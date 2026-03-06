Трамп сам вирішить, коли Іран "беззастережно капітулює", - Білий дім

Президент США Дональд Трамп сам вирішуватиме, коли настане слушний момент для "беззастережної капітуляції" Ірану.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

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"Президент має на увазі, що коли він, як головнокомандувач Збройних сил США, визначить, що Іран більше не становить загрози для Сполучених Штатів Америки та що цілі операції "Епічна лють" повністю досягнуті, тоді Іран фактично опиниться у положенні безумовної капітуляції, незалежно від того, чи заявить про це хтось з влади країни, чи ні", - сказала речниця Білого дому.