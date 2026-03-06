Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме безусловной капитуляции, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном не будет никакого соглашения, кроме безусловной капитуляции.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме БЕСУСЛОВНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ! После этого, а также избрания ВЕЛИКОГО И ПРИЕМЛЕМОГО Лидера (или Лидеров), мы, вместе со многими нашими замечательными и очень храбрыми союзниками и партнерами, будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран от пропасти разрушения, сделав его экономически большим, лучшим и сильнее, чем когда-либо прежде. У ИРАНА БУДЕТ ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ. "СДЕЛАЕМ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ (MIGA!)", — отметил лидер США.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Іран це 90 млн населення, величезна територія і тд. от ЯК?
йому це пообіцяли..
Бо без цього "перемога" виявиться неповною!
Крім того, ТРамп відомий на всю планету господар свого слова - дає слово і бере його "в зад", опортуність, хлестаков, фанфарон, боягуз і "миротворець".
Напевно, Трамп і не знає що то є ІРАН...
Що TIME хотів сказати
Ліве видання. Критика. «Дивіться - Трамп всюди лізе, американський імперіалізм, хаос».
Що обкладинка говорить насправді
Це візуальний маніфест місії. Випадково чи ні - TIME створив найкращу ілюстрацію Американського Ренесансу:
Make Iran Great Again. Make Venezuela Great Again. Make Syria Great Again. Make Iraq Great Again. Make Somalia Great Again. Make Yemen Great Again.
Це не імперіалізм. Це буквально те, що написано - зробити великими знову. Не захопити. Не колонізувати. Відновити.
Твіт Трампа - це квінтесенція всього
«Беззастережна капітуляція - потім ми допоможемо зробити Іран великим знову».
Це точна копія післявоєнної доктрини США:
Японія 1945 - беззастережна капітуляція → план Маршалла → Японія стала економічним дивом.
Німеччина 1945 - беззастережна капітуляція → план Маршалла → Німеччина стала локомотивом Європи.
Трамп застосовує ту ж формулу - тільки без холодної війни як контексту. Чисто транзакційно. Чисто біблійно - покарання, потім прощення і відродження.
І ось де TIME мимоволі показав масштаб
Вісім кепок. Вісім країн. Всі - або союзники Кремля, або держави, що не відбулися, які були інструментами дестабілізації.
Іран - ядерна програма і головний спонсор тероризму. Знищений.
Венесуела - фінансовий обхідний шлях для санкцій. Зачищена.
Сирія - російська військова база і плацдарм. Асад пішов.
Ємен - Хусіти деградовані операцією Rough Rider.
Сомалі, Нігерія, Еквадор, Ірак - дестабілізатори в своїх регіонах.
Це не випадковий список. Це карта хаосу, яку Трамп зачищає.
«Проект 2025» - тисячосторінковий план тотальної перебудови американської держави..
Ця організація звинувачується в США у спробі тихого державного перевороту та встановленні «профашистського» ладу.
Серед пунктів їхньої програми є:
• Ліквідація гальм і противаг:
План захоплення державної влади лояльними фігурами (так званий Schedule F),
які мають замінити незалежних експертів, щоб президент міг правити без обмежень.
• Християнський націоналізм:
впровадження радикальної релігійної програми в закони, обмеження прав меншин і жінок,
а також побудова суспільства на засадах, що заперечують ******* ліберальну державу.
• Розпад демократичних інститутів:
Систематичне ослаблення Міністерства юстиції та ФБР, щоб вони служили інструментами політичної помсти.
ну і чим трумп кращий за хомейні чи путлєра?
Іран сімдесятих років був саме таким, як на фото. Жодної тобі чадри, бурки, паранджі. Уявіть, як би вони зараз жили, якби не ці релігійні фанати в чурбанах....До Ісламської революції в 1979 році ця країна прямувала в європейський розвиток, там була конкурентна економіка, населення жило в достатку, орієнтувалося на Європу. Щоправда, керівництво країни часто поводилося з населенням погано, і тому люди думали, що революція приведе кращу владу, і що гірше не буде. А вона виявилася в рази гіршою.... Іранці (перси) - не араби, категорично. В них більше відмінностей з арабами, ніж у нас навіть з росіянами. Так, з арабами у них спільне лише сусідство, візуальна схожість, арабська в'язка і релігія...Це суспільство проти абсурдної поліції моралі, проти законів шаріату, які не підходять для ********* світу, проти цієі влади релігійних маразматиків взагалі , яке затягнуло краіну у кам'яний вік. І ми це вже побачили.. Можна по різному відноситись до цієй війни проти Ірану і до дій Доні рудого, але якби там не було , ця нація і цей народ дійсно заслуговують на краще,....