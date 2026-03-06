Для Трампа не має значення, що Росія може допомагати Ірану розвідданими, - Білий дім
Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані для ударів по американських військах на Близькому Сході.
Про це в етері Fox News 6 березня заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.
Що сказали у Трампа?
Її запитали щодо реакції президента США Дональда Трампа на інформацію про те, що Росія допомагала Ірану атакувати американські цілі на Близькому Сході. Левітт відповіла, що краще поставити це питання президенту США.
"Ми не коментуємо розвідувальні звіти, які просочуються до преси. Сталося це чи ні — чесно кажучи, насправді не має значення, тому що президент Трамп і військові США повністю знищують злочинний іранський терористичний режим. Зараз ми переживаємо 6-й день операції "Епічна лють". Військові Сполучених Штатів вражаюче встановили панування та перевагу в повітрі над небом Ірану. Ми досягаємо військових цілей цієї операції, і це буде продовжуватися, тому що збройні сили Сполучених Штатів – це найкраща та найсмертоносніша бойова сила", - додала вона.
Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
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