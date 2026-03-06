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Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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Трамп сам вирішить, коли Іран "беззастережно капітулює", - Білий дім

Трамп особисто визначить момент беззастережної капітуляції Ірану

Президент США Дональд Трамп сам вирішуватиме, коли настане слушний момент для "беззастережної капітуляції" Ірану.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп вирішить, коли цілі операції будуть досягнуті 

"Президент має на увазі, що коли він, як головнокомандувач Збройних сил США, визначить, що Іран більше не становить загрози для Сполучених Штатів Америки та що цілі операції "Епічна лють" повністю досягнуті, тоді Іран фактично опиниться у положенні безумовної капітуляції, незалежно від того, чи заявить про це хтось з влади країни, чи ні", - сказала речниця Білого дому.

За словами Левітт, США спільно з Ізраїлем уже знищили понад 50 лідерів іранського режиму - включно з аятолою Алі Хаменеї.

Читайте також: Жодної угоди з Іраном не буде, крім безумовної капітуляції, - Трамп

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Читайте також: Для Трампа не має значення, що Росія може допомагати Ірану розвідданими, - Білий дім

Автор: 

Іран (3490) США (26726) Трамп Дональд (8926)
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Топ коментарі
+11
Не задумывайтесь о логике действий этого существа. Он сам не совсем понимает, что делает.
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07.03.2026 00:04 Відповісти
+9
Трамп сам вирішить коли вручати йому Нобелівську премію миру.
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07.03.2026 00:00 Відповісти
+6
Любі мої, ми стоїмо на ганку грандіозного шухєра.

В історії людства вже були періоди, коли світом правили фізично найсильніші.

Їх змінили інші, бо без грошей найсильнішим стати стало неможливо, тому світом стали правити найбагатші.

Ми прийшли до третьої ітерації, коли вже назріла і перезріла вимога, щоб світом почали правити найрозумніші.
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07.03.2026 00:00 Відповісти
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А це не Іран має капітулювати, нє?
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06.03.2026 23:55 Відповісти
Не задумывайтесь о логике действий этого существа. Он сам не совсем понимает, что делает.
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07.03.2026 00:04 Відповісти
а смысл для него ему это понимать ?
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07.03.2026 00:57 Відповісти
Він діє на інстинктах, бо він їм довіряє. Чи вийгришна ця тактика чи ні - оце і є питання.
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07.03.2026 07:30 Відповісти
Он действует по методичке из фильма "Хвост виляет собакой". Разница лишь в том, что война не в телевизоре, 180 млрд долга перед импортерами придется отдать по решению американского суда, а сексуальный скандал, от которого он отвлекает внимание никуда не денется даже после войны.
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07.03.2026 09:46 Відповісти
Ні, потяг зупиняється за моєю командою: "Потяг, стій! Раз-два!"
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07.03.2026 00:41 Відповісти
трамп прав !!!

завдання перед усім знешкодити ЯО Ірана.
далі Іран сам зколапсує через економічні і соціальні проблеми в найближчі 5 років.

отже, поразку Ірану можна оголошувати коли завгодно

.
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07.03.2026 01:25 Відповісти
Мартін Лютер: «Сумною дупою радісно не пукнеш»
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07.03.2026 08:46 Відповісти
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07.03.2026 16:22 Відповісти
- що там по біткойну?
- що там по безробіттю? - 92 000 безробітних за місяць
- що там по інвестиціям?

Чуваки - вам уже ніфіга не поможе
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06.03.2026 23:55 Відповісти
******* ***.
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06.03.2026 23:59 Відповісти
Эпична чудь … 😅
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07.03.2026 00:00 Відповісти
Трамп сам вирішить коли вручати йому Нобелівську премію миру.
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07.03.2026 00:00 Відповісти
Любі мої, ми стоїмо на ганку грандіозного шухєра.

В історії людства вже були періоди, коли світом правили фізично найсильніші.

Їх змінили інші, бо без грошей найсильнішим стати стало неможливо, тому світом стали правити найбагатші.

Ми прийшли до третьої ітерації, коли вже назріла і перезріла вимога, щоб світом почали правити найрозумніші.
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07.03.2026 00:00 Відповісти
Просто розумні це буде габела людству - потрібне ше шось до розуму . Якшо ви розумний то догадаєтесь про шо це варнякаю - якшо ні то ні .
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07.03.2026 08:10 Відповісти
Та звісно ж, що моральні принципи мають бути додатком. Але вони мали бути додатком і до фізичної сили, і до багатства.
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07.03.2026 09:34 Відповісти
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07.03.2026 00:01 Відповісти
Весь смысл существования этого дебила был в том чтобы экономика бесперебойно работала, но он засунул свое рыло в пороховую бочку.
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07.03.2026 00:08 Відповісти
А от ти зря )))

Коли щось заходить глибоко в кут, то найкраще в цьому випадку - довести ситуацію до повного абсурду.

Що ми зараз і бачимо. Хтось колись обов'язково крикне - Король голий !
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07.03.2026 00:21 Відповісти
Якщо б Трамп був президентом під час другої світової, вона б не почалася - одразу третя
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07.03.2026 00:11 Відповісти
Доня знову у своєму репертуарі: навіщо чекати на дипломатів чи реальні події, якщо можна просто видати указ реальності? Його впевненість у тому, що він одноосібно призначить дату ,,беззастережної капітуляції'' Ірану, виглядає як спроба керувати геополітикою за допомогою пульта від телевізора..... . Ця ситуація ідеально лягає в канву того самого бородатого анекдоту:
Везуть пацієнта на каталці по лікарняному коридору. Пацієнт приходить до тями, бачить похмурого санітара і з жахом питає:
- Ой, а куди це ми їдемо?
- У морг, - коротко кидає санітар.
- Як у морг?! Я ж ще живий! Я дихаю! Зупиніться!
Санітар, навіть не прискорюючи крок, спокійно відповідає:
- Хворий, не займайтеся самолікуванням. Дональд сказав ,,у морг'' - значить у морг!
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07.03.2026 00:11 Відповісти
Левітт вийде і промуркоче, що президент щойно заявив про повну капітуляцію Ірану (далі буде довгий перелік всього знищеного за списком Трампа). КСІР про свою капітуляцію мабуть ще не знає, бо продовжує обстріли ракетами та БПЛА, але заплановані цілі операції вже повністю досягнуті, і флот з військом повертається на бази.
Що буде з усім цим далі робити Ізраїль? А що вважатиме за потрібне. те й робитиме.
Бо Іран капітулював. Щойно. Я так вирішив.
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07.03.2026 00:36 Відповісти
всє задачі есвєо будут випалнєни
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07.03.2026 00:14 Відповісти
Хоч Трамп і ідіот клінічний, про те, американці вміють воювати. Іран зараз нагадує собаку, яку забивають палицею. Спочатку вона гавкала і огризалась, але в неї немає можливості загризти того, хто її забиває, тому її гавкіт буде потроху переходити в скавучання, а потім і в хрипіння в конвульсіях.
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07.03.2026 00:15 Відповісти
Без наземної операції іранський режим не знищити. А якщо йому допомагатимуть Китай та путлєр (пишуть вже допомагає розвідданими про дислокацію військових підрозділів та флоту США для прицільних ударів БР та БпЛА), то навряд чи справа дійде до "конвульсій." Іран - не Венесуела і не Куба.
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07.03.2026 00:47 Відповісти
До масштабної наземної операції. як в Іраку 2003 навряд чи дійде, але ядерну програму Ірану повернуть на десятиліття назад.
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07.03.2026 00:53 Відповісти
Поки що собака доволі ефективно гавкає на танкери, що застрягли в протоці.
Цей ефект ми вже спостерігаємо на заправках. А коли до кацапетівки потечуть долари з усіх боків, включаючи Європу, ми це спостерігатимемо ще й в нашому небі у вигляді збільшення кількості смертоносного лайна на наші голови.
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07.03.2026 10:00 Відповісти
З ходу й не скажеш, хто потужніший: Трамп чи Вождь зебілів?🤡
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07.03.2026 00:32 Відповісти
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07.03.2026 00:32 Відповісти
Я! Закінчу війну за 24 годині. Я! Зупинив 100500 воєн. Я! Вирішу кому й коли капітулювати. Я! Я! Я!
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07.03.2026 00:40 Відповісти
Без наземної операції Іран не капітулює.
От у Трампа як і в ***** - всі карти. От тепер нехай Трамп спробує повоювати з супротивником, в якого нема карт.
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07.03.2026 00:42 Відповісти
Неочікувана проблема: дістаєш з рукава козирну карту, а ворог дістає шахову дошку і починає грати в шахи замість карт.
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07.03.2026 02:35 Відповісти
Да всі і так зрозуміли , що це все закінчиться "перемогою" США і рівно тоді , коли Тромб , про цю "перемогу" , і оголосить !
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07.03.2026 00:54 Відповісти
І коли сонце сяде
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07.03.2026 00:55 Відповісти
коли курди ще раз повірять США, тоді Білий дім і оголосить " чудову беззастережну капітуляцію" Ірану і перемогу в операції "****** лють". На а далі курди знов будуть самі трахатись, як це вже було з рожавськими курдами.
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07.03.2026 00:56 Відповісти
Через 24 години? 2 тижні ? 60 днів?
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07.03.2026 01:06 Відповісти
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07.03.2026 08:00 Відповісти
Ні. ну Білий дім при трампі реально перетворився у Білий дурдом! Таке навіть не знаєш як кваліфікувати, це щось із медицини. ...
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07.03.2026 09:17 Відповісти
шо то мне подсказывает шо первая армия мира точно такая же дутая как и вторая)))
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07.03.2026 10:38 Відповісти
А этому рыжему дебилу кто-то объяснил, шо в Иране больше 90 млн. населения, прежде чем оно бросилось исполнять команду х-ла "Фас"?
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07.03.2026 11:21 Відповісти
 
 