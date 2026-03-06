РУС
2 046 47

Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме безусловной капитуляции, - Трамп

Трамп заявил, что соглашения с Ираном не будет: только капитуляция

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном не будет никакого соглашения, кроме безусловной капитуляции.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме БЕСУСЛОВНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ! После этого, а также избрания ВЕЛИКОГО И ПРИЕМЛЕМОГО Лидера (или Лидеров), мы, вместе со многими нашими замечательными и очень храбрыми союзниками и партнерами, будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран от пропасти разрушения, сделав его экономически большим, лучшим и сильнее, чем когда-либо прежде. У ИРАНА БУДЕТ ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ. "СДЕЛАЕМ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ (MIGA!)", — отметил лидер США.

Трамп заявил, что соглашения с Ираном не будет: только капитуляция

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ предоставляет Ирану разведданные для ударов по войскам США, - WP

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте: Белый дом обеспокоен: страны Персидского залива могут заморозить свои инвестиции, в частности в спорт

+13
Рижий дбл не менше ботоксного дбла
06.03.2026 16:09
+12
Так у тебе війна чи спецоперація? Бо спецоперації не можуть завершуватися безумовною капітуляцією всієї країни...
06.03.2026 16:04
+10
Трамп не хоче миру.
06.03.2026 16:07
ЯК?

Іран це 90 млн населення, величезна територія і тд. от ЯК?
06.03.2026 16:04
Рижий дбл не менше ботоксного дбла
06.03.2026 16:09
Так у тебе війна чи спецоперація? Бо спецоперації не можуть завершуватися безумовною капітуляцією всієї країни...
06.03.2026 16:04
Народ нехай озброює,і товче квір.А армійським генералам за повстання проти квіру і перехід на бік народу по мільярду доларів.І все піде гладко
06.03.2026 16:08
Якщо це спецоперація диких орків - то не можуть. А якщо благородних ельфів - то можуть. Ну що ви ото як малі діти.
06.03.2026 16:10
Так бы он параше рассказал, так мы бы ему сами на Нобелёвку мира скинулись.
06.03.2026 16:07
Трамп не хоче миру.
06.03.2026 16:07
він хоче в рай...
йому це пообіцяли..
06.03.2026 16:17
У нього просто Вітьков і Зятьков (Кушнер) зайняті просуванням чудової мирниї угоди між кчцапами і Україною Тому найкращу, чудову мирну угоду з Іраном нема кому варганити.
06.03.2026 16:17
Ну Вітькоф перед Україною ще й займався мірними угодами на ближньому сзоді в тому числі з Іраном. При цьому Тромб його постійно нахвалював за кожноденні прогреси. Щось не дуже у Вітькофа вийшло з міром, чи не так?
06.03.2026 17:06
Ви не розумієте, це зовсім інше. Це ж заради демократичної справедливості, а не заради вигоди, як в диких москалів.
06.03.2026 16:09
А в тій капітуляції буде пункт про призначення трампа Великим аятолою за сумісництвом?
Бо без цього "перемога" виявиться неповною!
06.03.2026 16:09
06.03.2026 16:11
Жодної угоди з Іраном не буде, крім безумовної капітуляції, - Трамп У того Трампа сім п'ятниць на добу.

Крім того, ТРамп відомий на всю планету господар свого слова - дає слово і бере його "в зад", опортуність, хлестаков, фанфарон, боягуз і "миротворець".

Напевно, Трамп і не знає що то є ІРАН...
06.03.2026 16:12
Це чудово, але є одне але, якщо це Афган або Вьетнам. Тоді срані ковбойці сильно вляпались.
06.03.2026 16:13
Я так розумію,що окрім Америки,тепер буде і Іран Великим?
06.03.2026 16:14
06.03.2026 16:43
Це обкладинка TIME від 22 березня 2026 року.

Що TIME хотів сказати

Ліве видання. Критика. «Дивіться - Трамп всюди лізе, американський імперіалізм, хаос».

Що обкладинка говорить насправді

Це візуальний маніфест місії. Випадково чи ні - TIME створив найкращу ілюстрацію Американського Ренесансу:

Make Iran Great Again. Make Venezuela Great Again. Make Syria Great Again. Make Iraq Great Again. Make Somalia Great Again. Make Yemen Great Again.

Це не імперіалізм. Це буквально те, що написано - зробити великими знову. Не захопити. Не колонізувати. Відновити.

Твіт Трампа - це квінтесенція всього

«Беззастережна капітуляція - потім ми допоможемо зробити Іран великим знову».

Це точна копія післявоєнної доктрини США:

Японія 1945 - беззастережна капітуляція → план Маршалла → Японія стала економічним дивом.

Німеччина 1945 - беззастережна капітуляція → план Маршалла → Німеччина стала локомотивом Європи.

Трамп застосовує ту ж формулу - тільки без холодної війни як контексту. Чисто транзакційно. Чисто біблійно - покарання, потім прощення і відродження.

І ось де TIME мимоволі показав масштаб

Вісім кепок. Вісім країн. Всі - або союзники Кремля, або держави, що не відбулися, які були інструментами дестабілізації.

Іран - ядерна програма і головний спонсор тероризму. Знищений.

Венесуела - фінансовий обхідний шлях для санкцій. Зачищена.

Сирія - російська військова база і плацдарм. Асад пішов.

Ємен - Хусіти деградовані операцією Rough Rider.

Сомалі, Нігерія, Еквадор, Ірак - дестабілізатори в своїх регіонах.

Це не випадковий список. Це карта хаосу, яку Трамп зачищає.
06.03.2026 17:36
Краснов на замовлення з кремля знищує США. На сьогодні США вперше за свою історію перетворилися на фашистський режим як на московії. По суті Краснов співучасник геноциду українського народу. Буде добре якщо американські бомби не будуть падати на мирні українські міста. Всі зрозуміли ЦІНУ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США та РОСІЇ.
06.03.2026 17:48
перемогли афганістан, переможуть і іран.
06.03.2026 16:16
Не Іран, а тільки й виключно поганий режим, а народу буде дуже добре.
06.03.2026 16:21
Что будет из доброго народу? Разрешат женщинам ходить голыми , а мужчинам пить пиво? Откроют Макдональдсы? Огласите весь список.
06.03.2026 16:46
Ну там цеє, демократія, свобода. От зараз всіх в концтабори кидають, і їсти нічого, і взагалі дуже страшно жити, а то все буде інакше.
06.03.2026 17:06
В Афгані вже всьо дозволили і до влади прийшли хороші хлопці. Цікаво чому Трамп там не хоче вибирати керівництво країною ? Так буде і в Ірані. Вони ******* на граблі наступати.
06.03.2026 17:11
Трамп, а що там - 3 дні вже пройшли?
06.03.2026 16:18
Якби Байден був Президентом, цієї війни б не було
06.03.2026 16:21
Хіба це не добре. Війни Буша навіть консервативну Америку змусили відвернутися від республіканців. Нехай Трамп копає собі могилу.
06.03.2026 16:22
Це для України має бути добре, бо Іран союзник кцапів і передає їм шахеди та ракети. Погано, що енергоносії злетять в ціні.
06.03.2026 16:29
Все іде по плану, як і написано в проекті..
«Проект 2025» - тисячосторінковий план тотальної перебудови американської держави..
Ця організація звинувачується в США у спробі тихого державного перевороту та встановленні «профашистського» ладу.
Серед пунктів їхньої програми є:

• Ліквідація гальм і противаг:
План захоплення державної влади лояльними фігурами (так званий Schedule F),
які мають замінити незалежних експертів, щоб президент міг правити без обмежень.

• Християнський націоналізм:
впровадження радикальної релігійної програми в закони, обмеження прав меншин і жінок,
а також побудова суспільства на засадах, що заперечують ******* ліберальну державу.

• Розпад демократичних інститутів:
Систематичне ослаблення Міністерства юстиції та ФБР, щоб вони служили інструментами політичної помсти.

ну і чим трумп кращий за хомейні чи путлєра?
06.03.2026 16:30
Дуже хочу подивитися на цю "капітуляцію", яка для релігійного шиіта означає преклоніння перед Іблісом (дияволом), що гірше смерті. Трамп вражає своєю безграмотністю і безвідповідальністю. У кого він збирається приймати "капітуляцію"? У останнього з 96 мільйонів іранських шиітів? Трампу потрібна "маленька переможна" навіть не війна, а "СВО", бо інакше отримає імпічмент вже наприкінці листопада. Тож чекаємо на чергову маячню про "беззаперечну і остаточну перемогу США" а-ля Трамп і вимогу негайного присудження Нобелівської Премії Миру Дональду Трампу... Звичайну людину засобами масової інформації та адміністративними методами можливо переконати змінити точку зору за 6 років наполегливого впливу. Звичайну людину. Не релігійного фанатика. Для переконання останнього знадобиться набагато більше часу та коштів. Для Трампа це занадто довго. Дешевше вбити, або брехати платникам податків про "перемогу"...
06.03.2026 16:33
Американці не ******* програвати. Навіть якщо буде імпічмент, тільки після логічного завершення СВО в Ірані.
06.03.2026 16:43
Програвали і будуть програвати - в тих випадках коли приймають непрораховані рішення отримують зовсім не те чого хотілось. І не вони одні такі.
06.03.2026 17:48
Не підказуйте Тромбу. Нехай краще чапає скоріше до програшу на виборах і імпічменту. Може хоч це допоможе скинути прорашистський режим ''мага''
06.03.2026 16:53
Тю... Навіть якщо напишу англійською Трамп "не читач", а "спікер". Єдина особа до якої він прислухається це *****.
06.03.2026 17:39
Тобто Тромб не хоче міру і мірної угоди з врахуванням інтересів Ірану? Ну це якісь подвійні стандарти
06.03.2026 16:45
Дай Боже скоріше
06.03.2026 16:50
Світом керують престарілі дебіли...Якось так сталось,що на чолі всіх знакових країн світу появились ідіоти і напівідіоти з віком за сімдесят...І більшість з них мабуть думає - нащо той світ,якщо мене в ньому не буде?Небезпечний час,тривожний час...
06.03.2026 16:54
В Афганістані вже зробили?
06.03.2026 16:54
Краснов фанат прутіна бо все робить як він а прутін с свою чергу фанат гітлера.
06.03.2026 16:59
Реально, все робить, як по методичці *****.
06.03.2026 17:17
ІдіЙОт...
06.03.2026 17:10
06.03.2026 17:13
Ще один примушувач до капітуляції та любитель сво. А ти спробуй завоюй той Іран чи хочаб владу зміни. Старий мудак.
06.03.2026 17:16


Іран сімдесятих років був саме таким, як на фото. Жодної тобі чадри, бурки, паранджі. Уявіть, як би вони зараз жили, якби не ці релігійні фанати в чурбанах....До Ісламської революції в 1979 році ця країна прямувала в європейський розвиток, там була конкурентна економіка, населення жило в достатку, орієнтувалося на Європу. Щоправда, керівництво країни часто поводилося з населенням погано, і тому люди думали, що революція приведе кращу владу, і що гірше не буде. А вона виявилася в рази гіршою.... Іранці (перси) - не араби, категорично. В них більше відмінностей з арабами, ніж у нас навіть з росіянами. Так, з арабами у них спільне лише сусідство, візуальна схожість, арабська в'язка і релігія...Це суспільство проти абсурдної поліції моралі, проти законів шаріату, які не підходять для ********* світу, проти цієі влади релігійних маразматиків взагалі , яке затягнуло краіну у кам'яний вік. І ми це вже побачили.. Можна по різному відноситись до цієй війни проти Ірану і до дій Доні рудого, але якби там не було , ця нація і цей народ дійсно заслуговують на краще,....
06.03.2026 17:26
Всі заслуговують рівно на те що зараз отримують.
06.03.2026 17:42
Make Ukraine Great Again!
06.03.2026 17:40
Трамп та *****, не що інше, як Зіта і Гіта. "Всі цілі СВО будуть досягнуті" Одне й..бнуте про це вже 5 рік каже. Естафета переходить до рудого
06.03.2026 17:44
 
 