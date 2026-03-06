УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10969 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця РФ та Ірану Операція США проти Ірану
6 128 37

РФ надає Ірану розвіддані для ударів по військах США, - WP

Росія допомагає Ірану атакувати США: подробиці

Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.

Як передає Цензор.НЕТ, про це The Washington Post повідомили три чиновники, знайомі з інформацією.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Ця допомога сигналізує, що у конфлікті "фігурує один з головних конкурентів США, що володіє ядерною зброєю, з розвідувальними можливостями", йдеться в матеріалі.

WP пише, що від початку боїв на Близькому Сході Росія передала Ірану місця розташування американських військових локацій, зокрема військових кораблів та літаків.

Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Також дивіться: Пєсков про Іран: Це не наша війна. Її може зупинити той, хто почав. ВIДЕО

ЦРУ та Пентагон відмовилися від коментарів.

Двоє чиновників, знайомих з підтримкою Ірану Росією, заявили, що Китай, схоже, не допомагає Ірану, попри тісні зв'язки між двома країнами.

Експерти кажуть, що Іран має лише кілька супутників військового класу та жодної власної супутникової групи, тому надані РФ дані є дуже цінними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім стурбований: країни Перської затоки можуть заморозити свої інвестиції, зокрема у спорт

Автор: 

Іран (3490) росія (70404) США (26726)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
трамп давно знает володю, у него с ним хорошие отношения
показати весь коментар
06.03.2026 13:30 Відповісти
+13
Китай через РФ передає Ірану розвіддані.

РФ з днсятком супутників тепер може хибащо комікси передавати.
показати весь коментар
06.03.2026 13:32 Відповісти
+9
Ні,Поки Трамп у влади-"Валодья-друг."
показати весь коментар
06.03.2026 13:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну що ж,прийде час,і кацапів розмотають американці!!!Просто трохи згодом,після Куби....
показати весь коментар
06.03.2026 13:29 Відповісти
Ні,Поки Трамп у влади-"Валодья-друг."
показати весь коментар
06.03.2026 13:54 Відповісти
трампон хіба що пригубить в'ялого у *****
показати весь коментар
06.03.2026 14:00 Відповісти
Ну,не поспішайте.Триває стара як світ операція розділяй і керуй.Кацапам підігрують,а потім нафта(Рідкоземи)в обмін на курятину
показати весь коментар
06.03.2026 16:05 Відповісти
Чи не смішіть.
показати весь коментар
07.03.2026 06:31 Відповісти
трамп давно знает володю, у него с ним хорошие отношения
показати весь коментар
06.03.2026 13:30 Відповісти
Угу...Валодя хароший парєньі дух Анкоріджа в ньом ещьо сільон.Послє того,как воіни НАТО расстєлілі перед нім красную дорожку он би нікагда нє пєрєдал би развєдданиє іх пративникам.
Клянусь здаров'єм маєй первай жени,каторую я зарил на свайом полє для гольфа.
показати весь коментар
06.03.2026 13:40 Відповісти
прєлєстно !
прєлєстно !

друг володя, ікра, вотка.... розвідданні - очень карашо !

.
показати весь коментар
06.03.2026 13:40 Відповісти
Де той Трамп - потрібно рашку наказати - шоб другим неповадно було
показати весь коментар
06.03.2026 13:30 Відповісти
Та він просто скаже, що не вірить у те, що його найліпший друзяка допомагає Ірану бити по американських базах.
показати весь коментар
06.03.2026 13:34 Відповісти
Китай через РФ передає Ірану розвіддані.

РФ з днсятком супутників тепер може хибащо комікси передавати.
показати весь коментар
06.03.2026 13:32 Відповісти
Наговорюєте, хочете розірвати дружбу трампона з ввх.
показати весь коментар
06.03.2026 13:34 Відповісти
От не треба тут ескалювати! Це пісділ такий, розумієте!?
показати весь коментар
06.03.2026 13:34 Відповісти
Та в рудого покидька прекрасні відносини з ******)він сам казав нераз)Не брешіть)
показати весь коментар
06.03.2026 13:36 Відповісти
По-моему, самое время передать Украине пару сотен "Томагавков".
показати весь коментар
06.03.2026 13:39 Відповісти
Дивно, ху"ло ж дуже чудовий хлопець для Трампа. Вони ж так гарно лагодять
показати весь коментар
06.03.2026 13:40 Відповісти
Чокнутому трампону все одно. У нього "валодья-друг", а у зеленського "немає козирів".
показати весь коментар
06.03.2026 13:43 Відповісти
ну треба якось допомогти корешу трампу ,розвалити США , і на руїнах , поставити сцаря , всього техасу ...це те шо залишиться , при правленні трампа ...
показати весь коментар
06.03.2026 13:46 Відповісти
Вони дуже ******* скаржитися. Можливо кацапи допомагають талібам, можливо іранцям, можуть допомагати неграм в Африці. Давайте всі разом відразу поскаржимося, на всяк випадок.
показати весь коментар
06.03.2026 13:50 Відповісти
Китай передає, які в раші розвіддані
показати весь коментар
06.03.2026 13:53 Відповісти
Взагалі-то в ацапів є шурутники шпигуни... І немало.
показати весь коментар
06.03.2026 15:20 Відповісти
Значить цілі були точними.
Супутникові знімки показують, що в Йорданії та ОАЕ були знищені та пошкоджені радарні бази AN-TPY/2, ключового американський ракетного перехоплювача "https://edition.cnn.com/2026/03/05/middleeast/radar-bases-us-missile-defense-iran-war-intl-invs THAAD".
https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/****************.JqP2w--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTE5MjA7aD0xMDgwO2NmPXdlYnA-/https://media.zenfs.com/en/cnn_articles_875/b0f9f702b16d601add3ccf87a5a61ff5 https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/XThwXYCSrnHcobdvEBqBrQ--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTE5MjA7aD0xMDgwO2NmPXdlYnA-/https://media.zenfs.com/en/cnn_articles_875/bc7e9fdbea95ff325e1a0fd2bbc3b312
показати весь коментар
06.03.2026 14:04 Відповісти
зараз вузькі специ вам навалять, шо це провокація, ші та вигадки квір і **********
пару діб тому вже були прецеденти
от тіко питання, знаючи арсенал озброєння ірану, чому відразу Штати не звернулися до України за військовою дпомогою? чудово ж знали за наш досвід із шахєдами
показати весь коментар
06.03.2026 14:48 Відповісти
Потмушо шахеди краще збивати патріотами по два ляма за ракету, або взагалі THAADами по 15 мільйонів. Главноє шоб на Україну не разбазарювати національне благосотояніє, як це Байден робив )
показати весь коментар
06.03.2026 16:53 Відповісти
Так це ж дружбани рудої,обіссяної мавпи?
показати весь коментар
06.03.2026 14:12 Відповісти
знаючи жадібного до грошей американського "торгаша" з роду Юди.не виключено, що ВІН ДІЛИТЬСЯ З РАШИСТАМИ ("ЗА ЮДИНІ СРІБНЯКИ"))) ПРО РОЗМІЩЕННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ВІЙСК.А КУЙЛО ЇХ ПЕРЕПРОДУЄ В ІРАН...?
показати весь коментар
06.03.2026 14:12 Відповісти
пора вайкофу снова в москву, за очередной порцией лапши на уши трампу....
показати весь коментар
06.03.2026 14:32 Відповісти
Реакція тампона: "Це все фейкові новини. Американські ЗМІ ********* росію, щоб посварити наші дві чудові країни. Я вірю моєму другу владіміру. Він особисто мені сказав, що вони не передають Ірану жодних розвідувальних даних".
показати весь коментар
06.03.2026 14:39 Відповісти
РФ надає Ірану розвіддані для ударів по військах США, - WP
показати весь коментар
06.03.2026 14:51 Відповісти
17.03.25 США поновили військову допомогу Україні та обмін розвідданими, - Пентагон.
Джерело: https://censor.net/ua/n3541718

1:1 Нічия.
показати весь коментар
06.03.2026 15:15 Відповісти
Та невже, та як так....
Може хоть так у тампакса світогляд виправитися.
показати весь коментар
06.03.2026 15:22 Відповісти
Рудому не говорять, бо ще всереться, і буде в Білому домі душок Анкоріджа.
показати весь коментар
06.03.2026 16:45 Відповісти
Це дух Анкоріджа!
показати весь коментар
06.03.2026 16:48 Відповісти
Молимося за кривавий перлхарбор. Давно пора - давно пора заходу пробулитися
показати весь коментар
06.03.2026 17:01 Відповісти
РФ предоставляет Ирану разведданные для ударов по войскам США, а США в свою очередь собирается отменить санкции по нефти против РФ. Что-то не сходится.
показати весь коментар
07.03.2026 06:46 Відповісти
 
 