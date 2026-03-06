Мерц попередив США та Ізраїль про ризики "нескінченної" війни проти Ірану: "Ми не хочемо, щоб повторився сирійський сценарій"
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг США та Ізраїль від ведення "нескінченної війни" проти Ірану, яка може призвести до розпаду всієї близькосхідної держави, нової міграційної кризи в Європі та тривалої економічної кризи.
Заяву Мерца цитує агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
Можливий "сирійський сценарій"
"Ми не хочемо, щоб (в Ірані, - ред.) повторився сирійський сценарій",- сказав канцлер ФРН.
Він закликав лідерів у Вашингтоні та Ізраїлі "якнайшвидше створити умови для стабілізації цієї країни".
Щодо німецької економіки, яка, на його думку, демонструє перші ознаки відновлення, Мерц вказав на негативні наслідки тривалої війни. Водночас він вказав, що наразі економічний вплив є мінімальним.
Вплив війни на економіку
"Але якщо цей конфлікт триватиме довше, якщо він пошириться на більшу частину Близького Сходу, то, звичайно, це може мати набагато більш далекосяжні наслідки",- заявив Мерц.
Водночас Мерц наголосив, що Німеччина поділяє з Ізраїлем і США мету знищення іранської ядерної програми. Однак він додав, що це не повинно призвести до розпаду всієї іранської держави.
"Нескінченна війна не в наших інтересах", - констатував німецький політик.
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озвучені неодноразово плани аятол, підкрипленні ЯЗ та сотнею тисяч дронов і ракет конкретно загродували стабільності і мирному розвитку не тільки регіону, але і всім і Україні в першу голову.
Саму шахеди виручили пу в критичний момент і регулярні поставки ...
...іранці мужньо протестували проти мракобєсія і зла, тільки голими руками мало що можна зробити. Нарешті прийшла підтримка від тр, якій обіцяє не зупинитися і досягти поставленої цілі... буде всім і перше за все іранцям добре, які нарешті вільно вздохнуть.
схоже на болотах переляк конкретний... не треба вдавати з себе захісника іранців, десятки тисяч по приказу аятоли були просто розтріляни і брошени в тюрми... лише за те, що насмілились свою думку впродовж мирних протестів виразити... або хустку не так пов'язали..
Релігія має бути відділена від держ управління
Релігія, свобода совісті - це про реліг потреби людей, а не про політику
сцикуни перед диктаторами. що перед пуйлом, що перед трамплом..