РФ надає Ірану розвіддані для ударів по військах США, - WP
Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
Як передає Цензор.НЕТ, про це The Washington Post повідомили три чиновники, знайомі з інформацією.
Що відомо?
Ця допомога сигналізує, що у конфлікті "фігурує один з головних конкурентів США, що володіє ядерною зброєю, з розвідувальними можливостями", йдеться в матеріалі.
WP пише, що від початку боїв на Близькому Сході Росія передала Ірану місця розташування американських військових локацій, зокрема військових кораблів та літаків.
Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.
ЦРУ та Пентагон відмовилися від коментарів.
Двоє чиновників, знайомих з підтримкою Ірану Росією, заявили, що Китай, схоже, не допомагає Ірану, попри тісні зв'язки між двома країнами.
Експерти кажуть, що Іран має лише кілька супутників військового класу та жодної власної супутникової групи, тому надані РФ дані є дуже цінними.
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Клянусь здаров'єм маєй первай жени,каторую я зарил на свайом полє для гольфа.
прєлєстно !
друг володя, ікра, вотка.... розвідданні - очень карашо !
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РФ з днсятком супутників тепер може хибащо комікси передавати.
Супутникові знімки показують, що в Йорданії та ОАЕ були знищені та пошкоджені радарні бази AN-TPY/2, ключового американський ракетного перехоплювача "https://edition.cnn.com/2026/03/05/middleeast/radar-bases-us-missile-defense-iran-war-intl-invs THAAD".
https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/****************.JqP2w--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTE5MjA7aD0xMDgwO2NmPXdlYnA-/https://media.zenfs.com/en/cnn_articles_875/b0f9f702b16d601add3ccf87a5a61ff5 https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/XThwXYCSrnHcobdvEBqBrQ--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTE5MjA7aD0xMDgwO2NmPXdlYnA-/https://media.zenfs.com/en/cnn_articles_875/bc7e9fdbea95ff325e1a0fd2bbc3b312
пару діб тому вже були прецеденти
от тіко питання, знаючи арсенал озброєння ірану, чому відразу Штати не звернулися до України за військовою дпомогою? чудово ж знали за наш досвід із шахєдами
Джерело: https://censor.net/ua/n3541718
1:1 Нічия.
Може хоть так у тампакса світогляд виправитися.