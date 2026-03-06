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Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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Мерц попередив США та Ізраїль про ризики "нескінченної" війни проти Ірану: "Ми не хочемо, щоб повторився сирійський сценарій"

Мерц застеріг від затяжної війни проти Ірану

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг США та Ізраїль від ведення "нескінченної війни" проти Ірану, яка може призвести до розпаду всієї близькосхідної держави, нової міграційної кризи в Європі та тривалої економічної кризи.

Заяву Мерца цитує агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Можливий "сирійський сценарій"

"Ми не хочемо, щоб (в Ірані, - ред.) повторився сирійський сценарій",- сказав канцлер ФРН.

Він закликав лідерів у Вашингтоні та Ізраїлі "якнайшвидше створити умови для стабілізації цієї країни".

Щодо німецької економіки, яка, на його думку, демонструє перші ознаки відновлення, Мерц вказав на негативні наслідки тривалої війни. Водночас він вказав, що наразі економічний вплив є мінімальним.

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Вплив війни на економіку

"Але якщо цей конфлікт триватиме довше, якщо він пошириться на більшу частину Близького Сходу, то, звичайно, це може мати набагато більш далекосяжні наслідки",- заявив Мерц.

Водночас Мерц наголосив, що Німеччина поділяє з Ізраїлем і США мету знищення іранської ядерної програми. Однак він додав, що це не повинно призвести до розпаду всієї іранської держави.

"Нескінченна війна не в наших інтересах", - констатував німецький політик.

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Автор: 

Іран (3490) США (26726) Мерц Фрідріх (451)
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Топ коментарі
+12
як на рахунок нескінченної війни в Україні?
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06.03.2026 19:12 Відповісти
+5
Чмо тут хтось зовсім інший.
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06.03.2026 19:23 Відповісти
+5
Ще вихаркають сша та ізраїль той іран разом зі своєю печінкою! Вкотре зіграли на руку рашці!
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06.03.2026 19:25 Відповісти
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як на рахунок нескінченної війни в Україні?
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06.03.2026 19:12 Відповісти
рішення видно прийнято всіма на планеті знищити цей етнос вічною війною
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06.03.2026 19:14 Відповісти
безглузда маячня михайло иляш
озвучені неодноразово плани аятол, підкрипленні ЯЗ та сотнею тисяч дронов і ракет конкретно загродували стабільності і мирному розвитку не тільки регіону, але і всім і Україні в першу голову.
Саму шахеди виручили пу в критичний момент і регулярні поставки ...
...іранці мужньо протестували проти мракобєсія і зла, тільки голими руками мало що можна зробити. Нарешті прийшла підтримка від тр, якій обіцяє не зупинитися і досягти поставленої цілі... буде всім і перше за все іранцям добре, які нарешті вільно вздохнуть.
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06.03.2026 19:47 Відповісти
иляш...
схоже на болотах переляк конкретний... не треба вдавати з себе захісника іранців, десятки тисяч по приказу аятоли були просто розтріляни і брошени в тюрми... лише за те, що насмілились свою думку впродовж мирних протестів виразити... або хустку не так пов'язали..
Релігія має бути відділена від держ управління
Релігія, свобода совісті - це про реліг потреби людей, а не про політику
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06.03.2026 19:54 Відповісти
Як каже розвідка Литви - найкращий сценарій це ще 6-10 років затяжної війни, найгірший - мирна угода.
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06.03.2026 19:52 Відповісти
Не сказав афганський сценарій. Чмо боягузливе.)
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06.03.2026 19:13 Відповісти
Чмо тут хтось зовсім інший.
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06.03.2026 19:23 Відповісти
Ще вихаркають сша та ізраїль той іран разом зі своєю печінкою! Вкотре зіграли на руку рашці!
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06.03.2026 19:25 Відповісти
Сцирійський сценарій?))Та ви тупо сцали і спостерігали як москалі довбуть ту нещасну землю(
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06.03.2026 19:41 Відповісти
пропала повага до Мерца. коли він сидів з Трампом перед журналістами, і то обссирав Іспанію, Британію.. а Мерц мовчки сидів.. європейська єдність, ага ага..
сцикуни перед диктаторами. що перед пуйлом, що перед трамплом..
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06.03.2026 19:48 Відповісти
Як жаль, що це не сидів разом із Трампом.
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06.03.2026 21:09 Відповісти
Не сци Мерц. Твоя мамаша фрау Штазі дуже любила сирійських біженців.
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06.03.2026 19:48 Відповісти
Рудий їблан вже підняв ціни на нафту за тиждень на 20 дол. Далі буде більше. Чим довше війна у Ірані - тим більше у путіна грошей на війну в Україні.
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06.03.2026 20:52 Відповісти
Нема карт ? 🇮🇱
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06.03.2026 21:28 Відповісти
Прийнято рішення знищити Іран а потім Туреччину. Це рішення прийнято давно. Про це говорив ще Кіссінджер.
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07.03.2026 23:10 Відповісти
 
 