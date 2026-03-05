Зеленский препятствует мирному соглашению с РФ. У него стало еще меньше "козырей", - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что препятствием для заключения мирного соглашения с РФ является президент Украины Владимир Зеленский, а диктатор Владимир Путин якобы готов.

Об этом он сказал в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Нетерпение Трампа по отношению к Зеленскому

В частности, Трамп заявил, что переговоры о завершении войны РФ против Украины продолжаются, однако он вновь выразил разочарование в отношении Зеленского.

"Зеленский должен взяться за дело и заключить соглашение. Я думаю, что Путин готов заключить соглашение", - сказал лидер США.

По мнению Трампа, российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам об окончании войны в Украине.

Когда у него уточнили, что именно мешает Зеленскому заключить мирное соглашение с РФ, Трамп отказался давать подробные объяснения, но утверждал, что лидер Украины якобы не проявляет достаточной готовности к переговорам:"Немыслимо, что именно он является препятствием. У вас нет козырей. А теперь у него их еще меньше".

Другие заявления Трампа