Мерц попередив США та Ізраїль про ризики "нескінченної" війни проти Ірану: "Ми не хочемо, щоб повторився сирійський сценарій"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг США та Ізраїль від ведення "нескінченної війни" проти Ірану, яка може призвести до розпаду всієї близькосхідної держави, нової міграційної кризи в Європі та тривалої економічної кризи.

Заяву Мерца цитує агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Можливий "сирійський сценарій"

"Ми не хочемо, щоб (в Ірані, - ред.) повторився сирійський сценарій",- сказав канцлер ФРН.

Він закликав лідерів у Вашингтоні та Ізраїлі "якнайшвидше створити умови для стабілізації цієї країни".

Щодо німецької економіки, яка, на його думку, демонструє перші ознаки відновлення, Мерц вказав на негативні наслідки тривалої війни. Водночас він вказав, що наразі економічний вплив є мінімальним.

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Вплив війни на економіку

"Але якщо цей конфлікт триватиме довше, якщо він пошириться на більшу частину Близького Сходу, то, звичайно, це може мати набагато більш далекосяжні наслідки",- заявив Мерц.

Водночас Мерц наголосив, що Німеччина поділяє з Ізраїлем і США мету знищення іранської ядерної програми. Однак він додав, що це не повинно призвести до розпаду всієї іранської держави.

"Нескінченна війна не в наших інтересах", - констатував німецький політик.

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