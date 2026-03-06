Трамп сам вирішить, коли Іран "беззастережно капітулює", - Білий дім
Президент США Дональд Трамп сам вирішуватиме, коли настане слушний момент для "беззастережної капітуляції" Ірану.
Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп вирішить, коли цілі операції будуть досягнуті
"Президент має на увазі, що коли він, як головнокомандувач Збройних сил США, визначить, що Іран більше не становить загрози для Сполучених Штатів Америки та що цілі операції "Епічна лють" повністю досягнуті, тоді Іран фактично опиниться у положенні безумовної капітуляції, незалежно від того, чи заявить про це хтось з влади країни, чи ні", - сказала речниця Білого дому.
За словами Левітт, США спільно з Ізраїлем уже знищили понад 50 лідерів іранського режиму - включно з аятолою Алі Хаменеї.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
Топ коментарі
+11 Евгений Дюков #562479
показати весь коментар07.03.2026 00:04 Відповісти Посилання
+9 Нагнибіда Ципердюк
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+6 Igor Karatsuba
показати весь коментар07.03.2026 00:00 Відповісти Посилання
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завдання перед усім знешкодити ЯО Ірана.
далі Іран сам зколапсує через економічні і соціальні проблеми в найближчі 5 років.
отже, поразку Ірану можна оголошувати коли завгодно
.
- що там по безробіттю? - 92 000 безробітних за місяць
- що там по інвестиціям?
Чуваки - вам уже ніфіга не поможе
В історії людства вже були періоди, коли світом правили фізично найсильніші.
Їх змінили інші, бо без грошей найсильнішим стати стало неможливо, тому світом стали правити найбагатші.
Ми прийшли до третьої ітерації, коли вже назріла і перезріла вимога, щоб світом почали правити найрозумніші.
Коли щось заходить глибоко в кут, то найкраще в цьому випадку - довести ситуацію до повного абсурду.
Що ми зараз і бачимо. Хтось колись обов'язково крикне - Король голий !
Везуть пацієнта на каталці по лікарняному коридору. Пацієнт приходить до тями, бачить похмурого санітара і з жахом питає:
- Ой, а куди це ми їдемо?
- У морг, - коротко кидає санітар.
- Як у морг?! Я ж ще живий! Я дихаю! Зупиніться!
Санітар, навіть не прискорюючи крок, спокійно відповідає:
- Хворий, не займайтеся самолікуванням. Дональд сказав ,,у морг'' - значить у морг!
Що буде з усім цим далі робити Ізраїль? А що вважатиме за потрібне. те й робитиме.
Бо Іран капітулював. Щойно. Я так вирішив.
Цей ефект ми вже спостерігаємо на заправках. А коли до кацапетівки потечуть долари з усіх боків, включаючи Європу, ми це спостерігатимемо ще й в нашому небі у вигляді збільшення кількості смертоносного лайна на наші голови.
От у Трампа як і в ***** - всі карти. От тепер нехай Трамп спробує повоювати з супротивником, в якого нема карт.