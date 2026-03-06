Для Трампа не має значення, що Росія може допомагати Ірану розвідданими, - Білий дім

Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані для ударів по американських військах на Близькому Сході.

Про це в етері Fox News 6 березня заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

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Що сказали у Трампа?

Її запитали щодо реакції президента США Дональда Трампа на інформацію про те, що Росія допомагала Ірану атакувати американські цілі на Близькому Сході. Левітт відповіла, що краще поставити це питання президенту США.

"Ми не коментуємо розвідувальні звіти, які просочуються до преси. Сталося це чи ні — чесно кажучи, насправді не має значення, тому що президент Трамп і військові США повністю знищують злочинний іранський терористичний режим. Зараз ми переживаємо 6-й день операції "Епічна лють". Військові Сполучених Штатів вражаюче встановили панування та перевагу в повітрі над небом Ірану. Ми досягаємо військових цілей цієї операції, і це буде продовжуватися, тому що збройні сили Сполучених Штатів – це найкраща та найсмертоносніша бойова сила", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.

Удари по Ірану

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