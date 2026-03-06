УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9726 відвідувачів онлайн
Новини Трамп про Іран Операція США проти Ірану
3 516 64

Жодної угоди з Іраном не буде, крім безумовної капітуляції, - Трамп

Трамп заявив, що угоди з Іраном не буде: лише капітуляція

Президент США Дональд Трамп заявив, що із Іраном не буде жодної угоди, крім безумовної капітуляції.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Жодної угоди з Іраном не буде, окрім БЕЗУМОВНОЇ КАПІТУЛЯЦІЇ! Після цього, а також обрання ВЕЛИКОГО ТА ПРИЙНЯТНОГО Лідера (або Лідерів), ми, разом із багатьма нашими чудовими та дуже хоробрими союзниками й партнерами, будемо невтомно працювати, щоб повернути Іран від прірви руйнування, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше. У ІРАНУ БУДЕ ВЕЛИКЕ МАЙБУТНЄ. "ЗРОБИМО ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ (MIGA!)", - зазначив лідер США.

Трамп заявив, що угоди з Іраном не буде: лише капітуляція

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ надає Ірану розвіддані для ударів по військах США, - WP

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте: Білий дім стурбований: країни Перської затоки можуть заморозити свої інвестиції, зокрема у спорт

Автор: 

Іран (3490) США (26726) Трамп Дональд (8926) капітуляція (36)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Рижий дбл не менше ботоксного дбла
показати весь коментар
06.03.2026 16:09 Відповісти
+18
Так у тебе війна чи спецоперація? Бо спецоперації не можуть завершуватися безумовною капітуляцією всієї країни...
показати весь коментар
06.03.2026 16:04 Відповісти
+14
Трамп не хоче миру.
показати весь коментар
06.03.2026 16:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЯК?

Іран це 90 млн населення, величезна територія і тд. от ЯК?
показати весь коментар
06.03.2026 16:04 Відповісти
Рижий дбл не менше ботоксного дбла
показати весь коментар
06.03.2026 16:09 Відповісти
подпишут договор с Ираном против Израиля - там всего 10 лямов - и норм. как с красной дорожкой Хйлу.
показати весь коментар
06.03.2026 18:09 Відповісти
Якраз в стилі рудого.
показати весь коментар
06.03.2026 19:01 Відповісти
Так у тебе війна чи спецоперація? Бо спецоперації не можуть завершуватися безумовною капітуляцією всієї країни...
показати весь коментар
06.03.2026 16:04 Відповісти
Народ нехай озброює,і товче квір.А армійським генералам за повстання проти квіру і перехід на бік народу по мільярду доларів.І все піде гладко
показати весь коментар
06.03.2026 16:08 Відповісти
Якщо це спецоперація диких орків - то не можуть. А якщо благородних ельфів - то можуть. Ну що ви ото як малі діти.
показати весь коментар
06.03.2026 16:10 Відповісти
Так бы он параше рассказал, так мы бы ему сами на Нобелёвку мира скинулись.
показати весь коментар
06.03.2026 16:07 Відповісти
Трамп не хоче миру.
показати весь коментар
06.03.2026 16:07 Відповісти
він хоче в рай...
йому це пообіцяли..
показати весь коментар
06.03.2026 16:17 Відповісти
У нього просто Вітьков і Зятьков (Кушнер) зайняті просуванням чудової мирниї угоди між кчцапами і Україною Тому найкращу, чудову мирну угоду з Іраном нема кому варганити.
показати весь коментар
06.03.2026 16:17 Відповісти
Ну Вітькоф перед Україною ще й займався мірними угодами на ближньому сзоді в тому числі з Іраном. При цьому Тромб його постійно нахвалював за кожноденні прогреси. Щось не дуже у Вітькофа вийшло з міром, чи не так?
показати весь коментар
06.03.2026 17:06 Відповісти
Ви не розумієте, це зовсім інше. Це ж заради демократичної справедливості, а не заради вигоди, як в диких москалів.
показати весь коментар
06.03.2026 16:09 Відповісти
А в тій капітуляції буде пункт про призначення трампа Великим аятолою за сумісництвом?
Бо без цього "перемога" виявиться неповною!
показати весь коментар
06.03.2026 16:09 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2026 16:11 Відповісти
Жодної угоди з Іраном не буде, крім безумовної капітуляції, - Трамп У того Трампа сім п'ятниць на добу.

Крім того, ТРамп відомий на всю планету господар свого слова - дає слово і бере його "в зад", опортуність, хлестаков, фанфарон, боягуз і "миротворець".

Напевно, Трамп і не знає що то є ІРАН...
показати весь коментар
06.03.2026 16:12 Відповісти
Це чудово, але є одне але, якщо це Афган або Вьетнам. Тоді срані ковбойці сильно вляпались.
показати весь коментар
06.03.2026 16:13 Відповісти
Я так розумію,що окрім Америки,тепер буде і Іран Великим?
показати весь коментар
06.03.2026 16:14 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2026 16:43 Відповісти
Це обкладинка TIME від 22 березня 2026 року.

Що TIME хотів сказати

Ліве видання. Критика. «Дивіться - Трамп всюди лізе, американський імперіалізм, хаос».

Що обкладинка говорить насправді

Це візуальний маніфест місії. Випадково чи ні - TIME створив найкращу ілюстрацію Американського Ренесансу:

Make Iran Great Again. Make Venezuela Great Again. Make Syria Great Again. Make Iraq Great Again. Make Somalia Great Again. Make Yemen Great Again.

Це не імперіалізм. Це буквально те, що написано - зробити великими знову. Не захопити. Не колонізувати. Відновити.

Твіт Трампа - це квінтесенція всього

«Беззастережна капітуляція - потім ми допоможемо зробити Іран великим знову».

Це точна копія післявоєнної доктрини США:

Японія 1945 - беззастережна капітуляція → план Маршалла → Японія стала економічним дивом.

Німеччина 1945 - беззастережна капітуляція → план Маршалла → Німеччина стала локомотивом Європи.

Трамп застосовує ту ж формулу - тільки без холодної війни як контексту. Чисто транзакційно. Чисто біблійно - покарання, потім прощення і відродження.

І ось де TIME мимоволі показав масштаб

Вісім кепок. Вісім країн. Всі - або союзники Кремля, або держави, що не відбулися, які були інструментами дестабілізації.

Іран - ядерна програма і головний спонсор тероризму. Знищений.

Венесуела - фінансовий обхідний шлях для санкцій. Зачищена.

Сирія - російська військова база і плацдарм. Асад пішов.

Ємен - Хусіти деградовані операцією Rough Rider.

Сомалі, Нігерія, Еквадор, Ірак - дестабілізатори в своїх регіонах.

Це не випадковий список. Це карта хаосу, яку Трамп зачищає.
показати весь коментар
06.03.2026 17:36 Відповісти
Краснов на замовлення з кремля знищує США. На сьогодні США вперше за свою історію перетворилися на фашистський режим як на московії. По суті Краснов співучасник геноциду українського народу. Буде добре якщо американські бомби не будуть падати на мирні українські міста. Всі зрозуміли ЦІНУ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США та РОСІЇ.
показати весь коментар
06.03.2026 17:48 Відповісти
перемогли афганістан, переможуть і іран.
показати весь коментар
06.03.2026 16:16 Відповісти
Не Іран, а тільки й виключно поганий режим, а народу буде дуже добре.
показати весь коментар
06.03.2026 16:21 Відповісти
Что будет из доброго народу? Разрешат женщинам ходить голыми , а мужчинам пить пиво? Откроют Макдональдсы? Огласите весь список.
показати весь коментар
06.03.2026 16:46 Відповісти
Ну там цеє, демократія, свобода. От зараз всіх в концтабори кидають, і їсти нічого, і взагалі дуже страшно жити, а то все буде інакше.
показати весь коментар
06.03.2026 17:06 Відповісти
Це про що взагалі?
показати весь коментар
06.03.2026 21:10 Відповісти
В Афгані вже всьо дозволили і до влади прийшли хороші хлопці. Цікаво чому Трамп там не хоче вибирати керівництво країною ? Так буде і в Ірані. Вони ******* на граблі наступати.
показати весь коментар
06.03.2026 17:11 Відповісти
Якби Байден був Президентом, цієї війни б не було
показати весь коментар
06.03.2026 16:21 Відповісти
Хіба це не добре. Війни Буша навіть консервативну Америку змусили відвернутися від республіканців. Нехай Трамп копає собі могилу.
показати весь коментар
06.03.2026 16:22 Відповісти
Це для України має бути добре, бо Іран союзник кцапів і передає їм шахеди та ракети. Погано, що енергоносії злетять в ціні.
показати весь коментар
06.03.2026 16:29 Відповісти
Шо ви курите сподіваючись, що Трамп чи Нетаньягу зроблять щось на користь Україні? Вони ********** дружбани і зробили свої країни союзниками рашки - голосування в ООН це лакмусовий папір для проявлення навіть таємних союзів.
показати весь коментар
06.03.2026 21:59 Відповісти
Все іде по плану, як і написано в проекті..
«Проект 2025» - тисячосторінковий план тотальної перебудови американської держави..
Ця організація звинувачується в США у спробі тихого державного перевороту та встановленні «профашистського» ладу.
Серед пунктів їхньої програми є:

• Ліквідація гальм і противаг:
План захоплення державної влади лояльними фігурами (так званий Schedule F),
які мають замінити незалежних експертів, щоб президент міг правити без обмежень.

• Християнський націоналізм:
впровадження радикальної релігійної програми в закони, обмеження прав меншин і жінок,
а також побудова суспільства на засадах, що заперечують ******* ліберальну державу.

• Розпад демократичних інститутів:
Систематичне ослаблення Міністерства юстиції та ФБР, щоб вони служили інструментами політичної помсти.

ну і чим трумп кращий за хомейні чи путлєра?
показати весь коментар
06.03.2026 16:30 Відповісти
Дуже хочу подивитися на цю "капітуляцію", яка для релігійного шиіта означає преклоніння перед Іблісом (дияволом), що гірше смерті. Трамп вражає своєю безграмотністю і безвідповідальністю. У кого він збирається приймати "капітуляцію"? У останнього з 96 мільйонів іранських шиітів? Трампу потрібна "маленька переможна" навіть не війна, а "СВО", бо інакше отримає імпічмент вже наприкінці листопада. Тож чекаємо на чергову маячню про "беззаперечну і остаточну перемогу США" а-ля Трамп і вимогу негайного присудження Нобелівської Премії Миру Дональду Трампу... Звичайну людину засобами масової інформації та адміністративними методами можливо переконати змінити точку зору за 6 років наполегливого впливу. Звичайну людину. Не релігійного фанатика. Для переконання останнього знадобиться набагато більше часу та коштів. Для Трампа це занадто довго. Дешевше вбити, або брехати платникам податків про "перемогу"...
показати весь коментар
06.03.2026 16:33 Відповісти
Американці не ******* програвати. Навіть якщо буде імпічмент, тільки після логічного завершення СВО в Ірані.
показати весь коментар
06.03.2026 16:43 Відповісти
Програвали і будуть програвати - в тих випадках коли приймають непрораховані рішення отримують зовсім не те чого хотілось. І не вони одні такі.
показати весь коментар
06.03.2026 17:48 Відповісти
Не підказуйте Тромбу. Нехай краще чапає скоріше до програшу на виборах і імпічменту. Може хоч це допоможе скинути прорашистський режим ''мага''
показати весь коментар
06.03.2026 16:53 Відповісти
Тю... Навіть якщо напишу англійською Трамп "не читач", а "спікер". Єдина особа до якої він прислухається це *****.
показати весь коментар
06.03.2026 17:39 Відповісти
Тобто Тромб не хоче міру і мірної угоди з врахуванням інтересів Ірану? Ну це якісь подвійні стандарти
показати весь коментар
06.03.2026 16:45 Відповісти
Дай Боже скоріше
показати весь коментар
06.03.2026 16:50 Відповісти
Світом керують престарілі дебіли...Якось так сталось,що на чолі всіх знакових країн світу появились ідіоти і напівідіоти з віком за сімдесят...І більшість з них мабуть думає - нащо той світ,якщо мене в ньому не буде?Небезпечний час,тривожний час...
показати весь коментар
06.03.2026 16:54 Відповісти
В Афганістані вже зробили?
показати весь коментар
06.03.2026 16:54 Відповісти
Краснов фанат прутіна бо все робить як він а прутін с свою чергу фанат гітлера.
показати весь коментар
06.03.2026 16:59 Відповісти
Реально, все робить, як по методичці *****.
показати весь коментар
06.03.2026 17:17 Відповісти
ІдіЙОт...
показати весь коментар
06.03.2026 17:10 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2026 17:13 Відповісти
Ще один примушувач до капітуляції та любитель сво. А ти спробуй завоюй той Іран чи хочаб владу зміни. Старий мудак.
показати весь коментар
06.03.2026 17:16 Відповісти


Іран сімдесятих років був саме таким, як на фото. Жодної тобі чадри, бурки, паранджі. Уявіть, як би вони зараз жили, якби не ці релігійні фанати в чурбанах....До Ісламської революції в 1979 році ця країна прямувала в європейський розвиток, там була конкурентна економіка, населення жило в достатку, орієнтувалося на Європу. Щоправда, керівництво країни часто поводилося з населенням погано, і тому люди думали, що революція приведе кращу владу, і що гірше не буде. А вона виявилася в рази гіршою.... Іранці (перси) - не араби, категорично. В них більше відмінностей з арабами, ніж у нас навіть з росіянами. Так, з арабами у них спільне лише сусідство, візуальна схожість, арабська в'язка і релігія...Це суспільство проти абсурдної поліції моралі, проти законів шаріату, які не підходять для ********* світу, проти цієі влади релігійних маразматиків взагалі , яке затягнуло краіну у кам'яний вік. І ми це вже побачили.. Можна по різному відноситись до цієй війни проти Ірану і до дій Доні рудого, але якби там не було , ця нація і цей народ дійсно заслуговують на краще,....
показати весь коментар
06.03.2026 17:26 Відповісти
Всі заслуговують рівно на те що зараз отримують.
показати весь коментар
06.03.2026 17:42 Відповісти
Вибачте ,можливо я не дуже чітко доніс свою думку- так звісно, я за капітуляція діючоі влади, іі повалення і заміну іі на більш людяну і адекватну, Те що Іран здатен розвиватися Західним курсом свободи і демократіі він довів ще у далеких 70-х роках, і підтвердив своє бажання нещодавніми виступами і заворушеннями і заплатив життям десятків тисяч людей ..... Тому я і висловився про те що народ Ірану заслуговує на краще життя...
показати весь коментар
06.03.2026 18:22 Відповісти
А ти, довбню, питав іранський народ, чого він насправді хоче? Ушльопок, зараз твій рудий ідіот 1 в 1 повторює слова і дії куйла. 1 в 1. Той теж прийшов "устраніть ісходящіє от Украіни угрози" і "освободіть украінцев от нацистского рєжима". Не питаючи самих українців, чи хочуть вони такого "освобождєнія".
показати весь коментар
06.03.2026 19:58 Відповісти
Слухай, чудо, ти так відчайдушно, по хамські як бидлувата та нахабна малолітня шпана із підворотні намагаєшся вставити тут свої "п'ять копійок" у розмови дорослих, що це вже навіть не смішно, а просто жалюгідно. Нещастя, твій максимум - це переказувати чужу маячню з таким виглядом, ніби ти відкрив якусь істину. Бо твій інтелект явно не встигає за твоїм бажанням привернути до себе увагу.... Тому мабуть ти й лізеш тут зі своїми недолугими аналогіями в розмови дорослих людей, сподіваючись, що хтось тут помітить твою хворобливу персону? Не сміши моі капці дитятко, бо твої ,,глибокі'' пізнання про іранський народ і геополітику - це не більше ніж галюцинації людини, яка переплутала реальність із дешевою методичкою. Твої тупі паралелі про Іран і ,,рудих'' наочно демонструють, що твій хворий мозок працює на рівні зламаного калькулятора, а для розуміння серйозних речей тобі явно не вистачає як мінімум ще кількох мільярдів нейронів. Якшо ти взагалі знаєш що це таке..... Замість того, щоб копіювати чужу шизофазію та виставляти своє невігластво на загальний огляд, займися краще тим, що тобі справді під силу: піди дофарбуй ту розмальовку, де не треба виходити за контури. Це і є твоя інтелектуальна стеля, малюк. Твоє місце - не в політичних дискусіях, а десь у кутку, де головне завдання - не з'їсти олівець під час перегляду яскравих мультиків. І на майбутне дурненьке: Не плутайся під ногами, коли говорять дорослі, і не гавкай у бік тем, у яких нічого не тямиш. Згинь у туман і не ганьбися, бо від твоєї ,,аналітики'' тхне банальним скудоумством та звичайною дурістю...
показати весь коментар
06.03.2026 20:31 Відповісти
Ще раз повторюю: твоє руде падло діє точно так само, як і його та твій брат куйло. Ти себе "дорослим" вважаєш? Опудало, ти здатне лише на копіювання пропагандистських штампів. Осмислювати реальність ти абсолютно не здатне. Тому щезни і не ганьбись своєю тупою пропагандою.
показати весь коментар
06.03.2026 20:49 Відповісти
Твоя істерика - це найкращий комплімент моїй правоті. Дякую, що підтвердив: я влучив точно в твоє ..живе'', хоча знайти там щось живе серед шарів тупості було ой як непросто.
Ти знову вивергаєш потік слів із нульовим вмістом. Це типовий шум зразкового нікчеми, якій бракує аргументів, тому вона вмикає режим базарного жлоба і хамла. Не напружуйся так, бо твої останні дві звивини закиплять і остаточно анігілюються, не дочекавшись вечора. До речі ,а з якого такого переляку ти записало мені воєнного злочинця в родичі? Якщо в твоїй викривленій реальності кожен, хто розумніший за тебе, - брат пуйла, то в мене погані новини для твого генеалогічного дерева.... Там явно хтось згрішив із табуреткою. А тепер про твій головний діагноз. Ставити в одну площину геноцидну війну росії проти України та операції США й Ізраїлю проти іранських аятол - це привселюдно розписатися у власній розумовій інвалідності. Хоча, можливо, ти не просто дурник, а звичайна ,,консерва'', що працює на ворога і просто тут косить під дурника.... Пояснюю ще раз для тих, хто досі в в танку: в Україні захищають суверенітет, а в Ірані - випалюють гнійник тероризму, який постачав дрони для вбивства українців і був вже в кроці від створення власноі ядерноі зброі. Але ж для твого мега-мозку, що війна, що весілля - аби картинка була кольорова. Єдине опудало, яке ти можеш знайти - це твоє власне відображення в дзеркалі. Йди повчи матчастину і навчись спілкуватися хоча б як як людина, а не як помилка природи. А поки що - зникни в тумані. Або пиши ще: публіці теж треба з когось сміятися в такі сумні часи....
показати весь коментар
06.03.2026 21:39 Відповісти
Звідкіля істерика? Навпаки, прикольно спостерігати за твоїми потугами виправдати злочини рудого ідіота. Ви обоє, повторюю, ригаєте точно таку саму маячню, як і твоє кремлівське куйло. Все 1 в 1, дослівно. І "операції" абсолютно ідентичні. До найменших дрібниць. Тому завершуй свої гнилі відмазки. Ти виглядаєш жалюгідно.
показати весь коментар
07.03.2026 00:16 Відповісти
Спостерігати за твоєю писаниною - це як дивитися на виступ привокзального блазня, якого б навіть у бродячий цирк взяли лише мити підлогу за слонами. Твій лексикон настільки обмежений і заїжджений, що ти нагадуєш циркового 🐐козла, який роками жує одну й ту саму брудну афішу, видаючи це за інтелектуальний процес. .. Ти мариш якимись там ,,схожостями'' та ,,мантрами'', але насправді ти лише тінь дурника, дешевий статист на підтанцьовках у справжніх клоунів. Твої примітивні скрипти про ,,1 в 1'' - це пік твоєї інтелектуальної інвалідності, гідний лише того, щоб тебе виставляли в кунсткамері як експонат крайньої деградації......
Та ти навіть не самостійний персонаж, а просто бракована лялька, яка смикається за ниточки найдешевшого хейту. Твоя спроба видати свою безпорадну лють за ,,аналіз'' виглядає настільки жалюгідно, що тобі залишається лише розважати перехожих на арені для калік духу. Але твій номер закінчився вже , клоуне, змивай свій дешевий грим - публіка вже розійшлася, так і не кинувши тобі жодної копійки за твої гнилі потуги......
показати весь коментар
07.03.2026 00:57 Відповісти
Я тобі вже написав в іншій темі. Розказувати по якусь "боротьбу з тероризмом", при цьому цілеспрямовано вбиваючи за один раз десятки дітей, та виправдовувати це, ліплячи гнилі відмазки, може хіба що останній негідник і подонок. Ти з своїм рудим покидьком ще гірші за кремлівського куйла.
показати весь коментар
07.03.2026 01:02 Відповісти
Твій дешевий моралізм - це просто ширма, якою ти намагаєшся прикрити свою симпатію до кривавої диктатури. Ти зараз серйозно намагаєшся виправдати режим Хаменеї, який десятиліттями катує свій народ і вішає людей на кранах за право вільно дихати?
Твій приклад зі школою - це трагедія і помилка, яку в цивілізованому світі визнають і розслідують. А для іранських аятол та їхніх найманців убивство цивільних - це не помилка, це метод роботи. Ти цинічно кричиш про одну трагедію, але "не помічав" тисячі вбитих іранських дівчат і дітей, яких цей режим розстрілював на вулицях під час протестів. Ну і порівнювати Трампа з твоім кремлівським другом пуйлом - це взагалі діагноз. Треба бути або дуже наївним, або зовсім невігласом, щоб ставити в один ряд американську політику і відвертий геноцид, який чинить твоя улюблена москва. Один діє жорстко в інтересах своєї країни, інший - просто серійний убивця, який марить імперією. Твоя спроба їх зліпити докупи виглядає як жалюгідна маніпуляція.Твоя позиція - це не про гуманізм. Це звичайна адвокатура терору. Коли ти виправдовуєш режим, що фінансує хаос по всьому світу, ти автоматично втрачаєш право взагалі заїкатися про будь яку небудь мораль. Ти просто вибрав сторону вбивць, тож не будуй тут із себе святого.
показати весь коментар
07.03.2026 01:38 Відповісти
Make Ukraine Great Again!
показати весь коментар
06.03.2026 17:40 Відповісти
Mod Dom
Бажаєш знищення українців. Українці були є і будуть. Українці переживуть пед*філів фашистів Краснова та Прутіна.
показати весь коментар
06.03.2026 17:56 Відповісти
Трамп та *****, не що інше, як Зіта і Гіта. "Всі цілі СВО будуть досягнуті" Одне й..бнуте про це вже 5 рік каже. Естафета переходить до рудого
показати весь коментар
06.03.2026 17:44 Відповісти
БІРГЕкорей трупма уйдет к Хомейни , чем Иран сдастся. Слава Украине!
показати весь коментар
06.03.2026 18:02 Відповісти
Повідомляють, що Азербайджан відкликає своїх дипломатів із Ірану -
евакуює своє посольство в Тегерані та Генеральне консульство в Тебрізі.
Схоже, що Туреччина з Азербайджаном готуються окупувати північний захід Ірану та узбережжя Каспію.
показати весь коментар
06.03.2026 18:45 Відповісти
По плану деяких "зятьків" Туреччина наступна на знищення після знищення Ірану. Так, не зміна влади а знищення. Буцімто Кісінжер проговорився.
показати весь коментар
06.03.2026 20:47 Відповісти
 
 