиком орбану кинув флєш рояль і сказав грай! (Коли у самого на руках пара) А якщо серйозно то на жаль зсу залежить від закордонних поставок більше як на 80 відсотків, хтось порізав на метал останні оборонні заводи
показать весь комментарий
Засунь козирного туза або джокера собі в руду дупу,ідіот.
показать весь комментарий
Цей ідіот на жаль може припинити грошову і військову допомогу Україні (навіть Європі наказати щоб припинила допомогу і всьо) а ви тараси і Миколи йдіть воювати у дірявій формі без ніфуя, свого нічого немає
показать весь комментарий
Нет только Украине но не Европе особенно сейчас когда у сша война с Ираном и нужны европейские базы Нато и Мерц ему это доходчиво обьяснял на последней встрече ,что вопрос Украины без участия Европы отдельно обсуждаться не будет еще и карты показывал.А после промежуточных выборов когда большинство в палате и возможно в сенате возьмут демократы то и на Украину это его влияние сильно ослабеет
показать весь комментарий
скоро ти підпишеш угоду з ритуальним бюро . я вважаю що вже якісь аятола збирає пояс шахеда , а можливо і вдягнув вже .
показать весь комментарий
Та без Зеленського ти не був би Президентом!
показать весь комментарий
Ішак не перешкоджає мирній угоді. Воно би з радістю, але сцить, бо прекрасно розуміє чим це грозить.
показать весь комментарий
Думаю, вже скоро наступить момент, коли Захід просто змушений буде прибрати з сцени обкуреного зеленого паяца, неадекватність якого починає бути небезпечною не тільки для України, але й для Європи та США
показать весь комментарий
Й призначити справжньго Гетмана, який закiнчить "цю безглузду вiйну", на умовах росiї, звiстно, "патамушта, другова выхада немае".
показать весь комментарий
Ой дурак .Залужный тебе тоже капитуляцию не подпишет.Нелох ее со страха не подписыввает ,а Залужный из принципа не подпишет ибо большинство против да и Европе ,большинству ее стран особенно тех кто ближе к раше Польше,странам Балтии,Скандинавиидаже Германиис Великобританией невыгодна капитуляция Украины и возвращение ее в орбиту влияния раши. ибо если это произойдет то они следующие Так что никто его убирать не будет Да и в сша у Трампа ситуация неважная и следующие выборы в конгресс его партия с треском проигрывает не поможет даже войнушка в Иране . И у орбана ситуация не лучше как и у Фицо
показать весь комментарий
Його вже як рік потрібно було прибрати, воно прострочене і починає смердіти не тільки в Україні а і за її межами ( я про ішака)
показать весь комментарий
Варто було уїхати Мерцу, і все вернулось на кругі своя. Тепер чекаємо 350 мільярдів, який безсовесний Байден подарував Україні. З яким дебілом доводиться мати справу.
показать весь комментарий
Тю, так козырей же совсем не было ). Стало еще меньше ??? )
показать весь комментарий
Шулєр
показать весь комментарий
чекаю, коли муділо доні прокине ізраїль, та швиденько звалить подалі від персії.
об'явивши, звісно, себе переможцем.

показать весь комментарий
путлєр буде готовий коли його попруть вперед ногами
показать весь комментарий
Он вывел США из НАТО. Почему мы вообще обращаем внимание на его речи? Может просто игнорировать? Он еще Иран не поборол. Посмотрим как он выйдет из этой войны и с персами. Все только начинается.
показать весь комментарий
В Зєлі є козир та такий що рижий очманіє.
показать весь комментарий
Ермак образився, Трамп посипав сіллю рану "Козира".
показать весь комментарий
Давай, Зєля, голос! Слабо пригрозити рудій бібізяні розправою від ЗСУ?
показать весь комментарий
один дрон на оптоволокні відірве дурну руду голову , спеціалістів вистачає . тільки треба займати чергу за аятолами .
показать весь комментарий
А чо ***** досі не відірвали?
показать весь комментарий
вважаю по тій самій причині чому не запакували в чорний пакет в 2022 Герасимова . наші партнери проти .
показать весь комментарий
Менше ?
А рік тому їх взагалі не було !
показать весь комментарий
Із Трампом потрібно переходити від гри в карти у гру в шахмати - у нього не буде "короля" на полі
Буде тільки Меланія королева!
показать весь комментарий
Хто-небудь там поряд! Прослідкуйте,щоб руде чмо не пропускало прийом пігулок,бо вже задрав...
показать весь комментарий
******* вирішують долю світу та долю мільярдів людей.
( p.s. росіяни, чучху, рушники тощо не люди).
показать весь комментарий
Нас рать.
показать весь комментарий
Він не піде ні на мирні,ні на немир,ні на будь-які угоди,допоки при ньому ермак.
Мирна угода означатиме для обох притягнення.
Ким би не була колись Мендель,але тепер вона правильна сказала,що він є головним бенефіціаром війни та звинуватила у створенні автократії в Україні .
показать весь комментарий
Тобто, це Зеля поборник війни. Не *****?
показать весь комментарий
Тобто,самому треба поясювати свої здогадки,а не запитувати про власні здогадки.
показать весь комментарий
Лемберг твій нік. А реальне прізвище не Трамп, випадково? Звинувачувати Україну в небажанні закінчувати війну це його фішка.
показать весь комментарий
- і кацапів
показать весь комментарий
До цього моменту я все ж таки гадав, шо трампакс прикидується божевільним, але зара остаточно переконався, шо ні...
показать весь комментарий
Да багато козирів і не потрібно. Головне один козир правильно використати так щоб він став Тромбу поперек горла
показать весь комментарий
А де поле для гри в гольф є в Урядовому кварталі? Пора будувати і тренуватися!!!
показать весь комментарий
Капітуляція - це не мирна угода
показать весь комментарий
Поддерживаю .Но не надо тогда хаить и поносить тцк ибо они в таком случае лучшие люди в стране,стоящие на страже и защите независимостии и сувернитета Украины как бы это цинично не звучало
показать весь комментарий
Схоже, Трампу не тільки короткий курс географії та орієнтування на годиннику показали. А й порівняння більше-менше, короткий-довгий, худий-товстий. До розумний- дурний ще не дійшли.
показать весь комментарий
Краснов вийшов на зв'язок з Москвою? Аванс йому вислали, чи повну зарплату з преміальними?
показать весь комментарий
Цей "дух Анкориджа" у Тромбі все ніяк не вивітриться і далі смородить.
показать весь комментарий
Козирі Зеленського : https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/05/8024096/
Але треба продавати.
показать весь комментарий
а дерьмак? це не "козирь"? чи це "козирь" *****?
показать весь комментарий
Звичайно менше. Ти своєю Епічною Дурью позбавляеш нас козирів - нафта росте, ракети ППО до нас не доходять. Чи ти навмисно то затіяв? Чи ***** попросило?
показать весь комментарий
Довбо*б...
показать весь комментарий
Горящие НПЗ для джокера не козыри? Пошел он к черту. Не помогает - значит пошел он. Тварь рыжая.
показать весь комментарий
іди на куй пиз..юк анкоріджський... іди поллтлєтік з двума пдрасами старцями анкоріджськими протри, бо мухи засрали твого Гітлєра
показать весь комментарий
Та вже пох що він там бздить, ракет й так не має і не дасть
показать весь комментарий
Те, що Трамп ідіот - безсумнівно.
Те, що Зеля ідіот - давно відомо.
От тільки вони далеко не єдинні ідоти.
Переглянув гілку форуму - не бачу жодного іншого ідіота, які тут на форумі Цензора топили в 2019-му та в 2024-му за цих двох згаданиих вище ідіотів....
показать весь комментарий
