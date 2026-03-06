РФ надає Ірану розвіддані для ударів по військах США, - WP

Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.

Як передає Цензор.НЕТ, про це The Washington Post повідомили три чиновники, знайомі з інформацією.

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Що відомо?

Ця допомога сигналізує, що у конфлікті "фігурує один з головних конкурентів США, що володіє ядерною зброєю, з розвідувальними можливостями", йдеться в матеріалі.

WP пише, що від початку боїв на Близькому Сході Росія передала Ірану місця розташування американських військових локацій, зокрема військових кораблів та літаків.

Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

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ЦРУ та Пентагон відмовилися від коментарів.

Двоє чиновників, знайомих з підтримкою Ірану Росією, заявили, що Китай, схоже, не допомагає Ірану, попри тісні зв'язки між двома країнами.

Експерти кажуть, що Іран має лише кілька супутників військового класу та жодної власної супутникової групи, тому надані РФ дані є дуже цінними.

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