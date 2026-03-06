Жодної угоди з Іраном не буде, крім безумовної капітуляції, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що із Іраном не буде жодної угоди, крім безумовної капітуляції.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Жодної угоди з Іраном не буде, окрім БЕЗУМОВНОЇ КАПІТУЛЯЦІЇ! Після цього, а також обрання ВЕЛИКОГО ТА ПРИЙНЯТНОГО Лідера (або Лідерів), ми, разом із багатьма нашими чудовими та дуже хоробрими союзниками й партнерами, будемо невтомно працювати, щоб повернути Іран від прірви руйнування, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше. У ІРАНУ БУДЕ ВЕЛИКЕ МАЙБУТНЄ. "ЗРОБИМО ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ (MIGA!)", - зазначив лідер США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ надає Ірану розвіддані для ударів по військах США, - WP

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте: Білий дім стурбований: країни Перської затоки можуть заморозити свої інвестиції, зокрема у спорт