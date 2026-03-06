Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме безусловной капитуляции, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном не будет никакого соглашения, кроме безусловной капитуляции.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме БЕСУСЛОВНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ! После этого, а также избрания ВЕЛИКОГО И ПРИЕМЛЕМОГО Лидера (или Лидеров), мы, вместе со многими нашими замечательными и очень храбрыми союзниками и партнерами, будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран от пропасти разрушения, сделав его экономически большим, лучшим и сильнее, чем когда-либо прежде. У ИРАНА БУДЕТ ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ. "СДЕЛАЕМ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ (MIGA!)", — отметил лидер США.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

