Жодної угоди з Іраном не буде, крім безумовної капітуляції, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що із Іраном не буде жодної угоди, крім безумовної капітуляції.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Жодної угоди з Іраном не буде, окрім БЕЗУМОВНОЇ КАПІТУЛЯЦІЇ! Після цього, а також обрання ВЕЛИКОГО ТА ПРИЙНЯТНОГО Лідера (або Лідерів), ми, разом із багатьма нашими чудовими та дуже хоробрими союзниками й партнерами, будемо невтомно працювати, щоб повернути Іран від прірви руйнування, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше. У ІРАНУ БУДЕ ВЕЛИКЕ МАЙБУТНЄ. "ЗРОБИМО ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ (MIGA!)", - зазначив лідер США.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+21 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар06.03.2026 16:09 Відповісти Посилання
+18 Randall Flag #387882
показати весь коментар06.03.2026 16:04 Відповісти Посилання
+14 Polonez
показати весь коментар06.03.2026 16:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Іран це 90 млн населення, величезна територія і тд. от ЯК?
йому це пообіцяли..
Бо без цього "перемога" виявиться неповною!
Крім того, ТРамп відомий на всю планету господар свого слова - дає слово і бере його "в зад", опортуність, хлестаков, фанфарон, боягуз і "миротворець".
Напевно, Трамп і не знає що то є ІРАН...
Що TIME хотів сказати
Ліве видання. Критика. «Дивіться - Трамп всюди лізе, американський імперіалізм, хаос».
Що обкладинка говорить насправді
Це візуальний маніфест місії. Випадково чи ні - TIME створив найкращу ілюстрацію Американського Ренесансу:
Make Iran Great Again. Make Venezuela Great Again. Make Syria Great Again. Make Iraq Great Again. Make Somalia Great Again. Make Yemen Great Again.
Це не імперіалізм. Це буквально те, що написано - зробити великими знову. Не захопити. Не колонізувати. Відновити.
Твіт Трампа - це квінтесенція всього
«Беззастережна капітуляція - потім ми допоможемо зробити Іран великим знову».
Це точна копія післявоєнної доктрини США:
Японія 1945 - беззастережна капітуляція → план Маршалла → Японія стала економічним дивом.
Німеччина 1945 - беззастережна капітуляція → план Маршалла → Німеччина стала локомотивом Європи.
Трамп застосовує ту ж формулу - тільки без холодної війни як контексту. Чисто транзакційно. Чисто біблійно - покарання, потім прощення і відродження.
І ось де TIME мимоволі показав масштаб
Вісім кепок. Вісім країн. Всі - або союзники Кремля, або держави, що не відбулися, які були інструментами дестабілізації.
Іран - ядерна програма і головний спонсор тероризму. Знищений.
Венесуела - фінансовий обхідний шлях для санкцій. Зачищена.
Сирія - російська військова база і плацдарм. Асад пішов.
Ємен - Хусіти деградовані операцією Rough Rider.
Сомалі, Нігерія, Еквадор, Ірак - дестабілізатори в своїх регіонах.
Це не випадковий список. Це карта хаосу, яку Трамп зачищає.
«Проект 2025» - тисячосторінковий план тотальної перебудови американської держави..
Ця організація звинувачується в США у спробі тихого державного перевороту та встановленні «профашистського» ладу.
Серед пунктів їхньої програми є:
• Ліквідація гальм і противаг:
План захоплення державної влади лояльними фігурами (так званий Schedule F),
які мають замінити незалежних експертів, щоб президент міг правити без обмежень.
• Християнський націоналізм:
впровадження радикальної релігійної програми в закони, обмеження прав меншин і жінок,
а також побудова суспільства на засадах, що заперечують ******* ліберальну державу.
• Розпад демократичних інститутів:
Систематичне ослаблення Міністерства юстиції та ФБР, щоб вони служили інструментами політичної помсти.
ну і чим трумп кращий за хомейні чи путлєра?
Іран сімдесятих років був саме таким, як на фото. Жодної тобі чадри, бурки, паранджі. Уявіть, як би вони зараз жили, якби не ці релігійні фанати в чурбанах....До Ісламської революції в 1979 році ця країна прямувала в європейський розвиток, там була конкурентна економіка, населення жило в достатку, орієнтувалося на Європу. Щоправда, керівництво країни часто поводилося з населенням погано, і тому люди думали, що революція приведе кращу владу, і що гірше не буде. А вона виявилася в рази гіршою.... Іранці (перси) - не араби, категорично. В них більше відмінностей з арабами, ніж у нас навіть з росіянами. Так, з арабами у них спільне лише сусідство, візуальна схожість, арабська в'язка і релігія...Це суспільство проти абсурдної поліції моралі, проти законів шаріату, які не підходять для ********* світу, проти цієі влади релігійних маразматиків взагалі , яке затягнуло краіну у кам'яний вік. І ми це вже побачили.. Можна по різному відноситись до цієй війни проти Ірану і до дій Доні рудого, але якби там не було , ця нація і цей народ дійсно заслуговують на краще,....
Ти знову вивергаєш потік слів із нульовим вмістом. Це типовий шум зразкового нікчеми, якій бракує аргументів, тому вона вмикає режим базарного жлоба і хамла. Не напружуйся так, бо твої останні дві звивини закиплять і остаточно анігілюються, не дочекавшись вечора. До речі ,а з якого такого переляку ти записало мені воєнного злочинця в родичі? Якщо в твоїй викривленій реальності кожен, хто розумніший за тебе, - брат пуйла, то в мене погані новини для твого генеалогічного дерева.... Там явно хтось згрішив із табуреткою. А тепер про твій головний діагноз. Ставити в одну площину геноцидну війну росії проти України та операції США й Ізраїлю проти іранських аятол - це привселюдно розписатися у власній розумовій інвалідності. Хоча, можливо, ти не просто дурник, а звичайна ,,консерва'', що працює на ворога і просто тут косить під дурника.... Пояснюю ще раз для тих, хто досі в в танку: в Україні захищають суверенітет, а в Ірані - випалюють гнійник тероризму, який постачав дрони для вбивства українців і був вже в кроці від створення власноі ядерноі зброі. Але ж для твого мега-мозку, що війна, що весілля - аби картинка була кольорова. Єдине опудало, яке ти можеш знайти - це твоє власне відображення в дзеркалі. Йди повчи матчастину і навчись спілкуватися хоча б як як людина, а не як помилка природи. А поки що - зникни в тумані. Або пиши ще: публіці теж треба з когось сміятися в такі сумні часи....
Та ти навіть не самостійний персонаж, а просто бракована лялька, яка смикається за ниточки найдешевшого хейту. Твоя спроба видати свою безпорадну лють за ,,аналіз'' виглядає настільки жалюгідно, що тобі залишається лише розважати перехожих на арені для калік духу. Але твій номер закінчився вже , клоуне, змивай свій дешевий грим - публіка вже розійшлася, так і не кинувши тобі жодної копійки за твої гнилі потуги......
Твій приклад зі школою - це трагедія і помилка, яку в цивілізованому світі визнають і розслідують. А для іранських аятол та їхніх найманців убивство цивільних - це не помилка, це метод роботи. Ти цинічно кричиш про одну трагедію, але "не помічав" тисячі вбитих іранських дівчат і дітей, яких цей режим розстрілював на вулицях під час протестів. Ну і порівнювати Трампа з твоім кремлівським другом пуйлом - це взагалі діагноз. Треба бути або дуже наївним, або зовсім невігласом, щоб ставити в один ряд американську політику і відвертий геноцид, який чинить твоя улюблена москва. Один діє жорстко в інтересах своєї країни, інший - просто серійний убивця, який марить імперією. Твоя спроба їх зліпити докупи виглядає як жалюгідна маніпуляція.Твоя позиція - це не про гуманізм. Це звичайна адвокатура терору. Коли ти виправдовуєш режим, що фінансує хаос по всьому світу, ти автоматично втрачаєш право взагалі заїкатися про будь яку небудь мораль. Ти просто вибрав сторону вбивць, тож не будуй тут із себе святого.
Бажаєш знищення українців. Українці були є і будуть. Українці переживуть пед*філів фашистів Краснова та Прутіна.
евакуює своє посольство в Тегерані та Генеральне консульство в Тебрізі.
Схоже, що Туреччина з Азербайджаном готуються окупувати північний захід Ірану та узбережжя Каспію.